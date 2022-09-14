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Новости Война
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Законопроект, разрешающий выезд за границу на условиях гарантированной финансовой поддержки ВСУ, зарегистрирован в Раде

зсу

Депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал в парламенте законопроект о возможности выезда мужчин за границу в военное время при уплате гарантийного взноса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

В пояснительной записке депутат пишет, что в Украине зарегистрирован высокий уровень безработицы – 35%. "Граждане могут и должны работать на экономику (а значит и обороноспособность) — работой в тылу или за рубежом", - считает Мазурашу.

В случае принятия проекта мужчин за границу выпустят при внесении гарантийной оплаты в государственный банк 13 тыс. грн. С этого взноса сумма, равная налогам с минимальной зарплаты (около 2700 грн), будет ежемесячно перечисляться на счет ВСУ.

Также от желающих уехать мужчин нужно предоставить письменное подтверждение добровольной обязанности пополнять этот счет на ту же сумму налогов, пока мужчина находится за границей.

Читайте также: Сын Портнова уехал из Украины как волонтер и не вернулся, - СМИ

Автор: 

законопроект (3219) мобилизация (2735) Слуга народа (2628) Мазурашу Георгий (8)


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Топ комментарии
+15
ЗЕлені знайшли ще одне джерело набивання своїх карманів
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14.09.2022 19:04
+13
що за нах ? що за смішна сума?!
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14.09.2022 19:04
+12
Сума має бути прийнятна для кварталівців в Варшаві, заодно тепер узаконять своє ухилення від мобілізації,
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14.09.2022 19:12
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Правила форума Совет форумчан
ЗЕлені знайшли ще одне джерело набивання своїх карманів
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14.09.2022 19:04 Ответить
13 штук - це 300 баксів. Дофіга богатим треба бути.

