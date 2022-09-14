Резніков попередив Путіна: Жодний бункер не захистить воєнних злочинців від покарання

"Глибоке занепокоєння" Заходу не зупинить українців на шляху до перемоги, а бункер не врятує від покарання російських воєнних злочинців.

Про це заявив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Глава відомства показав фото президента Володимира Зеленського, який відвідав зону бойових дій. Колаж доповнено фотографією російського диктатора Володимира Путіна, який спілкується з підлеглими та представниками інших країн традиційно за довгим столом, дотримуючись дистанції в кілька метрів.

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"Жодне "глибоке занепокоєння" Заходу не зупинить українців на шляху до перемоги. Жодний бункер, яким би глибоким він не був, не захистить від покарання російських воєнних злочинців", – заявив Резніков.