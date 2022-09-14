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Новини Війна
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Резніков попередив Путіна: Жодний бункер не захистить воєнних злочинців від покарання

резніков

"Глибоке занепокоєння" Заходу не зупинить українців на шляху до перемоги, а бункер не врятує від покарання російських воєнних злочинців.

Про це заявив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Глава відомства показав фото президента Володимира Зеленського, який відвідав зону бойових дій. Колаж доповнено фотографією російського диктатора Володимира Путіна, який спілкується з підлеглими та представниками інших країн традиційно за довгим столом, дотримуючись дистанції в кілька метрів.

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"Жодне "глибоке занепокоєння" Заходу не зупинить українців на шляху до перемоги. Жодний бункер, яким би глибоким він не був, не захистить від покарання російських воєнних злочинців", – заявив Резніков.

Автор: 

путін володимир (23760) трибунал (259) Резніков Олексій (1445) воєнні злочини (1851)


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Топ коментарі
+22
Oleg Helgiv@Helg40498291

https://mobile.twitter.com/Helg40498291/status/1570074925917929475 5 ч

СБУ виявило суддю зрадника В. Куксова, який в Києві чекав окупантів, підбурював знайомих до зради Україні.
Але заарештувати не може.
Бо потрібна згода Вищої ради правосуддя.
Якийсь в нас дивний військовий стан в країні.
Для одних він є, для інших немає.
ОПу і Слуг це не хвилює?
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15.09.2022 00:05
+11
Пригожин, вербующий заключенных
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15.09.2022 00:03
+11
Резніков цім дописом, мені, чомусь трошки нагадує Медведєва.
Сам не зрозумію "чому".
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15.09.2022 00:04
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Пригожин, вербующий заключенных
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15.09.2022 00:03 Відповісти
Резніков цім дописом, мені, чомусь трошки нагадує Медведєва.
Сам не зрозумію "чому".
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15.09.2022 00:04 Відповісти
А ти мені цим дописом чомусь нагадуєш (не трошки) соловьова. І я розумію чому.
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15.09.2022 00:35 Відповісти
такое же недоразумение
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15.09.2022 00:51 Відповісти
Гурт травневих шашликів - сміливі люди.
Мужньо з твітера шампурами **********.
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15.09.2022 01:38 Відповісти
а мне напоминает зеленского когда он солдату ЗСУ рассказывает - "мне 43 года и я нелох"
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15.09.2022 03:19 Відповісти
земляки та фазенди поруч?
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15.09.2022 09:22 Відповісти
Мабудь тому, що той, що цей - обидва, не на своєму місці? Ні?
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15.09.2022 11:37 Відповісти
Oleg Helgiv@Helg40498291

