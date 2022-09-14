Олигархические кланы потеряли влияние на украинскую политику, - Данилов
На данный момент олигархические кланы не оказывают никакого влияния на украинскую политику.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Wirtualna Polska.
"Война приводит к тому, что они теряют свое влияние на страну", – сказал он.
В то же время, по словам Данилова, "война усложняет работу с реестром (олигархов. - Ред.). Мы не контролируем части нашей территории, поэтому сложно оценить состояние некоторых людей. Но, мне кажется, антиолигархический закон уже заработал".
"Мы видим, что олигархи делают шаги, чтобы не попасть в реестр. Его цель – выстроить прозрачную систему, справедливые отношения между бизнесом, властью и обществом. Вместо олигархов нам нужны бизнесмены, которые создадут рабочие места", – сказал секретарь СНБО.
"Это была система, которая позволяла функционировать олигархам. Коза не виновата, что съела капусту из неогороженного огорода. В нашей стране не было заборов, поэтому эту капусту мог есть каждый. На данный момент олигархические кланы не имеют никакого влияния на украинскую политику. Я не знаю, что будет в будущем, но я хочу, чтобы этот вопрос никогда не возвращался к нам", - добавил Данилов.
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інші олігархічні клани не мають жодного впливу на українську політику.
НКВД = ОП.
Чего Коломойский не может за счет стада жить? Окупация так и работает.
Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией? Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?
А дуже просто: дивишся, а її (корупції) вже нема!
В тілівізорі оголосили
Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів
Насправді ніхто не буде боротися з корупцією - максимум, це посадять ворогів своїх і ворогів своїх інвесторів.
Он же не олигарх какой-то , не?
как же это он "отримує з бюджету України пособія?"
все навпаки потрібно розуміти по теорії брехні
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному президенті.
О масть пішла. Петра незабаром шляк трафить від заздрощів.