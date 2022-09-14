ВСУ освободили Киселевку в окрестностях Херсона, - глава облсовета Самойленко

13 сентября украинские военные во время контрнаступления освободили от российских войск Киселевку, расположенную в 25 км от Херсона.

Об этом в эфире всеукраинского марафона рассказал глава Херсонского облсовета Александр Самойленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который расположен в непосредственной близости к самому областному центру. Единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию город Херсон, это знаменитая Чернобаевка", - сообщил глава облсовета.

Также Самойленко добавил, что 13 сентября было точное попадание в место концентрации оккупантов. Речь идет о Карантинном острове. Кроме того, есть попадание на территории Новой Каховки, в Голой Пристани и нескольких других городах области.

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