В Кабмине разоблачили чиновника, 15 лет сливавшего ФСБ тайные документы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудник секретариата Кабинета Министров Украины 15 лет шпионил в пользу Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор Шевченковского районного суда г. Киева, обнародованный в Едином реестре судебных решений.
По материалам дела, чиновник завербовался еще в 2007 году. Последняя передача документов состоялась накануне войны. Однако после 24 февраля чиновник прекратил сотрудничество с ФСБ.
Суд признал виновным работника правительства, работавшего с июля 2000-го в Секретариате Кабмина, а с 30 августа 2019 года — в должности старшего референта отдела анализа корреспонденции и мониторинга выполнения задач премьер-министра. Человек, которого осужденный называет "коллегой", попросил помощи в копировании документов с ограниченным доступом, к которым у чиновника был допуск. Тот согласился и скопировал папку с грифом "тайно", содержавшую государственную тайну.
В дальнейшем, в течение нескольких месяцев, с периодичностью примерно один раз в неделю, чиновник копировал документы, содержащие государственную тайну, в частности, сведения в сфере обороны, деятельности Службы безопасности Украины, внешней политики государства и т.д. За эти услуги получил 3000 долларов.
В 2007 году чиновник Кабинета министров прибыл в Москву, где познакомился с двумя сотрудниками 5-й Службы Федеральной службы безопасности РФ, один из которых представился работником Министерства иностранных дел РФ. Ему за денежное вознаграждение предложили собирать и передавать РФ сведения о векторе внешней политики Украины, ситуации в отдельных регионах, обеспечении обороноспособности, деятельности правоохранительных органов и специальных служб.
После этого в течение примерно 3-6 месяцев 2007 года чиновник копировал документы украинского правительства, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, для последующей передачи сотруднику 5-й Службы ФСБ РФ. За это получил около 800 долларов.
В 2010-м сотрудник 5-й Службы ФСБ РФ встретился с чиновником и договорился, что тот будет работать самостоятельно, без своего коллеги, ведь с последним у россиян произошел конфликт.
Известно, что с того времени осужденный заполнил для ФСБ анкету, и россияне присвоили ему псевдоним "Григорий".
Чиновнику выдали мобильный телефон и фотоаппарат, чтобы фотографировать циркулирующие в КМУ документы, а также карты памяти для накопления снимков.
В течение следующих нескольких месяцев чиновник фотографировал документы, содержащие информацию по линии международного сотрудничества, обороноспособности, инфраструктурных проектов и т.п., к которым имел доступ на работе, в том числе с грифом "Для служебного пользования".
С конца октября 2010 и до февраля 2015 года чиновник не имел контактов с представителями спецслужб РФ. Однако уже зимой 2015 года с ним вышел на связь сотрудник 5-й Службы ФСБ РФ и попросил встретиться в Минске. Чиновнику предложили продолжить сотрудничество. На что он согласился на условиях денежного вознаграждения. Тогда же обвиняемому был выдан новый телефон, с заранее установленным специальным программным обеспечением для конфиденциальной связи.
В период 2015-2018 годов обвиняемый снова фотографировал документы и пересылал через защищенные мессенджеры. За переданную информацию получал от 2 до 5 тысяч долларов США во время личных встреч в Беларуси, Кипре, Армении и Азербайджане.
Летом 2018 года украинского чиновника "передали" другому представителю спецслужб. С этого времени и до февраля 2022 года обвиняемый передал информацию в сфере обороны, экономики, правоохранительной деятельности и внешних отношений Украины, которая циркулирует в системе документооборота Кабинета Министров Украины, делая фото и пересылая ФСБ. Ему платили от 4 до 10 тысяч долларов во время личных встреч на территории Азербайджана, Турции, Кипра.
7 февраля 2022 года обвиняемый прислал работнику ФСБ РФ отсканированные изображения документов "О неотложных мерах реагирования на вызовы в энергетической сфере", отсканированные изображения справок по проблемным вопросам, требующим решения на Объекте № 1,2 Кабинета Министров Украины и справки по практической проверке запасных пунктов управления отдельных областных государственных администраций с примечанием "секретно".
Шпиона в Кабмине разоблачила Служба безопасности Украины в апреле 2022 года. 6 апреля у чиновника дома провели обыск. Уже два дня спустя он признал свою вину полностью и дал показания по существу подозрения.
Действия эксчиновника были квалифицированы как государственная измена, то есть шпионаж, оказание иностранному государству и его представителям помощи в подрывной деятельности против Украины, по предварительному сговору с группой лиц. В результате его подрывной деятельности наступили тяжелые последствия в виде полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.
Чиновник приговорен к 12 годам заключения с конфискацией всего имущества, поскольку он совершал преступления за денежное вознаграждение, то есть по корыстным мотивам.
