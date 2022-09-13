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Кабмин (13803) суд (24704) шпионаж (1224)

В Кабмине разоблачили чиновника, 15 лет сливавшего ФСБ тайные документы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суд

Сотрудник секретариата Кабинета Министров Украины 15 лет шпионил в пользу Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор Шевченковского районного суда г. Киева, обнародованный в Едином реестре судебных решений.

По материалам дела, чиновник завербовался еще в 2007 году. Последняя передача документов состоялась накануне войны. Однако после 24 февраля чиновник прекратил сотрудничество с ФСБ.

Суд признал виновным работника правительства, работавшего с июля 2000-го в Секретариате Кабмина, а с 30 августа 2019 года — в должности старшего референта отдела анализа корреспонденции и мониторинга выполнения задач премьер-министра. Человек, которого осужденный называет "коллегой", попросил помощи в копировании документов с ограниченным доступом, к которым у чиновника был допуск. Тот согласился и скопировал папку с грифом "тайно", содержавшую государственную тайну.

В дальнейшем, в течение нескольких месяцев, с периодичностью примерно один раз в неделю, чиновник копировал документы, содержащие государственную тайну, в частности, сведения в сфере обороны, деятельности Службы безопасности Украины, внешней политики государства и т.д. За эти услуги получил 3000 долларов.

В 2007 году чиновник Кабинета министров прибыл в Москву, где познакомился с двумя сотрудниками 5-й Службы Федеральной службы безопасности РФ, один из которых представился работником Министерства иностранных дел РФ. Ему за денежное вознаграждение предложили собирать и передавать РФ сведения о векторе внешней политики Украины, ситуации в отдельных регионах, обеспечении обороноспособности, деятельности правоохранительных органов и специальных служб.

После этого в течение примерно 3-6 месяцев 2007 года чиновник копировал документы украинского правительства, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, для последующей передачи сотруднику 5-й Службы ФСБ РФ. За это получил около 800 долларов.

В 2010-м сотрудник 5-й Службы ФСБ РФ встретился с чиновником и договорился, что тот будет работать самостоятельно, без своего коллеги, ведь с последним у россиян произошел конфликт.

Известно, что с того времени осужденный заполнил для ФСБ анкету, и россияне присвоили ему псевдоним "Григорий".

Чиновнику выдали мобильный телефон и фотоаппарат, чтобы фотографировать циркулирующие в КМУ документы, а также карты памяти для накопления снимков.

В течение следующих нескольких месяцев чиновник фотографировал документы, содержащие информацию по линии международного сотрудничества, обороноспособности, инфраструктурных проектов и т.п., к которым имел доступ на работе, в том числе с грифом "Для служебного пользования".

С конца октября 2010 и до февраля 2015 года чиновник не имел контактов с представителями спецслужб РФ. Однако уже зимой 2015 года с ним вышел на связь сотрудник 5-й Службы ФСБ РФ и попросил встретиться в Минске. Чиновнику предложили продолжить сотрудничество. На что он согласился на условиях денежного вознаграждения. Тогда же обвиняемому был выдан новый телефон, с заранее установленным специальным программным обеспечением для конфиденциальной связи.

В период 2015-2018 годов обвиняемый снова фотографировал документы и пересылал через защищенные мессенджеры. За переданную информацию получал от 2 до 5 тысяч долларов США во время личных встреч в Беларуси, Кипре, Армении и Азербайджане.

Летом 2018 года украинского чиновника "передали" другому представителю спецслужб. С этого времени и до февраля 2022 года обвиняемый передал информацию в сфере обороны, экономики, правоохранительной деятельности и внешних отношений Украины, которая циркулирует в системе документооборота Кабинета Министров Украины, делая фото и пересылая ФСБ. Ему платили от 4 до 10 тысяч долларов во время личных встреч на территории Азербайджана, Турции, Кипра.

7 февраля 2022 года обвиняемый прислал работнику ФСБ РФ отсканированные изображения документов "О неотложных мерах реагирования на вызовы в энергетической сфере", отсканированные изображения справок по проблемным вопросам, требующим решения на Объекте № 1,2 Кабинета Министров Украины и справки по практической проверке запасных пунктов управления отдельных областных государственных администраций с примечанием "секретно".