https://mobile.twitter.com/Helg40498291/status/1570074925917929475 5 ч

СБУ виявило суддю зрадника В. Куксова, який в Києві чекав окупантів, підбурював знайомих до зради Україні.
Але заарештувати не може.
Бо потрібна згода Вищої ради правосуддя.
Якийсь в нас дивний військовий стан в країні.
Для одних він є, для інших немає.
ОПу і Слуг це не хвилює?
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15.09.2022 00:05 Відповісти
Зелений стан. Це закони мирного часу, а закони воєнного стану повинні бути інші.
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15.09.2022 00:09 Відповісти
это они еще в ОПУ не были
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15.09.2022 00:52 Відповісти
При Порошенко міняли закони при воєнному стані. Можливо там і напомякшували.
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15.09.2022 07:56 Відповісти
Яким чином Рєзніков збирається дістати ***** з бункера щоб покарати?
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15.09.2022 00:07 Відповісти
На мотиля
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15.09.2022 00:18 Відповісти
а он в дверь постучит, и ему откроют..... а он к-а-а-к схватит плешивого за горло!
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15.09.2022 00:24 Відповісти
Вони з обдристовичем збираються на спецзавдання.
Шампури вже нагострені. Чекають - микола котлета незабаром одужає, втрьох підуть.
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15.09.2022 01:43 Відповісти
своим длинным языком - у зеленых подельников язык без костей
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15.09.2022 03:20 Відповісти
Як яким чином? Вже розкупив всі рогатки для закидання приманки для риби в магазинах, що продають снасті для риболовлі, в які буде закладати комулятивний і бронебойний, а можливо в вакуумний асфальт і буде лупити в бік московитів с асфальтоукладчика. А маневрові грейдери будуть влітати в тили і знищувати все на своєму шляху. Для цього недавно зняли недавно кикладений слой асфальту в Бучі і заповнили ним бойові касети.
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15.09.2022 08:28 Відповісти
Капець. Ну все, завтра спєцопєрація завершиться.
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15.09.2022 00:09 Відповісти
Кацапам капєц.... це точно, хоча й не завтра.
P. S. путин-*****.
рф- страна террорист.
Кацап- раб *********** на швабре.
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15.09.2022 00:29 Відповісти
У американцев есть ракеты с глубиной поражения 2000 метров.
Глубина путинских бункеров - до 200 метров.
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15.09.2022 00:10 Відповісти
2000?
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15.09.2022 08:42 Відповісти
Резніков замість "кастингу" на коміка кварталу зайнявся б своїми прямими обов'язками- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Захисників!!!
Пі#дюків багато у ЗЕкоМанді а тих хто нормально працювати може мало... дуУже мало.... нажаль.
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15.09.2022 00:17 Відповісти
А що він може, якщо усім керує Ермак?
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15.09.2022 00:23 Відповісти
Знешкодити саботажників при допомозі ЗСУ він би міг аби бажання.
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15.09.2022 00:27 Відповісти
Dmitry Lobov, звісно, що він може?
Тільки з турецькою агрофірмою контракти підписувати на поставку бронежилетів за16,6 мільонів євро. А потім робити вигляд: я не я і хата не моя.
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15.09.2022 09:26 Відповісти
напугал ежа голой жопой..... это Байден может пугать, или Трасс...., но Резников - это нонсенс!
пусть резников найдет, для начала, свою жопу двумя руками и, хотя бы раз, по крымскому мосту *****..... вот тогда и посмотрим..... а надувание перьев, это только для 73-х % работает.....
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15.09.2022 00:21 Відповісти
Короче, будет сплошной жопункер.
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15.09.2022 00:28 Відповісти
А навіщо попереджати? Знищи, а потім доповідай. Шмаркатий *********, як і усе їхнє шобло.
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15.09.2022 00:29 Відповісти
Прочитав заголовок - ну думаю, красавчик, навіть якщо по телефону... Читаю текст і опа - Рєзніков просто напросто лизнув. Ви ж, люди, правильно зрозуміли, той фінт з фотографіями? Цим не міністри повинні займатись. Хто завгодно - журналісти, боти, прессекретарі, прихильники, однопартійці, арєстовичі, але не міністри. Ще й МО.
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15.09.2022 00:37 Відповісти
Алёшенька, ты лучше скажи, закупил зимнюю одежду и амуницию нашим ребятам, или опять НАМ это делать ?
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15.09.2022 00:41 Відповісти
14 сентября 2022 г. в 23:00

Десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України розповіли, як звільняли Харківську область і як тікали окупанти.

За їх словами, військові РФ «втікали, як миші», ‼️‼️‼️добивали своїх поранених та розбігались по лісах.

