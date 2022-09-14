Глава МВФ Георгиева анонсировала новую долгосрочную программу для Украины
Директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о начале работы над новой долгосрочной кредитной программой для Украины.
Об этом она заявила после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Мы обсудили долгосрочное сотрудничество с Украиной и путь к программе, которая бы принесла большую пользу Украине… Мы договорились, что миссия Фонда будет сотрудничать с экономической группой Украины в течение следующих недель", - рассказала она.
Однако она не назвала параметры новой программы МВФ, хотя подтвердила, что, пока разрабатывается программа, МВФ собирается предоставить Украине дополнительное экстренное финансирование. Его размер будет таким же, что и в марте - около $1,4 млрд.
"(Зеленский. - Ред.) сказал, что ожидает продолжения сотрудничества Фонда с Украиной в том, где мы лучшие, - в макроэкономике, монетарной политике. Они в течение этих месяцев обращаются к нам с очень конкретными вопросами, продиктованными действительностью", - сказала Георгиев.
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Не давно коментував візит Блінкена та було написано, що не дивлячись що "MAGA" Трампа маніпуляція, що призвела до розколу в Республіканців, реальної MAGA немає... це проблема не тільки для США, але і для України, особливо після війни.
Ось NYT -The Conflict Between Elites and Populists May Not Be What It Seems... це теж про гроші, а МВФ тільки інструмент. Багато питань у підході опису проблеми...