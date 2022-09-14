США нададуть Україні 2 млрд кубів газу, - Шмигаль

Україна до опалювального сезону планує накопичити до 15 млрд кубометрів газу та розраховує отримати додаткові 2 млрд кубів від США.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.

Глава уряду зазначив, що на сьогодні в підземних сховищах вже знаходиться понад 13,2 млрд кубометрів газу, при цьому споживання зменшилося вдвічі порівняно з періодом до повномасштабної війни.

"До першого жовтня буде накопичено між 14,5 - 15 млрд кубів в наших сховищах, до того ж ми маємо домовленість зі Сполученими Штатами про надання від американських видобувників газу 2 млрд кубів протягом 4 кварталу цього і першого кварталу наступного року. Ми також ведемо перемовини з північними країнами, Норвегією і консорціумом країн, про надання також фізичних об'ємів газу для України", - розповів Шмигаль.

Такі обсяги достатні, аби стабільно пройти опалювальний сезон з точки зору забезпечення газом. При цьому, наголосив премʼєр, цей сезон буде найважчим, відтак потрібно готуватися до найскладніших сценаріїв, які повʼязані з військовими ризиками.

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