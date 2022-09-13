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Украина готовила контрнаступление вместе с США, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

По данным The New York Times, стратегия, стоящая за быстрыми военными успехами Украины в последние дни, начала формироваться несколько месяцев назад в ходе серии напряженных переговоров между украинскими и американскими официальными лицами о дальнейших шагах в войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Работа над стратегией началась после того, как президент Владимир Зеленский решил продемонстрировать, что Украина может дать отпор российскому вторжению. По его приказу украинские военные разработали план широкомасштабного наступления на юг, чтобы вернуть Херсон и отрезать Мариуполь от российских войск на востоке, пишет издание.

По данным журналистов, украинские генералы и американские официальные лица считали, что такая крупномасштабная атака повлечет за собой огромные потери и не сможет быстро вернуть большие территории.

По мнению американских и украинских официальных лиц, время имело решающее значение. Чтобы провести эффективную контратаку, украинцам нужно было действовать до первого снега, когда российский диктатор Владимир Путин сможет использовать свой контроль над поставками газа для оказания давления на Европу.

Одним из критических моментов в разработке плана стал "военный маневр" с официальными лицами США и Украины, целью которого было проверить успех широкомасштабного наступления на юге. Учения, о которых ранее сообщал CNN, предполагали, что такое наступление провалится.

В течение августа по просьбе Украины США активизировали передачу разведывательных данных о позициях российских войск, раскрывая их слабые места. Разведка также указывала, что Москве будет сложно быстро укрепить свои войска на северо-востоке Украины или перебросить войска с юга, даже если она обнаружит подготовку Украины к контрнаступлению.

Читайте также: Боррель в Европарламенте призвал удвоить усилия относительно помощи Украине: Контрнаступление успешнее, чем планировалось

Вместо одного большого наступления украинские военные предложили два, пишет издание. "Одному, в направлении Херсона, скорее всего, потребуются дни или недели, прежде чем будут достигнуты какие-либо драматические результаты из-за концентрации российских войск. Другой планировался под Харьковом", – говорится в статье.

Великобритания, Соединенные Штаты и Украина провели оценку нового плана, пытаясь еще раз проверить его. На этот раз официальные лица трех стран согласились, что это сработает и даст Зеленскому то, чего он хотел: большую и чистую победу, пишет NYT.

Однако план, по словам офицера Генштаба ВСУ, полностью зависел от размера и темпов дополнительной военной помощи из США. По словам украинского офицера, перед контрнаступлением Вооруженные Силы Украины отправили США подробный список оружия, необходимого им для реализации плана.

Украинские и американские официальные лица заявили, что еженедельные или раз в две недели объявления Пентагона о новых поставках оружия и боеприпасов придали старшему командованию Киева уверенности в планировании комплексных одновременных наступлений.

Также читайте: Предатели на оккупированных территориях бегут быстрее, чем отступают российские войска, - ОК "Південь"

Когда в минувшие выходные украинские военные двинулись на северо-восток, российские войска рассыпались. По словам представителей Министерства обороны США, в некоторых местах вокруг Харькова российские войска просто ушли с поля боя, бросив технику и боеприпасы.

Хотя у Украины может быть возможность вернуть себе больше территории на востоке, американские и украинские официальные лица говорят, что юг является самым важным театром военных действий. В Украине считают, что для долгосрочного успеха ВСУ все равно нужно будет достичь целей отмененной операции — отвоевать Херсон, освободить Запорожскую АЭС и отрезать Мариуполь от российских оккупантов на востоке.

