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Україна готувала контрнаступ разом із США, - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

За даними The New York Times, стратегія, що стоїть за швидкими військовими успіхами України в останні дні, почала формуватися кілька місяців тому під час серії напружених переговорів між українськими та американськими офіційними особами щодо подальших кроків у війні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Робота над стратегією розпочалася після того, як президент Володимир Зеленський вирішив продемонструвати, що Україна може дати відсіч російському вторгненню. За його наказом, українські військові розробили план широкомасштабного наступу на південь, щоб повернути Херсон і відрізати Маріуполь від російських військ на сході, пише видання.

За даними журналістів, українські генерали та американські офіційні особи вважали, що така великомасштабна атака спричинить величезні втрати і не зможе швидко повернути великі території.

На думку американських та українських офіційних осіб, час мав вирішальне значення. Щоб провести ефективну контратаку, українцям потрібно було діяти до першого снігу, коли російський диктатор Володимир Путін зможе використати свій контроль над постачанням газу для тиску на Європу.

Одним із критичних моментів у розробці плану став "військовий маневр" з офіційними особами США та України, метою якого було перевірити успіх широкомасштабного наступу на півдні. Навчання, про які раніше повідомляв CNN, припускали, що такий наступ провалиться.

Протягом серпня на прохання України США активізували передачу розвідувальних даних про позиції російських військ, розкриваючи їхні слабкі місця. Розвідка також зазначала, що Москві буде складно швидко зміцнити свої війська на північному сході України або перекинути війська з півдня, навіть якщо вона виявить підготовку України до контрнаступу.

Замість одного великого наступу українські військові запропонували два, пише видання. "Одному, у напрямку Херсона, швидше за все, будуть потрібні дні або тижні, перш ніж будуть досягнуті будь-які драматичні результати через концентрацію російських військ. Інший планувався під Харковом", – йдеться у статті.

Велика Британія, США та Україна провели оцінку нового плану, намагаючись ще раз перевірити його. Цього разу офіційні особи трьох країн погодилися, що це спрацює та дасть Зеленському те, чого він хотів: велику та чисту перемогу, пише NYT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступ ЗСУ ще тільки починається, - Блінкен

Проте план, за словами офіцера Генштабу ЗСУ, повністю залежав від розміру та темпів додаткової військової допомоги із США. За словами українського офіцера, перед контрнаступом Збройні сили України відправили США докладний список зброї, необхідної для реалізації плану.

Українські та американські офіційні особи заявили, що щотижневі або раз на два тижні оголошення Пентагону про нові поставки зброї та боєприпасів надали старшому командуванню Києва впевненості у плануванні комплексних одночасних наступів.

Коли минулими вихідними українські військові рушили на північний схід, російські війська розсипалися. За словами представників Міністерства оборони США, у деяких місцях навколо Харкова російські війська просто пішли з поля бою, покинувши техніку та боєприпаси.

Хоча Україна може мати можливість повернути собі більше території на сході, американські та українські офіційні особи кажуть, що південь є найважливішим театром військових дій. В Україні вважають, що для довгострокового успіху ЗСУ все одно потрібно буде досягти мети скасованої операції — відвоювати Херсон, звільнити Запорізьку АЕС та відрізати Маріуполь від російських окупантів на сході.

Також читайте: Розвідка США прогнозує подальший відступ військ РФ після втрати Харківщини, - WP

