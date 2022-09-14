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Новости Война
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Олигархические кланы потеряли влияние на украинскую политику, - Данилов

данілов

На данный момент олигархические кланы не оказывают никакого влияния на украинскую политику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Wirtualna Polska.

"Война приводит к тому, что они теряют свое влияние на страну", – сказал он.

В то же время, по словам Данилова, "война усложняет работу с реестром (олигархов. - Ред.). Мы не контролируем части нашей территории, поэтому сложно оценить состояние некоторых людей. Но, мне кажется, антиолигархический закон уже заработал".

"Мы видим, что олигархи делают шаги, чтобы не попасть в реестр. Его цель – выстроить прозрачную систему, справедливые отношения между бизнесом, властью и обществом. Вместо олигархов нам нужны бизнесмены, которые создадут рабочие места", – сказал секретарь СНБО.

"Это была система, которая позволяла функционировать олигархам. Коза не виновата, что съела капусту из неогороженного огорода. В нашей стране не было заборов, поэтому эту капусту мог есть каждый. На данный момент олигархические кланы не имеют никакого влияния на украинскую политику. Я не знаю, что будет в будущем, но я хочу, чтобы этот вопрос никогда не возвращался к нам", - добавил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за промедления Украина уже практически потеряла два "вкусных актива" Мураева, - Шабунин

Данилов Алексей (1066) олигарх (1027)


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Топ комментарии
+41
Як на рахунок бабломойського!?
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14.09.2022 13:53
+38
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14.09.2022 13:57
+34
Ага. Тепер весь ефір належить неолігархам коломойському-метвячуку та їх Бубочці.
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14.09.2022 13:53
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Бєня з Ахметовим здохнуть з сміху.
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14.09.2022 14:22 Ответить
Не знаю як Ахметов, якого Зеля постійно допікає та відмовляється платити за вироблену ДТЕК електрику, а Бєня той точно сміється!
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14.09.2022 14:40 Ответить
Як там Ігор Валерьєвіч? Хитрий син Йорданської долини? Дивіться, Порошенко купує грубки на фронт- вкрав,піариться. Як гарно ні хіра не купить на фронт. Ти і не вкрав, і не піаришся. 🥳
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14.09.2022 14:22 Ответить
Тимабуть =вкрав=?, бо бійці кажуть що від Пороха все потрібне отримують, і все якісне та за їх замовленням!!!
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14.09.2022 14:39 Ответить
Крім бєні,фірташа,єрмака...
інші олігархічні клани не мають жодного впливу на українську політику.
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14.09.2022 14:26 Ответить
зачем 3.14 бородатая тетя Вами рулит как половыми тряпками
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14.09.2022 14:30 Ответить
Старые кланы может и да а новые?
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14.09.2022 14:34 Ответить
Это для зебилья исключительно. Бабломойский отсуживает у государства бабки, но зебилы не уиноуаты.
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14.09.2022 14:35 Ответить
Пане Данілов, а коли буде рішення РНБО про конфіскацію майна у кацапських олігархів, а не бутафорія?
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14.09.2022 16:32 Ответить
Это друхое. Вы не понимаете. Пока имущество прокасапских олигархов переписывается на друзей Зебила.
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14.09.2022 16:37 Ответить
а беня вкурсі?))))
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14.09.2022 14:35 Ответить
Говоря =Б=, нужно говорить и =А=, называя, что же это за =кланы=. Т.к. олигархи нам известны, а вот их =кланы= не очень, т.к. слово громкое, но к Украине не имеющее отношения. Кроме того лично олигарх Коломойский, судя по списанию его долгов перед государством и государственными предприятиями парламентом Украины, с одновременным выигрышем в судах дел о возврате ЕМУ долгов и собственности изымая оное у государства Украина и государственных же предприятий, говорят об ОБРАТНОМ - МОЩНОМ ВЛИЯНИИ КОЛОМОЙСКОГО НА ВСЁ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВЛЕНИЕ УКРАИНЫ с удовлетворением корыстных интересов сего олигарха!!!
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14.09.2022 14:36 Ответить
Так а че.... те кто мог бороться с єтими паразитами - на дверях как вешали трупи - так и вешают (Музичько).... А все остальное сдао - 73%=146. Разводят как котят... а они и ради гордится носимьіми вьішиванками...

