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Новости Война
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ВСУ освободили Киселевку в окрестностях Херсона, - глава облсовета Самойленко

13 сентября украинские военные во время контрнаступления освободили от российских войск Киселевку, расположенную в 25 км от Херсона.

Об этом в эфире всеукраинского марафона рассказал глава Херсонского облсовета Александр Самойленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который расположен в непосредственной близости к самому областному центру. Единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию город Херсон, это знаменитая Чернобаевка", - сообщил глава облсовета.

ВСУ освободили Киселевку в окрестностях Херсона, - глава облсовета Самойленко 01

Также Самойленко добавил, что 13 сентября было точное попадание в место концентрации оккупантов. Речь идет о Карантинном острове. Кроме того, есть попадание на территории Новой Каховки, в Голой Пристани и нескольких других городах области.

Читайте также: Вся подготовка к псевдореферендуму в Херсонской области свернута, документация эвакуируется на левый берег, - ОК "Південь"

Автор: 

Херсон (2793) ВСУ (6546) Херсонская область (4718)


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Топ комментарии
+30
кацапи де не стануть в Україні, їм буде Чорнобаївка
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14.09.2022 21:55
+29
Хммм, чекаємо на підтвердження від Генштабу
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14.09.2022 21:51
+21
На очереди Чернобаевка?
А как же кацапы без Чернобаевки?
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14.09.2022 21:52
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Хммм, чекаємо на підтвердження від Генштабу
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14.09.2022 21:51 Ответить
інформація про звільнення Киселівки була ще вчора
Генштаб тормозит
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14.09.2022 21:54 Ответить
Генштаб не гальмує, а перевіряє. Можливо, є ще причини, про які ми не здогадуємось (наприклад, щоб мешканці, хто виїхав, не поспішали повертатись).
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14.09.2022 21:58 Ответить
Генштаб уже сказал, что они он-лайн информированием не занимаются.
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14.09.2022 22:03 Ответить
ага, Генштаб тормозить, зато ти на всіх парах летиш, придурок!
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14.09.2022 22:07 Ответить
ловіть бота !!!!!

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14.09.2022 22:14 Ответить
ну генштаб всетаки лучше знает когда объявлять так что не стоит хамить
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15.09.2022 00:14 Ответить
Генштаб навіть Олександрівку(херсонську) не підтвердив, хоча є відео як там хлопців кавунами пригощають
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14.09.2022 21:54 Ответить
На DeepState https://deepstatemap.live/#11.75/46.6320/32.2131 Олександрівк а ще окупована, однак лінія зіткнення вже практично по селу проходить.
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14.09.2022 21:57 Ответить
Вона «сіра»я вже навіть не пам'ятаю скільки…
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14.09.2022 22:01 Ответить
отут здається більш об'єктивна картина
https://liveuamap.com/uk/2022/14-september-russian-aviation-destroyed-transport-and-critical
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14.09.2022 22:06 Ответить
Теж поки окупована.
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14.09.2022 22:13 Ответить
отож...навіть тут! але дехто хайпує...
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14.09.2022 22:13 Ответить
Киселівка на цій карті поки окупована, а от Олександрівка - вільна.
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14.09.2022 22:15 Ответить
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lscRK6ehG0l2V-XvJ16nsyblMsQ&ll=46.783781004940245%2C32.97497699019933&z=10 На мій погляд, сама динамічна мапа
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14.09.2022 22:36 Ответить
Сама достовірна - це карта яку публікує інститут вивчення війни
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
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14.09.2022 22:40 Ответить
То була Олександрівка в Харківській області. Чи наявність кавунів бентежить?!
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15.09.2022 10:42 Ответить
Місцеві мешканці не підтверджують. Ідуть бої, в Музиковкі арта орків працює
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14.09.2022 21:58 Ответить
Плюс не тому, що радію самій новині, а за об'єктивність в аналізі інфи.
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14.09.2022 22:17 Ответить
Та я сам, як дізнався що ні…, коротше вкрай «розчарований», бо встиг вже порадіти… Нічого, все так чи внакще до того йде. Бережи Боже наших захисників
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14.09.2022 22:26 Ответить
Кілька десятків (якщо не сотень) життів дорожче, ніж порадіти на кілька днів раніше. У 1943-му Київ мусили визволити к 7 листопада (рівниця жовтневого перевороту), і заради цього скільки людей поклали.
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14.09.2022 22:32 Ответить
херсонські раки требують добавки !

