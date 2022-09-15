РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5846 посетителей онлайн
Новости Война
8 289 30

Командование войск РФ хочет перебросить в Украину недоукомплектованные "чеченские" батальоны, - ISW

чеченці,кадирівці

Российское военное руководство полагается на "чеченские" батальоны. Они недоукомплектованы и состоят не из чеченцев, а из наемников из экономически депрессивных регионов России.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Его аналитики, опираясь на данные украинской разведки, отмечают, что РФ планирует передислоцировать в Украину четыре "чеченских" батальона. Они в значительной степени недоукомплектованы и состоят преимущественно не из чеченцев, а из наемников из экономически депрессивных регионов России.

Также ISW отмечает, что "лицом" войны становится основатель ЧВК "Вагнер", приближенный к Путину олигарх Евгений Пригожин.

Читайте: Более ста "вагнеровцев" могли погибнуть в результате удара ВСУ в Попасной, - Гайдай

Пригожин вводит "сталинский" метод вербовки, позволяющий Кремлю избежать приказа о всеобщей мобилизации.

"Военные блогеры постоянно восхваляют успех Пригожина в Украине, а некоторые даже говорят, что он должен заменить министра обороны России Сергея Шойгу, которого они и кремлевские эксперты обвиняют в поражении России под Харьковом", - говорится в отчете экспертов.

Российский военный корреспондент и Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский) утверждал, что говорил с Пригожиным о ситуации на украино-российской границе после вывода российских войск из этого района.

Встреча Пригожина и Фомина может свидетельствовать о том, что Кремль пытается ответить на многомесячные жалобы блогеров на то, что Минобороны России не услышало их критику, подчеркивающую неэффективность российского высшего командования, отмечают аналитики.

Также смотрите: Результат удара ВСУ по базе "вагнеровцев" в Попасной. ВИДЕО+ФОТО

Ключевые выводы ISW:

