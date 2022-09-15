Резников предупредил Путина: Никакой бункер не защитит военных преступников от наказания

"Глубокая обеспокоенность" Запада не остановит украинцев на пути к победе, а бункер не спасет от наказания российских военных преступников.

Об этом заявил в Twitter министр обороны Алексей Резников, передаёт Цензор.НЕТ.

Глава ведомства показал фото президента Владимира Зеленского, посетившего зону боевых действий. Коллаж дополнен фотографией российского диктатора Владимира Путина, который общается с подчиненными и представителями других стран традиционно за длинным столом, соблюдая дистанцию ​​в несколько метров.

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"Никакая "глубокая обеспокоенность" Запада не остановит украинцев на пути к победе. Никакой бункер, каким бы глубоким он ни был, не защитит от наказания российских военных преступников", - заявил Резников.