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14.09.2022 21:59 Ответить
На весну раки на кацапах відгодовані будуть не раки , а мамонти з клешнями у вигляді тризуба.
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14.09.2022 22:08 Ответить
Ще ж вчора казали про Кисілівку
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14.09.2022 22:18 Ответить
Там є ще одна Киселівка. Звільнена 23.03. Може, голова облради щось наплутав?!
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15.09.2022 10:44 Ответить
Від Киселівки до Херсона ще потрібно один добрий ривок, але по середині укріплена база орків Чорнобаївка, тому це аж ніякі не околиці Херсона, не треба себе тішити. Ситуація складна, не треба недооцінювати підлого ворога, який за програш стільки натворив біди дальними обстрілами. А це що Генштаб "гальмує", так теперішне командування стало мудріше, виваженіше, не спішить звітувати, а систематично робить свою важку роботу...
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15.09.2022 11:17 Ответить
На очереди Чернобаевка?
А как же кацапы без Чернобаевки?
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14.09.2022 21:52 Ответить
кацапи де не стануть в Україні, їм буде Чорнобаївка
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14.09.2022 21:55 Ответить
Она всегда с ними.
Переименуем Внуково (аэропорт под Москвой) в Новую Чернобаевку!
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14.09.2022 22:18 Ответить
піздьож
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14.09.2022 21:53 Ответить
дістали ці тупі клерки зі своїми хайпом.

Довіряємо лише заявам генштабу ЗСУ
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14.09.2022 21:57 Ответить
найбільші піздуни то голови ОДА від Зевлади, але якщо ти їм не довіряєш, знайдеться Алекс мЫшкевич, на зарплаті у Подоляка, який тебе запише в ватани
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14.09.2022 22:01 Ответить
ловіть бота !!!!!

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14.09.2022 22:17 Ответить
ну то завтра-післязавтра звільнять

тобі полегчало, ватан ?
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14.09.2022 21:58 Ответить
Невідомо що там з цим селом. В телеграмі в коментарях наче не підтверджують.
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14.09.2022 21:56 Ответить
Херсон це є Україна!
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14.09.2022 21:57 Ответить
фейк, слава ********* Гайдая не дает покоя
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14.09.2022 21:57 Ответить
Гайдай взагалі закінчений мудак.

Віримо лише заявам генштабу ЗСУ
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14.09.2022 21:59 Ответить
тихіше..ща мышкевич-подоляк тебе в ватани зарахує
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14.09.2022 22:04 Ответить
вже !!!
делетірую...
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14.09.2022 22:19 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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14.09.2022 21:58 Ответить
Вітаємо рідну та легендарну Чорнобаївку...
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14.09.2022 21:59 Ответить
щось на херсонщині пробуксовує. І не ясно чому. Московити притиснуті до дніпра мали б більше панікувати і втікати а не втікають. А на харківщині мають близький тил і мали б триматися і впиратися а розбіглися. Ніц не розумію чесно кажучи...
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14.09.2022 22:04 Ответить
Там более организованные силы, в большем количестве. И по ним работает активно арта. Хотя бы потому, что арта уже работает активно по всей области можно сказать, что продвижение значительное. Плюс там есть прорывы в 3 местах точно. Тут задача более сложная. Нужно выйти не только к Херсону.
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14.09.2022 22:07 Ответить
На правому березі Дніпра орки встигли зробити 3 ешалона оборони ( це, до речі, на замітку нашим пізд@болам, які у березні-квітні тут розповідали, що побудувати повноцінну оборону "в голой степі" на виході з Криму було неможливо), а в Харківській у них все військо було "розмазано" в одну лінію оборони.
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14.09.2022 22:21 Ответить
посмотрим какая у них будет оборона южнее херсона...

даю прогноз----перемелят этих ватносраков на правом берегу.... пускай за месяц..а дальше рашкина оборона посыпеться... ибо по той инфе что была они кидали на правый берег типа элитных ватносраков..

