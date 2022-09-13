У Кабміні викрили посадовця, який 15 років зливав ФСБ таємні документи
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Працівник секретаріату Кабінету Міністрів України 15 років шпигував на користь Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на вирок Шевченківського районного суду м. Києва, який оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.
За матеріалами справи, чиновника завербували ще у 2007 році. Остання передача документів відбулася напередодні війни. Проте після 24 лютого посадовець припинив співпрацю з ФСБ.
Суд визнав винним працівника уряду, який із липня 2000-го працював в Секретаріаті Кабміну, а з 30 серпня 2019 року — на посаді старшого референта відділу аналізу кореспонденції та моніторингу виконання завдань прем’єр-міністра. Чоловік, якого засуджений називає "колегою", попросив допомоги у копіюванні документів з обмеженим доступом, до яких чиновник мав допуск. Той погодився і скопіював теку з грифом "таємно", що містила державну таємницю.
Надалі, протягом кількох місяців, з періодичністю приблизно один раз на тиждень, чиновник копіював документи, що містили державну таємницю, зокрема відомості у сфері оборони, діяльності Служби безпеки України, зовнішньої політики держави тощо. За ці послуги отримав 3000 доларів.
У 2007 році чиновник Кабінету Міністрів прибув до Москви, де познайомився із двома співробітниками 5-ої Служби Федеральної служби безпеки РФ, один із яких представився працівником Міністерства закордонних справ РФ. Йому за грошову винагороду запропонували збирати та передавати РФ відомості щодо вектора зовнішньої політики України, ситуації в окремих регіонах, забезпечення обороноздатності, діяльності правоохоронних органів та спеціальних служб.
Після того протягом приблизно 3-6 місяців 2007 року чиновник копіював документи українського уряду, які містили відомості, що становлять державну таємницю, для подальшої передачі співробітнику 5-ої Служби ФСБ РФ. За це отримав близько 800 доларів.
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У 2010-му співробітник 5-ї Служби ФСБ РФ зустрівся із чиновником і домовився, що той працюватиме самостійно, без свого "колеги", адже з останнім у росіян відбувся конфлікт.
Відомо, що з того часу засуджений заповнив для ФСБ анкету і росіяни присвоїли йому псевдонім Григорий.
Чиновнику видали мобільний телефон і фотоапарат, щоб фотографувати документи, що циркулюють у КМУ, а також карти пам’яті для накопичення знімків.
Протягом наступних кількох місяців посадовець фотографував документи, що містили інформацію по лінії міжнародного співробітництва, обороноздатності, інфраструктурних проєктів тощо, до яких мав доступ на роботі, у тому числі з грифом "Для службового користування".
З кінця жовтня 2010-го і до лютого 2015 року чиновник не мав контактів із представниками спецслужб РФ. Проте вже взимку 2015 з ним вийшов на зв'язок співробітник 5-ої Служби ФСБ РФ і попросив зустрітися в Мінську. Посадовцю запропонували продовжити співпрацю. На що він погодився на умовах грошової винагороди. Тоді ж звинуваченому було видано новий телефон, із заздалегідь встановленим спеціальним програмним забезпеченням для конфіденційного зв‘язку.
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У період 2015-2018 років обвинувачений знову фотографував документи й пересилав через захищені месенджери. За передану інформацію отримував від 2 до 5 тисяч доларів США під час особистих зустрічей у Білорусі, Кіпрі, у Вірменії та Азербайджані.
Влітку 2018 року українського посадовця "передали" іншому представнику спецслужб. З цього часу та до лютого 2022 року звинувачений передав інформацію у сфері оборони, економіки, правоохоронної діяльності та зовнішніх відносин України, що циркулює в системі документообігу Кабінету Міністрів України, роблячи фото і пересилаючи ФСБ. Йому платили від 4 до 10 тисяч доларів під час особистих зустрічей на території Азербайджану, Туреччини, Кіпру.
7 лютого 2022 року обвинувачений надіслав працівнику ФСБ РФ відскановані зображення документів "Щодо невідкладних заходів реагування на виклики в енергетичній сфері", відскановані зображення довідок щодо проблемних питань, які потребують вирішення на Об’єкті № 1,2 Кабінету Міністрів України й довідки щодо практичної перевірки запасних пунктів управління окремих обласних державних адміністрацій з приміткою "таємно".
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Шпигуна в Кабміні викрила Служба безпеки України у квітні 2022 року. 6 квітня у чиновника вдома провели обшук. Вже через два дні він визнав свою вину повністю і дав показання по суті підозри.
Дії ексчиновника були кваліфіковані як державна зрада, тобто шпигунство, надання іноземній державі та її представникам допомоги в підривній діяльності проти України, за попередньою змовою з групою осіб. Внаслідок його підривної діяльності настали тяжкі наслідки у вигляді повномасштабного вторгнення РФ на територію України.
