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Очільниця МВФ Георгієва анонсувала нову довгострокову програму для України

мвф

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про початок роботи над новою довгостроковою кредитною програмою для України.

Про це вона заявила після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ми обговорили довгострокову співпрацю з Україною і шлях до програми, яка принесла б більшу користь України… Ми домовилися, що місія Фонду співпрацюватиме з економічною групою України протягом наступних тижнів", - розказала вона.

Однак вона не назвала параметрів нової програми МВФ, хоча підтвердила, що, поки розробляється програма, МВФ збирається надати Україні додаткове екстрене фінансування. Його розмір буде таким самим, що й у березні - близько $1,4 млрд.

"(Зеленський. - Ред.) сказав, що очікує на продовження співпраці Фонду з Україною у тому, де ми найкращі, - у макроекономіці, монетарній політиці. Вони протягом цих місяців звертаються до нас з дуже конкретними запитаннями, продиктованими дійсністю", - сказала Георгієва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ розмірковує над поверненням свого представника до Києва, - Рашкован

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) МВФ (3068) фінансування (3092) Крісталіна Георгієва (98)


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Тільки прослідкуйте щоб гроші пішли по призначенню ,а не по ЗЕкарманах.
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14.09.2022 13:57 Відповісти
З новою програмою МВФ, Zeкоманда зможе непогано прібірахлітся.
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14.09.2022 13:58 Відповісти
Ну що за люди? Зеля послав їх вжопу, а вони знов за своє.
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14.09.2022 14:06 Відповісти
Олігахів нам не треба , олігархом буду Я.
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14.09.2022 14:18 Відповісти
Є олігархи й місцевого рівня. Це коли він, наприклад, великий фермер, синок же його - начальник райсільгоспуправління, донька - редактор місцевого ЗМІ, кум - реєстратор в адміністрації, а голова сільради - сват... А ще серед ближньої рідні прокурори та поліцаї. Через таку мафію важко пробитися....
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14.09.2022 14:27 Відповісти
Із цього раю не буде нічого. Вона перша побачить що він ніодної умови не виконує.
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14.09.2022 14:44 Відповісти
To be or not to be - коментувати чи не коментувати - бачу "..." і це Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua)) Ну, типа нормально, у МВФ вже досвід "реформ" із попередниками. Зараз ставки більші і це не тільки про гроші, і не тільки для України.

Не давно коментував візит Блінкена та було написано, що не дивлячись що "MAGA" Трампа маніпуляція, що призвела до розколу в Республіканців, реальної MAGA немає... це проблема не тільки для США, але і для України, особливо після війни.

Ось NYT -The Conflict Between Elites and Populists May Not Be What It Seems... це теж про гроші, а МВФ тільки інструмент. Багато питань у підході опису проблеми...
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14.09.2022 14:54 Відповісти
 
 