и будем наблюдать аналог "Харьковского бегства ватносраков."
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15.09.2022 01:05 Ответить
там дещо специфічна територія. це поливні поля. там купа іригаційних каналів... навпростець не сильно і понаступаєш.
а на харківщині як не ярок то лісок.
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15.09.2022 12:31 Ответить
От тому, що притиснуті, тому й опираються, бо нікуди тікати. Ну, і туди, очікуючи нашого наступу, орки більш боєздатні (у порівнянні з Харківщиною, де не очікували) з'єднання виставили.
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14.09.2022 22:23 Ответить
Нехай так. А як щодо того що вся логістика похєрена і орки будуть їсти дулі з маком. Видно ці заяви теж м*яко кажучи перебільшення. І арта в них не замовкає...
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14.09.2022 22:26 Ответить
Мабуть, снаряди таки переправляли через Дніпро, або встигли накопичити, коли мости були ще цілі.
Це війна, і Херсон для ворога значить більше, ніж Балаклія на Харківщині.
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14.09.2022 22:28 Ответить
Ну от на цій невеликій ділянці фронту 25 тисяч найбільш боєздатних сил Р.
Місцевість більше їм сприяє - у степах авіація краще працює, партизанські вилазки малими групами на відкритій місцевості проти ворога з тепловізорами це самогубство.
Логістика підтримується всіма можливими силами. Коли не вистачає переправ - починають масово літати гелікоптери. При цьому вони не рахуються з втратами і постійно замінюють свіжими силами там розбиті частини.
Так що наразі оборона там серйозніша, ніж на будь-якій іншій ділянці фронту, навіть і на Донбасі. Це той максимум, на який здатна російська армія сьогодні. Якщо їх звідти виженуть - для них це повна поразка, катастрофа, далі в принципі вони будуть розуміти, що так само впадуть і всі інші ділянки фронту, кращого в них просто немає. Навіть невеликі успіхи там у нас - це великий удар по їх мотивації загалом.
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14.09.2022 22:55 Ответить
значит не надо гнать пацанов под арту - нужно очень грамотно организовать
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14.09.2022 23:52 Ответить
это показывает то, что ты совершенно не понимаешь психологии войны, когда есть куда бежать, то бегут чаще, чем тогда, когда бежать некуда и позади река.
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15.09.2022 14:00 Ответить
Це мабуть не те село,бо те уже 2 дні як зачистили
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14.09.2022 22:59 Ответить
интересно а как ты узнал, связи с кисилевкой уже месяца 3 как нет....
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14.09.2022 23:34 Ответить
Андрій Піонтковський щойно повідомив, що його надійний інсайд із Кремля каже, що сьогодні було все ж таки прийняте рішення про відправлення ***** у безстрокову відпустку за станом здоров'я, і влада тимчасово переходить до ради безпеки.... Чекаємо на підтвердження!
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14.09.2022 22:22 Ответить
не знаю що це в результаті дасть та нехай той вельмишановний дідусь хоч раз щось вгадає
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14.09.2022 22:24 Ответить
Загальну лінію подій він вгадує, а конкретику - так собі. Звільнення Херсона пророкував десь на 14 чи 16 серпня, і навіть уклав парі (на якусь кількість пива) з Ромою Цимбалюком. Сподіваюсь, що виставив.
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14.09.2022 22:26 Ответить
это даст очень многое главное что бы об этом узнали все епанутые кацапы и не епанутые тоже
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14.09.2022 23:54 Ответить
Щось подібне зробили з Леніним, коли той вже серйозно хворів, а Сталін рвався до влади. Прийняли щось на кшталт (мовою оригіналу) "Постановление об отпуске).
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14.09.2022 22:24 Ответить
Сама по собі новина добра...
Але це - як із келихом коньяку: наполовину повним/порожнім. Якщо ***** Перше здохне, появиться ***** Друге. І далеко не факт, що Друге буде кращим від Першого.
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14.09.2022 23:18 Ответить
а можна ссылку а то что сомнительно
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15.09.2022 01:12 Ответить
Якщо інфа від якогось голови облради, до того ж перша - точно піздьож. Ці клоуни зазвичай хочуть піару. Ідіоти.
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14.09.2022 22:27 Ответить
Дай бог щоб це була правда. Бо 2-3 дні тому вже передавали, що захопили Киселівку.
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14.09.2022 22:52 Ответить
Так вчора ж зрадник Стрємоусов виклав відео на фоні стели Киселівки...Щось не сходиться...Російські ліберальні Ютуб-канали дають інформацію про звільнення Олександрівки, боях за Станіслав і Давидів Брід, звільнення Степного. Цікаво, а як ЗСУ на лівий берег Дніпра перебиратись будуть? Як варіант, переправа із Станіслава на Тендрівську косу і розвиток наступу на Скадовськ і Голу Пристань...🤔🤔🤔
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14.09.2022 23:04 Ответить
сракоусов снимался рядом с объездной возле чернобаевкой....
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14.09.2022 23:37 Ответить
сракоусов снимался недалеко от чернобевки, между объездной и постом гаи...и зачем так сложно из станислава... в былые времена между херсоном и гопрами ходил паром и вообще там куча островов с узкими протоками аж до левого берега как раз прямой выход на гопри....
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14.09.2022 23:44 Ответить
из Станислава на Тендру - это как гланды через жопу рвать. Конечно, можно в Скадовск и Гопр и через Турцию попасть.
С Гопра и Скадовска кацапы сами по программе "жеста доброй воли" своим пешком будут уходить, когда запахнет жареным. В высадки на Тендру или в пески Кинбурна никто в ГШ баловаться не будет. У нас пока, слава Богу, военное руководство вменяемое.
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15.09.2022 00:06 Ответить
Верить спермоусову - себя не уважать.
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15.09.2022 00:39 Ответить
Ніяк не будуть. Поки не звільнять Запорізьку обл. і не зайдуть з іншого боку.
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15.09.2022 02:00 Ответить
Смотря на фоне какой Киселёвки.В херсонской области причём на правом берегу она не одна
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15.09.2022 07:22 Ответить
Ну сказали же языками не молоть преждевременно?!
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14.09.2022 23:13 Ответить
Не в 25км ,а в 17. Между Киселевкой и Чернобаевкой лежит маленькое село Клапая и огромная балка....єто если быть точным
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14.09.2022 23:17 Ответить
как вчера и предполагалось, подразделения ЗСУ из Сухой Балки вышли к дороге Т2207 в районе Брускинское, отрезая логистику подразделения росгвардии в Давыдовом Броде а также в обеих Александровках. Оставшиеся пару сотен туловищ в Давыдовом Броде оказались под угрозой оперативного окружения с тыла, прижатые к Ингульцу. Участок дороги Т2207 между Давыдовым Бродом и Малой Александровкой находится под нашим плотным огневым контролем с правого берега Ингульца.
Таки придется искать наволочки в домах. Древки можно вырезать на берегу.