Справа ж не в цьому, а в тому, що ЗЕлені ***** вичавлюють бабло з українців на всьому, на чому можуть.
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14.09.2022 22:13 Ответить
що за нах ? що за смішна сума?!
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14.09.2022 19:04 Ответить
Сума має бути прийнятна для кварталівців в Варшаві, заодно тепер узаконять своє ухилення від мобілізації,
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14.09.2022 19:12 Ответить
УВАГА!!!! МАЗУРАШУ ХТО ЦЕ ВЕНГР РУМУН ХТО СО**АКО МОВЧЫТЬ ПРО ГЛАВНОЕ НАЕ***АЛОВО В ЗАКОНЕ НАПИСАНО ЧТО МУЖЧИНЫ ВЫЕХАВШИЕ ДО ЗАКОНА ПРИ ВОЗВРАТЕ В УКРАИНУ ЕВРЕ****СКАЯ ВЛАСТЬ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПЛАТИТЬ ЗА КАЖДЫЙ МЕСЯЦ по 26 тысч.. 970 ГРИВЕН ВЗНОСОВ НА ВСУ.... ВОТ ВЫ****ЛЯДКИ Е****БАННЫЕ Т.Е. ЛИЦА ВЫЕХАВШИЕ В СТАТУСЕ БЕЖЕНЦЕВ НЕ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ В УКРАИНУ В НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 33 КОНСТИТУЦИИ ГОВОРЯЩЕЙ О ЛЮБОМ ВОЗВРАТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ КАКИХ ЛИБО ОПЛАТ ВОВА ДЕЛАЕТ ВСЕ ЧТОБЫ НАШИ ПАРНИ МУЖИКИ НАЧАЛИ ПРОСИТЬ В СТРАНАХ ПРЕБЫВАНИЯ СТАТУС ПМЖ И ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА ИБО ВЛАСТЬ ГЕТЬ СЛЕТАЕТ С КАТУШЕК НУ ПРИВЕТ УКРАИНЕ ОТ ЕВРОСОЮЗА ТО ЧТО НАС ВЫ***БУТ С ЭТИМ ЗАКОНОМ ТО ЧТО В ЕСПЧ ПОЙДУТ ТЫСЯЧИ ИСКОВ как достала эта подонистая власть по приколу с 2019 года про***бали все разворовали все Янык Кучма и прочие вместе взятые это младенцы с размерами и масштабами воровства Зеленского и его БАНДЫ... если этот Заокн не отвергнутьв мусорное ведро то получим--
1. ***ЛЮЛЕЙ ОТ ЕВРОСОЮЗА И СОВЕТА ЕВРОПЫ И ВЕНИЦИАНСКОЙ КОМИССИИ
2. НА СТОП ПОСТАВЯТ ВСЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТРАНШИ ПОМОЩЬ В ТОМ ЧИСЛЕ И ОРУЖИЕ
3. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЕЗДА ИЗ ЗА ДЕНЕГ ЧАСТИ БЕЖЕНЩЕВ ПРИВЕТ К КОЛЛАПСУ И НАПРЯЖЕНКИ СО СТАНАМИ ЕС и Европы...
4.Судебные иски к Украине в ЕСПЧ поставят Украину в идиотское положение и также массовые обращение в странах Европы от наших граждан с заявлениями о ПМЖ именно по политическим моьтивам станут тем о чем мечтает Путин и росси срачь и сканады между Ес и Украиной... кто бы этому Мазурашу по бошке то дал для уразумения или эта падаль выполняет заказ резиновой Оппы Вовы????
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14.09.2022 20:35 Ответить
нічогенько тебе так колбасить
срочно до лікаря треба
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14.09.2022 21:20 Ответить
Георгій Мазурашу (молдаван.) буковинський депутат з групи Павлюка, який є королем контрабанди на західному кордоні і спонсор кварталу-95, а також шапіто-2019. Мазурашу на рідкість тупий покидьок, не вилазив з медведчуковських каналів, регіонали дуже приязно ставились за його позитивне ставлення до нейтрального статуса і мочилово Пороха. Мазураш з Безумною пропихали законопроекти про розстріли військовослужбовців за невиконання наказів.
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14.09.2022 22:07 Ответить
Если они выехали за 5 тыс баксов , то я думаю что бы въехать 27 тысяч гривен найдут.
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15.09.2022 09:00 Ответить
да вижу тут кое кто такой же придурок как и Мазурашу люди не догоняют абы написать ***** майню они не понмиают что в Колнституции статья 33 говорит о праве гражданина Украины в любой момент без уплаты каких то билетов и взносов в Синагогу Квартала 95 вернутся в Украину они не читали проект Закона он в свободном доступе что Махзурашу придумал откат плати 27 тысяч за 1 месяц и умножай этот месяц на месяца првоеденные за границей т.е на сегодня за полгода сумма равна 161 тысячи гривен или 4000 тысячи доллар евро...
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15.09.2022 09:28 Ответить
а как часто нужно будет платить обозначенную сумму?
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14.09.2022 19:07 Ответить
ежемесячно как бэп. сумма смешная. тысяч 50-60 можно бы было подумать. но все равно смысла нет . урадут слуги . все до копейки украдут.
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14.09.2022 19:32 Ответить
ежемесячно 13 тыс? или разово?
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14.09.2022 19:47 Ответить
13 разово а потом по 2700 каждый месяц
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14.09.2022 20:35 Ответить
Пожалуйста! Только не под требование контракта или приглашения. Куча людей в Венгрии их наклепают сотни тысяч штук за деньги, а человек сам поедет на пособие и физически не сможет что-либо передать, еле хватать будет на еду.

Только за залог квартиры (без детей, чисто чистой квартиры в собственности), авто или дома, который конфискуют и продадут, если не будет выплат. И требованием платить нормальную сумму денег или, как альтернативный и более удобный вариант, присылать обвес на оружие, тактическую одежду и многое другое, что продается в ЕС иногда дешевле, чем можно купить по помощи, а прислать элементарно наземной доставкой. И это легко отследить по серийнику или QR-коду, сфоткав помощь на фоне Изюма или Луганска через пару недель, например.

И сумма должна быть в процентах. И с отсрочкой на 2 месяца, так как надо сначала адаптироваться, побегать по квартирам, много проблем решить, залог оставить арендатору чуть ли не год. Лучше дать отсрочку, чтобы человек нормально устроился на работу, а затем получать реально большую помощь.
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14.09.2022 19:09 Ответить
"Присылать обвес на оружие" - вот это точно не работает.
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14.09.2022 19:33 Ответить
Работай, раб, работай на пользу родины. Заработал дом, авто своим трудом - оставь в залог государству, если че - стал бомжом.
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14.09.2022 19:48 Ответить
Ага, будуть випускати так само як і студентів і інвалідів - кого треба
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14.09.2022 19:10 Ответить
"Громадяни можуть і повинні працювати на економіку (а отже, й обороноздатність) - роботою в тилу чи за кордоном" Джерело:

В тилу - зрозуміло. А за кордоном як вони працюватимуть на НАШУ економіку? Чи ці "юристи" сподіваються на такі ж перерахування заробітчан у валюті, що були до повномаштабного вторгнення? А може вони будуть віддавати зароблені за кордоном гроші своїм сім'ям, які зараз знаходяться у вимушеній еміграції десь там, за кордоном? Ці "законодавці" дійсно дибіли чи живуть десь у паралельному всесвіті???