План, возникший в результате дискуссий в середине лета, в значительной степени опирался на разведданные США и высокотехнологичное вооружение. Но американские официальные лица настаивают на том, что заслуга в наступлении полностью принадлежит Зеленскому и украинским военным, пишет издание.
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Топ комментарии
+49
Та ви шоо? За наказом боневтіка! І про це д'єрмак незнав? Не смішіть мої капці! Бо нещодавно була інформація що контрнаступ готувався без відома ОПи.
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13.09.2022 20:05
+46
Після слова "Зеленський" немає бажання читати далі
Він міг готувати та демонструвати тільки здачу територій, відвойовування котрих коштує десятки, а то і сотні життів, не кажучи вже про мирне населення .
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13.09.2022 20:06
+44
Хтось настирливо скрізь вставляє зайве слово "Зеленський"....
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13.09.2022 20:08
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Страница 2 из 2
Борисе, вітання!Пам"ятаю ваші переживання в п"ятницю ніби що війська не наносять удари на північний схід від Харкова.Та я так зрозумів що орки самі з того напрямку здриснули до мордору ?
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13.09.2022 22:03 Ответить
Прошедшая ночь была потише. И накануне тоже. Но то что с субботы было знают все. И сегодня город парализован почти. К вечеру дали напор воды и свет. А так стояло всё. Да Волчанск быстро взяли. Если реально то зашли. Но 45 км до Белгорода остались. Ураганами достают. В сети всё есть. Не стоило так громко трубить. Ведь впереди самое сложное---юг. И зима. Только на БОГА надежда и наших солдат.
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14.09.2022 21:01 Ответить
Дякую за відповідь.Тримайтеся, я розумію як вам важко.
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14.09.2022 21:29 Ответить
Шо там у Наева з Песками?
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13.09.2022 20:37 Ответить
Кіздуй на передову і будеш у курсі.
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13.09.2022 20:46 Ответить
Всё это хорошо, но зачем про всё это рассказывать прямо сейчас... не терпится бляха в погоне за сенсацией? ох долбанные журналисты, никак их не научат хоть какое-то время держать язык за зубами...
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13.09.2022 20:38 Ответить
Це їх робота і натура. І це скрізь так - це реально їх "хліб".
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13.09.2022 20:47 Ответить
Военспеци США вчили наших генералів воювати.Гарно навчили.Але що там в Песках трапилось?Н
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13.09.2022 20:45 Ответить
Відповів вище. Тебе там дуже не хватає.
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13.09.2022 20:47 Ответить
Контрнаступ відбувся, тому що американці не допустили завгоспа Дєрмака до будь-якої інформації.
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13.09.2022 20:47 Ответить
Это вам американцы сказали или вы это на цензоре прочли?
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13.09.2022 21:09 Ответить
Дєрьмак, ти, штолі?
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13.09.2022 21:43 Ответить
Это вам американцы сказали ?
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13.09.2022 21:49 Ответить
Да, сразу после того как тебя на бутылку насадили, зелечмоня
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14.09.2022 00:01 Ответить
А тебя и сажать ненадо,ты с ней в заднице родился.
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14.09.2022 00:52 Ответить
А тепер уявіть собі війну рашки і штатів...
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13.09.2022 20:50 Ответить
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13.09.2022 22:00 Ответить
Що це було? 😞
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14.09.2022 01:25 Ответить
У перемоги десять батьків, а поразка - завжди сирота.
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13.09.2022 20:53 Ответить
Протягом серпня на прохання України США активізували передачу розвідувальних даних про позиції російських військ...........А супутник Притули чому не бачитть Позицій российских вийськ?
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13.09.2022 21:07 Ответить
Да видит, видит, но правда токо на один глаз...
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14.09.2022 04:34 Ответить
Я не читаю NYT -прокацапська газетенка.
у перемоги тисячі батьків а от поразка завжди сирота
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13.09.2022 21:09 Ответить
"Пошла писать губерния"... Влупили, лупимо? То треба тихо бути, бо щастя, як і гроші, любить тишу. Рученьки чешутся покнопати, то йди і вивчись на оператора БПЛА і їбаш орків денно і нощно! Так буде само краще для усіх, чи не так?
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13.09.2022 21:13 Ответить
Походу АМЕРИКА вела подвійну гру .Одну з шпійономи зелуподєрьмаками а іншу з командувачем Залужним та обмеженими довіреними особами.Знаючи продажність і роботу на *****, щеневтіка просто використали як приманку з його ************ агентами.
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13.09.2022 21:13 Ответить
Та да,самое главное верить в написанное или хотя бы получать какие то дивиденты.
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13.09.2022 21:33 Ответить
Як би зелена шобла дєрьмаковська була в курсі планів - було б те що і з вагнерівцями - здали б все росіянцям і глазом копченим не могрнули.

