ЗСУ звільнили Киселівку на околицях Херсона, – голова облради Самойленко

13 вересня українські військові під час контрнаступу звільнили від російських військ Киселівку, що розташована за 25 км від Херсона.

Про це в ефірі всеукраїнського марафону розповів голова Херсонської облради Олександр Самойленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який розташований в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні українську армію місто Херсон, це славнозвісна Чорнобаївка", - повідомив голова облради.

Також Самойленко додав, що 13 вересня було точне влучення в місце концентрації окупантів. Йдеться про Карантинний острів. Окрім цього, є попадання на території Нової Каховки, в Голій Пристані та кількох інших містах області.

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