Шпиона в Кабмине разоблачила Служба безопасности Украины в апреле 2022 года. 6 апреля у чиновника дома провели обыск. Уже два дня спустя он признал свою вину полностью и дал показания по существу подозрения.

Действия эксчиновника были квалифицированы как государственная измена, то есть шпионаж, оказание иностранному государству и его представителям помощи в подрывной деятельности против Украины, по предварительному сговору с группой лиц. В результате его подрывной деятельности наступили тяжелые последствия в виде полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Чиновник приговорен к 12 годам заключения с конфискацией всего имущества, поскольку он совершал преступления за денежное вознаграждение, то есть по корыстным мотивам.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд смог учесть искреннее раскаяние и активное содействие следствию.

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Топ комментарии
+32
Можна назвати і свіженьких типу єрмака, але толку.
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13.09.2022 15:32
+32
Щеневтіка впіймали?
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13.09.2022 15:33
+20
15 років стукач сидів в кабміні!(((( хоча , нічого дивного в тому немає, бо сбу, cлужба яка б мала виявляти зрадників у владних кабінетах є філією фсб, зі всіма витікаючими!
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13.09.2022 15:39
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Можна назвати і свіженьких типу єрмака, але толку.
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13.09.2022 15:32 Ответить
"цапа відбувайла" знайшли через 6 місяці всратого ОП та Ермака...
За типом "лучше пізно чим ніколи"....
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13.09.2022 15:46 Ответить
А скількох цей "цап відбувайло" завербував? Про це нічого не казали?
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13.09.2022 16:12 Ответить
А як вербували Д'єрмака і скільки платять?
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13.09.2022 16:19 Ответить
У нас один грьобан чинарь по наводці з кремля саботував безпеку на складах озброєнь, чим уполовинив обороноздатність нашої армії, що призвело до десятків тисяч втрат. И що? на нього молятся, відпрацьовуючи солоденьке.
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13.09.2022 16:29 Ответить
Щеневтіка впіймали?
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13.09.2022 15:33 Ответить
Він 15 років переднім хвостом по клавішах дубасив.Так шо не він.
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13.09.2022 15:45 Ответить
Треба щеневтіка поінформувати таємно, що готується наступ на Бєлгород. Як тільки всі кацапи туди перегрупуються - можна Крим без бою брати.
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13.09.2022 15:49 Ответить
Теж мені новина! Диво буде, коли там знайдуть того, хто не є шпигуном.
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13.09.2022 15:37 Ответить
Так: патріотів відстрілюють за загоняють в котли давно і всюди... Мав бесіди з активістами з харківсьго майдану. Так ось - охорона викрала двох організаторів та 3 дні просто приходила та гамселила ногами... Одного вже в живих немає, другий виїхав закордон. Тобто - Харків також готувався до купи з ЛДНР...
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13.09.2022 15:49 Ответить
15 років стукач сидів в кабміні!(((( хоча , нічого дивного в тому немає, бо сбу, cлужба яка б мала виявляти зрадників у владних кабінетах є філією фсб, зі всіма витікаючими!
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13.09.2022 15:39 Ответить
Все простіше: вислуга років - пішов на пенсію. А Єрмак користався нагодою с себе "підозри" всі зняти...

Або хоч на одну ша(и)шечку.
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13.09.2022 15:50 Ответить
Він не стукач, а шпигун ! Альо ! Майте повагу - чувак 15 років відпахав !
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13.09.2022 17:19 Ответить
от тобі понабирали кума свата на роботу,

сбу як завжди дуже «ретельно перевіряє» держслубовців з доступом до секретних документів
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13.09.2022 15:39 Ответить
Держтаємниця закінчилась остаточно з Вагнергейтом, просинайтесь.
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13.09.2022 15:51 Ответить
до чого тут твій гейт,
тої таємниці і раніше не було
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13.09.2022 16:01 Ответить
Мова не про таємницю. А про захист національних інтересів.
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13.09.2022 16:15 Ответить
то цей гейт був 15 років назад?
мова про системну політику а не чіплятися до чогось одного
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13.09.2022 20:51 Ответить
ні, за каденції Зе.
//youtu.+be/qxMiEy_cIkc?t=1497
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13.09.2022 22:41 Ответить
які зараз ставки оплати?
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14.09.2022 11:41 Ответить
Його звільнили, плівки накрутили, пізніше думаю і справу заведуть.
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14.09.2022 14:13 Ответить
Якщо все під ковром - ніякої державницької системної політики немає.

