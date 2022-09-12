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На тимчасово окупованих територіях залишаються ще 1-1,2 млн українців - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що на тимчасово окупованих територіях залишаються ще 1-1,2 млн українців.

"Мені відомо, що майже 300 тис. перебувають на Донеччині. Ми говоримо про те, що приблизно 500 тис. перебувають на Херсонщині. Ми розуміємо, що орієнтовно 350 тис. – у Запорізькій області, а також розуміємо, що нині частина Харківської області звільнена, і більшість людей зможе або евакуюватися самостійно, або дочекатися наших евакуаційних автобусів", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

За її словами, отже, майже 1-1,2 млн українців залишаються на тимчасово окупованих територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо українців в окупації не пускати дітей до шкіл, - Мінреінтеграції

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
Крим більше 2 млн - забула?
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12.09.2022 19:58
+21
не нагнетай !!!
шо с АЗОВцами?
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12.09.2022 20:01
+13
О! Мері Поппінс вилізла! Так шо там зі вже звільненими територіями? Ти ж з 2021-го займалась "реінтеграцією"! Все норм? Є розроблений план, послідовність дій, розмежування відповідальності, резерв необхідних матеріалів, медикаментів, продовольства, логістичні дії розписані?
Чим ти, курва, займалась ці роки?

Я вже не кажу про "Азовців", за яких тебе треба на кіл посадити!
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12.09.2022 20:13
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Крим більше 2 млн - забула?
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12.09.2022 19:58 Відповісти
мається на увазі ті території, які були захоплені цього року. Ті що були раніше захоплені, там хто хотів виїхав чи залишився.
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12.09.2022 20:03 Відповісти
подивись на її ...бало
вона навіть коли бреше сама собі вірить
головне, гарно говорити та зробити серйозну морду
але забула що з цих українців більшість кричали ***** ПРИДИ, спаси...
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12.09.2022 20:44 Відповісти
Каралєвства Крівих ..бал
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12.09.2022 21:05 Відповісти
таку серйозну морду ще треба вміти зробити.
пам,ятаєш іван васильович міняє професію??
коли цар сидів на троні з перев,язаною але дуже серйозною мордою,
копія, млять.
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12.09.2022 21:41 Відповісти
Мне ее лицо напоминает с морду такого хитрого зверька-грызуна. Омерзительная, воровкуватая тетка , типичный представитель этого зеленого сброда.
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13.09.2022 08:59 Відповісти
не нагнетай !!!
шо с АЗОВцами?
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12.09.2022 20:01 Відповісти
А що з Лісником?
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12.09.2022 20:06 Відповісти
думаю воно і не знає хто то був
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12.09.2022 20:12 Відповісти
Воно не знає. Так що з ним? "Она утанула"
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12.09.2022 20:56 Відповісти
Про що вона? В Криму тільки 2 млн!
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12.09.2022 20:03 Відповісти
Кого вати?!!!! А нафіг вона нам потрібна!!!
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12.09.2022 20:09 Відповісти
Къырымлы наші БРАТИ, придурок! Скільки б їх не залишилось - Крим Україна, але рідна Земля - Къырымтатарлар! Не "нам"-кай, щурисько! Ти ныкому не "ми", якщо таке ТУПЕ!
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12.09.2022 20:41 Відповісти
А що будете з ними робити?
Фактично це покинуті в окупації громадяни України.
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12.09.2022 20:49 Відповісти
І що ти можеш?
Налагодиш транспортне сполучення в найкоротші терміни?
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12.09.2022 20:03 Відповісти
Мерзота.
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12.09.2022 20:04 Відповісти
Про Крим забула.
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12.09.2022 20:05 Відповісти
І про бамбац. Тамжи нашелюдє
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12.09.2022 20:07 Відповісти
єхх ,молода та зелена
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12.09.2022 20:06 Відповісти
І що, почнеш все розміновувати?!!! Безугла номер два!
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12.09.2022 20:07 Відповісти
чартеры налаживай...!
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12.09.2022 20:08 Відповісти
...не чартеры, а шаттлы https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
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12.09.2022 20:21 Відповісти
налеталась ***** на зонтиках до шаттлов...(((
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12.09.2022 20:23 Відповісти
Так розмінуйте мости і здайте їх в полон, як ви це зробили з півднем і захисниками Маріуполя. Практика є і люди для цього є.
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12.09.2022 20:09 Відповісти
Вот так издалека посмотришь - вполне себе симпатичная тетка, все при ней, все изгибы и выпуклости там, где надо, ножки вроде красивые....Но, ****, как разинет пасть - все, ужасный ужас,ховайся в коноплях.
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12.09.2022 20:10 Відповісти
О! Мері Поппінс вилізла! Так шо там зі вже звільненими територіями? Ти ж з 2021-го займалась "реінтеграцією"! Все норм? Є розроблений план, послідовність дій, розмежування відповідальності, резерв необхідних матеріалів, медикаментів, продовольства, логістичні дії розписані?
Чим ти, курва, займалась ці роки?

