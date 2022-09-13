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Кабмін (6265) суд (8047) шпигунство, шпіонаж (814)

У Кабміні викрили посадовця, який 15 років зливав ФСБ таємні документи

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суд

Працівник секретаріату Кабінету Міністрів України 15 років шпигував на користь Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на вирок Шевченківського районного суду м. Києва, який оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

За матеріалами справи, чиновника завербували ще у 2007 році. Остання передача документів відбулася напередодні війни. Проте після 24 лютого посадовець припинив співпрацю з ФСБ. 

Суд визнав винним працівника уряду, який із липня 2000-го працював в Секретаріаті Кабміну, а з 30 серпня 2019 року — на посаді старшого референта відділу аналізу кореспонденції та моніторингу виконання завдань прем’єр-міністра. Чоловік, якого засуджений називає "колегою", попросив допомоги у копіюванні документів з обмеженим доступом, до яких чиновник мав допуск. Той погодився і скопіював теку з грифом "таємно", що містила державну таємницю.

Надалі, протягом кількох місяців, з періодичністю приблизно один раз на тиждень, чиновник копіював документи, що містили державну таємницю, зокрема відомості у сфері оборони, діяльності Служби безпеки України, зовнішньої політики держави тощо. За ці послуги отримав 3000 доларів.

У 2007 році чиновник Кабінету Міністрів прибув до Москви, де познайомився із двома співробітниками 5-ої Служби Федеральної служби безпеки РФ, один із яких представився працівником Міністерства закордонних справ РФ. Йому за грошову винагороду запропонували збирати та передавати РФ відомості щодо вектора зовнішньої політики України, ситуації в окремих регіонах, забезпечення обороноздатності, діяльності правоохоронних органів та спеціальних служб.

Після того протягом приблизно 3-6 місяців 2007 року чиновник копіював документи українського уряду, які містили відомості, що становлять державну таємницю, для подальшої передачі співробітнику 5-ої Служби ФСБ РФ. За це отримав близько 800 доларів.

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У 2010-му співробітник 5-ї Служби ФСБ РФ зустрівся із чиновником і домовився, що той працюватиме самостійно, без свого "колеги", адже з останнім у росіян відбувся конфлікт.

Відомо, що з того часу засуджений заповнив для ФСБ анкету і росіяни присвоїли йому псевдонім Григорий.

Чиновнику видали мобільний телефон і фотоапарат, щоб фотографувати документи, що циркулюють у КМУ, а також карти пам’яті для накопичення знімків.

Протягом наступних кількох місяців посадовець фотографував документи, що містили інформацію по лінії міжнародного співробітництва, обороноздатності, інфраструктурних проєктів тощо, до яких мав доступ на роботі, у тому числі з грифом "Для службового користування".

З кінця жовтня 2010-го і до лютого 2015 року чиновник не мав контактів із представниками спецслужб РФ. Проте вже взимку 2015 з ним вийшов на зв'язок  співробітник 5-ої Служби ФСБ РФ і попросив зустрітися в Мінську. Посадовцю запропонували продовжити співпрацю. На що він погодився на умовах грошової винагороди. Тоді ж звинуваченому було видано новий телефон, із заздалегідь встановленим спеціальним програмним забезпеченням для конфіденційного зв‘язку.

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У період 2015-2018 років обвинувачений знову фотографував документи й пересилав через захищені месенджери. За передану інформацію отримував від 2 до 5 тисяч доларів США під час особистих зустрічей у Білорусі, Кіпрі, у Вірменії та Азербайджані.

Влітку 2018 року українського посадовця "передали" іншому представнику спецслужб. З цього часу та до лютого 2022 року звинувачений передав інформацію у сфері оборони, економіки, правоохоронної діяльності та зовнішніх відносин України, що циркулює в системі документообігу Кабінету Міністрів України, роблячи фото і пересилаючи ФСБ. Йому платили від 4 до 10 тисяч доларів під час особистих зустрічей на території Азербайджану, Туреччини, Кіпру.

7 лютого 2022 року обвинувачений надіслав працівнику ФСБ РФ відскановані зображення документів "Щодо невідкладних заходів реагування на виклики в енергетичній сфері", відскановані зображення довідок щодо проблемних питань, які потребують вирішення на Об’єкті № 1,2 Кабінету Міністрів України й довідки щодо практичної перевірки запасних пунктів управління окремих обласних державних адміністрацій з приміткою "таємно".

