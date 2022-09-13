Украина готовила контрнаступление вместе с США, - The New York Times
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По данным The New York Times, стратегия, стоящая за быстрыми военными успехами Украины в последние дни, начала формироваться несколько месяцев назад в ходе серии напряженных переговоров между украинскими и американскими официальными лицами о дальнейших шагах в войне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Работа над стратегией началась после того, как президент Владимир Зеленский решил продемонстрировать, что Украина может дать отпор российскому вторжению. По его приказу украинские военные разработали план широкомасштабного наступления на юг, чтобы вернуть Херсон и отрезать Мариуполь от российских войск на востоке, пишет издание.
По данным журналистов, украинские генералы и американские официальные лица считали, что такая крупномасштабная атака повлечет за собой огромные потери и не сможет быстро вернуть большие территории.
По мнению американских и украинских официальных лиц, время имело решающее значение. Чтобы провести эффективную контратаку, украинцам нужно было действовать до первого снега, когда российский диктатор Владимир Путин сможет использовать свой контроль над поставками газа для оказания давления на Европу.
Одним из критических моментов в разработке плана стал "военный маневр" с официальными лицами США и Украины, целью которого было проверить успех широкомасштабного наступления на юге. Учения, о которых ранее сообщал CNN, предполагали, что такое наступление провалится.
В течение августа по просьбе Украины США активизировали передачу разведывательных данных о позициях российских войск, раскрывая их слабые места. Разведка также указывала, что Москве будет сложно быстро укрепить свои войска на северо-востоке Украины или перебросить войска с юга, даже если она обнаружит подготовку Украины к контрнаступлению.
Вместо одного большого наступления украинские военные предложили два, пишет издание. "Одному, в направлении Херсона, скорее всего, потребуются дни или недели, прежде чем будут достигнуты какие-либо драматические результаты из-за концентрации российских войск. Другой планировался под Харьковом", – говорится в статье.
Великобритания, Соединенные Штаты и Украина провели оценку нового плана, пытаясь еще раз проверить его. На этот раз официальные лица трех стран согласились, что это сработает и даст Зеленскому то, чего он хотел: большую и чистую победу, пишет NYT.
Однако план, по словам офицера Генштаба ВСУ, полностью зависел от размера и темпов дополнительной военной помощи из США. По словам украинского офицера, перед контрнаступлением Вооруженные Силы Украины отправили США подробный список оружия, необходимого им для реализации плана.
Украинские и американские официальные лица заявили, что еженедельные или раз в две недели объявления Пентагона о новых поставках оружия и боеприпасов придали старшему командованию Киева уверенности в планировании комплексных одновременных наступлений.
Когда в минувшие выходные украинские военные двинулись на северо-восток, российские войска рассыпались. По словам представителей Министерства обороны США, в некоторых местах вокруг Харькова российские войска просто ушли с поля боя, бросив технику и боеприпасы.
Хотя у Украины может быть возможность вернуть себе больше территории на востоке, американские и украинские официальные лица говорят, что юг является самым важным театром военных действий. В Украине считают, что для долгосрочного успеха ВСУ все равно нужно будет достичь целей отмененной операции — отвоевать Херсон, освободить Запорожскую АЭС и отрезать Мариуполь от российских оккупантов на востоке.
План, возникший в результате дискуссий в середине лета, в значительной степени опирался на разведданные США и высокотехнологичное вооружение. Но американские официальные лица настаивают на том, что заслуга в наступлении полностью принадлежит Зеленскому и украинским военным, пишет издание.
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у перемоги тисячі батьків а от поразка завжди сирота
Так шо військовим треба розібратися з щурами і кротами які стоять за їх спинами, доки не припинитьспя це паскудство - доки будуть провали по типу вагнергейта
московітам западло казать шо Україна їх взула бо це буде позор для
другої армії світу
тому вони причепили англію і америку для престижу
ми ж воюєм з нато тому й відступили
а наші лжепатріоти їм допомагають
Едва ли не главным непубличным архитектором последних побед украинского войска является командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский
Для начала Сырскому удалось остановить вражеское наступление на харьковском, изюмском, бахмутском, авдеевском и других оперативных направлениях. А потом - успешно потеснить врага. Именно Сырский разрабатывал неожиданный удар по Балаклее, к необходимости которого поначалу критически отнеслись в Генштабе. Однако ему удалось убедить военное руководство страны в необходимости такого плана. И теперь Балаклея под нашим флагом.
Сегодняшние успехи в контрнаступлении по плану Сырского (Балаклея, Шевченково, Купянск) открывают новые возможности в части дальнейшего смещения позиций врага. Надеюсь, что очень скоро увидим еще больше украинских флагов над освобожденными городами Украины.
По друге, річ не в тім якою мовою писати, а що писати. Хотів від Вас почути Вашу думку, але "маємо те що маємо". Спробую пояснити чому питав.
У Російській імперії був такий собі доволі заможний промисловець Савва Морозов. А ще було кілька газет, що видавалися соціал-демократами, зокрема "Искра", "Борьба", "Новая жизнь". Останні дві почали виходити після розколу есдеків та належали більшовикам. Ну яка класова спорідненість Савви Морозова і "Борьби"? Але ж Савва Морозов фінансував вищезазначені газети, в подальшому це навіть коштувало йому життя.
Це з одного боку. А з іншого - я просто в глухому куті вже від того щоб у якісь рамки втиснути такого неймовірно гнучкого політика як П. Це ж який треба мати хист щоб попрацювати міністром в уряді Тимошенко за президента Ющенко, а потім міністром в уряді Азарова за президента Януковича, та ще і після того, як Тимошенко вже на той час була за гратами! П. поза "класовістю" - він стане тим ким треба бути для того щоб мати владу. Наскільки розмиті політичні уподобання Тимошенко, але порівняйте політичні здобутки - вона просто невдаха в цьому рівнянні.
And finally. It's good that you can write a few sentences in English. This makes you extraordinary in this world. But sometimes content is more important than form.
And as for me definitively: "Vanity, definitely my favorite sin."
Удивительно, как аккуратно американские и британские сми писали все это время про наши военные дела, что создавалось впечатление, что цели Путина не достигнуты - так оно и есть, и we are doing good - тоже святая правда)
А теперь победа к выборам в конгрес, чтобы заткнуть рот протрампистским рашистам в США)
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…
Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.
Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!
29. 08. 2022 р.
ID: 958019
здесь выборы. Естественно Демократы хотят получить кредиты
за помощь Украине. Дабы им не вспоминали "пролёт" в Афганистане.
Что же касается Зеленского... в не зависимости, как к нему относятся
на Украине или в Рашке, недооценить его влияние и его заслуги,
в получении помощи Нэньке от всего цивилизованного мира, более
чем знАчимы. Любая грызня по вопросу украинской безопасности,
на руку Путиноидам. Последнее, что надо украинцам сейчас, это собачится.
Юрий Швец подробно рассказал в Ютьбе о деталях Херсонской операции в Харьковской области... главное было убедить хенералов рабZeи что удар буде именно по Херсонской области...🤣🖤♥️💪💙💛
Что то у слепых хейтеров Зеленского не сходится. Я бы не назвал себя фанатом Зеленского, особенно на фоне всяких провалов в обороне на начало войны и не серьезном отношении к данным разведки. Да и куча провалов у него было, вагнеровцы, и прочее. Но! Это не должно переходить в слепую ненависть по любому поводу в игнор здравого смысла. Было очевидно, что про такую крупную операции знает и ОП и американцы и без серьезных разведданных никто бы не дернулся.