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США можуть дозволити передачу літаків МІГ Україні, - експосол Гербст

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гербст

Сполучені Штати можуть ухвалити позитивне рішення щодо передачі бойових літаків радянського зразка МіГ-29 Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві заявив директор Євразійського центру Atlantic Council, експосол США в Україні Джон Гербст.

За словами дипломата, він з групою американських експертів наголошував на необхідності включення цих винищувачів у пакет військової допомоги для України ще з березня.

Гербст зазначив, що раніше політика американської влади була "боязкою", тому жодних поставок авіації не було. Тепер ситуація може змінитися.

"Я думаю, що невдовзі може бути позитивне рішення щодо МіГів, я чую про це. Тож я вважаю, що це хороший крок. Але раніше адміністрація була надто боязкою, щоб відправити МіГи, оскільки вважала, що це спровокує Росію", – підкреслив Гербст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача Україні танків та літаків - це політичне рішення, його ще немає, - Резніков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
раніше адміністрація була надто боязкою, щоб відправити МіГи, оскільки вважала, що це спровокує росію", - підкреслив Гербст.
==========================
і на що це могло б спровокувати козлостан?
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11.09.2022 20:08
+25
Я короче поняв, вони чекають, коли ЗСУ затрофеять русняві аеродроми з літачками та гелікоптерами, бо від каціпастану ми поки отримуємо найкращий ленд-ліз)
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11.09.2022 20:12
+17
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11.09.2022 20:12
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раніше адміністрація була надто боязкою, щоб відправити МіГи, оскільки вважала, що це спровокує росію", - підкреслив Гербст.
==========================
і на що це могло б спровокувати козлостан?
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11.09.2022 20:08 Відповісти
Сцикуни?😯
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11.09.2022 20:18 Відповісти
Та це двуликий Янус. Він там вошкається з Яценюком, Єрмаком. Створили собі Ялтинську платформу і чешуть язиками. Всі хто відправив літаки, мали отримати взамін з ФРН, а німці зажали. Тепер будуть замінювати іншими.
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11.09.2022 21:03 Відповісти
Краще F16 а не савковає гавно...
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11.09.2022 20:08 Відповісти
У нас нет аэродромов и сервисной базы. На подготовку нужен год. А авиация нужна на вчера.
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11.09.2022 20:29 Відповісти
У F-16 дуже "панське" шасі....А у нас НЕМА ні одного аеродрома для посадки цих літачків.

Ну і сервісна база відсутня.
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11.09.2022 20:38 Відповісти
Може F-16? Ті міги вже розсипаються
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11.09.2022 20:09 Відповісти
це модернізовані на заході МіГі, не сси
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11.09.2022 20:35 Відповісти
значить літаки вже в ВПС
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11.09.2022 20:10 Відповісти
Ще наші стажуються, сьогодні про це була новина, значить скоро.
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11.09.2022 20:13 Відповісти
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11.09.2022 20:12 Відповісти
Я короче поняв, вони чекають, коли ЗСУ затрофеять русняві аеродроми з літачками та гелікоптерами, бо від каціпастану ми поки отримуємо найкращий ленд-ліз)
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11.09.2022 20:12 Відповісти
Чим більше дасте тим менше нас уб"ют.
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11.09.2022 20:13 Відповісти
масштабная хакерская атака?
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11.09.2022 20:21 Відповісти
Я извиняюсь, а вот эти звездюли на Харьковщине, случаем, не провоцируют росию? Как понять?
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11.09.2022 20:22 Відповісти
Надо избавляться от оружия и бк варшавского союза в этой войне поскорее и переходить на вооружение НАТО! Кому это г нужно потом будет?
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11.09.2022 20:22 Відповісти
Ф16 и Ф15 нужны. С новыми радарами и ракетами воздух-воздух, те же аим120 как в наземном ПВО вполне подойдут и будут работать лучше, чем стрелять ими с земли. Это очень эффективное средство в первую очередь как ПРО, а также вполне можно сбивать кацапские самолеты за 50км пуская в них ракету вслепую по легкой фиксации радаром, вполне можно попасть. Они и самолеты ДРЛО заменят, и как ЗРК высоколетный подойдут не хуже бука или с-300, и собственно истребитель-перехватчик.

