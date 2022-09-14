Последствия ракетных обстрелов гидротехнических сооружений Кривого Рога. ВИДЕО

В соцсетях появилось видео с места "прилета" в Кривом Роге – повреждена плотина на Карачуновском водохранилище, из-за чего повысился уровень воды в реке Ингулец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты попытались затопить Кривой Рог. В Офисе президента сообщали об ударе 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям города.

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