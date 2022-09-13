В Кабмине разоблачили чиновника, 15 лет сливавшего ФСБ тайные документы

Сотрудник секретариата Кабинета Министров Украины 15 лет шпионил в пользу Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор Шевченковского районного суда г. Киева, обнародованный в Едином реестре судебных решений.

По материалам дела, чиновник завербовался еще в 2007 году. Последняя передача документов состоялась накануне войны. Однако после 24 февраля чиновник прекратил сотрудничество с ФСБ.

Суд признал виновным работника правительства, работавшего с июля 2000-го в Секретариате Кабмина, а с 30 августа 2019 года — в должности старшего референта отдела анализа корреспонденции и мониторинга выполнения задач премьер-министра. Человек, которого осужденный называет "коллегой", попросил помощи в копировании документов с ограниченным доступом, к которым у чиновника был допуск. Тот согласился и скопировал папку с грифом "тайно", содержавшую государственную тайну.

В дальнейшем, в течение нескольких месяцев, с периодичностью примерно один раз в неделю, чиновник копировал документы, содержащие государственную тайну, в частности, сведения в сфере обороны, деятельности Службы безопасности Украины, внешней политики государства и т.д. За эти услуги получил 3000 долларов.

В 2007 году чиновник Кабинета министров прибыл в Москву, где познакомился с двумя сотрудниками 5-й Службы Федеральной службы безопасности РФ, один из которых представился работником Министерства иностранных дел РФ. Ему за денежное вознаграждение предложили собирать и передавать РФ сведения о векторе внешней политики Украины, ситуации в отдельных регионах, обеспечении обороноспособности, деятельности правоохранительных органов и специальных служб.

После этого в течение примерно 3-6 месяцев 2007 года чиновник копировал документы украинского правительства, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, для последующей передачи сотруднику 5-й Службы ФСБ РФ. За это получил около 800 долларов.

В 2010-м сотрудник 5-й Службы ФСБ РФ встретился с чиновником и договорился, что тот будет работать самостоятельно, без своего коллеги, ведь с последним у россиян произошел конфликт.

Известно, что с того времени осужденный заполнил для ФСБ анкету, и россияне присвоили ему псевдоним "Григорий".

Чиновнику выдали мобильный телефон и фотоаппарат, чтобы фотографировать циркулирующие в КМУ документы, а также карты памяти для накопления снимков.

В течение следующих нескольких месяцев чиновник фотографировал документы, содержащие информацию по линии международного сотрудничества, обороноспособности, инфраструктурных проектов и т.п., к которым имел доступ на работе, в том числе с грифом "Для служебного пользования".

С конца октября 2010 и до февраля 2015 года чиновник не имел контактов с представителями спецслужб РФ. Однако уже зимой 2015 года с ним вышел на связь сотрудник 5-й Службы ФСБ РФ и попросил встретиться в Минске. Чиновнику предложили продолжить сотрудничество. На что он согласился на условиях денежного вознаграждения. Тогда же обвиняемому был выдан новый телефон, с заранее установленным специальным программным обеспечением для конфиденциальной связи.

В период 2015-2018 годов обвиняемый снова фотографировал документы и пересылал через защищенные мессенджеры. За переданную информацию получал от 2 до 5 тысяч долларов США во время личных встреч в Беларуси, Кипре, Армении и Азербайджане.

Летом 2018 года украинского чиновника "передали" другому представителю спецслужб. С этого времени и до февраля 2022 года обвиняемый передал информацию в сфере обороны, экономики, правоохранительной деятельности и внешних отношений Украины, которая циркулирует в системе документооборота Кабинета Министров Украины, делая фото и пересылая ФСБ. Ему платили от 4 до 10 тысяч долларов во время личных встреч на территории Азербайджана, Турции, Кипра.

7 февраля 2022 года обвиняемый прислал работнику ФСБ РФ отсканированные изображения документов "О неотложных мерах реагирования на вызовы в энергетической сфере", отсканированные изображения справок по проблемным вопросам, требующим решения на Объекте № 1,2 Кабинета Министров Украины и справки по практической проверке запасных пунктов управления отдельных областных государственных администраций с примечанием "секретно".

Шпиона в Кабмине разоблачила Служба безопасности Украины в апреле 2022 года. 6 апреля у чиновника дома провели обыск. Уже два дня спустя он признал свою вину полностью и дал показания по существу подозрения.

Действия эксчиновника были квалифицированы как государственная измена, то есть шпионаж, оказание иностранному государству и его представителям помощи в подрывной деятельности против Украины, по предварительному сговору с группой лиц. В результате его подрывной деятельности наступили тяжелые последствия в виде полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Чиновник приговорен к 12 годам заключения с конфискацией всего имущества, поскольку он совершал преступления за денежное вознаграждение, то есть по корыстным мотивам.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд смог учесть искреннее раскаяние и активное содействие следствию.

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