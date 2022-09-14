УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10543 відвідувача онлайн
Новини Війна
28 133 86

ЗСУ звільнили Киселівку на околицях Херсона, – голова облради Самойленко

13 вересня українські військові під час контрнаступу звільнили від російських військ Киселівку, що розташована за 25 км від Херсона.

Про це в ефірі всеукраїнського марафону розповів голова Херсонської облради Олександр Самойленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який розташований в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні українську армію місто Херсон, це славнозвісна Чорнобаївка", - повідомив голова облради.

ЗСУ звільнили Киселівку на околицях Херсона, – голова облради Самойленко 01

Також Самойленко додав, що 13 вересня було точне влучення в місце концентрації окупантів. Йдеться про Карантинний острів. Окрім цього, є попадання на території Нової Каховки, в Голій Пристані та кількох інших містах області.

Також читайте: Уся підготовка до псевдореферендуму на Херсонщині згорнута, документація евакуюється на лівий берег, - ОК "Південь"

Автор: 

Херсон (3332) ЗСУ (7499) Херсонська область (5705)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
кацапи де не стануть в Україні, їм буде Чорнобаївка
показати весь коментар
14.09.2022 21:55
+29
Хммм, чекаємо на підтвердження від Генштабу
показати весь коментар
14.09.2022 21:51
+21
На очереди Чернобаевка?
А как же кацапы без Чернобаевки?
показати весь коментар
14.09.2022 21:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хммм, чекаємо на підтвердження від Генштабу
показати весь коментар
14.09.2022 21:51 Відповісти
інформація про звільнення Киселівки була ще вчора
Генштаб тормозит
показати весь коментар
14.09.2022 21:54 Відповісти
Генштаб не гальмує, а перевіряє. Можливо, є ще причини, про які ми не здогадуємось (наприклад, щоб мешканці, хто виїхав, не поспішали повертатись).
показати весь коментар
14.09.2022 21:58 Відповісти
Генштаб уже сказал, что они он-лайн информированием не занимаются.
показати весь коментар
14.09.2022 22:03 Відповісти
ага, Генштаб тормозить, зато ти на всіх парах летиш, придурок!
показати весь коментар
14.09.2022 22:07 Відповісти
ловіть бота !!!!!

показати весь коментар
14.09.2022 22:14 Відповісти
ну генштаб всетаки лучше знает когда объявлять так что не стоит хамить
показати весь коментар
15.09.2022 00:14 Відповісти
Генштаб навіть Олександрівку(херсонську) не підтвердив, хоча є відео як там хлопців кавунами пригощають
показати весь коментар
14.09.2022 21:54 Відповісти
На DeepState https://deepstatemap.live/#11.75/46.6320/32.2131 Олександрівк а ще окупована, однак лінія зіткнення вже практично по селу проходить.
показати весь коментар
14.09.2022 21:57 Відповісти
Вона «сіра»я вже навіть не пам'ятаю скільки…
показати весь коментар
14.09.2022 22:01 Відповісти
отут здається більш об'єктивна картина
https://liveuamap.com/uk/2022/14-september-russian-aviation-destroyed-transport-and-critical
показати весь коментар
14.09.2022 22:06 Відповісти
Теж поки окупована.
показати весь коментар
14.09.2022 22:13 Відповісти
отож...навіть тут! але дехто хайпує...
показати весь коментар
14.09.2022 22:13 Відповісти
Киселівка на цій карті поки окупована, а от Олександрівка - вільна.
показати весь коментар
14.09.2022 22:15 Відповісти
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lscRK6ehG0l2V-XvJ16nsyblMsQ&ll=46.783781004940245%2C32.97497699019933&z=10 На мій погляд, сама динамічна мапа
показати весь коментар
14.09.2022 22:36 Відповісти
Сама достовірна - це карта яку публікує інститут вивчення війни
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
показати весь коментар
14.09.2022 22:40 Відповісти
То була Олександрівка в Харківській області. Чи наявність кавунів бентежить?!
показати весь коментар
15.09.2022 10:42 Відповісти
Місцеві мешканці не підтверджують. Ідуть бої, в Музиковкі арта орків працює
показати весь коментар
14.09.2022 21:58 Відповісти
Плюс не тому, що радію самій новині, а за об'єктивність в аналізі інфи.
показати весь коментар
14.09.2022 22:17 Відповісти
Та я сам, як дізнався що ні…, коротше вкрай «розчарований», бо встиг вже порадіти… Нічого, все так чи внакще до того йде. Бережи Боже наших захисників
показати весь коментар
14.09.2022 22:26 Відповісти
Кілька десятків (якщо не сотень) життів дорожче, ніж порадіти на кілька днів раніше. У 1943-му Київ мусили визволити к 7 листопада (рівниця жовтневого перевороту), і заради цього скільки людей поклали.
показати весь коментар
14.09.2022 22:32 Відповісти
херсонські раки требують добавки !

