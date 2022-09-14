США нададуть Україні 2 млрд кубів газу, - Шмигаль
Україна до опалювального сезону планує накопичити до 15 млрд кубометрів газу та розраховує отримати додаткові 2 млрд кубів від США.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.
Глава уряду зазначив, що на сьогодні в підземних сховищах вже знаходиться понад 13,2 млрд кубометрів газу, при цьому споживання зменшилося вдвічі порівняно з періодом до повномасштабної війни.
"До першого жовтня буде накопичено між 14,5 - 15 млрд кубів в наших сховищах, до того ж ми маємо домовленість зі Сполученими Штатами про надання від американських видобувників газу 2 млрд кубів протягом 4 кварталу цього і першого кварталу наступного року. Ми також ведемо перемовини з північними країнами, Норвегією і консорціумом країн, про надання також фізичних об'ємів газу для України", - розповів Шмигаль.
Такі обсяги достатні, аби стабільно пройти опалювальний сезон з точки зору забезпечення газом. При цьому, наголосив премʼєр, цей сезон буде найважчим, відтак потрібно готуватися до найскладніших сценаріїв, які повʼязані з військовими ризиками.
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-путин отказал Армении в военной помощи, ОДКБ выразила "обеспокоенность" происходящим.
https://poltava.to/news/42029/
ВЕСЬ ДЕНЬ П#ДАРАСИЛИ НАС. ПЛЮС «АХМАТ-СИЛА» СЪ#БАЛИСЬ - ТРУСЫ https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%AB%D0%95?src=hashtag_click #БАНЫЕ "
https://youtu.be/Ukdo1eLvXh8
Нас не забезпечили газом і не закрили вікна.
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Ukrainian:
"Українська правда" вкинула від Офісу президента інформацію, що дискредитує США: буцімто Держсекретар Блінкен привіз від Байдена листа з вимогою до влади України сісти за стіл переговорів із Путіним.
Абсолютна нісенітниця.
Але Блінкен привіз іншого листа…
З вимогою провести конкурс на голову НАБУ та запустити антикорупційні інституції, перестати красти гуманітарну допомогу та вбивати демократичні свободи.
Зеленський вирішив, що може просто дезінформувати українське суспільство на свою користь??
УкраїнаПереможе￼:
Это уже называется не журналистика… это активные мероприятия. Т.е. по сути УП принимает участие в ИПСО в интересах Ермака. Вброшенный тезис о ультиматуме Блинкена явная деза.
olypet:
Упячка - це зливний бачок єрмака-подоляка, але хтось вже дав по пустій макітрі і виповз михась зі спростуванням, що це маячня і ніяких інсайдів не було.
Хлопці, у вас ще піпіськи не виросли грати у бондів з американцями. Вони ж вас, мародерів прорахували на сто кроків вперед. Довіра тримається на ЗСУ.
А УП та ОПу пора брати за ж@пу
Агія Загребельська:
￼Банкова антиамериканська від мозоку до кісток. Вони не хочуть, щоб сюди приїжджали політики та дипломати з США.
Вони ненавидять, коли в Україну їде Блінкен або Остін і системно намагаються зіпсувати візити, щоб менше бажання було у американців сюди їздити.
Їх мрія: щоб долари та зброю перекидували через парканчик і навіть не заїкалися, що це хтось дав, а не Банкова сама знайшла.
Чому?
Бо США говорять про реформи
Про призначення голови НАБУ
Про санкції на Фрідмана
Про вищу раду правосуддя
І взагалі ставлять під сумнів, що в Україні є цар та люд, розповідаючи про демократію, свободу слова та вибори.
Отак все просто і одночасно гидко.
@RomanMoskal70
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51 хв
зелений Міністр юстиції #України відстежує санкційний режим по Януковичу та Пшонці..