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Глава МВФ Георгиева анонсировала новую долгосрочную программу для Украины

мвф

Директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о начале работы над новой долгосрочной кредитной программой для Украины.

Об этом она заявила после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Мы обсудили долгосрочное сотрудничество с Украиной и путь к программе, которая бы принесла большую пользу Украине… Мы договорились, что миссия Фонда будет сотрудничать с экономической группой Украины в течение следующих недель", - рассказала она.

Однако она не назвала параметры новой программы МВФ, хотя подтвердила, что, пока разрабатывается программа, МВФ собирается предоставить Украине дополнительное экстренное финансирование. Его размер будет таким же, что и в марте - около $1,4 млрд.

"(Зеленский. - Ред.) сказал, что ожидает продолжения сотрудничества Фонда с Украиной в том, где мы лучшие, - в макроэкономике, монетарной политике. Они в течение этих месяцев обращаются к нам с очень конкретными вопросами, продиктованными действительностью", - сказала Георгиев.

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Зеленский Владимир (20232) МВФ (3334) финансирование (1794) Кристалина Георгиева (48)


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Тільки прослідкуйте щоб гроші пішли по призначенню ,а не по ЗЕкарманах.
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14.09.2022 13:57 Ответить
З новою програмою МВФ, Zeкоманда зможе непогано прібірахлітся.
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14.09.2022 13:58 Ответить
Ну що за люди? Зеля послав їх вжопу, а вони знов за своє.
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14.09.2022 14:06 Ответить
Олігахів нам не треба , олігархом буду Я.
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14.09.2022 14:18 Ответить
Є олігархи й місцевого рівня. Це коли він, наприклад, великий фермер, синок же його - начальник райсільгоспуправління, донька - редактор місцевого ЗМІ, кум - реєстратор в адміністрації, а голова сільради - сват... А ще серед ближньої рідні прокурори та поліцаї. Через таку мафію важко пробитися....
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14.09.2022 14:27 Ответить
Із цього раю не буде нічого. Вона перша побачить що він ніодної умови не виконує.
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14.09.2022 14:44 Ответить
To be or not to be - коментувати чи не коментувати - бачу "..." і це Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua)) Ну, типа нормально, у МВФ вже досвід "реформ" із попередниками. Зараз ставки більші і це не тільки про гроші, і не тільки для України.

Не давно коментував візит Блінкена та було написано, що не дивлячись що "MAGA" Трампа маніпуляція, що призвела до розколу в Республіканців, реальної MAGA немає... це проблема не тільки для США, але і для України, особливо після війни.

Ось NYT -The Conflict Between Elites and Populists May Not Be What It Seems... це теж про гроші, а МВФ тільки інструмент. Багато питань у підході опису проблеми...
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14.09.2022 14:54 Ответить
 
 