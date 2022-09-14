РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9792 посетителя онлайн
Новости
4 936 22

США предоставят Украине 2 млрд кубов газа, - Шмыгаль

газ,гтс

Украина к отопительному сезону планирует накопить до 15 млрд кубометров газа и рассчитывает получить дополнительные 2 млрд кубов от США.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП.

Глава правительства отметил, что на сегодняшний день в подземных хранилищах уже находится более 13,2 млрд кубометров газа, при этом потребление уменьшилось вдвое по сравнению с периодом до полномасштабной войны.

"До первого октября будет накоплено между 14,5 – 15 млрд кубов в наших хранилищах, к тому же мы имеем договоренность с Соединенными Штатами о предоставлении от американских добытчиков газа 2 млрд кубов в течение 4 квартала этого и первого квартала следующего года. Мы также ведем переговоры с северными странами, Норвегией и консорциумом стран о предоставлении также физических объемов газа для Украины", – рассказал Шмыгаль.

Таких объемов достаточно, чтобы стабильно пройти отопительный сезон с точки зрения обеспечения газом. При этом, подчеркнул премьер, этот сезон будет самым тяжелым, поэтому нужно готовиться к самым сложным сценариям, связанным с военными рисками.

Читайте также: Сегодня правительство подаст в ВР проект госбюджета на 2023 год, - Шмыгаль

Автор: 

Газ (10223) США (26409) Шмыгаль Денис (2669)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
а где наш газ полтавский ? предприятия не работают или уничтожены! так где газ украинский?
показать весь комментарий
14.09.2022 18:10
+10
а шо взамен? надеюсь беня?
показать весь комментарий
14.09.2022 18:09
+7
Бггг русня кинет всегда
-путин отказал Армении в военной помощи, ОДКБ выразила "обеспокоенность" происходящим.
показать весь комментарий
14.09.2022 18:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а шо взамен? надеюсь беня?
показать весь комментарий
14.09.2022 18:09 Ответить
а взамен гундосый их, в очередной раз, кинет...., или подставит.....
показать весь комментарий
14.09.2022 18:12 Ответить
так і нам ціни все одно підніме на опалення, воду, продукти - скаже війна..
показать весь комментарий
14.09.2022 18:17 Ответить
ну так это ж святое! беня ведь тоже человек - кушать хочет!
показать весь комментарий
14.09.2022 18:21 Ответить
все ніяк не вдавиться
показать весь комментарий
14.09.2022 18:38 Ответить
При чем тут взамен?Это газ Бене.Ну и Зелупа от себя простит ему еще пару миллионов долга.
показать весь комментарий
14.09.2022 19:11 Ответить
Бггг русня кинет всегда
-путин отказал Армении в военной помощи, ОДКБ выразила "обеспокоенность" происходящим.
показать весь комментарий
14.09.2022 18:09 Ответить
Вряд ли, скорее договорняк между Алиевым и Путиным. Сейчас Армения еще поплачет пару дней о помощи (при этом совершая дебильные действия наподобие перекрытия дорог армянской диаспорой в США, что никакой поддержки им не прибавит), а потом Великий Спаситель чмоня напугает Алиева и тот сольется.. на время разумеется. Давно заготовленная карта. Азербайджан уж точно не пойдет нападать целиком на Армению. Конечно, Азербайджану за это от чмони разнообразные вкусняшки прилетят. Просто взаимовыгодный договорняк двух диктаторов. Армения еще должно будет расплачиваться за ОДКБ и Пашиняна тупорылого, но у них огромное количество населения вместо изучения дифференциальных уравнений и токарно-фрезерного дела, что необходимо для создания вооружений, ездят разглядывают свои двухтысячилетние руины и фоткаются на фоне цветов на горах. В этом их проблема, что не хотят учиться и не хотят работать на умственной и тяжелой работе одновременно, а только так можно заработать много денег или создавать ракеты.
показать весь комментарий
14.09.2022 18:27 Ответить
Азербайджан добивается полного освобождения Карабаха с признанием этого Арменией. Карбах их земля, так что тут без вопросов. Алиева путлер особо не запугает у Азербайджана в союзниках Турция, которая полностью поддерживает Азербайджан
показать весь комментарий
14.09.2022 18:42 Ответить
а где наш газ полтавский ? предприятия не работают или уничтожены! так где газ украинский?
показать весь комментарий
14.09.2022 18:10 Ответить
💯
показать весь комментарий
14.09.2022 18:11 Ответить
Там все скважины еще при кучме прихватизованы, поэтому полтавский газ в Европе
показать весь комментарий
14.09.2022 18:14 Ответить
70% полтавського газу качають олігархи, в основному, Коломойський і Боголюбов, трохи менше Пінчук, Новинський, Ахметов і інші спонсори Зеленського.
https://poltava.to/news/42029/
показать весь комментарий
14.09.2022 19:40 Ответить
будни оккупанта....
ВЕСЬ ДЕНЬ П#ДАРАСИЛИ НАС. ПЛЮС «АХМАТ-СИЛА» СЪ#БАЛИСЬ - ТРУСЫ https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%AB%D0%95?src=hashtag_click #БАНЫЕ "
https://youtu.be/Ukdo1eLvXh8
показать весь комментарий
14.09.2022 18:11 Ответить
С учетом остановки многих предприятий и выехавших за кордон людей, расход газа зимой существенно снизится. Но кабмину похоже и это не известно.......
показать весь комментарий
14.09.2022 18:16 Ответить
Зеленський відповів Байдену про готовність до зими:
Нас не забезпечили газом і не закрили вікна.
показать весь комментарий
14.09.2022 18:19 Ответить
https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy?__cft__[0]=AZW9LFk-c2ZxhWYX4aLFR7TafweJ3ThJ4eKYHLuZILCujiPtTdjGW9hn4r5OzIUPtma39HDYYYMClw5wUjBwRn4E8DHlcvSy0XQj4xArSXIiGA5ABuza9jVrZYE-IXS1KFxzXCPRalZMiqkhSFZmWUKLDkePkd7EBr3jPkTYd_Vcn-T64rbVlYT6Ize1fpvLUSGtx14eHi0FaN_gFA5f7O8f4ccNYWcma3EaIrDZewZgZA&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Чекалкин