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Шпигуна в Кабміні викрила Служба безпеки України у квітні 2022 року. 6 квітня у чиновника вдома провели обшук. Вже через два дні він визнав свою вину повністю і дав показання по суті підозри.

Дії ексчиновника були кваліфіковані як державна зрада, тобто шпигунство, надання іноземній державі та її представникам допомоги в підривній діяльності проти України, за попередньою змовою з групою осіб. Внаслідок його підривної діяльності настали тяжкі наслідки у вигляді повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Чиновника засудили до 12 років ув’язнення із конфіскацією всього майна, оскільки він скоював злочини за грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів. 

Як обставину, що пом’якшує покарання, суд зміг врахувати щире каяття та активне сприяння слідству.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+32
Можна назвати і свіженьких типу єрмака, але толку.
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13.09.2022 15:32
+32
Щеневтіка впіймали?
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13.09.2022 15:33
+20
15 років стукач сидів в кабміні!(((( хоча , нічого дивного в тому немає, бо сбу, cлужба яка б мала виявляти зрадників у владних кабінетах є філією фсб, зі всіма витікаючими!
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13.09.2022 15:39
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Можна назвати і свіженьких типу єрмака, але толку.
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13.09.2022 15:32 Відповісти
"цапа відбувайла" знайшли через 6 місяці всратого ОП та Ермака...
За типом "лучше пізно чим ніколи"....
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13.09.2022 15:46 Відповісти
А скількох цей "цап відбувайло" завербував? Про це нічого не казали?
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13.09.2022 16:12 Відповісти
А як вербували Д'єрмака і скільки платять?
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13.09.2022 16:19 Відповісти
У нас один грьобан чинарь по наводці з кремля саботував безпеку на складах озброєнь, чим уполовинив обороноздатність нашої армії, що призвело до десятків тисяч втрат. И що? на нього молятся, відпрацьовуючи солоденьке.
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13.09.2022 16:29 Відповісти
Щеневтіка впіймали?
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13.09.2022 15:33 Відповісти
Він 15 років переднім хвостом по клавішах дубасив.Так шо не він.
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13.09.2022 15:45 Відповісти
Треба щеневтіка поінформувати таємно, що готується наступ на Бєлгород. Як тільки всі кацапи туди перегрупуються - можна Крим без бою брати.
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13.09.2022 15:49 Відповісти
Теж мені новина! Диво буде, коли там знайдуть того, хто не є шпигуном.
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13.09.2022 15:37 Відповісти
Так: патріотів відстрілюють за загоняють в котли давно і всюди... Мав бесіди з активістами з харківсьго майдану. Так ось - охорона викрала двох організаторів та 3 дні просто приходила та гамселила ногами... Одного вже в живих немає, другий виїхав закордон. Тобто - Харків також готувався до купи з ЛДНР...
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13.09.2022 15:49 Відповісти
15 років стукач сидів в кабміні!(((( хоча , нічого дивного в тому немає, бо сбу, cлужба яка б мала виявляти зрадників у владних кабінетах є філією фсб, зі всіма витікаючими!
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13.09.2022 15:39 Відповісти
Все простіше: вислуга років - пішов на пенсію. А Єрмак користався нагодою с себе "підозри" всі зняти...

Або хоч на одну ша(и)шечку.
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13.09.2022 15:50 Відповісти
Він не стукач, а шпигун ! Альо ! Майте повагу - чувак 15 років відпахав !
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13.09.2022 17:19 Відповісти
от тобі понабирали кума свата на роботу,

сбу як завжди дуже «ретельно перевіряє» держслубовців з доступом до секретних документів
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13.09.2022 15:39 Відповісти
Держтаємниця закінчилась остаточно з Вагнергейтом, просинайтесь.
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13.09.2022 15:51 Відповісти
до чого тут твій гейт,
тої таємниці і раніше не було
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13.09.2022 16:01 Відповісти
Мова не про таємницю. А про захист національних інтересів.
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13.09.2022 16:15 Відповісти
то цей гейт був 15 років назад?
мова про системну політику а не чіплятися до чогось одного
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13.09.2022 20:51 Відповісти
ні, за каденції Зе.
//youtu.+be/qxMiEy_cIkc?t=1497
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13.09.2022 22:41 Відповісти
які зараз ставки оплати?
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14.09.2022 11:41 Відповісти
Його звільнили, плівки накрутили, пізніше думаю і справу заведуть.
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14.09.2022 14:13 Відповісти
Якщо все під ковром - ніякої державницької системної політики немає.