Это нулевая эскалация с точки зрения боевых действий, так как воевать они будут на нашей территории. Притом Ф16 довольно простой самолет, много автоматизировано. В нем самое сложное - это техработы перед каждым вылетом и после каждой посадки, не должно быть вообще ошибок в обслуживании. Но мы можем техников нанять как ЧВК, в том числе и бывших военных. А летать за счет современных симуляторов можно научить довольно быстро, притом сразу сотни летчиков.

Миг же этот старый с точки зрения воздушного боя против новых сушек у кацапов. Из-за радара и ракет воздух-воздух, даже если в Польше много модернизаций было сделано, но даже это не факт что было. Он сейчас скорее как бомбардировщик ракетный выступает с возможностью уйти от ракеты пво или вражеской ракеты, сушки старые так не могут конечно маневрировать. Ф16 же заметит самолет кацапов далеко, поймает в радар и с хорошим шансом накормит ракетой прямо в кабину. Никаких маневров с перегрузкой и заходом в хвост уже не делают. Отстрелял, нырнул, сам маневрируешь влево-вправо покачиваясь и назад.
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11.09.2022 20:26 Відповісти
f-15 преждевременно, достаточно будет f-16, a-10, a-29, c-130 (с разними модификациями как летающая батарея, как бомбадировник с обычными неуправляемыми бомбами и как транспортник)
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11.09.2022 20:38 Відповісти
Якби не "ніжне" шасі F-16 і повна відсутність аеродромів із ******** покриттям у нас.

Може десь "втіхаря" вже щось і будується для цих літачків "в українських лісах" - але......поки що офіційно їх не дають.
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11.09.2022 20:42 Відповісти
Уж давно пора f16, a10 и a29 эскадрильями передавать, а также не менее пятиста танков "абрамс", а тут речь о совковом хламе!
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11.09.2022 20:31 Відповісти
Украина наряду со Швецией и Финляндией Восточный рубеж НАТО по факту...и его надо укреплять от мавзолейного быдла 10 метровыми бетонными блоками и навека.. чтобы не одна крыса🦍🦍🦍 мавзолейная не смогла зайти в цивилизованный Мир...
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11.09.2022 20:32 Відповісти
Будут танки, будут и самолеты. И не только совдеповские. Так что успокойтесь
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11.09.2022 20:35 Відповісти
Будуть !Тільки ціна, це життя наших захисників сьогодні, а не через 10 років, коли прочухаються у штатах
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12.09.2022 04:45 Відповісти
Хватит ссатся!...
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11.09.2022 20:48 Відповісти
і це ми ще не почінали...
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11.09.2022 20:53 Відповісти
хера се в буби ціцьки - отец кормящій/////
***** в україньсkoму варіанті відгодовуете.....
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11.09.2022 21:03 Відповісти
Ці міги модернізовані під натівські стандарти і ракети, з ********* радарами, досить непогано якби нам їх передали...
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11.09.2022 21:23 Відповісти
Ой, пасіба !!!! (пля)
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11.09.2022 21:47 Відповісти
Егеж, тепер США "можуть дозволити" дати літаки, а Німеччина "не виключив"- танки. Ну це добре. Якщо це не балачки. Погано, що лише після успішного наступу ЗСУ це відбувається.
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11.09.2022 21:59 Відповісти
Може краще спробувати в боєвих умовах F-35 і F-22? для чого їх створювали, для американських декорацій, чи для переваги над кацапією? чудовий шанс випробувати їх на фронті.
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11.09.2022 22:38 Відповісти
Ще не чого не дали, не треба заздалегідь радіти, наш найбільший постачальник ленд лиза це русня !
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12.09.2022 04:48 Відповісти
У США немає МіГ-29, отже вони не можуть "дозволити їх передачу".
Досить вже хайпувати на брєднях різних ідіотів з числа колишніх, які хочуть привернути до себе увагу.
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12.09.2022 09:48 Відповісти
Ну-ну...
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12.09.2022 12:51 Відповісти
Надо уже F-16... а они все никак не раздуплятся.
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12.09.2022 13:13 Відповісти
 
 