НКВД = ОП.

Чего Коломойский не может за счет стада жить? Окупация так и работает.
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14.09.2022 20:03 Ответить
ДанілаФФ п#здіти не буде!
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14.09.2022 14:37 Ответить
Ось бульбомет! Бреше, навіть не почервоніє!
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14.09.2022 14:38 Ответить
кучму геть 👎👎👎
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14.09.2022 14:38 Ответить
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1036904.msg22483170#msg22483170 КАК МЫ УЗНАЕМ, ЧТО ЗЕ ПОБЕДИЛ КОРРУПЦИЮ?

Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией? Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?

А дуже просто: дивишся, а її (корупції) вже нема!
В тілівізорі оголосили

Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів

Насправді ніхто не буде боротися з корупцією - максимум, це посадять ворогів своїх і ворогів своїх інвесторів.
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14.09.2022 14:39 Ответить
Те що перемога за Україною це вже без обговорення і чогось так хочеться щоб Порошенко став наступним президентом от тоді би ми по справжньому поржали
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14.09.2022 14:40 Ответить
Ну, Порошенко ж не клоун, щоб іржати.
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14.09.2022 17:55 Ответить
Дубовий як дерево і говорить лозунгами. Неможливо слухати, це шарманка просто з завченими фразами.
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14.09.2022 14:50 Ответить
Цей пан дуже казковий казкар але за прой#би на Чонгарі і півночі Київщини буде не казкова відповідальність. РНБО створена не для того щоб казки розказувати.
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14.09.2022 15:01 Ответить
Олігархічні клани може і втратили якийсь вплив, зате олігофренічний клан процвітає!
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14.09.2022 15:08 Ответить
Чергова казочка для малорозвиненого лохторату від Данилова, на зразок тієї, що вони нібито, зробили все, щоб Україна була належним чином підготовлена до війни.
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14.09.2022 15:10 Ответить
ох и гнида. Это нам говорит тот, который регулярно получал денежки в конверте от не-олигарха козломойского.
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14.09.2022 15:16 Ответить
Либо поц в черном в очередной раз сбрехал, либо Беня сдох. Я что-то пропустил?
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14.09.2022 15:17 Ответить
🤣🤣🤣🤡.............( bez slov )
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14.09.2022 15:20 Ответить
Ржу - німагу))) Анекдот року! Тобто - бородата бабця просто пенсіонерка? Шо ви там бл.. курите?
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14.09.2022 15:24 Ответить
Поки що недостатньо зроблено, щоб позбутися впливу олігархів. Зокрема забули про офшори, прогресивну шкалу оподаткування і т.п. Поки що уся ця владна метушня більш схожа на імітацію боротьби з олігархатом.
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14.09.2022 15:36 Ответить
Данілов лише в одному і то частково прав, олігархи не здійснюють вплив на політику, бо вони уже перейшли цю межу - вони її самі визначають. Раніше вони створювали і фінансували партії (зараз також), вели їх до влади, конкурували із іншими олігархами за сфери впливу, створювали фракції, робили об"єднання, створювали більшість. А зараз один олігарх створив "свого" президента, інший олігарх створив свій уряд, важко, але поділили сфери впливу, особливо після збиття кремлівського льотчика медведчука, а ще коли від політики відійшла ціла когорта колишніх регіоналів (опезежистів). А от на рахунок того, що в Україні немає огорож і кожен міг їсти "капусту", то данілов дуже злукавив. Їли зелену капусту тільки наближені до найвищих ешелонів влади. Якраз їм видавались індульгенції і приференції на заводи і комбінати (починаючи з даниловича, який спочатку забезпечив зятя заводами, а потім решту злодіїв). На кожному олігарху є ганебне тавро ЗЛОДІЯ-АФЕРИСТА. Тільки наївний, немудрий, може дуже тупий не розуміє як нагромаджувався "первісний" (це визначення наукове по економіці К.Маркса) злочинний капітал. Тільки подібні клерки типу данілова або не розуміють або роблять такі вкиди в суспільство, щоб сколихнути в черговий раз повітря, хіба лицемір може робити подібні заяви. Може на росії таке плебс і хаває, а наші люди набагато освідченіші за того чиновника. Поки не будуть арештовані злодюги із синдикату Ко, майбаха, пінчика, ахметки, фірташів та ін. "братії" ( по ригах можна ледь не по кожному) ,поки не буде змінена вибудувана ними система виборів, створення партій, олігархи і надалі будуть правити країною, грабувати українців, розказувати байки про світле майбутнє на зразок "міста сонця", вести добрих, але дуже довірливих українців у сподіваннях на справжнього месію, у сірий і темний тунель мороку . Чергова надія на наших захисників з фронту, які скоро повернуться додому і зададуть назріле питання: доки і поставлять закономірне "хватить". Після цього і буде дана відповідь про олігархів.
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14.09.2022 15:40 Ответить
Ревльне позбавлення олігархів будь-яких маніпулятивних можливостей є не менш важливою справой, ніж перемога над РФ. Якщо Зе повторно хоче отримати владу, то має це знати.
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14.09.2022 15:47 Ответить
Все он знает. Ему Беня опять поможет, как помог первый раз.
Он же не олигарх какой-то , не?
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14.09.2022 17:58 Ответить
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14.09.2022 15:54 Ответить
А іще- ми всі президенти!
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14.09.2022 16:09 Ответить
Та ви шо? Я то думаю, що бідний Беня кожного місяця отримує з бюджету України пособія по втраті впливу на українську політику і економіку у вигляді то 4,6 мільярда гривень, то два раза по 2 мільярда.
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14.09.2022 16:26 Ответить
Так он же не гражданин Украины,

