Україна готувала контрнаступ разом із США, - The New York Times
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За даними The New York Times, стратегія, що стоїть за швидкими військовими успіхами України в останні дні, почала формуватися кілька місяців тому під час серії напружених переговорів між українськими та американськими офіційними особами щодо подальших кроків у війні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Робота над стратегією розпочалася після того, як президент Володимир Зеленський вирішив продемонструвати, що Україна може дати відсіч російському вторгненню. За його наказом, українські військові розробили план широкомасштабного наступу на південь, щоб повернути Херсон і відрізати Маріуполь від російських військ на сході, пише видання.
За даними журналістів, українські генерали та американські офіційні особи вважали, що така великомасштабна атака спричинить величезні втрати і не зможе швидко повернути великі території.
На думку американських та українських офіційних осіб, час мав вирішальне значення. Щоб провести ефективну контратаку, українцям потрібно було діяти до першого снігу, коли російський диктатор Володимир Путін зможе використати свій контроль над постачанням газу для тиску на Європу.
Одним із критичних моментів у розробці плану став "військовий маневр" з офіційними особами США та України, метою якого було перевірити успіх широкомасштабного наступу на півдні. Навчання, про які раніше повідомляв CNN, припускали, що такий наступ провалиться.
Протягом серпня на прохання України США активізували передачу розвідувальних даних про позиції російських військ, розкриваючи їхні слабкі місця. Розвідка також зазначала, що Москві буде складно швидко зміцнити свої війська на північному сході України або перекинути війська з півдня, навіть якщо вона виявить підготовку України до контрнаступу.
Замість одного великого наступу українські військові запропонували два, пише видання. "Одному, у напрямку Херсона, швидше за все, будуть потрібні дні або тижні, перш ніж будуть досягнуті будь-які драматичні результати через концентрацію російських військ. Інший планувався під Харковом", – йдеться у статті.
Велика Британія, США та Україна провели оцінку нового плану, намагаючись ще раз перевірити його. Цього разу офіційні особи трьох країн погодилися, що це спрацює та дасть Зеленському те, чого він хотів: велику та чисту перемогу, пише NYT.
Проте план, за словами офіцера Генштабу ЗСУ, повністю залежав від розміру та темпів додаткової військової допомоги із США. За словами українського офіцера, перед контрнаступом Збройні сили України відправили США докладний список зброї, необхідної для реалізації плану.
Українські та американські офіційні особи заявили, що щотижневі або раз на два тижні оголошення Пентагону про нові поставки зброї та боєприпасів надали старшому командуванню Києва впевненості у плануванні комплексних одночасних наступів.
Коли минулими вихідними українські військові рушили на північний схід, російські війська розсипалися. За словами представників Міністерства оборони США, у деяких місцях навколо Харкова російські війська просто пішли з поля бою, покинувши техніку та боєприпаси.
Хоча Україна може мати можливість повернути собі більше території на сході, американські та українські офіційні особи кажуть, що південь є найважливішим театром військових дій. В Україні вважають, що для довгострокового успіху ЗСУ все одно потрібно буде досягти мети скасованої операції — відвоювати Херсон, звільнити Запорізьку АЕС та відрізати Маріуполь від російських окупантів на сході.
План, що виник у результаті дискусій у середині літа, значною мірою спирався на розвіддані США та високотехнологічне озброєння. Але американські офіційні особи наполягають на тому, що заслуга у наступі повністю належить Зеленському та українським військовим, пише видання.
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у перемоги тисячі батьків а от поразка завжди сирота
Так шо військовим треба розібратися з щурами і кротами які стоять за їх спинами, доки не припинитьспя це паскудство - доки будуть провали по типу вагнергейта
московітам западло казать шо Україна їх взула бо це буде позор для
другої армії світу
тому вони причепили англію і америку для престижу
ми ж воюєм з нато тому й відступили
а наші лжепатріоти їм допомагають
Едва ли не главным непубличным архитектором последних побед украинского войска является командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский
Для начала Сырскому удалось остановить вражеское наступление на харьковском, изюмском, бахмутском, авдеевском и других оперативных направлениях. А потом - успешно потеснить врага. Именно Сырский разрабатывал неожиданный удар по Балаклее, к необходимости которого поначалу критически отнеслись в Генштабе. Однако ему удалось убедить военное руководство страны в необходимости такого плана. И теперь Балаклея под нашим флагом.
Сегодняшние успехи в контрнаступлении по плану Сырского (Балаклея, Шевченково, Купянск) открывают новые возможности в части дальнейшего смещения позиций врага. Надеюсь, что очень скоро увидим еще больше украинских флагов над освобожденными городами Украины.
По друге, річ не в тім якою мовою писати, а що писати. Хотів від Вас почути Вашу думку, але "маємо те що маємо". Спробую пояснити чому питав.
У Російській імперії був такий собі доволі заможний промисловець Савва Морозов. А ще було кілька газет, що видавалися соціал-демократами, зокрема "Искра", "Борьба", "Новая жизнь". Останні дві почали виходити після розколу есдеків та належали більшовикам. Ну яка класова спорідненість Савви Морозова і "Борьби"? Але ж Савва Морозов фінансував вищезазначені газети, в подальшому це навіть коштувало йому життя.
Це з одного боку. А з іншого - я просто в глухому куті вже від того щоб у якісь рамки втиснути такого неймовірно гнучкого політика як П. Це ж який треба мати хист щоб попрацювати міністром в уряді Тимошенко за президента Ющенко, а потім міністром в уряді Азарова за президента Януковича, та ще і після того, як Тимошенко вже на той час була за гратами! П. поза "класовістю" - він стане тим ким треба бути для того щоб мати владу. Наскільки розмиті політичні уподобання Тимошенко, але порівняйте політичні здобутки - вона просто невдаха в цьому рівнянні.
And finally. It's good that you can write a few sentences in English. This makes you extraordinary in this world. But sometimes content is more important than form.
And as for me definitively: "Vanity, definitely my favorite sin."
Удивительно, как аккуратно американские и британские сми писали все это время про наши военные дела, что создавалось впечатление, что цели Путина не достигнуты - так оно и есть, и we are doing good - тоже святая правда)
А теперь победа к выборам в конгрес, чтобы заткнуть рот протрампистским рашистам в США)
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…
Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.
Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!
29. 08. 2022 р.
ID: 958019
здесь выборы. Естественно Демократы хотят получить кредиты
за помощь Украине. Дабы им не вспоминали "пролёт" в Афганистане.
Что же касается Зеленского... в не зависимости, как к нему относятся
на Украине или в Рашке, недооценить его влияние и его заслуги,
в получении помощи Нэньке от всего цивилизованного мира, более
чем знАчимы. Любая грызня по вопросу украинской безопасности,
на руку Путиноидам. Последнее, что надо украинцам сейчас, это собачится.
Юрий Швец подробно рассказал в Ютьбе о деталях Херсонской операции в Харьковской области... главное было убедить хенералов рабZeи что удар буде именно по Херсонской области...🤣🖤♥️💪💙💛
Что то у слепых хейтеров Зеленского не сходится. Я бы не назвал себя фанатом Зеленского, особенно на фоне всяких провалов в обороне на начало войны и не серьезном отношении к данным разведки. Да и куча провалов у него было, вагнеровцы, и прочее. Но! Это не должно переходить в слепую ненависть по любому поводу в игнор здравого смысла. Было очевидно, что про такую крупную операции знает и ОП и американцы и без серьезных разведданных никто бы не дернулся.