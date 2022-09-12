На тимчасово окупованих територіях залишаються ще 1-1,2 млн українців - Верещук
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Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що на тимчасово окупованих територіях залишаються ще 1-1,2 млн українців.
"Мені відомо, що майже 300 тис. перебувають на Донеччині. Ми говоримо про те, що приблизно 500 тис. перебувають на Херсонщині. Ми розуміємо, що орієнтовно 350 тис. – у Запорізькій області, а також розуміємо, що нині частина Харківської області звільнена, і більшість людей зможе або евакуюватися самостійно, або дочекатися наших евакуаційних автобусів", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, отже, майже 1-1,2 млн українців залишаються на тимчасово окупованих територіях.
Будь ласка, зачекайте...
вона навіть коли бреше сама собі вірить
головне, гарно говорити та зробити серйозну морду
але забула що з цих українців більшість кричали ***** ПРИДИ, спаси...
пам,ятаєш іван васильович міняє професію??
коли цар сидів на троні з перев,язаною але дуже серйозною мордою,
копія, млять.
шо с АЗОВцами?
Фактично це покинуті в окупації громадяни України.
Налагодиш транспортне сполучення в найкоротші терміни?
Чим ти, курва, займалась ці роки?
Я вже не кажу про "Азовців", за яких тебе треба на кіл посадити!
https://youtu.be/IXnLXjH87UY
https://www.youtube.com/watch?v=mJceMmQ043Y
тюбик, *****, видео удалил!
а взрыв там был тоже двойной, один в один, как в Саки, где "мамочка, пора валить!"....
"совпадение? не думаю!" (с)
Тітка любить бавитись словом "розуміємо". Це для неї напевно культ карго.
Тепер всім відомо,і що?