Так шо військовим треба розібратися з щурами і кротами які стоять за їх спинами, доки не припинитьспя це паскудство - доки будуть провали по типу вагнергейта
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13.09.2022 21:41 Ответить
а вот коньяк полезный... потому и дорогой, что полезный... и слава Богу что американцы (будем надеяться) вместе с Залужным отработали операции контрнаступлений, правильно провели дезинформационные мероприятия и главное - оградили от информации кротищ... а если еще и передали кротищам дезинформацию и те довели ее до врага, то единственное что остается - ждать сообщений о самострелах, прыжках с высоты 12-15 этажа и т.п. спасибо огромное американцам и надеюсь, что до возмездия кротам осталось недолго...
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13.09.2022 22:14 Ответить
У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота
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13.09.2022 22:52 Ответить
без Найвеличнівшивого - ну ніяк
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13.09.2022 22:53 Ответить
росія запустила фейк а наші долбойоби з пятої колони сразу її підхопили
московітам западло казать шо Україна їх взула бо це буде позор для
другої армії світу
тому вони причепили англію і америку для престижу
ми ж воюєм з нато тому й відступили
а наші лжепатріоти їм допомагають
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13.09.2022 23:56 Ответить
Т.е. это не правда, что США поставляют развединформацию, и что США, Англия и другие страны предоставляют современное вооружение ВСУ? Это все звиздеж на букву "п" оридуманный масковй?
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14.09.2022 01:29 Ответить
Страна должна знать героев. Кто стоит за украинским флагом над Балаклеей

Едва ли не главным непубличным архитектором последних побед украинского войска является командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский

Для начала Сырскому удалось остановить вражеское наступление на харьковском, изюмском, бахмутском, авдеевском и других оперативных направлениях. А потом - успешно потеснить врага. Именно Сырский разрабатывал неожиданный удар по Балаклее, к необходимости которого поначалу критически отнеслись в Генштабе. Однако ему удалось убедить военное руководство страны в необходимости такого плана. И теперь Балаклея под нашим флагом.

Сегодняшние успехи в контрнаступлении по плану Сырского (Балаклея, Шевченково, Купянск) открывают новые возможности в части дальнейшего смещения позиций врага. Надеюсь, что очень скоро увидим еще больше украинских флагов над освобожденными городами Украины.
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14.09.2022 00:01 Ответить
Вважаю що це якась помилка, вимагаю від NYT виправитись і "Зеленський" замінити на "Порошенко"!
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14.09.2022 00:23 Ответить
Порошенко для редакціії NYT є класово чужим. Так що ні.
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14.09.2022 00:36 Ответить
Поясніть свою думку, будь ласка.
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14.09.2022 01:18 Ответить
А ви почитайте NYT, хоча б через гугл перекладач. Тоді зрозумієте.
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14.09.2022 01:54 Ответить
Може Ви мене переоцінююєте або недооцінююєте)) Це ж Ваша думка, яка сформована певними візіями як на NYT, так і на П. Щось з того може не співпадати з моїми поглядами на них.
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14.09.2022 03:06 Ответить
А у вас є погляди? Interesting. Based on what?
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14.09.2022 06:05 Ответить
Треба було про це цікавитись до пропозиції почитати NYT. Хіба що Ви вважвєте що свме читання NYT дозволяє мати погляди)
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14.09.2022 13:21 Ответить
Reading of NYT is a necessary precondition for understanding of political views prevailing among NYT editors. Once you get that my comment about Poroshenko will become quite obvious.
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14.09.2022 20:17 Ответить
По перше, Ви повторюєтесь.
По друге, річ не в тім якою мовою писати, а що писати. Хотів від Вас почути Вашу думку, але "маємо те що маємо". Спробую пояснити чому питав.
У Російській імперії був такий собі доволі заможний промисловець Савва Морозов. А ще було кілька газет, що видавалися соціал-демократами, зокрема "Искра", "Борьба", "Новая жизнь". Останні дві почали виходити після розколу есдеків та належали більшовикам. Ну яка класова спорідненість Савви Морозова і "Борьби"? Але ж Савва Морозов фінансував вищезазначені газети, в подальшому це навіть коштувало йому життя.
Це з одного боку. А з іншого - я просто в глухому куті вже від того щоб у якісь рамки втиснути такого неймовірно гнучкого політика як П. Це ж який треба мати хист щоб попрацювати міністром в уряді Тимошенко за президента Ющенко, а потім міністром в уряді Азарова за президента Януковича, та ще і після того, як Тимошенко вже на той час була за гратами! П. поза "класовістю" - він стане тим ким треба бути для того щоб мати владу. Наскільки розмиті політичні уподобання Тимошенко, але порівняйте політичні здобутки - вона просто невдаха в цьому рівнянні.
And finally. It's good that you can write a few sentences in English. This makes you extraordinary in this world. But sometimes content is more important than form.
And as for me definitively: "Vanity, definitely my favorite sin."
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15.09.2022 01:13 Ответить
Ще Джон Рембо добряче допоміг, хоча офіційні особи й заперечують його існування. Ше росіяни бачили у Ізюмі Уіла Сміта, схожого на Моргана Фрімана... хоча можливо то був Тупак Шакур. Колись ми дізнаємось усю правду, голлівуд розкаже, а поки "Fog of war", йдіть у дупу і не псуйте нам вечірку
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14.09.2022 01:28 Ответить
Это статья, чтобы победа дошла до американского избирателя - гдето там победа и Америка к этому причастна, победа благодаря американскому оружию и разведывательным ноухау)
Удивительно, как аккуратно американские и британские сми писали все это время про наши военные дела, что создавалось впечатление, что цели Путина не достигнуты - так оно и есть, и we are doing good - тоже святая правда)
А теперь победа к выборам в конгрес, чтобы заткнуть рот протрампистским рашистам в США)
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14.09.2022 01:46 Ответить
Наш Зеля, конечно, тоже герой, супермен, сверхчеловек и просто бубочка
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14.09.2022 01:47 Ответить
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14.09.2022 03:05 Ответить
Гарант дуркує, роздає медалі,
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…

Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.

Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!

29. 08. 2022 р.
ID: 958019
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14.09.2022 03:01 Ответить
"New York Times"- либеральная газета. Меньше чем через 2 месяца
здесь выборы. Естественно Демократы хотят получить кредиты
за помощь Украине. Дабы им не вспоминали "пролёт" в Афганистане.
Что же касается Зеленского... в не зависимости, как к нему относятся
на Украине или в Рашке, недооценить его влияние и его заслуги,
в получении помощи Нэньке от всего цивилизованного мира, более
чем знАчимы. Любая грызня по вопросу украинской безопасности,
на руку Путиноидам. Последнее, что надо украинцам сейчас, это собачится.
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14.09.2022 06:32 Ответить
ПОДЛЫЙ ЭРДОГАН ОТПРАВИЛ НОГАЙЦА В КИЕВ, СТИЛЬ НАСТУПЛЕНИЯ В ХАРЬКОВЕ ЯВНО ТУРЕЦКИЙ
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14.09.2022 07:08 Ответить
Пентагон это вам не кремлевский ПОНТЫгон
Юрий Швец подробно рассказал в Ютьбе о деталях Херсонской операции в Харьковской области... главное было убедить хенералов рабZeи что удар буде именно по Херсонской области...🤣🖤♥️💪💙💛
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14.09.2022 10:28 Ответить
конечно американцы за этим стоят, глупое чванство русских о тупости американцев сыграло нам на руку. наши туповаты и сами бы не смогли.
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14.09.2022 10:32 Ответить
Зеленський-це могутній символ Перемоги!
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14.09.2022 12:05 Ответить
А как же "мы побили кацапов, потому что Зеленский не знал об операции ВСУ?"
Что то у слепых хейтеров Зеленского не сходится. Я бы не назвал себя фанатом Зеленского, особенно на фоне всяких провалов в обороне на начало войны и не серьезном отношении к данным разведки. Да и куча провалов у него было, вагнеровцы, и прочее. Но! Это не должно переходить в слепую ненависть по любому поводу в игнор здравого смысла. Было очевидно, что про такую крупную операции знает и ОП и американцы и без серьезных разведданных никто бы не дернулся.
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14.09.2022 12:12 Ответить
Ну надо же ! Открыли Америку ! А мы думали, США тут ни при чём ...
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14.09.2022 12:16 Ответить
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