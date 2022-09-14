Наслідки ракетного обстрілу гідротехнічних споруд Кривого Рогу. ВIДЕО

У соцмережах з’явилось відео з місця "прильоту" у Кривому Розі – пошкоджено дамбу на Карачунівському водосховищі, через що підвищився рівень води у річці Інгулець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах міста.

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