Олігархічні клани втратили вплив на українську політику, - Данілов
Наразі олігархічні клани не мають жодного впливу на українську політику.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Wirtualna Polska.
"Війна призводить до того, що вони втрачають свій вплив на країну", - сказав він.
Водночас, за словами Данілова, "війна ускладнює роботу з реєстром (олігархів. - Ред.). Ми не контролюємо частини нашої території, тому складно оцінити статки деяких людей. Але, як на мене, антиолігархічний закон уже запрацював".
"Ми бачимо, що олігархи роблять ходи, щоб не потрапити до реєстру. Його мета - вибудувати прозору систему, справедливі відносини між бізнесом, владою та суспільством. Замість олігархів нам потрібні бізнесмени, які створять робочі місця", - сказав секретар РНБО.
"Це була система, яка дозволяла функціонувати олігархам. Коза не винна, що з'їла капусту з неогородженого городу. В нашій країні не було огорож, тому цю капусту міг їсти кожен. Наразі олігархічні клани не мають жодного впливу на українську політику. Я не знаю, що буде у майбутньому, але я хочу, щоб це питання ніколи не поверталося до нас", - додав Данілов.
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інші олігархічні клани не мають жодного впливу на українську політику.
НКВД = ОП.
Чего Коломойский не может за счет стада жить? Окупация так и работает.
Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией? Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?
А дуже просто: дивишся, а її (корупції) вже нема!
В тілівізорі оголосили
Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів
Насправді ніхто не буде боротися з корупцією - максимум, це посадять ворогів своїх і ворогів своїх інвесторів.
Он же не олигарх какой-то , не?
как же это он "отримує з бюджету України пособія?"
все навпаки потрібно розуміти по теорії брехні
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному президенті.
О масть пішла. Петра незабаром шляк трафить від заздрощів.