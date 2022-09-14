Очільниця МВФ Георгієва анонсувала нову довгострокову програму для України
Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про початок роботи над новою довгостроковою кредитною програмою для України.
Про це вона заявила після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Ми обговорили довгострокову співпрацю з Україною і шлях до програми, яка принесла б більшу користь України… Ми домовилися, що місія Фонду співпрацюватиме з економічною групою України протягом наступних тижнів", - розказала вона.
Однак вона не назвала параметрів нової програми МВФ, хоча підтвердила, що, поки розробляється програма, МВФ збирається надати Україні додаткове екстрене фінансування. Його розмір буде таким самим, що й у березні - близько $1,4 млрд.
"(Зеленський. - Ред.) сказав, що очікує на продовження співпраці Фонду з Україною у тому, де ми найкращі, - у макроекономіці, монетарній політиці. Вони протягом цих місяців звертаються до нас з дуже конкретними запитаннями, продиктованими дійсністю", - сказала Георгієва.
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Не давно коментував візит Блінкена та було написано, що не дивлячись що "MAGA" Трампа маніпуляція, що призвела до розколу в Республіканців, реальної MAGA немає... це проблема не тільки для США, але і для України, особливо після війни.
Ось NYT -The Conflict Between Elites and Populists May Not Be What It Seems... це теж про гроші, а МВФ тільки інструмент. Багато питань у підході опису проблеми...