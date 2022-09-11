США могут разрешить передачу самолетов МИГ Украине, - экс-посол Хербст
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты могут принять положительное решение о передаче боевых самолетов советского образца МиГ-29 Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода во время конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве заявил директор Евразийского центра Atlantic Council, экс-посол США в Украине Джон Хербст.
По словам дипломата, он с группой американских экспертов отмечал необходимость включения этих истребителей в пакет военной помощи для Украины еще с марта.
Хербст отметил, что ранее политика американских властей была "робкой", поэтому никаких поставок авиации не было. Теперь ситуация может измениться.
"Я думаю, что вскоре может быть положительное решение по МиГам, я слышу об этом. Поэтому я считаю, что это хороший шаг. Но раньше администрация была слишком робкой, чтобы отправить МиГи, поскольку считала, что это спровоцирует Россию", – подчеркнул Хербст.
Пожалуйста, подождите...
==========================
і на що це могло б спровокувати козлостан?
Ну і сервісна база відсутня.
Это нулевая эскалация с точки зрения боевых действий, так как воевать они будут на нашей территории. Притом Ф16 довольно простой самолет, много автоматизировано. В нем самое сложное - это техработы перед каждым вылетом и после каждой посадки, не должно быть вообще ошибок в обслуживании. Но мы можем техников нанять как ЧВК, в том числе и бывших военных. А летать за счет современных симуляторов можно научить довольно быстро, притом сразу сотни летчиков.
Миг же этот старый с точки зрения воздушного боя против новых сушек у кацапов. Из-за радара и ракет воздух-воздух, даже если в Польше много модернизаций было сделано, но даже это не факт что было. Он сейчас скорее как бомбардировщик ракетный выступает с возможностью уйти от ракеты пво или вражеской ракеты, сушки старые так не могут конечно маневрировать. Ф16 же заметит самолет кацапов далеко, поймает в радар и с хорошим шансом накормит ракетой прямо в кабину. Никаких маневров с перегрузкой и заходом в хвост уже не делают. Отстрелял, нырнул, сам маневрируешь влево-вправо покачиваясь и назад.
Може десь "втіхаря" вже щось і будується для цих літачків "в українських лісах" - але......поки що офіційно їх не дають.
***** в україньсkoму варіанті відгодовуете.....
Досить вже хайпувати на брєднях різних ідіотів з числа колишніх, які хочуть привернути до себе увагу.