Я вже не кажу про "Азовців", за яких тебе треба на кіл посадити!
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12.09.2022 20:13 Відповісти
Бавовнятко бавиться в Таганрозi ))
https://youtu.be/IXnLXjH87UY
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12.09.2022 20:19 Відповісти
Здетонував снаряд, коли ставропілля вирішило відстоювати свої здобутки. Зараз всі підуть на референдум. «НАТО, пАмАги, введи войска!»
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13.09.2022 03:23 Відповісти
та говорят, что там все было гораздо интересней:
https://www.youtube.com/watch?v=mJceMmQ043Y
тюбик, *****, видео удалил!
а взрыв там был тоже двойной, один в один, как в Саки, где "мамочка, пора валить!"....
"совпадение? не думаю!" (с)
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14.09.2022 08:04 Відповісти
Полети на парасолькі світ за очі. ****.
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12.09.2022 20:19 Відповісти
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12.09.2022 20:24 Відповісти
разговаривал с парнем его отец живет в лнр. тот жалуетсч что не получает сейчас украинскую пенсию . война ему до лампочки главное пенсия.им УКРАПНА нужна только из-за денет.
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12.09.2022 20:43 Відповісти
тобто якусь він все ж отримує? так дві пенсії - занадто щедро для какая разніца
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12.09.2022 21:21 Відповісти
УКРАИНА
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12.09.2022 20:44 Відповісти
Ми розуміємо, що орієнтовно 350 тис. - у Запорізькій області, а також розуміємо Джерело: https://censor.net/ua/n3366680
Тітка любить бавитись словом "розуміємо". Це для неї напевно культ карго.
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12.09.2022 20:55 Відповісти
Улюблене словосполучення " за ініціативи презЕдента". І дупу лизонула, і відповідальність переклала.
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12.09.2022 21:19 Відповісти
Ця дурепа рахує без Крима, Денецька і Луганська. За таке треба судити
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12.09.2022 21:12 Відповісти
У Криму чи що?
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12.09.2022 21:14 Відповісти
У СН приймають тільки коли IQ нижче ніж 70. Бо у Зелі не більше.
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12.09.2022 21:18 Відповісти
А чого це ця курва Крим не рахує
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12.09.2022 21:33 Відповісти
..."Мені відомо"...
Тепер всім відомо,і що?
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13.09.2022 00:59 Відповісти
а куда им ехать? если зеля вместо восстановления жилищного фонда выделяет деньги на дороги... и это в преддверии зимы! скорее бы победа была, потому как промедление с победой приведет к тому, что зельца с его барыгами сотрут в порошок...
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13.09.2022 04:54 Відповісти
Завдяки кому? Ага
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13.09.2022 06:51 Відповісти
 
 