"У разі ухвалення проекту чоловіків за кордон випустять за умови внесення гарантійної оплати до державного банку 13 тис. грн." Джерело:

Офіційна (мінімальна) ставка хабаря озвучена. Далі - торги з конкретними "відповідальними" особами
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14.09.2022 19:11 Ответить
Пошукайте попередні закони, які просував цей гігант мислі. Питань більше не виникне.
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14.09.2022 19:14 Ответить
Nice good job 👍🏻 випустіть всіх олігархів і депутатівна "заробіткі" за 13000 гр поповнити батальйон монако
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14.09.2022 19:15 Ответить
Це ж просто смішно! Люди, подивіться до чого ми докотилися. Невже чиновники не розуміють, що рано чи пізно кордони прийдеться відкрити і тоді виїдуть мільйони. В першу чергу із-за таких тупорилих законів. Чого 80% населення, такі ж громадяни України як я, можуть спокійно їздити куди захочуть, а всі інші не мають на це права і ще й можливо повинні платити за це право грошима? Просто абсурд!
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14.09.2022 19:16 Ответить
Абсурд - це коли 73% громадян обрали клоуна презедентом, все інше - це вже наслідки.
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14.09.2022 20:26 Ответить
треба мінімум 200000 гривень ставити,тому що зараз пів країни чоловіків за 13 тиясяч виїде і уже не повернеться
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14.09.2022 19:17 Ответить
Вони і так виїжджають через Крим безкоштовно.
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14.09.2022 19:52 Ответить
чомусь у полудурків думка, що якщо виїхати за межі кордону, то одразу наступає райське життя
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14.09.2022 21:07 Ответить
А чого путнього можна чекати від мазурашів та інших слуг-мазуриків?
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14.09.2022 19:22 Ответить
Ото ж бо- жидобільшовики та ще й молдавського розливу! "Нацарював 100 рублів та й втік"... Тьфу мразота... І хто за цього "мазурашу" голосував? А? Ніхто! Включили за грошики в "партійні списки слуг"... Ще раз, тьфу... Мразота...
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14.09.2022 19:22 Ответить
Рекет на державному рівні.
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14.09.2022 19:24 Ответить
Ідея так собі... Краще продавати чоловіків 18-60 на міжнародних аукціонах. Там дадуть набагато більше.
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14.09.2022 19:24 Ответить
я вважаю якщо людина котра усіма правдами і неправдами намагається ухилитися від призову,шукає різні шляхи для виїзду за кордон, сидить і чекає на чмеоданах коли уже відкриють кордони і він зможе нарешті збриніти з України і забути її як в страшному сні до своєї жінки і дітей які уже давно за кордоном то таких треба випускати,толку з них буде мало,але перед прощанням нехай заплатить на рахунок ЗСУ 200 000 гривень і до побачення
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14.09.2022 19:25 Ответить
Хм., а если я уже потратил на помощь ЗСУ и терробороне больше, находясь в Украине, мне, что квитанции собирать и бегать по нашим дебильным чиновникам? Все, что меня бы устроило - проведать свою жену и маленького ребенка в Польше, хотя бы раз в 3 месяца выезжать на неделю. А ты предлагаешь таким как я откупиться и свалить из страны?
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14.09.2022 19:36 Ответить
" Все, что меня бы устроило " -- те що влаштовує тебе,не влаштовує державу під час повномасштабної війни, якщо ж не подобається таке відношення то напевно для тебе буде уже карще остаточно виїхати за ці нещасні 13 тисяч до Польщі і перебувати там з сімєю скільки заманеться
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14.09.2022 19:42 Ответить
А вот это я сам решу, что мне лучше. Именно об этом и речь, чтобы не государство за меня решало, где мне находиться и как помогать своей стране.
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14.09.2022 19:56 Ответить
ти можеш вирішувати що краще для тебе тільки в рамках чинного законодавства
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14.09.2022 20:15 Ответить
Так речь в статье идет именно о проекте изменения законодательства, не так ли? И мы обсуждаем преимущества и недостатки как действующих законов, так и предложенного законопроекта. Если завтра разрешат выезжать всем и без каких-либо условий, я все равнео останусь в Украине. Но при этом хочу иметь возможность регулярно видеть свою 2-х летнюю дочь, не утомляя ее многочасовыми переездами в Украину и обратно и не подвергая малейшему риску обстрелов.
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14.09.2022 22:03 Ответить
так найсмішніше, що зараз він (та й більшість інших чоловіків) нафік не потрібні ані Армии ані державі! всіх тремають в середені, що б, якщо раха попре знову, зєля зі своїм кодлом міг сховатися за мирняком!
так було на початку війні, коли зєля ховався за окупацією Гостомеля, Бучі, Ірпеня!
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14.09.2022 21:11 Ответить
А ты считаешь что государству будет польза от того, что его загребут в бригаду, дадут автомат и пошлют против РСЗО, где он благополучно умрет вместе с сотней таких же как он необстрелянных?

