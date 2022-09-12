На временно оккупированных территориях остаются еще 1-1,2 млн украинцев, - Верещук
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Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляет, что на временно оккупированных территориях остаются еще 1-1,2 млн украинцев.
"Мне известно, что почти 300 тыс. находятся на Донетчине. Мы говорим о том, что примерно 500 тыс. находятся на Херсонщине. Мы понимаем, что ориентировочно 350 тыс. – в Запорожской области, а также понимаем, что сейчас часть Харьковской области освобождена, и большинство людей сможет либо эвакуироваться самостоятельно, либо дождаться наших эвакуационных автобусов", - сказала Верещук в эфире национального телемарафона в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, вцелом почти 1-1,2 млн украинцев остаются на временно оккупированных территориях.
Пожалуйста, подождите...
вона навіть коли бреше сама собі вірить
головне, гарно говорити та зробити серйозну морду
але забула що з цих українців більшість кричали ***** ПРИДИ, спаси...
пам,ятаєш іван васильович міняє професію??
коли цар сидів на троні з перев,язаною але дуже серйозною мордою,
копія, млять.
шо с АЗОВцами?
Фактично це покинуті в окупації громадяни України.
Налагодиш транспортне сполучення в найкоротші терміни?
Чим ти, курва, займалась ці роки?
Я вже не кажу про "Азовців", за яких тебе треба на кіл посадити!
https://youtu.be/IXnLXjH87UY
https://www.youtube.com/watch?v=mJceMmQ043Y
тюбик, *****, видео удалил!
а взрыв там был тоже двойной, один в один, как в Саки, где "мамочка, пора валить!"....
"совпадение? не думаю!" (с)
Тітка любить бавитись словом "розуміємо". Це для неї напевно культ карго.
Тепер всім відомо,і що?