показати весь коментар
14.09.2022 21:59 Відповісти
На весну раки на кацапах відгодовані будуть не раки , а мамонти з клешнями у вигляді тризуба.
показати весь коментар
14.09.2022 22:08 Відповісти
Ще ж вчора казали про Кисілівку
показати весь коментар
14.09.2022 22:18 Відповісти
Там є ще одна Киселівка. Звільнена 23.03. Може, голова облради щось наплутав?!
показати весь коментар
15.09.2022 10:44 Відповісти
Від Киселівки до Херсона ще потрібно один добрий ривок, але по середині укріплена база орків Чорнобаївка, тому це аж ніякі не околиці Херсона, не треба себе тішити. Ситуація складна, не треба недооцінювати підлого ворога, який за програш стільки натворив біди дальними обстрілами. А це що Генштаб "гальмує", так теперішне командування стало мудріше, виваженіше, не спішить звітувати, а систематично робить свою важку роботу...
показати весь коментар
15.09.2022 11:17 Відповісти
На очереди Чернобаевка?
А как же кацапы без Чернобаевки?
показати весь коментар
14.09.2022 21:52 Відповісти
кацапи де не стануть в Україні, їм буде Чорнобаївка
показати весь коментар
14.09.2022 21:55 Відповісти
Она всегда с ними.
Переименуем Внуково (аэропорт под Москвой) в Новую Чернобаевку!
показати весь коментар
14.09.2022 22:18 Відповісти
піздьож
показати весь коментар
14.09.2022 21:53 Відповісти
дістали ці тупі клерки зі своїми хайпом.

Довіряємо лише заявам генштабу ЗСУ
показати весь коментар
14.09.2022 21:57 Відповісти
найбільші піздуни то голови ОДА від Зевлади, але якщо ти їм не довіряєш, знайдеться Алекс мЫшкевич, на зарплаті у Подоляка, який тебе запише в ватани
показати весь коментар
14.09.2022 22:01 Відповісти
ловіть бота !!!!!

показати весь коментар
14.09.2022 22:17 Відповісти
ну то завтра-післязавтра звільнять

тобі полегчало, ватан ?
показати весь коментар
14.09.2022 21:58 Відповісти
Невідомо що там з цим селом. В телеграмі в коментарях наче не підтверджують.
показати весь коментар
14.09.2022 21:56 Відповісти
Херсон це є Україна!
показати весь коментар
14.09.2022 21:57 Відповісти
фейк, слава ********* Гайдая не дает покоя
показати весь коментар
14.09.2022 21:57 Відповісти
Гайдай взагалі закінчений мудак.

Віримо лише заявам генштабу ЗСУ
показати весь коментар
14.09.2022 21:59 Відповісти
тихіше..ща мышкевич-подоляк тебе в ватани зарахує
показати весь коментар
14.09.2022 22:04 Відповісти
вже !!!
делетірую...
показати весь коментар
14.09.2022 22:19 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
14.09.2022 21:58 Відповісти
Вітаємо рідну та легендарну Чорнобаївку...
показати весь коментар
14.09.2022 21:59 Відповісти
щось на херсонщині пробуксовує. І не ясно чому. Московити притиснуті до дніпра мали б більше панікувати і втікати а не втікають. А на харківщині мають близький тил і мали б триматися і впиратися а розбіглися. Ніц не розумію чесно кажучи...
показати весь коментар
14.09.2022 22:04 Відповісти
Там более организованные силы, в большем количестве. И по ним работает активно арта. Хотя бы потому, что арта уже работает активно по всей области можно сказать, что продвижение значительное. Плюс там есть прорывы в 3 местах точно. Тут задача более сложная. Нужно выйти не только к Херсону.
показати весь коментар
14.09.2022 22:07 Відповісти
На правому березі Дніпра орки встигли зробити 3 ешалона оборони ( це, до речі, на замітку нашим пізд@болам, які у березні-квітні тут розповідали, що побудувати повноцінну оборону "в голой степі" на виході з Криму було неможливо), а в Харківській у них все військо було "розмазано" в одну лінію оборони.
показати весь коментар
14.09.2022 22:21 Відповісти
посмотрим какая у них будет оборона южнее херсона...

даю прогноз----перемелят этих ватносраков на правом берегу.... пускай за месяц..а дальше рашкина оборона посыпеться... ибо по той инфе что была они кидали на правый берег типа элитных ватносраков..

