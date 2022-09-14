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Новости Война
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Последствия ракетных обстрелов гидротехнических сооружений Кривого Рога. ВИДЕО

В соцсетях появилось видео с места "прилета" в Кривом Роге – повреждена плотина на Карачуновском водохранилище, из-за чего повысился уровень воды в реке Ингулец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты попытались затопить Кривой Рог. В Офисе президента сообщали об ударе 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям города.

Читайте также: Оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу (обновлено)

Автор: 

Кривой Рог (1376) обстрел (26906)


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Топ комментарии
+40
Тут чекати чогось не потрібно!! Необхідно знищувати в раїсі ГЕС, греблі, газо та нафтосховища, лінії електропередач, підстанції та інше. Ворожити - нападе путін чи ні, це взагалі вже анекдот.
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14.09.2022 21:25
+33
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14.09.2022 21:16
+32
Ракети у них, як і завжди, "високоточні".
А це означає, що про помилку й мови не могло бути і тому вдарили саме туди, куди хотіли вдарити. З метою зруйнувати дамбу та затопити місто. Висновок: це дії країни-терориста, а той, хто такий наказ віддав і цей наказ виконав - військові злочинці
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14.09.2022 21:20
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Кізда москві! Пульса ДеНура московитам
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14.09.2022 21:16 Ответить
Один народ, втирает Путин? Освобождает падло
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14.09.2022 21:46 Ответить
На задньому фото видно що міст "бетонка" піднятий так що навіть зруйнована ****** його не зруйнує...

Інтересний факт в додачу питання: Чому вкрадене с війська та кофидфонду закатали в бетон але Пу його не бомбить як вимагає театр бойових дій...
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14.09.2022 23:57 Ответить
Взагалі-то Пульсу Денуру читають 40 равинів, коли треба знищити мега-негідника єврейського походження, котрий приніс велике зло євреям.
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14.09.2022 23:25 Ответить
Зрозумілий .
Часом у мене складається дурнувате враження, що на території колишнього "совка" якісь мудаки влаштували резервацію, котрою керують призначені ними ядерні виродки. Своєрідний експеримент на тему "хто кого?" - з одного боку адекватні, розумні, роботящі люди, з іншого - мутрий наріт вкупі з дегенератами-керманичами.
Дай Боже, щоб я помилився.
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15.09.2022 12:44 Ответить
Аристович сказав, що це нормально.
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15.09.2022 14:00 Ответить
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14.09.2022 21:16 Ответить
вівсьоврьоти
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14.09.2022 21:29 Ответить
все это ради геноцида слав'янства
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15.09.2022 00:17 Ответить
А просили фото не викладати. Хоч так явно кричать попали в критичну, як призив лупіть далі,наводка вірна.
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14.09.2022 21:17 Ответить
tozhe tak podumal
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14.09.2022 21:21 Ответить
радбез ООН
Фіксувати
хай офіційно вислоалять занепокоєність
потім спитати через пресу - чи занепокоєності достатньо, чи треба було виявити хоч сильну занепокоєнність

хай ЄС приміряє на себе розбиття гідроспоруд рашею
може ще щось придумають оклім путі дзвонити

бо наразі я з дня на день очікую, що макроша до путі з шлюбною пропозицією зателефонує
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14.09.2022 21:18 Ответить
Хай вам суки ,рукi i ноги повидриваэ кацапи кончiнi.
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14.09.2022 21:20 Ответить
Ракети у них, як і завжди, "високоточні".
А це означає, що про помилку й мови не могло бути і тому вдарили саме туди, куди хотіли вдарити. З метою зруйнувати дамбу та затопити місто. Висновок: це дії країни-терориста, а той, хто такий наказ віддав і цей наказ виконав - військові злочинці
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14.09.2022 21:20 Ответить
Які б не були ракети, але їх не можливе збити асфальтом!
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15.09.2022 08:40 Ответить
Я так розумію на Інгулецькому плацдармі нашим буде непереливки... Ось що буває коли ти звалив противника з ніг, я про Харківську офензиву, але зупиняєшся та даєш йому можливість піднятися та продовжити бій з новими силами
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14.09.2022 21:23 Ответить
згадуємо про закон Каріоліса і уважно дивимось на мапу. да, нашим теж буде тяжко на лівому березі Інгульця, але Снігуівка буде відрізана, а там кацапи, Дарївський міст та можливі переправи в напрямку Хрсона будуть підтоплені перша інія оборон вздовж ріки також. одним словом Що не ділає кацап все він ділає не так
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14.09.2022 22:26 Ответить
Я просто тут скажу , може хто передасть!