Давно пора учиться думать ПРАГМАТИЧЕСКИ и искать выгоду во всём абсолютно, отметая менее выгодное в пользу более выгодного.

Если 1000 человекам дать автомат - они даже село вряд ли отобьют. А сказать тебе сколько можно накупить амунишки, жратвы и оружия на ТРИНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН которые заплатит эта тысяча уклонистов ?

Поэтому инициатива вполне годная. Если у человека есть работа, позволяющая ему платить 10к-20к в месяц на нужды армии - ему ни в коем случае нельзя давать автомат в руки, пусть воюет гривной.
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14.09.2022 21:36 Ответить
О да, большего бреда было сложно придумать... пол страны сидит на чемоданах ни низком старте
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14.09.2022 19:26 Ответить
Так может дело не в людях, а в стране?
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14.09.2022 19:50 Ответить
а может дело в войне
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14.09.2022 20:37 Ответить
Да, шановный, дело в войне. Такое значит у нас демократическое,равноправное,и конституционное государство, что люди хотят отсюда свалить. Да и вообще, среднестатистический человек,не склонен к войне и насилию. С другой стороны ,чего уж там, да война - всех на пушечное мясо, а мажорня в Швейцарию.
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14.09.2022 20:49 Ответить
Закон для мажорів. Реальні заробітчани не заплатять стільки. Для легалізації вже здристнувших діточок небожителів.
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14.09.2022 19:29 Ответить
тобто по вашому це мажори тільки можуть собі позволити 13 тисяч гривень заплатити? Ви реально дуже сильно принижуєте і недооцінюєте зарплати українців, середня місячна до речі по Україні до війни була 14 тисяч
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14.09.2022 19:32 Ответить
Так не разова застава. Щомісячна оплата за право перебування.. 300 евро.
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14.09.2022 20:20 Ответить
ну от шо ти верзеш? які 14 тис.?? 4700-- 5200!! це максимум на руки!!!!
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14.09.2022 21:13 Ответить
у мене тітка працювала до війни в глухому районному центрі на пів ставки в супермаркеті, два дня вдома,два на роботі, і получала 6000 гривень в місяць
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14.09.2022 21:48 Ответить
Вони його і приймати не будуть,це зелені показують,що щось роблять,вони між собою оце не можуть узгодити,це брехуни.Медіа до рук прибрали і брешуть,Канал Рада в своїх цілях використовують за бюджетні гроші.Все крадуть і крадуть.
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14.09.2022 19:41 Ответить
Їм нема чим зайнятись,створюють видимість роботи.
Військові,які їдуть на навчання за кордон теж повинні гроші кидати в карман Єрмаку,чи з народу повищитують на карман?У зеленого монстра щупальця ростуть і все крадуть.
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14.09.2022 19:35 Ответить
Шо?Знову?Да задовбали вже ці уклоністи.Не хочуть воювати?В поховальні команди.Нехай,разом з автором законопроекту, дохлих рашистів тягають.Влада вже не знає як відкрити шлях,для втечі,цій шоблі.
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14.09.2022 19:42 Ответить
Ти мелеш повну дурню.
1. Вісім мільйонів в ВСУ нахєр непотрібно.
2. Що робити з 3-4 мільйонами безробітних які нахєр не потрібні в ВСУ і сидять без грошей - зараз прийдуть рахунки за комуналку, ціни піднімуться відсотків на 25%, ці люди будуть безмежно "вдячні" що їх тупо морять голодом. Це дуже серйозний прошарок людей яким держава нічим допомогти не може і тримає тупо в заручниках.

