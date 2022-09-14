ЗСУ звільнили Киселівку на околицях Херсона, – голова облради Самойленко
13 вересня українські військові під час контрнаступу звільнили від російських військ Киселівку, що розташована за 25 км від Херсона.
Про це в ефірі всеукраїнського марафону розповів голова Херсонської облради Олександр Самойленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який розташований в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні українську армію місто Херсон, це славнозвісна Чорнобаївка", - повідомив голова облради.
Також Самойленко додав, що 13 вересня було точне влучення в місце концентрації окупантів. Йдеться про Карантинний острів. Окрім цього, є попадання на території Нової Каховки, в Голій Пристані та кількох інших містах області.
Будь ласка, зачекайте...
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Генштаб тормозит
https://liveuamap.com/uk/2022/14-september-russian-aviation-destroyed-transport-and-critical
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
А как же кацапы без Чернобаевки?
Переименуем Внуково (аэропорт под Москвой) в Новую Чернобаевку!
Довіряємо лише заявам генштабу ЗСУ
тобі полегчало, ватан ?
Віримо лише заявам генштабу ЗСУ
делетірую...
даю прогноз----перемелят этих ватносраков на правом берегу.... пускай за месяц..а дальше рашкина оборона посыпеться... ибо по той инфе что была они кидали на правый берег типа элитных ватносраков..
и будем наблюдать аналог "Харьковского бегства ватносраков."
а на харківщині як не ярок то лісок.
Це війна, і Херсон для ворога значить більше, ніж Балаклія на Харківщині.
Місцевість більше їм сприяє - у степах авіація краще працює, партизанські вилазки малими групами на відкритій місцевості проти ворога з тепловізорами це самогубство.
Логістика підтримується всіма можливими силами. Коли не вистачає переправ - починають масово літати гелікоптери. При цьому вони не рахуються з втратами і постійно замінюють свіжими силами там розбиті частини.
Так що наразі оборона там серйозніша, ніж на будь-якій іншій ділянці фронту, навіть і на Донбасі. Це той максимум, на який здатна російська армія сьогодні. Якщо їх звідти виженуть - для них це повна поразка, катастрофа, далі в принципі вони будуть розуміти, що так само впадуть і всі інші ділянки фронту, кращого в них просто немає. Навіть невеликі успіхи там у нас - це великий удар по їх мотивації загалом.
Але це - як із келихом коньяку: наполовину повним/порожнім. Якщо ***** Перше здохне, появиться ***** Друге. І далеко не факт, що Друге буде кращим від Першого.
С Гопра и Скадовска кацапы сами по программе "жеста доброй воли" своим пешком будут уходить, когда запахнет жареным. В высадки на Тендру или в пески Кинбурна никто в ГШ баловаться не будет. У нас пока, слава Богу, военное руководство вменяемое.
Таки придется искать наволочки в домах. Древки можно вырезать на берегу.
Предполагаю возможное рассечение от Брускинского в направлении Берислава (до которого от Брускинского 35 км).
Штурмувати укріпрайон орків у Снігурівці за такого сценарію (а по ходу ЗСУ саме його і реалізовують) взагалі немає сенсу.
Киселівка (Південь) взята ЗСУ! Ну ви зрозуміли))
UPD. Тактичне просування. Чекаємо взяття, але поки що завчасно. Шкода.
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