План, що виник у результаті дискусій у середині літа, значною мірою спирався на розвіддані США та високотехнологічне озброєння. Але американські офіційні особи наполягають на тому, що заслуга у наступі повністю належить Зеленському та українським військовим, пише видання.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+49
Та ви шоо? За наказом боневтіка! І про це д'єрмак незнав? Не смішіть мої капці! Бо нещодавно була інформація що контрнаступ готувався без відома ОПи.
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13.09.2022 20:05
+46
Після слова "Зеленський" немає бажання читати далі
Він міг готувати та демонструвати тільки здачу територій, відвойовування котрих коштує десятки, а то і сотні життів, не кажучи вже про мирне населення .
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13.09.2022 20:06
+44
Хтось настирливо скрізь вставляє зайве слово "Зеленський"....
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13.09.2022 20:08
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Борисе, вітання!Пам"ятаю ваші переживання в п"ятницю ніби що війська не наносять удари на північний схід від Харкова.Та я так зрозумів що орки самі з того напрямку здриснули до мордору ?
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13.09.2022 22:03 Відповісти
Прошедшая ночь была потише. И накануне тоже. Но то что с субботы было знают все. И сегодня город парализован почти. К вечеру дали напор воды и свет. А так стояло всё. Да Волчанск быстро взяли. Если реально то зашли. Но 45 км до Белгорода остались. Ураганами достают. В сети всё есть. Не стоило так громко трубить. Ведь впереди самое сложное---юг. И зима. Только на БОГА надежда и наших солдат.
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14.09.2022 21:01 Відповісти
Дякую за відповідь.Тримайтеся, я розумію як вам важко.
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14.09.2022 21:29 Відповісти
Шо там у Наева з Песками?
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13.09.2022 20:37 Відповісти
Кіздуй на передову і будеш у курсі.
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13.09.2022 20:46 Відповісти
Всё это хорошо, но зачем про всё это рассказывать прямо сейчас... не терпится бляха в погоне за сенсацией? ох долбанные журналисты, никак их не научат хоть какое-то время держать язык за зубами...
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13.09.2022 20:38 Відповісти
Це їх робота і натура. І це скрізь так - це реально їх "хліб".
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13.09.2022 20:47 Відповісти
Военспеци США вчили наших генералів воювати.Гарно навчили.Але що там в Песках трапилось?Н
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13.09.2022 20:45 Відповісти
Відповів вище. Тебе там дуже не хватає.
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13.09.2022 20:47 Відповісти
Контрнаступ відбувся, тому що американці не допустили завгоспа Дєрмака до будь-якої інформації.
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13.09.2022 20:47 Відповісти
Это вам американцы сказали или вы это на цензоре прочли?
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13.09.2022 21:09 Відповісти
Дєрьмак, ти, штолі?
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13.09.2022 21:43 Відповісти
Это вам американцы сказали ?
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13.09.2022 21:49 Відповісти
Да, сразу после того как тебя на бутылку насадили, зелечмоня
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14.09.2022 00:01 Відповісти
А тебя и сажать ненадо,ты с ней в заднице родился.
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14.09.2022 00:52 Відповісти
А тепер уявіть собі війну рашки і штатів...
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13.09.2022 20:50 Відповісти
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13.09.2022 22:00 Відповісти
Що це було? 😞
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14.09.2022 01:25 Відповісти
У перемоги десять батьків, а поразка - завжди сирота.
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13.09.2022 20:53 Відповісти
Протягом серпня на прохання України США активізували передачу розвідувальних даних про позиції російських військ...........А супутник Притули чому не бачитть Позицій российских вийськ?
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13.09.2022 21:07 Відповісти
Да видит, видит, но правда токо на один глаз...
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14.09.2022 04:34 Відповісти
Я не читаю NYT -прокацапська газетенка.
у перемоги тисячі батьків а от поразка завжди сирота
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13.09.2022 21:09 Відповісти
"Пошла писать губерния"... Влупили, лупимо? То треба тихо бути, бо щастя, як і гроші, любить тишу. Рученьки чешутся покнопати, то йди і вивчись на оператора БПЛА і їбаш орків денно і нощно! Так буде само краще для усіх, чи не так?
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13.09.2022 21:13 Відповісти
Походу АМЕРИКА вела подвійну гру .Одну з шпійономи зелуподєрьмаками а іншу з командувачем Залужним та обмеженими довіреними особами.Знаючи продажність і роботу на *****, щеневтіка просто використали як приманку з його ************ агентами.
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13.09.2022 21:13 Відповісти
Та да,самое главное верить в написанное или хотя бы получать какие то дивиденты.
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13.09.2022 21:33 Відповісти
Як би зелена шобла дєрьмаковська була в курсі планів - було б те що і з вагнерівцями - здали б все росіянцям і глазом копченим не могрнули.