Україні потрібен чіткий мобілізаційний план - тобто вже держава має розуміти кого їй мобілізувати зараз і в майбутньому. Ці люди вже мають проходити навчання і мають бути взяті на забезпечення держави і саме вони будуть основою майбутньої професійної армії.
А збирати як наросіянці аби кого щоб в окоп кинути - це не мобілізаційний план, це кацапська херня собача.
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14.09.2022 19:58 Ответить
В принципі ідея законопроєкта цілком прийнятна .В Україні десятки тисяч чоловіків працездатного віку зараз безробітні і фактично не можуть фінансово допомагати родинам .Єдине доповнення це те , що вони при виїзді за кордон повинні підписати забов'язання , що повернуться в Україну з початком загальної мобілізації , інакше буде анульований їхній закордонний паспорт.
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14.09.2022 19:45 Ответить
Плати барину откупную и на заработки, крепостные как никак. Очень от бл..кой рашки отличаемся. Для богатых свои законы, для остальных свои. 21 век, б.я!
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14.09.2022 19:54 Ответить
все ви правильно розмірковуєте
нам не потрібно держать у заперті всіх чоловіків
набрать резерв 100-150тис
а остальним коли єсть робота за кордоном то хай їдуть
тільки щоб перетнути кордон потрібне зобовязання
через 2 місяці повідомленя про працевлаштування
кожний місяць внесок мінімум 150євро
і при фос-мажорі срочно повернутись до країни
і нехай спокійно заробляють гроші для себе і країни
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14.09.2022 20:42 Ответить
наконец то что-то умное предложили
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14.09.2022 19:49 Ответить
прошу прощения - погорячился))) типы хотят в месяц стричь 13500)))
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14.09.2022 22:54 Ответить
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14.09.2022 20:02 Ответить
было бы неплохо увеличить сумму
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14.09.2022 20:03 Ответить
Типа сам себе работодатель.И налоги и ЕСВ
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14.09.2022 20:24 Ответить
Я за вільні кордони і добровільну армію.Взагалі то це схоже на якесь кріпацтво.Пани взагалі то вільно їдуть.Наприклад 95 квартал,артисти,блогери.Вони зараз пани.Де таке є в США,на яких ми рівняємось? Маю на увазі закриті кордони,але не для всіх громадян.Де таке є в Європі?І не кажіть,що там війни немає,потрібно було виробляти ракети,а не грати роль дурня і не повертати призовну службу,на якій гроші в діру пішли.А куди потім ті гроші підуть,які чоловіки сплатять?Це ж будуть сотні мільйонів доларів,чи навіть більше.Як це потім перевірити?
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14.09.2022 20:29 Ответить
Хоча армію і економіку потрібно підтримувати.
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14.09.2022 20:31 Ответить
Ви звернули увагу, що за кількістю дегенератських законопроектів у раді, лідирує лише одна партія?!
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14.09.2022 20:31 Ответить
я замітив що тільки патріоти Порошенка проти
їм до лампочки країна
тільки б висери свої про поганого президента Зеленського
і гарного Порошенка публіковать
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14.09.2022 20:47 Ответить
звідки ви такі беретеся? пише українською, а ось більшовицько-кацапська натура аж пре через край
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14.09.2022 21:17 Ответить
Дивна сума. Напевне перед виїздом стільки ж треба заплатити, але в євро
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14.09.2022 21:15 Ответить
На кордоні ловлять тих, кого за 10 тис. доларів нелегально переправляють. А тут всього 13 тис. гривень. От лафа для тих, хто хоче драпануть!
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14.09.2022 21:25 Ответить
Это узаконивание дезертирства, понятное дело. Все зелёные падлы непротив дёшево и благородно откупиться.
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14.09.2022 21:31 Ответить


