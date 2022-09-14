Законопроект, разрешающий выезд за границу на условиях гарантированной финансовой поддержки ВСУ, зарегистрирован в Раде

Депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал в парламенте законопроект о возможности выезда мужчин за границу в военное время при уплате гарантийного взноса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

В пояснительной записке депутат пишет, что в Украине зарегистрирован высокий уровень безработицы – 35%. "Граждане могут и должны работать на экономику (а значит и обороноспособность) — работой в тылу или за рубежом", - считает Мазурашу.

В случае принятия проекта мужчин за границу выпустят при внесении гарантийной оплаты в государственный банк 13 тыс. грн. С этого взноса сумма, равная налогам с минимальной зарплаты (около 2700 грн), будет ежемесячно перечисляться на счет ВСУ.

Также от желающих уехать мужчин нужно предоставить письменное подтверждение добровольной обязанности пополнять этот счет на ту же сумму налогов, пока мужчина находится за границей.

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