У нас тільки одна системна політика: обкрадання держави, олігархами.

Не думали чого приватизація держмайна почалась тільки після здешевшання на 70-300% в 2015 після нападу на державу...

А зараз хто спонсорує "бетонку"?

Тобто доворувались до того что один з головних олігархів жаліється та позивається до суду за невиплату йому дивідендів за "Зелену" енергію...

а "перший" - просто ходить в суд і списує собі борги: Поки його ставленик на троні - родить що хоче, а хоче він багато і завжди.

Це як історія з газом: він наш - але платити ви повинні за ціною Роттердаму.
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13.09.2022 22:47 Ответить
сбу , філія фсб, тому такі наслідки!
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13.09.2022 15:40 Ответить
Народився 19 вересня 1962 року у місті Кізелі Пермської області Російської РФСР в українсько-білоруській родині репресованих Івана Дмитровича й Олени Павлівни Музичків. Предки Олександра Музичка воювали в Армії УНР. Брат діда Олександра Музичка воював в УПА. Три дядьки Олександра Музичка воювали в УПА і загинули від репресій.

Освіта Олександра Музичка середня спеціальна. У 1981-1983 роках проходив строкову військову службу у військах ППО в / ч 33115с в Тбілісі[4].

Після проголошення незалежності України отримав українське громадянство. Створив у Рівному першу націоналістичну організацію СНУМ (Спілка незалежної української молоді), згодом став членом Української національної асамблеї, а після подій ГКЧП - загонів УНСО на Рівненщині[4].

У 1994 році, під час першої чеченської війни, командував загоном УНА-УНСО «Вікінг», який воював у складі підрозділу польового командира Шаміля Басаєва[4], був особистим охоронцем президента Ічкерії Джохара Дудаєва[5] Під час першої чеченської війни отримав позивні «Білий» і «Консул».[4].

Після загибелі Джохара Дудаєва Олександр Музичко повернувся до України. Неодноразово був обвинуваченим за кримінальними статтями. У січні 2003 року рівненський міський суд засудив Олександра Музичка до трьох з половиною років ув'язнення[4].

У 1995 році Музичко побився з відвідувачем кафе. Суд визнав Музичка винним у скоєнні злочину - заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. У 1997 році Музичка звинуватили у замаху в Києві на Олега Біса - члена УНА-УНСО. Через брак доказів справу закрили[6].

У 2012 році Олександр Музичко балотувався в народні депутати України по 153-му виборчому окрузі (центр - м. Рівне), посівши 6 місце (1226 голосів; 1,14 %)[7].

З 2013 року був координатором Правого сектора у західних областях. Активний учасник рівненського Євромайдану.

27 лютого 2014 року прийшов до прокурора Рівненської районної прокуратури Андрія Таргонія зі зброєю та словесно принизив. Пізніше пообіцяв покарати міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова «як собаку».

28 лютого 2014 року Сашко Білий повідомив, що якщо люди Авакова приїдуть на територію Рівненської області затримувати його, то він їх знищить і після цього поїде «брати Київ»[8].

8 березня 2014 року слідчими МВС було відкрите кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за ***********, а також за погрози чи насильство щодо працівника правоохоронного органу. Музичка було оголошено у розшук. У МВС заявляли, що Музичко був членом організованої озброєної злочинної групи, яка вчиняла кримінальні правопорушення на території Рівненської та кількох інших областей.
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13.09.2022 16:17 Ответить
ось вам і відповідь з якого часу расєя уже усвідомлювала так би мовити загрозу з боку України для себе,шпигувала і малювала різні підступні плани, це 2007 рік, хоча мені здається що це було ще значно раніше, ще тоді коли Кучма був
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13.09.2022 15:42 Ответить
Как Х-ло пришел так Украина стала "угрозой"
Чем дальше тем "больше"
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13.09.2022 15:46 Ответить
В 2007-му пуйло в своїй "мюнхенській промові" окреслив подальший шлях рашки. Етап економічного зростання на основі демократії було завершено, почалася мілітарна підготовка до відновлення сересере, звичайно при згортанні демократії в самій рашці. Грузія в 2008-му стала "першою пташкою" і то тому, що Грузію і грузинів пуйло ненавиділо особисто. Головною ціллю для нього і його посіпак завжди була Україна - без України сересере не збереш...
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13.09.2022 21:45 Ответить
пошукайте ще... там не одне таке лайно... на жаль!
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13.09.2022 15:44 Ответить
"шукач" баканаФФ поїхав за інструкціями.....
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13.09.2022 15:49 Ответить
Єрмак?
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13.09.2022 15:44 Ответить
А як це він при Ющенку туди попав)
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13.09.2022 15:44 Ответить
Чоловік, якого засуджений називає "колегою", попросив допомоги у копіюванні документів з обмеженим доступом, до яких чиновник мав допуск. Джерело: https://censor.net/ua/n3366843