"... написав колонку в «Українській правді» про своє бачення щодо заборони на виїзд чоловікам з України у воєнний час. Отримав дуже багато відгуків. ...Питання неоднозначне, щодо нього нема єдиної точки зору у суспільстві. Я для себе також зрозумів: ті, хто за обмеження виїзду, бачать у такому підході справедливість. Діє викривлена логіка: якщо хтось воює, то інші теж мають воювати або сидіти і чекати. Часто це просто перегини з патріотизмом або залишки радянського мислення, коли обмежували персональні свободи людей заради єдиної мети. Я - за прагматичний підхід, спрямований на підсилення військової й економічної потужності нашої країни та максимальне врахування свобод громадян, бо інакше за що ми тоджі воюємо? Я переконаний, що захищати батьківщину - це привілей: нам потрібні найкращі у військовій справі та наймотивованіші. Решта мають заробляти та утримувати сім'ї, підтримувати нашу економіку, розвивати себе та дітей.
Але пропоную звернутись до мови цифр і подумати разом, наскільки адекватним є рішення щодо обмеження виїзду чоловіків.
Наразі у країні знаходяться близько 10,5 млн чоловіків призовного віку, тобто віком від 18 до 60 років. Всім їм заборонено виїзд за кордон через потенційну необхідність призову у випадку наступних хвиль мобілізації.
Наразі безпосередньо у військових діях та забезпеченні правопорядку задіяні біля 600 000 (ЗСУ, спецслужби, Нацгвардія, поліція, тероборона).
Максимальна кількість, яку можемо мобілізувати та підготувати, - 1 млн осіб (це абсолютний максимум), оптимально - 500 000.
Отже, потенціал залучення чоловіків до військових дій - від 600 до 1600. Таку кількість мотивованих служити знайдемо без проблем - на мою думку, їх не менше 3 млн по всій країні. Додаймо сюди ще 200 000, що працюють у бюджетній сфері. Таким чином, у приватному секторі знаходяться 8,7 млн чоловіків, які з ймовірністю 99% ніколи не будуть мобілізовані і чий дохід повністю залежить від бізнес-діяльності.
Всі вони наразі мають можливість працювати лише в Україні. Водночас у дуже складних умовах - відсутність інвестицій, пошкодження виробництв, порушення міжнародної співпраці, ускладнення розвитку нових ринків (іноземці до нас не приїжджають через небезпеку, а ми до них - через заборону), і все це в умовах різкого скорочення попиту на ринку внутрішньому.
Розглянемо три теоретичні сценарії.
Сценарій 1. Війна закінчиться протягом двох місяців, як українцям обіцяли деякі розпіарені аматори-всезнайки. Тоді сенсу зберігати заборону на виїзд нема - бо за цей час їх ні призвати, ні підготувати до ладу неможливо. Але і втрати від збереження заборони не будуть великими за такий короткий проміжок часу.
Сценарій 2. Війна закінчиться протягом року. За цей час частково можуть бути мобілізовані десь 500 000 чоловіків. А ось понад 9 млн чоловіків не будуть задіяні у війні - вони витратять всі свої заощадження, втратять кваліфікацію, деякі зіп'ються через нереалізованість чи розірвані зв'язки з родинами. Я вже чув про напруження на заході України між сім'ями тих, чиї чоловіки відправилися воювати, і чоловіками, які ховаються від війни у безпеці. Зрозуміло, що це може створити підґрунтя для напруги та дестабілізації у суспільстві. Але після війни ситуація має повільно вирівнятися - просто сім'ї цих незадіяних чоловіків стануть значно біднішими.
Сценарій 3. Війна буде продовжуватись три - п'ять років або навіть протистояння з РФ стане частиною нашого життя протягом 10 років. Ми маємо усвідомити, що цей сценарій вимагає перегляду всіх процесів, які відбуватимуться в Україні, зокрема і підходу до мобільності населення. Наша держава має забезпечити розвиток економіки, зайнятість населення, якісне навчання молоді і головне - зберегти сім'ї, розірвані війною. Ми маємо стати таким собі Ізраїлем, який постійно бореться за свою безпеку і існування, водночас розвиває економіку та суспільство. Тут нема простих рішень - «заборонити» та/або «просити гроші» - уряд має працювати максимально професійно і віддано.
Зрозуміло, що це вимагатиме зняття обмежень на пересування населення, - інакше економічний та соціальний вибух просто неминучий. Тоді зміни вимушені будуть внести, але навіщо доводити до кризи?
В усіх сценаріях обмеження недоцільні та шкідливі. Чому ж їх тоді не відмінять? У дії довоєнна хвороба - не ініціювати нічого, чекаючи на вказівки згори, та острах сказати щось президенту. "
Олександр Данилюк
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14.09.2022 21:43 Ответить
логічно
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14.09.2022 23:40 Ответить
Пи#дота Зелена!!! З 13000 грн., на ЗСУ 2700, а РЕШТА КУДИ?!!! НА ЗП ПАРАЗИТАМ З ВР ЧИ д'Єрмаку???!!!
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14.09.2022 23:23 Ответить
Ну наконец то!!! Додумались, сколько времени потеряли.
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15.09.2022 00:07 Ответить
Нехай всI 13 тис йдуть на зсу. Н
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15.09.2022 09:21 Ответить
А можна 130 тис., але через волонтерську організацію неконтрольовану ОПою?
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15.09.2022 10:03 Ответить
 
 