В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд смог учесть искреннее раскаяние и активное содействие следствию.
Пожалуйста, подождите...
За типом "лучше пізно чим ніколи"....
Або хоч на одну ша(и)шечку.
сбу як завжди дуже «ретельно перевіряє» держслубовців з доступом до секретних документів
тої таємниці і раніше не було
мова про системну політику а не чіплятися до чогось одного
//youtu.+be/qxMiEy_cIkc?t=1497
У нас тільки одна системна політика: обкрадання держави, олігархами.
Не думали чого приватизація держмайна почалась тільки після здешевшання на 70-300% в 2015 після нападу на державу...
А зараз хто спонсорує "бетонку"?
Тобто доворувались до того что один з головних олігархів жаліється та позивається до суду за невиплату йому дивідендів за "Зелену" енергію...
а "перший" - просто ходить в суд і списує собі борги: Поки його ставленик на троні - родить що хоче, а хоче він багато і завжди.
Це як історія з газом: він наш - але платити ви повинні за ціною Роттердаму.
Освіта Олександра Музичка середня спеціальна. У 1981-1983 роках проходив строкову військову службу у військах ППО в / ч 33115с в Тбілісі[4].
Після проголошення незалежності України отримав українське громадянство. Створив у Рівному першу націоналістичну організацію СНУМ (Спілка незалежної української молоді), згодом став членом Української національної асамблеї, а після подій ГКЧП - загонів УНСО на Рівненщині[4].
У 1994 році, під час першої чеченської війни, командував загоном УНА-УНСО «Вікінг», який воював у складі підрозділу польового командира Шаміля Басаєва[4], був особистим охоронцем президента Ічкерії Джохара Дудаєва[5] Під час першої чеченської війни отримав позивні «Білий» і «Консул».[4].
Після загибелі Джохара Дудаєва Олександр Музичко повернувся до України. Неодноразово був обвинуваченим за кримінальними статтями. У січні 2003 року рівненський міський суд засудив Олександра Музичка до трьох з половиною років ув'язнення[4].
У 1995 році Музичко побився з відвідувачем кафе. Суд визнав Музичка винним у скоєнні злочину - заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. У 1997 році Музичка звинуватили у замаху в Києві на Олега Біса - члена УНА-УНСО. Через брак доказів справу закрили[6].
У 2012 році Олександр Музичко балотувався в народні депутати України по 153-му виборчому окрузі (центр - м. Рівне), посівши 6 місце (1226 голосів; 1,14 %)[7].
З 2013 року був координатором Правого сектора у західних областях. Активний учасник рівненського Євромайдану.
27 лютого 2014 року прийшов до прокурора Рівненської районної прокуратури Андрія Таргонія зі зброєю та словесно принизив. Пізніше пообіцяв покарати міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова «як собаку».
28 лютого 2014 року Сашко Білий повідомив, що якщо люди Авакова приїдуть на територію Рівненської області затримувати його, то він їх знищить і після цього поїде «брати Київ»[8].
8 березня 2014 року слідчими МВС було відкрите кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за ***********, а також за погрози чи насильство щодо працівника правоохоронного органу. Музичка було оголошено у розшук. У МВС заявляли, що Музичко був членом організованої озброєної злочинної групи, яка вчиняла кримінальні правопорушення на території Рівненської та кількох інших областей.
Чем дальше тем "больше"
Вот это интересно кто?
Тоді кабмін підпорядковувався президенту. У 2000 році президентом був Кучма, а головою АП був Литвин.
Шукай там.
добре, і аж легко дихається, шпигунам, коли Верховний - Найвеличнівшивий Зупермен
BBC News Україна: "Кроти" у Кабміні. Як російський агент 15 років шпигував в українському уряді. https://www.bbc.com/ukrainian/features-62811895
Василь Мехеда, співробітник секретаріату Кабміну копіював і пересилав таємну інформацію з Кабміну, яка цікавила російські спецслужби, отримав від ФСБ спеціальний пристрій для фотографування документів, що циркулюють у Кабміні, та карти пам`яті для знімків.
Завідувач відділу з питань діяльності органів юстиції у секретаріаті уряду Анатолій Бай та керівник відділу взаємодії з бізнесом у Торгово-промисловій палаті України Віталій Гордина. Ці підозрювані передавали РФ різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зокрема, Анатолій Бай, що отримав кодові імена "Кіреєв" і "Канатоходець", за даними СБУ, заробив 27 тисяч доларів на співпраці з ФСБ, а Гордина (позивний "Гаврілов") - 33 тисячі доларів.
Правда, не сильно им это и помогло. Только деньги впустую в общую копилку бесмысленно в...баных миллиардов ржублей.
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Хм.... а якщо би він скоював злочин на тлі свого кредо і гасла"я люблю росію", то скільки би присудили?