Вот это интересно кто?
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13.09.2022 15:50 Ответить
На радіо НВ в ютубі було інтерв'ю нещодавно з журналістом BBC, який цю тему освітлював, там називають два прізвища затриманих функціонерів.
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13.09.2022 15:52 Ответить
https://youtu.be/0PvX5VSArng те інтерв'ю
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13.09.2022 16:00 Ответить
В 2007 році Янукович був прем'ер міністром
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13.09.2022 15:59 Ответить
З жовтня 2010 року по лютий 15 року не працював пишуть. Воно і не дивно: в цей період кіля азіров і зек рулили то за що ж було платити гроші кроту? Все з кабміну і ап зека лягало на стіл кацапам в москву напряму.Аж через рік після втечі лєгітімного згадали за штірліца.
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13.09.2022 16:03 Ответить
Хто всрався? Невістка. У вати два лютих вороги - Ющенко і Порошенко.

Тоді кабмін підпорядковувався президенту. У 2000 році президентом був Кучма, а головою АП був Литвин.
Шукай там.
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13.09.2022 17:21 Ответить
А если копнуть глубже сколько еще вылезет.
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13.09.2022 15:47 Ответить
куратор агента дерьмак ?
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13.09.2022 15:47 Ответить
єрмачкам з арахаміями та татаровими....киви з рабіновичами та дубінскіми з бужанськими приготуватись....
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13.09.2022 15:47 Ответить
Колись чула розмову випускників інституту міжнародних відносин. Одна згадувала, що вона пішла відразу працювати в комерційну нерухомість і перша зп була пачкою валюти. А декілька її однокурсників пішли працювати на адміністративні посади здається у ВР і отримували 300 доларів на місяць. Логічно, що у таких клерків продаж будь-якої інформації буде першим джерелом "підробітку".
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13.09.2022 15:50 Ответить
Со времён первой каденции Данилыча я лично насчитал около 100 кротов СВР ,ФСБ и прочих ГРУ рабZeи..работавших на кремлевских шакалов...,так я совсем не спец в этих делах...,а это значит их при тщательном поиске настоящими спецами...их значительно больше сотни...😛
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13.09.2022 15:53 Ответить
Я извиняюсь, в разведке не шарю, но 15 лет - это либо *********** *****, либо покрытие на высших уровнях. Где продолжение?
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13.09.2022 15:54 Ответить
З 2007 року все зливалося...Це просто смерть національної безпеки країни!
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13.09.2022 15:56 Ответить
Не панікуйте ... Результат ми зараз спостерігаємо.
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13.09.2022 17:29 Ответить
Злили шістку, а дерьмачок з татаровим?
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13.09.2022 16:00 Ответить
Ну вот, а кое-кто недоволен тем, что информация о наступлении Генштабом держалась в секрете. Вся власть "дырявая"
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13.09.2022 16:02 Ответить
Коли СБУ вже Дєрмака викриє ?
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13.09.2022 16:04 Ответить
Чому навіть у рішені суду немає імені цією НЕлюдини?! Чому це тайна?! Як потім дізнаватись чи не звільнили цього чоловіка завчасно і чому?!
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13.09.2022 16:13 Ответить
За агента кремля по кличке "Хам"...дважды не сидевшего украинцы голосовали даже на выборах..2004 году и в 2010году... а рекомендации дал кстати Данилыч..типа преемничек...
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13.09.2022 16:16 Ответить
Чоме не публікують навіть у рішенні суду ім'я підсудного??!!! Як контролювати потім чи відбулося покарання і чи в повному обсязі???!!!
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13.09.2022 16:16 Ответить
15 ******* мать , впевнений стільки працювать агенту без впливового прикриття у владі нереально
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13.09.2022 16:16 Ответить
Аперация по замыливанию глаз от подозрению к ермаку, татарову арахую - НАЧАЛАСЬ!!!!!!!
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13.09.2022 16:23 Ответить
..з групи дермака-портнова-татарова?..
добре, і аж легко дихається, шпигунам, коли Верховний - Найвеличнівшивий Зупермен
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13.09.2022 16:35 Ответить
Так его наградить надо---15 лет безупречной работы! А вот кого растрелять---как всегда некого. А ведь есть служба внутренних разборок и прочих подобных действий. Водопад предателей просто захлестывает последний месяц страну.
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13.09.2022 16:42 Ответить
Дали меньше, чем гадил, ну почему украинские суды такие милосердные?!
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13.09.2022 16:54 Ответить
Судя по всему скоро выйдет на свободу...по болезни. Найдутся заступники...выручат.
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13.09.2022 16:59 Ответить
Цензор скромно промовчав, хто саме ці зрадники. Їх імена відомі.

