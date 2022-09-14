Олигархические кланы потеряли влияние на украинскую политику, - Данилов

На данный момент олигархические кланы не оказывают никакого влияния на украинскую политику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Wirtualna Polska.

"Война приводит к тому, что они теряют свое влияние на страну", – сказал он.

В то же время, по словам Данилова, "война усложняет работу с реестром (олигархов. - Ред.). Мы не контролируем части нашей территории, поэтому сложно оценить состояние некоторых людей. Но, мне кажется, антиолигархический закон уже заработал".

"Мы видим, что олигархи делают шаги, чтобы не попасть в реестр. Его цель – выстроить прозрачную систему, справедливые отношения между бизнесом, властью и обществом. Вместо олигархов нам нужны бизнесмены, которые создадут рабочие места", – сказал секретарь СНБО.

"Это была система, которая позволяла функционировать олигархам. Коза не виновата, что съела капусту из неогороженного огорода. В нашей стране не было заборов, поэтому эту капусту мог есть каждый. На данный момент олигархические кланы не имеют никакого влияния на украинскую политику. Я не знаю, что будет в будущем, но я хочу, чтобы этот вопрос никогда не возвращался к нам", - добавил Данилов.

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