У нас тільки одна системна політика: обкрадання держави, олігархами.

Не думали чого приватизація держмайна почалась тільки після здешевшання на 70-300% в 2015 після нападу на державу...

А зараз хто спонсорує "бетонку"?

Тобто доворувались до того что один з головних олігархів жаліється та позивається до суду за невиплату йому дивідендів за "Зелену" енергію...

а "перший" - просто ходить в суд і списує собі борги: Поки його ставленик на троні - родить що хоче, а хоче він багато і завжди.

Це як історія з газом: він наш - але платити ви повинні за ціною Роттердаму.
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13.09.2022 22:47 Відповісти
сбу , філія фсб, тому такі наслідки!
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13.09.2022 15:40 Відповісти
Народився 19 вересня 1962 року у місті Кізелі Пермської області Російської РФСР в українсько-білоруській родині репресованих Івана Дмитровича й Олени Павлівни Музичків. Предки Олександра Музичка воювали в Армії УНР. Брат діда Олександра Музичка воював в УПА. Три дядьки Олександра Музичка воювали в УПА і загинули від репресій.

Освіта Олександра Музичка середня спеціальна. У 1981-1983 роках проходив строкову військову службу у військах ППО в / ч 33115с в Тбілісі[4].

Після проголошення незалежності України отримав українське громадянство. Створив у Рівному першу націоналістичну організацію СНУМ (Спілка незалежної української молоді), згодом став членом Української національної асамблеї, а після подій ГКЧП - загонів УНСО на Рівненщині[4].

У 1994 році, під час першої чеченської війни, командував загоном УНА-УНСО «Вікінг», який воював у складі підрозділу польового командира Шаміля Басаєва[4], був особистим охоронцем президента Ічкерії Джохара Дудаєва[5] Під час першої чеченської війни отримав позивні «Білий» і «Консул».[4].

Після загибелі Джохара Дудаєва Олександр Музичко повернувся до України. Неодноразово був обвинуваченим за кримінальними статтями. У січні 2003 року рівненський міський суд засудив Олександра Музичка до трьох з половиною років ув'язнення[4].

У 1995 році Музичко побився з відвідувачем кафе. Суд визнав Музичка винним у скоєнні злочину - заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. У 1997 році Музичка звинуватили у замаху в Києві на Олега Біса - члена УНА-УНСО. Через брак доказів справу закрили[6].

У 2012 році Олександр Музичко балотувався в народні депутати України по 153-му виборчому окрузі (центр - м. Рівне), посівши 6 місце (1226 голосів; 1,14 %)[7].

З 2013 року був координатором Правого сектора у західних областях. Активний учасник рівненського Євромайдану.

27 лютого 2014 року прийшов до прокурора Рівненської районної прокуратури Андрія Таргонія зі зброєю та словесно принизив. Пізніше пообіцяв покарати міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова «як собаку».

28 лютого 2014 року Сашко Білий повідомив, що якщо люди Авакова приїдуть на територію Рівненської області затримувати його, то він їх знищить і після цього поїде «брати Київ»[8].

8 березня 2014 року слідчими МВС було відкрите кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за ***********, а також за погрози чи насильство щодо працівника правоохоронного органу. Музичка було оголошено у розшук. У МВС заявляли, що Музичко був членом організованої озброєної злочинної групи, яка вчиняла кримінальні правопорушення на території Рівненської та кількох інших областей.
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13.09.2022 16:17 Відповісти
ось вам і відповідь з якого часу расєя уже усвідомлювала так би мовити загрозу з боку України для себе,шпигувала і малювала різні підступні плани, це 2007 рік, хоча мені здається що це було ще значно раніше, ще тоді коли Кучма був
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13.09.2022 15:42 Відповісти
Как Х-ло пришел так Украина стала "угрозой"
Чем дальше тем "больше"
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13.09.2022 15:46 Відповісти
В 2007-му пуйло в своїй "мюнхенській промові" окреслив подальший шлях рашки. Етап економічного зростання на основі демократії було завершено, почалася мілітарна підготовка до відновлення сересере, звичайно при згортанні демократії в самій рашці. Грузія в 2008-му стала "першою пташкою" і то тому, що Грузію і грузинів пуйло ненавиділо особисто. Головною ціллю для нього і його посіпак завжди була Україна - без України сересере не збереш...
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13.09.2022 21:45 Відповісти
пошукайте ще... там не одне таке лайно... на жаль!
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13.09.2022 15:44 Відповісти
"шукач" баканаФФ поїхав за інструкціями.....
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13.09.2022 15:49 Відповісти
Єрмак?
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13.09.2022 15:44 Відповісти
А як це він при Ющенку туди попав)
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13.09.2022 15:44 Відповісти
Чоловік, якого засуджений називає "колегою", попросив допомоги у копіюванні документів з обмеженим доступом, до яких чиновник мав допуск. Джерело: https://censor.net/ua/n3366843