  • Финансист ЧВК "Вагнер "Евгений Пригожин становится лицом российской" специальной военной операции" в Украине.
  • Российские силы, вероятно, нацелились на украинскую гидротехническую инфраструктуру в Днепропетровской области, чтобы помешать Украине действовать через реку Ингулец.
  • Украинское контрнаступление в восточной части Харьковской области продолжает унижать российские силы и угрожать российской артиллерии и ПВО.
  • Российские и украинские источники сообщили о наземных атаках украинских войск в северной части Херсонской области, западной части Херсонской области и северо-западнее Херсона, но не сообщили о каких-либо больших успехах.
  • Российские силы продолжали наземные атаки вокруг Бахмута, а также северо-западнее и юго-западнее Донецка.
  • Финансирование добровольческих батальонов, вероятно, создает финансовые затруднения для российских городов и областей.
  • Российские оккупационные власти отключили мобильный интернет в Луганской области 14 сентября, чтобы сохранить оперативную безопасность России и лучше контролировать информационную среду, поскольку российские оккупанты убегают из недавно освобожденной Харьковской области на территорию России и подконтрольные ей территории.
армия РФ (19057) чеченцы (211) ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
салом нагодуємо.
показать весь комментарий
15.09.2022 08:46
+14
колхоз имени осла ахмата
показать весь комментарий
15.09.2022 08:45
+11
Полонених чеченів тримати виключно у свинарнику!
показать весь комментарий
15.09.2022 08:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
колхоз имени осла ахмата
показать весь комментарий
15.09.2022 08:45 Ответить
Смажу салом весь б.к ))) Буду ждать с нетерпением бородатых баб дыровских
показать весь комментарий
15.09.2022 09:15 Ответить
Не доукомплектованы, баранами?
показать весь комментарий
15.09.2022 10:00 Ответить
салом нагодуємо.
показать весь комментарий
15.09.2022 08:46 Ответить
Полонених чеченів тримати виключно у свинарнику!
показать весь комментарий
15.09.2022 08:50 Ответить
Бачила увечері його агітацію в тюрмі перед урками. Яке вони мають відношення до чеченців не знаю. Лише знаю,що їх навіть втратами не рахують,так просто був Ванька да весь вышел
показать весь комментарий
15.09.2022 08:50 Ответить
В зеків відмітки є на одязі,їм війна не потрібна,вони будуть тікати і передягатись.потім цей непотріб буде роками блудити по Україні.Росіяни їх збулись,назад вони їм не потрібні.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:02 Ответить
Не думаю,що вони такі пацифісти. Там і убивці є. Перегною в оркостані до біса.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:06 Ответить
В тих чеченських батальйонах нема чеченів,туди всякий непотріб позб ирали по болотах,лісах і горах,і зеків понакидали.Оце все шмурло Путін в Україну кидає,його в полон небезпечно брати.
показать весь комментарий
15.09.2022 08:57 Ответить
Х#йло розуміє перші хто можуть почати визвольну війну в РФ це чеченці, отож їх потрібно максимально знищити в Україні.
показать весь комментарий
15.09.2022 08:58 Ответить
А ось про це уже в соцмережах прозвучало, не від України, а від русру,що чеченці гордий народ, а стоїть на защиті низького орка.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:01 Ответить
не треба мішати до купи чеченський народ і гопників овцейоба з автоматами, які пиляють дань від пині
показать весь комментарий
15.09.2022 09:07 Ответить
Так,загін ім. Дудаєва воює,де решта?
показать весь комментарий
15.09.2022 09:35 Ответить
да да и русский народ и гопников тоже мешать не будем
показать весь комментарий
15.09.2022 11:22 Ответить
Украіну побачут перед лучшим світом -- гдє нєт ні **** ні печалі.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:04 Ответить
батальон шавермачка..дивизия ослиная голова...пароль рыба дон...
показать весь комментарий
15.09.2022 09:04 Ответить
Зараз набіжать з однаковими коментарями: "ета ценний абменний фонд"
показать весь комментарий
15.09.2022 09:08 Ответить
Это ценный обменный фонд
показать весь комментарий
15.09.2022 09:14 Ответить
Схоже він свідомо кидає до нас лайно. котрого хоче позбавитись
показать весь комментарий
15.09.2022 09:09 Ответить
Якось дивно виходить чому Росія не покладається на руський народ. Тому, що назва «руський» вкрадена у русі, це стара назва України. Назву вкрали а «руського» народу нема взагалі в складі Росії. Тому Росія покладається на найманців з економічно депресивних регіонів, всяких якутів, яких вони використовують як гарматне м'ясо . Якщо операція успішна, тоді тільки в кінці вони вже запускають москвичів, які погані вояки і ******* всякі паради
показать весь комментарий
15.09.2022 09:09 Ответить
Так в складі расєйской фєдераціі є, наприклад, Татарстан, Башкірія, та ж Чечня чи Бурятія але немає ніякої расєйской рєспублікі, тож і національності "русскій" немає.
А набирають, як ми бачимо, не тільки з депресивних регіонів, але й з в'язниць. Тобто намагаються вбити двох зайців - "повоювати" і здихатися всякого біологічного непотрібу.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:34 Ответить
ща под шумок Кадыров соберет и вооружит себе армию за счет рф. Батальонов 10-20. А после того как Украина добьет регулярную армию рф, Кадыров объявит что или он становится президентом рф или потребует независимости Чечни)
показать весь комментарий
15.09.2022 09:22 Ответить
Не городи чухні, він трус! Це він підтвердив коли закликав бути українців мужчинами і здатись.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:28 Ответить
Ну не он, так кто-то под ним из кадыровцев. Не отмахнешься от факта, что кадыровцы в современной рашке чувствуют себя как победители, рано или поздно они захотят это монетизировать, простых подачек от Путина будет мало, такова человеческая природа.
показать весь комментарий
15.09.2022 11:46 Ответить
На стороне Украины воюет две бригады чеченских добровольцев из Европы...очень ждут утырка кадырку и его сраных вояк...
показать весь комментарий
15.09.2022 09:26 Ответить
Кацапів запишуть чеченцями?
Івангиар Іванаєв, Николиар Козлаев?

Собственные имена и фамилии у чеченцев во множественном числе имеют суффикс -гиар: Хьамид - Хьамидгиap, Мавлид - Мавлидгиар, Ахьмад - Ахьмадгиap.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:29 Ответить
На сегодня сама популярна хвамилия на РабZee ...хенерал Каздлашенков...патерь нетЬ...все идёт по плану...🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.09.2022 09:43 Ответить
Петицию президенту Украины о признании государственного суверенитета Чеченской республики Ичкерия подписали 10950 человек.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:59 Ответить
Треба пустити інфу, що кожного вбитого і полоненого чеченця намастимо салом.
показать весь комментарий
15.09.2022 12:42 Ответить
 
 