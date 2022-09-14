УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10648 відвідувачів онлайн
Новини
4 936 22

США нададуть Україні 2 млрд кубів газу, - Шмигаль

газ,гтс

Україна до опалювального сезону планує накопичити до 15 млрд кубометрів газу та розраховує отримати додаткові 2 млрд кубів від США.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.

Глава уряду зазначив, що на сьогодні в підземних сховищах вже знаходиться понад 13,2 млрд кубометрів газу, при цьому споживання зменшилося вдвічі порівняно з періодом до повномасштабної війни.

"До першого жовтня буде накопичено між 14,5 - 15 млрд кубів в наших сховищах, до того ж ми маємо домовленість зі Сполученими Штатами про надання від американських видобувників газу 2 млрд кубів протягом 4 кварталу цього і першого кварталу наступного року. Ми також ведемо перемовини з північними країнами, Норвегією і консорціумом країн, про надання також фізичних об'ємів газу для України", - розповів Шмигаль.

Такі обсяги достатні, аби стабільно пройти опалювальний сезон з точки зору забезпечення газом. При цьому, наголосив премʼєр, цей сезон буде найважчим, відтак потрібно готуватися до найскладніших сценаріїв, які повʼязані з військовими ризиками.

Також читайте: Цьогоріч в Україні скоротять 30% штату чиновників, - Шмигаль

Автор: 

газ (10407) США (22512) Шмигаль Денис (4547)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
а где наш газ полтавский ? предприятия не работают или уничтожены! так где газ украинский?
показати весь коментар
14.09.2022 18:10
+10
а шо взамен? надеюсь беня?
показати весь коментар
14.09.2022 18:09
+7
Бггг русня кинет всегда
-путин отказал Армении в военной помощи, ОДКБ выразила "обеспокоенность" происходящим.
показати весь коментар
14.09.2022 18:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а шо взамен? надеюсь беня?
показати весь коментар
14.09.2022 18:09 Відповісти
а взамен гундосый их, в очередной раз, кинет...., или подставит.....
показати весь коментар
14.09.2022 18:12 Відповісти
так і нам ціни все одно підніме на опалення, воду, продукти - скаже війна..
показати весь коментар
14.09.2022 18:17 Відповісти
ну так это ж святое! беня ведь тоже человек - кушать хочет!
показати весь коментар
14.09.2022 18:21 Відповісти
все ніяк не вдавиться
показати весь коментар
14.09.2022 18:38 Відповісти
При чем тут взамен?Это газ Бене.Ну и Зелупа от себя простит ему еще пару миллионов долга.
показати весь коментар
14.09.2022 19:11 Відповісти
Бггг русня кинет всегда
-путин отказал Армении в военной помощи, ОДКБ выразила "обеспокоенность" происходящим.
показати весь коментар
14.09.2022 18:09 Відповісти
Вряд ли, скорее договорняк между Алиевым и Путиным. Сейчас Армения еще поплачет пару дней о помощи (при этом совершая дебильные действия наподобие перекрытия дорог армянской диаспорой в США, что никакой поддержки им не прибавит), а потом Великий Спаситель чмоня напугает Алиева и тот сольется.. на время разумеется. Давно заготовленная карта. Азербайджан уж точно не пойдет нападать целиком на Армению. Конечно, Азербайджану за это от чмони разнообразные вкусняшки прилетят. Просто взаимовыгодный договорняк двух диктаторов. Армения еще должно будет расплачиваться за ОДКБ и Пашиняна тупорылого, но у них огромное количество населения вместо изучения дифференциальных уравнений и токарно-фрезерного дела, что необходимо для создания вооружений, ездят разглядывают свои двухтысячилетние руины и фоткаются на фоне цветов на горах. В этом их проблема, что не хотят учиться и не хотят работать на умственной и тяжелой работе одновременно, а только так можно заработать много денег или создавать ракеты.
показати весь коментар
14.09.2022 18:27 Відповісти
Азербайджан добивается полного освобождения Карабаха с признанием этого Арменией. Карбах их земля, так что тут без вопросов. Алиева путлер особо не запугает у Азербайджана в союзниках Турция, которая полностью поддерживает Азербайджан
показати весь коментар
14.09.2022 18:42 Відповісти
а где наш газ полтавский ? предприятия не работают или уничтожены! так где газ украинский?
показати весь коментар
14.09.2022 18:10 Відповісти
💯
показати весь коментар
14.09.2022 18:11 Відповісти
Там все скважины еще при кучме прихватизованы, поэтому полтавский газ в Европе
показати весь коментар
14.09.2022 18:14 Відповісти
70% полтавського газу качають олігархи, в основному, Коломойський і Боголюбов, трохи менше Пінчук, Новинський, Ахметов і інші спонсори Зеленського.
https://poltava.to/news/42029/
показати весь коментар
14.09.2022 19:40 Відповісти
будни оккупанта....
ВЕСЬ ДЕНЬ П#ДАРАСИЛИ НАС. ПЛЮС «АХМАТ-СИЛА» СЪ#БАЛИСЬ - ТРУСЫ https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%AB%D0%95?src=hashtag_click #БАНЫЕ "
https://youtu.be/Ukdo1eLvXh8
показати весь коментар
14.09.2022 18:11 Відповісти
С учетом остановки многих предприятий и выехавших за кордон людей, расход газа зимой существенно снизится. Но кабмину похоже и это не известно.......
показати весь коментар
14.09.2022 18:16 Відповісти
Зеленський відповів Байдену про готовність до зими:
Нас не забезпечили газом і не закрили вікна.
показати весь коментар
14.09.2022 18:19 Відповісти
https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy?__cft__[0]=AZW9LFk-c2ZxhWYX4aLFR7TafweJ3ThJ4eKYHLuZILCujiPtTdjGW9hn4r5OzIUPtma39HDYYYMClw5wUjBwRn4E8DHlcvSy0XQj4xArSXIiGA5ABuza9jVrZYE-IXS1KFxzXCPRalZMiqkhSFZmWUKLDkePkd7EBr3jPkTYd_Vcn-T64rbVlYT6Ize1fpvLUSGtx14eHi0FaN_gFA5f7O8f4ccNYWcma3EaIrDZewZgZA&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Чекалкин