https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy/posts/pfbid02obXWtiFiso6iWUwqAmdNnvb9UH2R8UVXkpJQ3PGu6BGteXsxirxtEYG7zdAexSjml?__cft__[0]=AZW9LFk-c2ZxhWYX4aLFR7TafweJ3ThJ4eKYHLuZILCujiPtTdjGW9hn4r5OzIUPtma39HDYYYMClw5wUjBwRn4E8DHlcvSy0XQj4xArSXIiGA5ABuza9jVrZYE-IXS1KFxzXCPRalZMiqkhSFZmWUKLDkePkd7EBr3jPkTYd_Vcn-T64rbVlYT6Ize1fpvLUSGtx14eHi0FaN_gFA5f7O8f4ccNYWcma3EaIrDZewZgZA&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 02:05

Ukrainian:

"Українська правда" вкинула від Офісу президента інформацію, що дискредитує США: буцімто Держсекретар Блінкен привіз від Байдена листа з вимогою до влади України сісти за стіл переговорів із Путіним.

Абсолютна нісенітниця.

Але Блінкен привіз іншого листа…

З вимогою провести конкурс на голову НАБУ та запустити антикорупційні інституції, перестати красти гуманітарну допомогу та вбивати демократичні свободи.

Зеленський вирішив, що може просто дезінформувати українське суспільство на свою користь??

УкраїнаПереможе￼:

Это уже называется не журналистика… это активные мероприятия. Т.е. по сути УП принимает участие в ИПСО в интересах Ермака. Вброшенный тезис о ультиматуме Блинкена явная деза.

olypet:

Упячка - це зливний бачок єрмака-подоляка, але хтось вже дав по пустій макітрі і виповз михась зі спростуванням, що це маячня і ніяких інсайдів не було.

Хлопці, у вас ще піпіськи не виросли грати у бондів з американцями. Вони ж вас, мародерів прорахували на сто кроків вперед. Довіра тримається на ЗСУ.

А УП та ОПу пора брати за ж@пу

Агія Загребельська:

￼Банкова антиамериканська від мозоку до кісток. Вони не хочуть, щоб сюди приїжджали політики та дипломати з США.

Вони ненавидять, коли в Україну їде Блінкен або Остін і системно намагаються зіпсувати візити, щоб менше бажання було у американців сюди їздити.

Їх мрія: щоб долари та зброю перекидували через парканчик і навіть не заїкалися, що це хтось дав, а не Банкова сама знайшла.

Чому?

Бо США говорять про реформи

Про призначення голови НАБУ

Про санкції на Фрідмана

Про вищу раду правосуддя

І взагалі ставлять під сумнів, що в Україні є цар та люд, розповідаючи про демократію, свободу слова та вибори.

Отак все просто і одночасно гидко.
показать весь комментарий
14.09.2022 18:23 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2022 18:27 Ответить
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
51 хв
зелений Міністр юстиції #України відстежує санкційний режим по Януковичу та Пшонці..
показать весь комментарий
14.09.2022 18:39 Ответить
Какие симпатишніе еті новіе лица ,отягощенніе интелектом...
показать весь комментарий
14.09.2022 19:01 Ответить
а я пишаюся, що в нас такі друзі
показать весь комментарий
14.09.2022 19:08 Ответить
А бєня каломойше продасть цей безкоштовний газ - лохам.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:23 Ответить
 
 