Вот это интересно кто?
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13.09.2022 15:50 Відповісти
На радіо НВ в ютубі було інтерв'ю нещодавно з журналістом BBC, який цю тему освітлював, там називають два прізвища затриманих функціонерів.
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13.09.2022 15:52 Відповісти
https://youtu.be/0PvX5VSArng те інтерв'ю
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13.09.2022 16:00 Відповісти
В 2007 році Янукович був прем'ер міністром
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13.09.2022 15:59 Відповісти
З жовтня 2010 року по лютий 15 року не працював пишуть. Воно і не дивно: в цей період кіля азіров і зек рулили то за що ж було платити гроші кроту? Все з кабміну і ап зека лягало на стіл кацапам в москву напряму.Аж через рік після втечі лєгітімного згадали за штірліца.
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13.09.2022 16:03 Відповісти
Хто всрався? Невістка. У вати два лютих вороги - Ющенко і Порошенко.

Тоді кабмін підпорядковувався президенту. У 2000 році президентом був Кучма, а головою АП був Литвин.
Шукай там.
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13.09.2022 17:21 Відповісти
А если копнуть глубже сколько еще вылезет.
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13.09.2022 15:47 Відповісти
куратор агента дерьмак ?
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13.09.2022 15:47 Відповісти
єрмачкам з арахаміями та татаровими....киви з рабіновичами та дубінскіми з бужанськими приготуватись....
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13.09.2022 15:47 Відповісти
Колись чула розмову випускників інституту міжнародних відносин. Одна згадувала, що вона пішла відразу працювати в комерційну нерухомість і перша зп була пачкою валюти. А декілька її однокурсників пішли працювати на адміністративні посади здається у ВР і отримували 300 доларів на місяць. Логічно, що у таких клерків продаж будь-якої інформації буде першим джерелом "підробітку".
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13.09.2022 15:50 Відповісти
Со времён первой каденции Данилыча я лично насчитал около 100 кротов СВР ,ФСБ и прочих ГРУ рабZeи..работавших на кремлевских шакалов...,так я совсем не спец в этих делах...,а это значит их при тщательном поиске настоящими спецами...их значительно больше сотни...😛
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13.09.2022 15:53 Відповісти
Я извиняюсь, в разведке не шарю, но 15 лет - это либо *********** *****, либо покрытие на высших уровнях. Где продолжение?
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13.09.2022 15:54 Відповісти
З 2007 року все зливалося...Це просто смерть національної безпеки країни!
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13.09.2022 15:56 Відповісти
Не панікуйте ... Результат ми зараз спостерігаємо.
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13.09.2022 17:29 Відповісти
Злили шістку, а дерьмачок з татаровим?
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13.09.2022 16:00 Відповісти
Ну вот, а кое-кто недоволен тем, что информация о наступлении Генштабом держалась в секрете. Вся власть "дырявая"
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13.09.2022 16:02 Відповісти
Коли СБУ вже Дєрмака викриє ?
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13.09.2022 16:04 Відповісти
Чому навіть у рішені суду немає імені цією НЕлюдини?! Чому це тайна?! Як потім дізнаватись чи не звільнили цього чоловіка завчасно і чому?!
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13.09.2022 16:13 Відповісти
За агента кремля по кличке "Хам"...дважды не сидевшего украинцы голосовали даже на выборах..2004 году и в 2010году... а рекомендации дал кстати Данилыч..типа преемничек...
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13.09.2022 16:16 Відповісти
Чоме не публікують навіть у рішенні суду ім'я підсудного??!!! Як контролювати потім чи відбулося покарання і чи в повному обсязі???!!!
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13.09.2022 16:16 Відповісти
15 ******* мать , впевнений стільки працювать агенту без впливового прикриття у владі нереально
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13.09.2022 16:16 Відповісти
Аперация по замыливанию глаз от подозрению к ермаку, татарову арахую - НАЧАЛАСЬ!!!!!!!
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13.09.2022 16:23 Відповісти
..з групи дермака-портнова-татарова?..
добре, і аж легко дихається, шпигунам, коли Верховний - Найвеличнівшивий Зупермен
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13.09.2022 16:35 Відповісти
Так его наградить надо---15 лет безупречной работы! А вот кого растрелять---как всегда некого. А ведь есть служба внутренних разборок и прочих подобных действий. Водопад предателей просто захлестывает последний месяц страну.
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13.09.2022 16:42 Відповісти
Дали меньше, чем гадил, ну почему украинские суды такие милосердные?!
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13.09.2022 16:54 Відповісти
Судя по всему скоро выйдет на свободу...по болезни. Найдутся заступники...выручат.
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13.09.2022 16:59 Відповісти
Цензор скромно промовчав, хто саме ці зрадники. Їх імена відомі.