как же это он "отримує з бюджету України пособія?"
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14.09.2022 18:02 Ответить
А як же міліонер і олігарх зєлЬОнський із своїм 95 кланом?
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14.09.2022 16:29 Ответить
Ага! Особливо бєня!
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14.09.2022 16:36 Ответить
Значить не втратили.

все навпаки потрібно розуміти по теорії брехні
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14.09.2022 17:15 Ответить
Знову "олігархи", "реєстр олігархів"... І Данілову, і більшості людей варто б зрозуміти, що "олігархія" - це "влада небагатьох" і зовсім не обов'язково, щоб це були багатії (чомусь мабуть лише на росії, а потім в нас з'явилося слово "олігарх" як синонім багатія). І з цієї точки зору і в даний час, і як за Кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка, Зеленського) в число цих "небагатьох" входили і входять президенти і їх найближчі "друзі", оточення. То хто сьогодні очолює олігархічну систему? А боротися треба не з призначеними "олігархами" (таке слово в однині - повна безграмотність і дурість), а з корупцією, кумівством, злочинами, змінювати олігархічну систему на демократію, і для цього є всі механізми, немає лише волі чергової олігархічної влади і бажання.
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14.09.2022 17:18 Ответить
Хоч би не позорився! На вас впливають навіть рашистські олігархи
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14.09.2022 17:57 Ответить
ВАЗелиновское Чмо!!! Пока весь мир арестовывает украденные беней с боголюбовым бабки через офшоры 95 квартала вы с Оманским Ослом списываете его долги, дарите через купленные суды гостинницы и т.д, даете зеленую на продажу металла для пенчука и ахмета в замен на их гавноговорилках крутите брехливый марафон с меРтвечуцкими гоблинами и т.д придет время за все будите отвечать..
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14.09.2022 18:48 Ответить
если нынешняя власть не врет (а она таки брешет), то в подтверждение своих слов выдайте Коломойского американскому правосудию, там его уже давно ждут и хотят.
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14.09.2022 21:15 Ответить
Вкотре наголошую:
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному президенті.
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14.09.2022 21:31 Ответить
Він хвалиться, що слуги вже без своїх хазяїв крадуть?
О масть пішла. Петра незабаром шляк трафить від заздрощів.
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15.09.2022 02:06 Ответить
Цікаво Данілов давно читав статтю 13 конституції України? Хай прочитає ще раз, бо в цій статті і закладене те, що протирічіть його висловлюванням. Ну якщо впливу немає, то після війни саме час прийняти нову конституцію.
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15.09.2022 03:57 Ответить
Просто старі клани поміняли на нові
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06.01.2025 15:54 Ответить
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