Чиновника засудили до 12 років ув’язнення із конфіскацією всього майна, оскільки він скоював злочини за грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів.
Як обставину, що пом’якшує покарання, суд зміг врахувати щире каяття та активне сприяння слідству.
Будь ласка, зачекайте...
За типом "лучше пізно чим ніколи"....
Або хоч на одну ша(и)шечку.
сбу як завжди дуже «ретельно перевіряє» держслубовців з доступом до секретних документів
тої таємниці і раніше не було
мова про системну політику а не чіплятися до чогось одного
//youtu.+be/qxMiEy_cIkc?t=1497
У нас тільки одна системна політика: обкрадання держави, олігархами.
Не думали чого приватизація держмайна почалась тільки після здешевшання на 70-300% в 2015 після нападу на державу...
А зараз хто спонсорує "бетонку"?
Тобто доворувались до того что один з головних олігархів жаліється та позивається до суду за невиплату йому дивідендів за "Зелену" енергію...
а "перший" - просто ходить в суд і списує собі борги: Поки його ставленик на троні - родить що хоче, а хоче він багато і завжди.
Це як історія з газом: він наш - але платити ви повинні за ціною Роттердаму.
Освіта Олександра Музичка середня спеціальна. У 1981-1983 роках проходив строкову військову службу у військах ППО в / ч 33115с в Тбілісі[4].
Після проголошення незалежності України отримав українське громадянство. Створив у Рівному першу націоналістичну організацію СНУМ (Спілка незалежної української молоді), згодом став членом Української національної асамблеї, а після подій ГКЧП - загонів УНСО на Рівненщині[4].
У 1994 році, під час першої чеченської війни, командував загоном УНА-УНСО «Вікінг», який воював у складі підрозділу польового командира Шаміля Басаєва[4], був особистим охоронцем президента Ічкерії Джохара Дудаєва[5] Під час першої чеченської війни отримав позивні «Білий» і «Консул».[4].
Після загибелі Джохара Дудаєва Олександр Музичко повернувся до України. Неодноразово був обвинуваченим за кримінальними статтями. У січні 2003 року рівненський міський суд засудив Олександра Музичка до трьох з половиною років ув'язнення[4].
У 1995 році Музичко побився з відвідувачем кафе. Суд визнав Музичка винним у скоєнні злочину - заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. У 1997 році Музичка звинуватили у замаху в Києві на Олега Біса - члена УНА-УНСО. Через брак доказів справу закрили[6].
У 2012 році Олександр Музичко балотувався в народні депутати України по 153-му виборчому окрузі (центр - м. Рівне), посівши 6 місце (1226 голосів; 1,14 %)[7].
З 2013 року був координатором Правого сектора у західних областях. Активний учасник рівненського Євромайдану.
27 лютого 2014 року прийшов до прокурора Рівненської районної прокуратури Андрія Таргонія зі зброєю та словесно принизив. Пізніше пообіцяв покарати міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова «як собаку».
28 лютого 2014 року Сашко Білий повідомив, що якщо люди Авакова приїдуть на територію Рівненської області затримувати його, то він їх знищить і після цього поїде «брати Київ»[8].
8 березня 2014 року слідчими МВС було відкрите кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за ***********, а також за погрози чи насильство щодо працівника правоохоронного органу. Музичка було оголошено у розшук. У МВС заявляли, що Музичко був членом організованої озброєної злочинної групи, яка вчиняла кримінальні правопорушення на території Рівненської та кількох інших областей.
Чем дальше тем "больше"
Вот это интересно кто?
Тоді кабмін підпорядковувався президенту. У 2000 році президентом був Кучма, а головою АП був Литвин.
Шукай там.
добре, і аж легко дихається, шпигунам, коли Верховний - Найвеличнівшивий Зупермен
BBC News Україна: "Кроти" у Кабміні. Як російський агент 15 років шпигував в українському уряді. https://www.bbc.com/ukrainian/features-62811895
Василь Мехеда, співробітник секретаріату Кабміну копіював і пересилав таємну інформацію з Кабміну, яка цікавила російські спецслужби, отримав від ФСБ спеціальний пристрій для фотографування документів, що циркулюють у Кабміні, та карти пам`яті для знімків.
Завідувач відділу з питань діяльності органів юстиції у секретаріаті уряду Анатолій Бай та керівник відділу взаємодії з бізнесом у Торгово-промисловій палаті України Віталій Гордина. Ці підозрювані передавали РФ різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зокрема, Анатолій Бай, що отримав кодові імена "Кіреєв" і "Канатоходець", за даними СБУ, заробив 27 тисяч доларів на співпраці з ФСБ, а Гордина (позивний "Гаврілов") - 33 тисячі доларів.
Правда, не сильно им это и помогло. Только деньги впустую в общую копилку бесмысленно в...баных миллиардов ржублей.
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Хм.... а якщо би він скоював злочин на тлі свого кредо і гасла"я люблю росію", то скільки би присудили?