BBC News Україна: "Кроти" у Кабміні. Як російський агент 15 років шпигував в українському уряді. https://www.bbc.com/ukrainian/features-62811895

Василь Мехеда, співробітник секретаріату Кабміну копіював і пересилав таємну інформацію з Кабміну, яка цікавила російські спецслужби, отримав від ФСБ спеціальний пристрій для фотографування документів, що циркулюють у Кабміні, та карти пам`яті для знімків.

Завідувач відділу з питань діяльності органів юстиції у секретаріаті уряду Анатолій Бай та керівник відділу взаємодії з бізнесом у Торгово-промисловій палаті України Віталій Гордина. Ці підозрювані передавали РФ різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зокрема, Анатолій Бай, що отримав кодові імена "Кіреєв" і "Канатоходець", за даними СБУ, заробив 27 тисяч доларів на співпраці з ФСБ, а Гордина (позивний "Гаврілов") - 33 тисячі доларів.
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13.09.2022 17:09 Відповісти
В срашке вон недавно за измену дали 22(прокурор просил 24). Да ещё и вымышленную. А тут всего 12 лет.
Правда, не сильно им это и помогло. Только деньги впустую в общую копилку бесмысленно в...баных миллиардов ржублей.
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13.09.2022 17:14 Відповісти
Мабуть погано шпигували, раз рф так бездарно війну програє. Ну ... або ГШ добре шифрувався і КМ нічого не повідомляв.
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13.09.2022 17:28 Відповісти
Чиновника засудили до 12 років ув'язнення із конфіскацією всього майна, оскільки він скоював злочини за грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів
--------------------------------
Хм.... а якщо би він скоював злочин на тлі свого кредо і гасла"я люблю росію", то скільки би присудили?
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13.09.2022 17:30 Відповісти
шо там викривать?у кожного на лобі написано.Смішно,одного піймали,а скілбки не збираєтесь піймать,якщо сбу не знає де вони ховаються,то ми підказуємо,ідіть на оп.
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13.09.2022 17:40 Відповісти
Не вірю в корисливі мотиви. Суми значні для мене , але не занадто рішаючі для чиновників вищої ланки. У яких-то обласних діячів будинки на лям, тачка на півляма. А ці на зарплату бідкались?! Зраджували свідомо, з любові до високого мистецтва смоткати *******. Браслєт на ногу і руїни розбирать.
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13.09.2022 17:57 Відповісти
ультра мего кибальчишь наверно это сережа ******** или юлчя или куля влоба на пенсии а может мороз или тигипко или ехануров..аксакалы
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13.09.2022 18:39 Відповісти
Набагато простіше та швидше "викрити" тих українських посадовців, які не зливали інфу кацапам...
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13.09.2022 19:03 Відповісти
а куда пропал литинант баканов . наш зеленый руководитель сбу . наумова по европе ищет с мешками бабла и брюликами . забрал общак пацюк и здрыстнул --- вот гемеррой . а шпиены в кабмине то херня
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13.09.2022 19:14 Відповісти
Охренеть 15 років. Можу підказати єрмак 3 .5 роки як вам показники? Я працюю
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13.09.2022 19:31 Відповісти
Погано зливав, якщо Єрмак вирішив його злити.
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13.09.2022 20:02 Відповісти
знайшли а точніше злили аж одного зрадника - роботу ж треба показати- тягне на медальку ...
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13.09.2022 22:49 Відповісти
 
 