Спускайте Київське , Канівське і т д водосхоаища !
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14.09.2022 21:24 Ответить
Этот вариант будет актуален когда мы отобьём Каховскую ГЭС...
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15.09.2022 08:45 Ответить
Тут чекати чогось не потрібно!! Необхідно знищувати в раїсі ГЕС, греблі, газо та нафтосховища, лінії електропередач, підстанції та інше. Ворожити - нападе путін чи ні, це взагалі вже анекдот.
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14.09.2022 21:25 Ответить
Саме дієве було б зробити декілька дірочок в кримському мосту і попередити що, буде повністю знищений якщо продовжать бомбити інфраструктуру.
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14.09.2022 21:27 Ответить
Це не допоможе. Тільки повна руйнація. Питання в тому, чим?
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15.09.2022 07:37 Ответить
Вот вам результат сегодняшних телефонных переговоров Шольца с ******. Может уже хватит переговоров и любого другого общенияс ********? Ато Европа разговаривает с ****** а у нас люди и инфраструктура гибнет
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14.09.2022 21:30 Ответить
ты кому это пишешь? в пустоту?
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14.09.2022 21:41 Ответить
Шольц вимагав від ***** вивести його орків з України, щоб повернути мир в регіон. Чим цей терефонат зашкодив?.. Більше того, є думка, що нульовий результат буде виправданням для більш активних поставок важкого озброєння з Німеччини в Україну.
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15.09.2022 00:15 Ответить
Шольц вимагав від ***** вивести його орків з України, щоб повернути мир в регіон і ...дешевий газ для фатерлянду.
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15.09.2022 00:58 Ответить
послідовність правильна, з однією різницею - НІКОЛИ більше не буде залежності Німеччини від поставок енергоносіїв з параші, це не повернеться
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15.09.2022 01:19 Ответить
Пора бить по Керченскому мосту Путин здохнет от злости
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14.09.2022 21:35 Ответить
Лучше всего было бы превратить Кремль в руины и пепел.
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14.09.2022 21:40 Ответить
Можно
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14.09.2022 21:43 Ответить
Ми вже виробляємо асфальтомети?
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15.09.2022 14:04 Ответить
От як виглядає "мы до последнего не верили"...
( Ермак: "Вы знаете, мы до последнего не верили, что это произойдет, скажу честно. Вы знаете, что было много информации от наших партнеров. Но все же мы не верили...")
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14.09.2022 22:02 Ответить
Вірогідно затопить кар'єри якогось олігарха, мешканці менше будуть вдихати отруйні речовини від сталеварні. Амінь!
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14.09.2022 22:04 Ответить
Прикол в том, что Ингулец впадает в Днепр, выше чем они строят понтонные переправы. Теперь там Днепр еще и ускориться.
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14.09.2022 22:17 Ответить
скоко там підльотний час до аеродрому Енгельс?...
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14.09.2022 22:30 Ответить
Очередная тварь , дает наводку..
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14.09.2022 22:40 Ответить
Схоже колективний Захід знову хоче заглянути в очко Путлєру.
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14.09.2022 22:44 Ответить
причем тут запад дебил?
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15.09.2022 00:15 Ответить
Це точно не Хімарс.
Бєлгороду приготуватись.
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14.09.2022 23:18 Ответить
Подкатить грады ,дать 3 дня на эвакуацию тамошнего (мы же не терористы), и в..бать по Белгороду. Он самый ближний. Рзабить белгородскую тец, электроподстанции.
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15.09.2022 07:19 Ответить
Я слышала в кривбассе с начала три взрыва громких,а потом ещё три ,пришли блин только гадить людям ,палить дома,убивать а называют это освобождением
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14.09.2022 23:37 Ответить
Ракетний удар по м. Кривий Ріг було здійснено з літака Ту-95МС (Х-101) - ОУВ "Каховка"

Х-101 одна з найновіших російських крилатих ракет. Вартість більше 12 мільйонів доларів. Максимальна дальність польоту не менше 3000 кілометрів.

Ту-95 стратегічний бомбардувальник. Частина таких літаків була передана з України до Росії в рахунок погашення боргу за газ.
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14.09.2022 23:49 Ответить
кучма мразь
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14.09.2022 23:51 Ответить
Можна було б відповісти. Та ракети треба просити в людей,що думали за свої держави. Я не питаю за атомну зброю. Зброю стримування . Я питаю за нашу, створену з 2914 по 2019- Системи залпового вогню, ракети--Стугна,Нептун, Вільха,Корсар,Богдана,Буревій,Сапсан,Грім!! Грім2 де?? вашу мать 73%. Чому ви не питаєте з людей яких ви обрали.
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15.09.2022 04:20 Ответить
правильно сказать - В ОФШОРАХ ЗЕ И ЕГО МЕНЕДЖЕРА д'Ерьмака ,КАЛАМОЙШИ и в конвертах депутатов "СЛУГ" , за которые убили Полякова
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15.09.2022 08:18 Ответить
Вони і не спитають, бо бидло, раби!
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15.09.2022 10:09 Ответить
Звичайно РФ такої фігні просто так не робить, їм принаймні жаль ракет, шукайте причину. Думаю сама очевидна це зроблено, щоб призупинити наступ наших на Херсон унеможливлюючи перетин військами Інгульця в околицях Херсону.
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15.09.2022 09:07 Ответить
Кацапи "гуманні" люди - по цивільних обьектах не стріляють..
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15.09.2022 10:16 Ответить
Нічого, тепер мешканці Кривого Рогу можуть сміливо відірвати пару брил асфальту і кинути їх у сторону Воронєжа. І чіста паржать.
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15.09.2022 11:26 Ответить
 
 