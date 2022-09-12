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На временно оккупированных территориях остаются еще 1-1,2 млн украинцев, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляет, что на временно оккупированных территориях остаются еще 1-1,2 млн украинцев.

"Мне известно, что почти 300 тыс. находятся на Донетчине. Мы говорим о том, что примерно 500 тыс. находятся на Херсонщине. Мы понимаем, что ориентировочно 350 тыс. – в Запорожской области, а также понимаем, что сейчас часть Харьковской области освобождена, и большинство людей сможет либо эвакуироваться самостоятельно, либо дождаться наших эвакуационных автобусов", - сказала Верещук в эфире национального телемарафона в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, вцелом почти 1-1,2 млн украинцев остаются на временно оккупированных территориях.

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Топ комментарии
+25
Крим більше 2 млн - забула?
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12.09.2022 19:58
+21
не нагнетай !!!
шо с АЗОВцами?
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12.09.2022 20:01
+13
О! Мері Поппінс вилізла! Так шо там зі вже звільненими територіями? Ти ж з 2021-го займалась "реінтеграцією"! Все норм? Є розроблений план, послідовність дій, розмежування відповідальності, резерв необхідних матеріалів, медикаментів, продовольства, логістичні дії розписані?
Чим ти, курва, займалась ці роки?

Я вже не кажу про "Азовців", за яких тебе треба на кіл посадити!
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12.09.2022 20:13
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Крим більше 2 млн - забула?
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12.09.2022 19:58 Ответить
мається на увазі ті території, які були захоплені цього року. Ті що були раніше захоплені, там хто хотів виїхав чи залишився.
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12.09.2022 20:03 Ответить
подивись на її ...бало
вона навіть коли бреше сама собі вірить
головне, гарно говорити та зробити серйозну морду
але забула що з цих українців більшість кричали ***** ПРИДИ, спаси...
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12.09.2022 20:44 Ответить
Каралєвства Крівих ..бал
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12.09.2022 21:05 Ответить
таку серйозну морду ще треба вміти зробити.
пам,ятаєш іван васильович міняє професію??
коли цар сидів на троні з перев,язаною але дуже серйозною мордою,
копія, млять.
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12.09.2022 21:41 Ответить
Мне ее лицо напоминает с морду такого хитрого зверька-грызуна. Омерзительная, воровкуватая тетка , типичный представитель этого зеленого сброда.
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13.09.2022 08:59 Ответить
не нагнетай !!!
шо с АЗОВцами?
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12.09.2022 20:01 Ответить
А що з Лісником?
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12.09.2022 20:06 Ответить
думаю воно і не знає хто то був
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12.09.2022 20:12 Ответить
Воно не знає. Так що з ним? "Она утанула"
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12.09.2022 20:56 Ответить
Про що вона? В Криму тільки 2 млн!
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12.09.2022 20:03 Ответить
Кого вати?!!!! А нафіг вона нам потрібна!!!
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12.09.2022 20:09 Ответить
Къырымлы наші БРАТИ, придурок! Скільки б їх не залишилось - Крим Україна, але рідна Земля - Къырымтатарлар! Не "нам"-кай, щурисько! Ти ныкому не "ми", якщо таке ТУПЕ!
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12.09.2022 20:41 Ответить
А що будете з ними робити?
Фактично це покинуті в окупації громадяни України.
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12.09.2022 20:49 Ответить
І що ти можеш?
Налагодиш транспортне сполучення в найкоротші терміни?
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12.09.2022 20:03 Ответить
Мерзота.
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12.09.2022 20:04 Ответить
Про Крим забула.
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12.09.2022 20:05 Ответить
І про бамбац. Тамжи нашелюдє
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12.09.2022 20:07 Ответить
єхх ,молода та зелена
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12.09.2022 20:06 Ответить
І що, почнеш все розміновувати?!!! Безугла номер два!
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12.09.2022 20:07 Ответить
чартеры налаживай...!
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12.09.2022 20:08 Ответить
...не чартеры, а шаттлы https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
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12.09.2022 20:21 Ответить
налеталась ***** на зонтиках до шаттлов...(((
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12.09.2022 20:23 Ответить
Так розмінуйте мости і здайте їх в полон, як ви це зробили з півднем і захисниками Маріуполя. Практика є і люди для цього є.
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12.09.2022 20:09 Ответить
Вот так издалека посмотришь - вполне себе симпатичная тетка, все при ней, все изгибы и выпуклости там, где надо, ножки вроде красивые....Но, ****, как разинет пасть - все, ужасный ужас,ховайся в коноплях.
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12.09.2022 20:10 Ответить
О! Мері Поппінс вилізла! Так шо там зі вже звільненими територіями? Ти ж з 2021-го займалась "реінтеграцією"! Все норм? Є розроблений план, послідовність дій, розмежування відповідальності, резерв необхідних матеріалів, медикаментів, продовольства, логістичні дії розписані?
Чим ти, курва, займалась ці роки?

Я вже не кажу про "Азовців", за яких тебе треба на кіл посадити!
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12.09.2022 20:13 Ответить
Бавовнятко бавиться в Таганрозi ))
https://youtu.be/IXnLXjH87UY
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12.09.2022 20:19 Ответить
Здетонував снаряд, коли ставропілля вирішило відстоювати свої здобутки. Зараз всі підуть на референдум. «НАТО, пАмАги, введи войска!»
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13.09.2022 03:23 Ответить
та говорят, что там все было гораздо интересней:
https://www.youtube.com/watch?v=mJceMmQ043Y
тюбик, *****, видео удалил!
а взрыв там был тоже двойной, один в один, как в Саки, где "мамочка, пора валить!"....
"совпадение? не думаю!" (с)
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14.09.2022 08:04 Ответить
Полети на парасолькі світ за очі. ****.
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12.09.2022 20:19 Ответить
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12.09.2022 20:24 Ответить
разговаривал с парнем его отец живет в лнр. тот жалуетсч что не получает сейчас украинскую пенсию . война ему до лампочки главное пенсия.им УКРАПНА нужна только из-за денет.
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12.09.2022 20:43 Ответить
тобто якусь він все ж отримує? так дві пенсії - занадто щедро для какая разніца
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12.09.2022 21:21 Ответить
УКРАИНА
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12.09.2022 20:44 Ответить
Ми розуміємо, що орієнтовно 350 тис. - у Запорізькій області, а також розуміємо Джерело: https://censor.net/ua/n3366680
Тітка любить бавитись словом "розуміємо". Це для неї напевно культ карго.
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12.09.2022 20:55 Ответить
Улюблене словосполучення " за ініціативи презЕдента". І дупу лизонула, і відповідальність переклала.
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12.09.2022 21:19 Ответить
Ця дурепа рахує без Крима, Денецька і Луганська. За таке треба судити
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12.09.2022 21:12 Ответить
У Криму чи що?
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12.09.2022 21:14 Ответить
У СН приймають тільки коли IQ нижче ніж 70. Бо у Зелі не більше.
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12.09.2022 21:18 Ответить
А чого це ця курва Крим не рахує
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12.09.2022 21:33 Ответить
..."Мені відомо"...
Тепер всім відомо,і що?
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13.09.2022 00:59 Ответить
а куда им ехать? если зеля вместо восстановления жилищного фонда выделяет деньги на дороги... и это в преддверии зимы! скорее бы победа была, потому как промедление с победой приведет к тому, что зельца с его барыгами сотрут в порошок...
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13.09.2022 04:54 Ответить
Завдяки кому? Ага
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13.09.2022 06:51 Ответить
 
 