https://kriminal.tv/news/voni_tikali_jak_mishi_ukrajinski_desantniki_rozpovili_jak_zvilnjali_vid_okupantiv_izjum_video.html
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15.09.2022 00:47 Відповісти
Статистика диктаторов от античности до наших дней одинакова - к диктаторам всег-ДА прихотит ******.
И ******* ***** исключением не является.
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15.09.2022 01:53 Відповісти
когда министр показывает свитлыны величайшего - это... небезызвестный Леонид Ильич Брежнев приехал в Кремлевскую больницу и говорит доктору - доктор, что-то не могу сходить в туалет по большому... - хорошо, присядьте Леонид Ильич, на табуреточку, я Вас осмотрю... прошла процедура, Брежнев спрашивает - ну как, нашли причину? тот отвечает - так у Вас ануса нет... на что Брежнев сказал - суки... зализали... и когда показывают свитлыны, фото, коллажи и протчее светлейшего наполеона, но уже не бонапарта, хочется пожелать мужества светлейшему, здоровья и здравомыслия... иначе залижут и придется ложиться на операционный стол...
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15.09.2022 02:37 Відповісти
Ну добре.Мені просто цікаво,який сенс з тго що Зеленській десь там посетив зону бойових дій?По перше воно нічогісінько не привезло хлопцям,приїхало отпіарилося ,зробило світлини на фоні втомлених від боїв воїнів , і почимчикувало далі прапори піднімати на теріторіях,де проливали кров не він і не його помічники.Чого воно туди припхалося,скажит мені?!!!Штовхнути спіч та зробити світлини?Чи наше ЗСУ не взмозі прапора без нього підняти?Там,на світлинах ,біля наших героїв , місце нашім бойовим генералам ,а не бункерному "боневтіку"
Резніков,совок із гаслами і сраколизанням вже був, чи ви з цим закінчите, чи з вами люди,погонять назад на сцену, там собі піар робить-"да здравствуєт партія і правітєльство,ура!" фу , бл.. дивитися та читати таке підлабузничество огидно.
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15.09.2022 02:44 Відповісти
і ця вистава із ДТП...
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15.09.2022 11:42 Відповісти
Україна вернула кордон!
Красна площа - тепер полігон,
За Уралом панує Китай,
А Курили - японський то край!

На росії щодня повна діч
І тривога лунає всю ніч!
"Ще не вмерла!" співають в ОРДЛО,
А у бункері здохло *****!

https://www.youtube.com/watch?v=x8DOfGW86sQ
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15.09.2022 03:08 Відповісти
Сыкливое ***** это чувствует, мозга понять у него не хватает.
Слава Украине! Этот мир пусть измениться и добро и свет должны победить!
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15.09.2022 04:15 Відповісти
Рєзніков попередив - Тиии ета, тавой!!!
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15.09.2022 07:17 Відповісти
путін грьобаний клоун. путіну піzzда.
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15.09.2022 07:54 Відповісти
Приклад абиякої фнформації, яка точно сподобається виборцю 73%, але вона і залишиться інформацією, бо виконати це Резніков не може. Всі йього бажають, але цього пока виконати неможливо. Так годують свій мотлох "слуги", і тези і наміри правильні і патріотичні і так подобаються, але як це зробити? А за спиною ховають справи проти януковичів, пшонок та інших шпонок, які знищували Україну. Недарма нарід вибрав татарова і єрмака, ті довершать антимайданівську справу до кінця війни.
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15.09.2022 08:33 Відповісти
Путен не боїться! У нього є заповітний чемоданчик...
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15.09.2022 09:19 Відповісти
https://t.me/generalsvr/1057 Вчера президент лаптєй ***** провел совещание в режиме видеоконференции с представителями руководства военного и силового блоков при участии секретаря Совета Безопасности кацапстану Патрушева. Во время совещания ***** объявил, что принял решение объявить частичную мобилизацию; заявил, что в ближайший понедельник, 19 сентября, официально собирается объявить частичную мобилизацию и военное положение в семи субъектах (Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Калининградской областях и в Крыму) и потребовал от руководства силового и военного блоков обеспечить её проведение.
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15.09.2022 12:48 Відповісти
А шо у Резникова есть бомбы которые бункер пробьют?
Или мы уже тренируем и готовим патриотов как в СМЕРШе и Мосааде?
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15.09.2022 13:12 Відповісти
 
 