https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy/posts/pfbid02obXWtiFiso6iWUwqAmdNnvb9UH2R8UVXkpJQ3PGu6BGteXsxirxtEYG7zdAexSjml?__cft__[0]=AZW9LFk-c2ZxhWYX4aLFR7TafweJ3ThJ4eKYHLuZILCujiPtTdjGW9hn4r5OzIUPtma39HDYYYMClw5wUjBwRn4E8DHlcvSy0XQj4xArSXIiGA5ABuza9jVrZYE-IXS1KFxzXCPRalZMiqkhSFZmWUKLDkePkd7EBr3jPkTYd_Vcn-T64rbVlYT6Ize1fpvLUSGtx14eHi0FaN_gFA5f7O8f4ccNYWcma3EaIrDZewZgZA&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 02:05

Ukrainian:

"Українська правда" вкинула від Офісу президента інформацію, що дискредитує США: буцімто Держсекретар Блінкен привіз від Байдена листа з вимогою до влади України сісти за стіл переговорів із Путіним.

Абсолютна нісенітниця.

Але Блінкен привіз іншого листа…

З вимогою провести конкурс на голову НАБУ та запустити антикорупційні інституції, перестати красти гуманітарну допомогу та вбивати демократичні свободи.

Зеленський вирішив, що може просто дезінформувати українське суспільство на свою користь??

УкраїнаПереможе￼:

Это уже называется не журналистика… это активные мероприятия. Т.е. по сути УП принимает участие в ИПСО в интересах Ермака. Вброшенный тезис о ультиматуме Блинкена явная деза.

olypet:

Упячка - це зливний бачок єрмака-подоляка, але хтось вже дав по пустій макітрі і виповз михась зі спростуванням, що це маячня і ніяких інсайдів не було.

Хлопці, у вас ще піпіськи не виросли грати у бондів з американцями. Вони ж вас, мародерів прорахували на сто кроків вперед. Довіра тримається на ЗСУ.

А УП та ОПу пора брати за ж@пу

Агія Загребельська:

￼Банкова антиамериканська від мозоку до кісток. Вони не хочуть, щоб сюди приїжджали політики та дипломати з США.

Вони ненавидять, коли в Україну їде Блінкен або Остін і системно намагаються зіпсувати візити, щоб менше бажання було у американців сюди їздити.

Їх мрія: щоб долари та зброю перекидували через парканчик і навіть не заїкалися, що це хтось дав, а не Банкова сама знайшла.

Чому?

Бо США говорять про реформи

Про призначення голови НАБУ

Про санкції на Фрідмана

Про вищу раду правосуддя

І взагалі ставлять під сумнів, що в Україні є цар та люд, розповідаючи про демократію, свободу слова та вибори.

Отак все просто і одночасно гидко.
показати весь коментар
14.09.2022 18:23 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2022 18:27 Відповісти
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
51 хв
зелений Міністр юстиції #України відстежує санкційний режим по Януковичу та Пшонці..
показати весь коментар
14.09.2022 18:39 Відповісти
Какие симпатишніе еті новіе лица ,отягощенніе интелектом...
показати весь коментар
14.09.2022 19:01 Відповісти
а я пишаюся, що в нас такі друзі
показати весь коментар
14.09.2022 19:08 Відповісти
А бєня каломойше продасть цей безкоштовний газ - лохам.
показати весь коментар
14.09.2022 20:23 Відповісти
 
 