и будем наблюдать аналог "Харьковского бегства ватносраков."
показати весь коментар
15.09.2022 01:05 Відповісти
там дещо специфічна територія. це поливні поля. там купа іригаційних каналів... навпростець не сильно і понаступаєш.
а на харківщині як не ярок то лісок.
показати весь коментар
15.09.2022 12:31 Відповісти
От тому, що притиснуті, тому й опираються, бо нікуди тікати. Ну, і туди, очікуючи нашого наступу, орки більш боєздатні (у порівнянні з Харківщиною, де не очікували) з'єднання виставили.
показати весь коментар
14.09.2022 22:23 Відповісти
Нехай так. А як щодо того що вся логістика похєрена і орки будуть їсти дулі з маком. Видно ці заяви теж м*яко кажучи перебільшення. І арта в них не замовкає...
показати весь коментар
14.09.2022 22:26 Відповісти
Мабуть, снаряди таки переправляли через Дніпро, або встигли накопичити, коли мости були ще цілі.
Це війна, і Херсон для ворога значить більше, ніж Балаклія на Харківщині.
показати весь коментар
14.09.2022 22:28 Відповісти
Ну от на цій невеликій ділянці фронту 25 тисяч найбільш боєздатних сил Р.
Місцевість більше їм сприяє - у степах авіація краще працює, партизанські вилазки малими групами на відкритій місцевості проти ворога з тепловізорами це самогубство.
Логістика підтримується всіма можливими силами. Коли не вистачає переправ - починають масово літати гелікоптери. При цьому вони не рахуються з втратами і постійно замінюють свіжими силами там розбиті частини.
Так що наразі оборона там серйозніша, ніж на будь-якій іншій ділянці фронту, навіть і на Донбасі. Це той максимум, на який здатна російська армія сьогодні. Якщо їх звідти виженуть - для них це повна поразка, катастрофа, далі в принципі вони будуть розуміти, що так само впадуть і всі інші ділянки фронту, кращого в них просто немає. Навіть невеликі успіхи там у нас - це великий удар по їх мотивації загалом.
показати весь коментар
14.09.2022 22:55 Відповісти
значит не надо гнать пацанов под арту - нужно очень грамотно организовать
показати весь коментар
14.09.2022 23:52 Відповісти
это показывает то, что ты совершенно не понимаешь психологии войны, когда есть куда бежать, то бегут чаще, чем тогда, когда бежать некуда и позади река.
показати весь коментар
15.09.2022 14:00 Відповісти
Це мабуть не те село,бо те уже 2 дні як зачистили
показати весь коментар
14.09.2022 22:59 Відповісти
интересно а как ты узнал, связи с кисилевкой уже месяца 3 как нет....
показати весь коментар
14.09.2022 23:34 Відповісти
Андрій Піонтковський щойно повідомив, що його надійний інсайд із Кремля каже, що сьогодні було все ж таки прийняте рішення про відправлення ***** у безстрокову відпустку за станом здоров'я, і влада тимчасово переходить до ради безпеки.... Чекаємо на підтвердження!
показати весь коментар
14.09.2022 22:22 Відповісти
не знаю що це в результаті дасть та нехай той вельмишановний дідусь хоч раз щось вгадає
показати весь коментар
14.09.2022 22:24 Відповісти
Загальну лінію подій він вгадує, а конкретику - так собі. Звільнення Херсона пророкував десь на 14 чи 16 серпня, і навіть уклав парі (на якусь кількість пива) з Ромою Цимбалюком. Сподіваюсь, що виставив.
показати весь коментар
14.09.2022 22:26 Відповісти
это даст очень многое главное что бы об этом узнали все епанутые кацапы и не епанутые тоже
показати весь коментар
14.09.2022 23:54 Відповісти
Щось подібне зробили з Леніним, коли той вже серйозно хворів, а Сталін рвався до влади. Прийняли щось на кшталт (мовою оригіналу) "Постановление об отпуске).
показати весь коментар
14.09.2022 22:24 Відповісти
Сама по собі новина добра...
Але це - як із келихом коньяку: наполовину повним/порожнім. Якщо ***** Перше здохне, появиться ***** Друге. І далеко не факт, що Друге буде кращим від Першого.
показати весь коментар
14.09.2022 23:18 Відповісти
а можна ссылку а то что сомнительно
показати весь коментар
15.09.2022 01:12 Відповісти
Якщо інфа від якогось голови облради, до того ж перша - точно піздьож. Ці клоуни зазвичай хочуть піару. Ідіоти.
показати весь коментар
14.09.2022 22:27 Відповісти
Дай бог щоб це була правда. Бо 2-3 дні тому вже передавали, що захопили Киселівку.
показати весь коментар
14.09.2022 22:52 Відповісти
Так вчора ж зрадник Стрємоусов виклав відео на фоні стели Киселівки...Щось не сходиться...Російські ліберальні Ютуб-канали дають інформацію про звільнення Олександрівки, боях за Станіслав і Давидів Брід, звільнення Степного. Цікаво, а як ЗСУ на лівий берег Дніпра перебиратись будуть? Як варіант, переправа із Станіслава на Тендрівську косу і розвиток наступу на Скадовськ і Голу Пристань...🤔🤔🤔
показати весь коментар
14.09.2022 23:04 Відповісти
сракоусов снимался рядом с объездной возле чернобаевкой....
показати весь коментар
14.09.2022 23:37 Відповісти
сракоусов снимался недалеко от чернобевки, между объездной и постом гаи...и зачем так сложно из станислава... в былые времена между херсоном и гопрами ходил паром и вообще там куча островов с узкими протоками аж до левого берега как раз прямой выход на гопри....
показати весь коментар
14.09.2022 23:44 Відповісти
из Станислава на Тендру - это как гланды через жопу рвать. Конечно, можно в Скадовск и Гопр и через Турцию попасть.
С Гопра и Скадовска кацапы сами по программе "жеста доброй воли" своим пешком будут уходить, когда запахнет жареным. В высадки на Тендру или в пески Кинбурна никто в ГШ баловаться не будет. У нас пока, слава Богу, военное руководство вменяемое.
показати весь коментар
15.09.2022 00:06 Відповісти
Верить спермоусову - себя не уважать.
показати весь коментар
15.09.2022 00:39 Відповісти
Ніяк не будуть. Поки не звільнять Запорізьку обл. і не зайдуть з іншого боку.
показати весь коментар
15.09.2022 02:00 Відповісти
Смотря на фоне какой Киселёвки.В херсонской области причём на правом берегу она не одна
показати весь коментар
15.09.2022 07:22 Відповісти
Ну сказали же языками не молоть преждевременно?!
показати весь коментар
14.09.2022 23:13 Відповісти
Не в 25км ,а в 17. Между Киселевкой и Чернобаевкой лежит маленькое село Клапая и огромная балка....єто если быть точным
показати весь коментар
14.09.2022 23:17 Відповісти
как вчера и предполагалось, подразделения ЗСУ из Сухой Балки вышли к дороге Т2207 в районе Брускинское, отрезая логистику подразделения росгвардии в Давыдовом Броде а также в обеих Александровках. Оставшиеся пару сотен туловищ в Давыдовом Броде оказались под угрозой оперативного окружения с тыла, прижатые к Ингульцу. Участок дороги Т2207 между Давыдовым Бродом и Малой Александровкой находится под нашим плотным огневым контролем с правого берега Ингульца.
Таки придется искать наволочки в домах. Древки можно вырезать на берегу.

