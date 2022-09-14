Наслідки ракетного обстрілу гідротехнічних споруд Кривого Рогу. ВIДЕО
У соцмережах з’явилось відео з місця "прильоту" у Кривому Розі – пошкоджено дамбу на Карачунівському водосховищі, через що підвищився рівень води у річці Інгулець.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах міста.
Топ коментарі
+40 stanis nasvaiko
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+33 Перехватчик
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+32 arye z.
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Інтересний факт в додачу питання: Чому вкрадене с війська та кофидфонду закатали в бетон але Пу його не бомбить як вимагає театр бойових дій...
Часом у мене складається дурнувате враження, що на території колишнього "совка" якісь мудаки влаштували резервацію, котрою керують призначені ними ядерні виродки. Своєрідний експеримент на тему "хто кого?" - з одного боку адекватні, розумні, роботящі люди, з іншого - мутрий наріт вкупі з дегенератами-керманичами.
Дай Боже, щоб я помилився.
Фіксувати
хай офіційно вислоалять занепокоєність
потім спитати через пресу - чи занепокоєності достатньо, чи треба було виявити хоч сильну занепокоєнність
хай ЄС приміряє на себе розбиття гідроспоруд рашею
може ще щось придумають оклім путі дзвонити
бо наразі я з дня на день очікую, що макроша до путі з шлюбною пропозицією зателефонує
А це означає, що про помилку й мови не могло бути і тому вдарили саме туди, куди хотіли вдарити. З метою зруйнувати дамбу та затопити місто. Висновок: це дії країни-терориста, а той, хто такий наказ віддав і цей наказ виконав - військові злочинці
Спускайте Київське , Канівське і т д водосхоаища !
( Ермак: "Вы знаете, мы до последнего не верили, что это произойдет, скажу честно. Вы знаете, что было много информации от наших партнеров. Но все же мы не верили...")
Бєлгороду приготуватись.
Х-101 одна з найновіших російських крилатих ракет. Вартість більше 12 мільйонів доларів. Максимальна дальність польоту не менше 3000 кілометрів.
Ту-95 стратегічний бомбардувальник. Частина таких літаків була передана з України до Росії в рахунок погашення боргу за газ.