США можуть дозволити передачу літаків МІГ Україні, - експосол Гербст
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Сполучені Штати можуть ухвалити позитивне рішення щодо передачі бойових літаків радянського зразка МіГ-29 Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві заявив директор Євразійського центру Atlantic Council, експосол США в Україні Джон Гербст.
За словами дипломата, він з групою американських експертів наголошував на необхідності включення цих винищувачів у пакет військової допомоги для України ще з березня.
Гербст зазначив, що раніше політика американської влади була "боязкою", тому жодних поставок авіації не було. Тепер ситуація може змінитися.
"Я думаю, що невдовзі може бути позитивне рішення щодо МіГів, я чую про це. Тож я вважаю, що це хороший крок. Але раніше адміністрація була надто боязкою, щоб відправити МіГи, оскільки вважала, що це спровокує Росію", – підкреслив Гербст.
Будь ласка, зачекайте...
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і на що це могло б спровокувати козлостан?
Ну і сервісна база відсутня.
Это нулевая эскалация с точки зрения боевых действий, так как воевать они будут на нашей территории. Притом Ф16 довольно простой самолет, много автоматизировано. В нем самое сложное - это техработы перед каждым вылетом и после каждой посадки, не должно быть вообще ошибок в обслуживании. Но мы можем техников нанять как ЧВК, в том числе и бывших военных. А летать за счет современных симуляторов можно научить довольно быстро, притом сразу сотни летчиков.
Миг же этот старый с точки зрения воздушного боя против новых сушек у кацапов. Из-за радара и ракет воздух-воздух, даже если в Польше много модернизаций было сделано, но даже это не факт что было. Он сейчас скорее как бомбардировщик ракетный выступает с возможностью уйти от ракеты пво или вражеской ракеты, сушки старые так не могут конечно маневрировать. Ф16 же заметит самолет кацапов далеко, поймает в радар и с хорошим шансом накормит ракетой прямо в кабину. Никаких маневров с перегрузкой и заходом в хвост уже не делают. Отстрелял, нырнул, сам маневрируешь влево-вправо покачиваясь и назад.
Може десь "втіхаря" вже щось і будується для цих літачків "в українських лісах" - але......поки що офіційно їх не дають.
***** в україньсkoму варіанті відгодовуете.....
Досить вже хайпувати на брєднях різних ідіотів з числа колишніх, які хочуть привернути до себе увагу.