Предполагаю возможное рассечение от Брускинского в направлении Берислава (до которого от Брускинского 35 км).
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14.09.2022 23:19 Ответить
Звісно Киселівку звільнять рано чи пізніше, але це не дуже впливає на звільнення Херсону, важливіше звільнення Снігурівки, от це і буде звільнення правобережної Херсонщини.
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14.09.2022 23:25 Ответить
Якщо наші розріжуть правобережне угрупування орків по лініям Давидів Брод - Берислав і Посад-Покровський - Херсон (виходячи таким чином на обидві логістичні вузли через Дніпро), то орки в Снігурівці опиняться в глибокому оточенні.
Штурмувати укріпрайон орків у Снігурівці за такого сценарію (а по ходу ЗСУ саме його і реалізовують) взагалі немає сенсу.
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15.09.2022 00:10 Ответить
Це правильно лише частково, якщо з півночі перерізати дорогу на Снігурівку, з Киселівки це не можливо.
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15.09.2022 07:06 Ответить
черговий балабол знайшовся
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14.09.2022 23:55 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko ГОНЧАРЕНКО

Киселівка (Південь) взята ЗСУ! Ну ви зрозуміли))

UPD. Тактичне просування. Чекаємо взяття, але поки що завчасно. Шкода.
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15.09.2022 00:45 Ответить
Між Киселівкою і Херсоном не 25, а 15 км.
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15.09.2022 01:59 Ответить
https://ibb.co/PjcHT5v
https://imgbb.com/ blogger sign in english
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15.09.2022 10:19 Ответить
Мавзолейная Камасутра дохнет на глазах...злые языки...кажуть что путлера и ШойХу доставили в бункер без признаков сознания...наверно нажрался Аргентинской муки Патрушева...передоз...это что стакан Боярышника 🤣
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15.09.2022 11:07 Ответить
 
 