Так шо військовим треба розібратися з щурами і кротами які стоять за їх спинами, доки не припинитьспя це паскудство - доки будуть провали по типу вагнергейта
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13.09.2022 21:41 Відповісти
а вот коньяк полезный... потому и дорогой, что полезный... и слава Богу что американцы (будем надеяться) вместе с Залужным отработали операции контрнаступлений, правильно провели дезинформационные мероприятия и главное - оградили от информации кротищ... а если еще и передали кротищам дезинформацию и те довели ее до врага, то единственное что остается - ждать сообщений о самострелах, прыжках с высоты 12-15 этажа и т.п. спасибо огромное американцам и надеюсь, что до возмездия кротам осталось недолго...
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13.09.2022 22:14 Відповісти
У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота
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13.09.2022 22:52 Відповісти
без Найвеличнівшивого - ну ніяк
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13.09.2022 22:53 Відповісти
росія запустила фейк а наші долбойоби з пятої колони сразу її підхопили
московітам западло казать шо Україна їх взула бо це буде позор для
другої армії світу
тому вони причепили англію і америку для престижу
ми ж воюєм з нато тому й відступили
а наші лжепатріоти їм допомагають
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13.09.2022 23:56 Відповісти
Т.е. это не правда, что США поставляют развединформацию, и что США, Англия и другие страны предоставляют современное вооружение ВСУ? Это все звиздеж на букву "п" оридуманный масковй?
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14.09.2022 01:29 Відповісти
Страна должна знать героев. Кто стоит за украинским флагом над Балаклеей

Едва ли не главным непубличным архитектором последних побед украинского войска является командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский

Для начала Сырскому удалось остановить вражеское наступление на харьковском, изюмском, бахмутском, авдеевском и других оперативных направлениях. А потом - успешно потеснить врага. Именно Сырский разрабатывал неожиданный удар по Балаклее, к необходимости которого поначалу критически отнеслись в Генштабе. Однако ему удалось убедить военное руководство страны в необходимости такого плана. И теперь Балаклея под нашим флагом.

Сегодняшние успехи в контрнаступлении по плану Сырского (Балаклея, Шевченково, Купянск) открывают новые возможности в части дальнейшего смещения позиций врага. Надеюсь, что очень скоро увидим еще больше украинских флагов над освобожденными городами Украины.
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14.09.2022 00:01 Відповісти
Вважаю що це якась помилка, вимагаю від NYT виправитись і "Зеленський" замінити на "Порошенко"!
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14.09.2022 00:23 Відповісти
Порошенко для редакціії NYT є класово чужим. Так що ні.
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14.09.2022 00:36 Відповісти
Поясніть свою думку, будь ласка.
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14.09.2022 01:18 Відповісти
А ви почитайте NYT, хоча б через гугл перекладач. Тоді зрозумієте.
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14.09.2022 01:54 Відповісти
Може Ви мене переоцінююєте або недооцінююєте)) Це ж Ваша думка, яка сформована певними візіями як на NYT, так і на П. Щось з того може не співпадати з моїми поглядами на них.
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14.09.2022 03:06 Відповісти
А у вас є погляди? Interesting. Based on what?
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14.09.2022 06:05 Відповісти
Треба було про це цікавитись до пропозиції почитати NYT. Хіба що Ви вважвєте що свме читання NYT дозволяє мати погляди)
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14.09.2022 13:21 Відповісти
Reading of NYT is a necessary precondition for understanding of political views prevailing among NYT editors. Once you get that my comment about Poroshenko will become quite obvious.
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14.09.2022 20:17 Відповісти
По перше, Ви повторюєтесь.
По друге, річ не в тім якою мовою писати, а що писати. Хотів від Вас почути Вашу думку, але "маємо те що маємо". Спробую пояснити чому питав.
У Російській імперії був такий собі доволі заможний промисловець Савва Морозов. А ще було кілька газет, що видавалися соціал-демократами, зокрема "Искра", "Борьба", "Новая жизнь". Останні дві почали виходити після розколу есдеків та належали більшовикам. Ну яка класова спорідненість Савви Морозова і "Борьби"? Але ж Савва Морозов фінансував вищезазначені газети, в подальшому це навіть коштувало йому життя.
Це з одного боку. А з іншого - я просто в глухому куті вже від того щоб у якісь рамки втиснути такого неймовірно гнучкого політика як П. Це ж який треба мати хист щоб попрацювати міністром в уряді Тимошенко за президента Ющенко, а потім міністром в уряді Азарова за президента Януковича, та ще і після того, як Тимошенко вже на той час була за гратами! П. поза "класовістю" - він стане тим ким треба бути для того щоб мати владу. Наскільки розмиті політичні уподобання Тимошенко, але порівняйте політичні здобутки - вона просто невдаха в цьому рівнянні.
And finally. It's good that you can write a few sentences in English. This makes you extraordinary in this world. But sometimes content is more important than form.
And as for me definitively: "Vanity, definitely my favorite sin."
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15.09.2022 01:13 Відповісти
Ще Джон Рембо добряче допоміг, хоча офіційні особи й заперечують його існування. Ше росіяни бачили у Ізюмі Уіла Сміта, схожого на Моргана Фрімана... хоча можливо то був Тупак Шакур. Колись ми дізнаємось усю правду, голлівуд розкаже, а поки "Fog of war", йдіть у дупу і не псуйте нам вечірку
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14.09.2022 01:28 Відповісти
Это статья, чтобы победа дошла до американского избирателя - гдето там победа и Америка к этому причастна, победа благодаря американскому оружию и разведывательным ноухау)
Удивительно, как аккуратно американские и британские сми писали все это время про наши военные дела, что создавалось впечатление, что цели Путина не достигнуты - так оно и есть, и we are doing good - тоже святая правда)
А теперь победа к выборам в конгрес, чтобы заткнуть рот протрампистским рашистам в США)
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14.09.2022 01:46 Відповісти
Наш Зеля, конечно, тоже герой, супермен, сверхчеловек и просто бубочка
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14.09.2022 01:47 Відповісти
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14.09.2022 03:05 Відповісти
Гарант дуркує, роздає медалі,
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…

Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.

Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!

29. 08. 2022 р.
ID: 958019
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14.09.2022 03:01 Відповісти
"New York Times"- либеральная газета. Меньше чем через 2 месяца
здесь выборы. Естественно Демократы хотят получить кредиты
за помощь Украине. Дабы им не вспоминали "пролёт" в Афганистане.
Что же касается Зеленского... в не зависимости, как к нему относятся
на Украине или в Рашке, недооценить его влияние и его заслуги,
в получении помощи Нэньке от всего цивилизованного мира, более
чем знАчимы. Любая грызня по вопросу украинской безопасности,
на руку Путиноидам. Последнее, что надо украинцам сейчас, это собачится.
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14.09.2022 06:32 Відповісти
ПОДЛЫЙ ЭРДОГАН ОТПРАВИЛ НОГАЙЦА В КИЕВ, СТИЛЬ НАСТУПЛЕНИЯ В ХАРЬКОВЕ ЯВНО ТУРЕЦКИЙ
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14.09.2022 07:08 Відповісти
Пентагон это вам не кремлевский ПОНТЫгон
Юрий Швец подробно рассказал в Ютьбе о деталях Херсонской операции в Харьковской области... главное было убедить хенералов рабZeи что удар буде именно по Херсонской области...🤣🖤♥️💪💙💛
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14.09.2022 10:28 Відповісти
конечно американцы за этим стоят, глупое чванство русских о тупости американцев сыграло нам на руку. наши туповаты и сами бы не смогли.
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14.09.2022 10:32 Відповісти
Зеленський-це могутній символ Перемоги!
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14.09.2022 12:05 Відповісти
А как же "мы побили кацапов, потому что Зеленский не знал об операции ВСУ?"
Что то у слепых хейтеров Зеленского не сходится. Я бы не назвал себя фанатом Зеленского, особенно на фоне всяких провалов в обороне на начало войны и не серьезном отношении к данным разведки. Да и куча провалов у него было, вагнеровцы, и прочее. Но! Это не должно переходить в слепую ненависть по любому поводу в игнор здравого смысла. Было очевидно, что про такую крупную операции знает и ОП и американцы и без серьезных разведданных никто бы не дернулся.
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14.09.2022 12:12 Відповісти
Ну надо же ! Открыли Америку ! А мы думали, США тут ни при чём ...
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14.09.2022 12:16 Відповісти
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