Предполагаю возможное рассечение от Брускинского в направлении Берислава (до которого от Брускинского 35 км).
показати весь коментар
14.09.2022 23:19 Відповісти
Звісно Киселівку звільнять рано чи пізніше, але це не дуже впливає на звільнення Херсону, важливіше звільнення Снігурівки, от це і буде звільнення правобережної Херсонщини.
показати весь коментар
14.09.2022 23:25 Відповісти
Якщо наші розріжуть правобережне угрупування орків по лініям Давидів Брод - Берислав і Посад-Покровський - Херсон (виходячи таким чином на обидві логістичні вузли через Дніпро), то орки в Снігурівці опиняться в глибокому оточенні.
Штурмувати укріпрайон орків у Снігурівці за такого сценарію (а по ходу ЗСУ саме його і реалізовують) взагалі немає сенсу.
показати весь коментар
15.09.2022 00:10 Відповісти
Це правильно лише частково, якщо з півночі перерізати дорогу на Снігурівку, з Киселівки це не можливо.
показати весь коментар
15.09.2022 07:06 Відповісти
черговий балабол знайшовся
показати весь коментар
14.09.2022 23:55 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko ГОНЧАРЕНКО

Киселівка (Південь) взята ЗСУ! Ну ви зрозуміли))

UPD. Тактичне просування. Чекаємо взяття, але поки що завчасно. Шкода.
показати весь коментар
15.09.2022 00:45 Відповісти
Між Киселівкою і Херсоном не 25, а 15 км.
показати весь коментар
15.09.2022 01:59 Відповісти
https://ibb.co/PjcHT5v
https://imgbb.com/ blogger sign in english
показати весь коментар
15.09.2022 10:19 Відповісти
Мавзолейная Камасутра дохнет на глазах...злые языки...кажуть что путлера и ШойХу доставили в бункер без признаков сознания...наверно нажрался Аргентинской муки Патрушева...передоз...это что стакан Боярышника 🤣
показати весь коментар
15.09.2022 11:07 Відповісти
 
 