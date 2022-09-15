Резников предупредил Путина: Никакой бункер не защитит военных преступников от наказания
"Глубокая обеспокоенность" Запада не остановит украинцев на пути к победе, а бункер не спасет от наказания российских военных преступников.
Об этом заявил в Twitter министр обороны Алексей Резников, передаёт Цензор.НЕТ.
Глава ведомства показал фото президента Владимира Зеленского, посетившего зону боевых действий. Коллаж дополнен фотографией российского диктатора Владимира Путина, который общается с подчиненными и представителями других стран традиционно за длинным столом, соблюдая дистанцию в несколько метров.
"Никакая "глубокая обеспокоенность" Запада не остановит украинцев на пути к победе. Никакой бункер, каким бы глубоким он ни был, не защитит от наказания российских военных преступников", - заявил Резников.
Топ комментарии
+22 olele
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+11 Максім ХОЙ #398010
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+11 Small Jerboa
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Сам не зрозумію "чому".
Мужньо з твітера шампурами **********.
https://mobile.twitter.com/Helg40498291/status/1570074925917929475 5 ч
СБУ виявило суддю зрадника В. Куксова, який в Києві чекав окупантів, підбурював знайомих до зради Україні.
Але заарештувати не може.
Бо потрібна згода Вищої ради правосуддя.
Якийсь в нас дивний військовий стан в країні.
Для одних він є, для інших немає.
ОПу і Слуг це не хвилює?
Шампури вже нагострені. Чекають - микола котлета незабаром одужає, втрьох підуть.
P. S. путин-*****.
рф- страна террорист.
Кацап- раб *********** на швабре.
Глубина путинских бункеров - до 200 метров.
Пі#дюків багато у ЗЕкоМанді а тих хто нормально працювати може мало... дуУже мало.... нажаль.
Тільки з турецькою агрофірмою контракти підписувати на поставку бронежилетів за16,6 мільонів євро. А потім робити вигляд: я не я і хата не моя.
пусть резников найдет, для начала, свою жопу двумя руками и, хотя бы раз, по крымскому мосту *****..... вот тогда и посмотрим..... а надувание перьев, это только для 73-х % работает.....
Десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України розповіли, як звільняли Харківську область і як тікали окупанти.
За їх словами, військові РФ «втікали, як миші», ‼️‼️‼️добивали своїх поранених та розбігались по лісах.
https://kriminal.tv/news/voni_tikali_jak_mishi_ukrajinski_desantniki_rozpovili_jak_zvilnjali_vid_okupantiv_izjum_video.html
И ******* ***** исключением не является.
Резніков,совок із гаслами і сраколизанням вже був, чи ви з цим закінчите, чи з вами люди,погонять назад на сцену, там собі піар робить-"да здравствуєт партія і правітєльство,ура!" фу , бл.. дивитися та читати таке підлабузничество огидно.
Красна площа - тепер полігон,
За Уралом панує Китай,
А Курили - японський то край!
На росії щодня повна діч
І тривога лунає всю ніч!
"Ще не вмерла!" співають в ОРДЛО,
А у бункері здохло *****!
https://www.youtube.com/watch?v=x8DOfGW86sQ
Слава Украине! Этот мир пусть измениться и добро и свет должны победить!
Или мы уже тренируем и готовим патриотов как в СМЕРШе и Мосааде?