Командование войск РФ хочет перебросить в Украину недоукомплектованные "чеченские" батальоны, - ISW

Российское военное руководство полагается на "чеченские" батальоны. Они недоукомплектованы и состоят не из чеченцев, а из наемников из экономически депрессивных регионов России.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Его аналитики, опираясь на данные украинской разведки, отмечают, что РФ планирует передислоцировать в Украину четыре "чеченских" батальона. Они в значительной степени недоукомплектованы и состоят преимущественно не из чеченцев, а из наемников из экономически депрессивных регионов России.

Также ISW отмечает, что "лицом" войны становится основатель ЧВК "Вагнер", приближенный к Путину олигарх Евгений Пригожин.

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Пригожин вводит "сталинский" метод вербовки, позволяющий Кремлю избежать приказа о всеобщей мобилизации.

"Военные блогеры постоянно восхваляют успех Пригожина в Украине, а некоторые даже говорят, что он должен заменить министра обороны России Сергея Шойгу, которого они и кремлевские эксперты обвиняют в поражении России под Харьковом", - говорится в отчете экспертов.

Российский военный корреспондент и Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский) утверждал, что говорил с Пригожиным о ситуации на украино-российской границе после вывода российских войск из этого района.

Встреча Пригожина и Фомина может свидетельствовать о том, что Кремль пытается ответить на многомесячные жалобы блогеров на то, что Минобороны России не услышало их критику, подчеркивающую неэффективность российского высшего командования, отмечают аналитики.

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Ключевые выводы ISW: