УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12692 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
2 823 4
МАГАТЕ (379) електроенергія (1910) Запорізька АЕС (891)

На ЗАЕС відновили резервну електролінію, - МАГАТЕ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,аес,запорізька

Фахівці відновили роботу резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС, що дає змогу забезпечити її зовнішньою електрикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на МАГАТЕ у Twitter.

"Резервна лінія електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні була відновлена, забезпечуючи станцію зовнішньою електрикою, необхідною для охолодження реактора та інших функцій безпеки", - заявили в агентстві.

Нагадаємо, сьогодні вночі персонал ЗАЕС відключив єдиний працюючий енергоблок №6. Його переводять в холодний стан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон провів телефонну розмову з Путіним: Обговорили ситуацію на ЗАЕС та експорт зерна

В "Енергоатомі" пояснили, що останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова і забезпечував тільки власні потреби, оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв'язку станції з енергосистемою України.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не острова, а остонова.
показати весь коментар
11.09.2022 19:04 Відповісти
Нет
показати весь коментар
11.09.2022 21:17 Відповісти
Что нет. Режим останова называется.
показати весь коментар
11.09.2022 22:00 Відповісти
https://leg.co.ua/arhiv/generaciya/ekspluataciya-energeticheskih-blokov-6.html
показати весь коментар
11.09.2022 22:04 Відповісти
 
 