BBC News Україна: "Кроти" у Кабміні. Як російський агент 15 років шпигував в українському уряді. https://www.bbc.com/ukrainian/features-62811895

Василь Мехеда, співробітник секретаріату Кабміну копіював і пересилав таємну інформацію з Кабміну, яка цікавила російські спецслужби, отримав від ФСБ спеціальний пристрій для фотографування документів, що циркулюють у Кабміні, та карти пам`яті для знімків.

Завідувач відділу з питань діяльності органів юстиції у секретаріаті уряду Анатолій Бай та керівник відділу взаємодії з бізнесом у Торгово-промисловій палаті України Віталій Гордина. Ці підозрювані передавали РФ різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зокрема, Анатолій Бай, що отримав кодові імена "Кіреєв" і "Канатоходець", за даними СБУ, заробив 27 тисяч доларів на співпраці з ФСБ, а Гордина (позивний "Гаврілов") - 33 тисячі доларів.
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13.09.2022 17:09 Ответить
В срашке вон недавно за измену дали 22(прокурор просил 24). Да ещё и вымышленную. А тут всего 12 лет.
Правда, не сильно им это и помогло. Только деньги впустую в общую копилку бесмысленно в...баных миллиардов ржублей.
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13.09.2022 17:14 Ответить
Мабуть погано шпигували, раз рф так бездарно війну програє. Ну ... або ГШ добре шифрувався і КМ нічого не повідомляв.
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13.09.2022 17:28 Ответить
Чиновника засудили до 12 років ув'язнення із конфіскацією всього майна, оскільки він скоював злочини за грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів
--------------------------------
Хм.... а якщо би він скоював злочин на тлі свого кредо і гасла"я люблю росію", то скільки би присудили?
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13.09.2022 17:30 Ответить
шо там викривать?у кожного на лобі написано.Смішно,одного піймали,а скілбки не збираєтесь піймать,якщо сбу не знає де вони ховаються,то ми підказуємо,ідіть на оп.
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13.09.2022 17:40 Ответить
Не вірю в корисливі мотиви. Суми значні для мене , але не занадто рішаючі для чиновників вищої ланки. У яких-то обласних діячів будинки на лям, тачка на півляма. А ці на зарплату бідкались?! Зраджували свідомо, з любові до високого мистецтва смоткати *******. Браслєт на ногу і руїни розбирать.
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13.09.2022 17:57 Ответить
ультра мего кибальчишь наверно это сережа ******** или юлчя или куля влоба на пенсии а может мороз или тигипко или ехануров..аксакалы
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13.09.2022 18:39 Ответить
Набагато простіше та швидше "викрити" тих українських посадовців, які не зливали інфу кацапам...
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13.09.2022 19:03 Ответить
а куда пропал литинант баканов . наш зеленый руководитель сбу . наумова по европе ищет с мешками бабла и брюликами . забрал общак пацюк и здрыстнул --- вот гемеррой . а шпиены в кабмине то херня
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13.09.2022 19:14 Ответить
Охренеть 15 років. Можу підказати єрмак 3 .5 роки як вам показники? Я працюю
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13.09.2022 19:31 Ответить
Погано зливав, якщо Єрмак вирішив його злити.
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13.09.2022 20:02 Ответить
знайшли а точніше злили аж одного зрадника - роботу ж треба показати- тягне на медальку ...
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13.09.2022 22:49 Ответить
 
 