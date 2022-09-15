Командование войск РФ хочет перебросить в Украину недоукомплектованные "чеченские" батальоны, - ISW
Российское военное руководство полагается на "чеченские" батальоны. Они недоукомплектованы и состоят не из чеченцев, а из наемников из экономически депрессивных регионов России.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
Его аналитики, опираясь на данные украинской разведки, отмечают, что РФ планирует передислоцировать в Украину четыре "чеченских" батальона. Они в значительной степени недоукомплектованы и состоят преимущественно не из чеченцев, а из наемников из экономически депрессивных регионов России.
Также ISW отмечает, что "лицом" войны становится основатель ЧВК "Вагнер", приближенный к Путину олигарх Евгений Пригожин.
Пригожин вводит "сталинский" метод вербовки, позволяющий Кремлю избежать приказа о всеобщей мобилизации.
"Военные блогеры постоянно восхваляют успех Пригожина в Украине, а некоторые даже говорят, что он должен заменить министра обороны России Сергея Шойгу, которого они и кремлевские эксперты обвиняют в поражении России под Харьковом", - говорится в отчете экспертов.
Российский военный корреспондент и Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский) утверждал, что говорил с Пригожиным о ситуации на украино-российской границе после вывода российских войск из этого района.
Встреча Пригожина и Фомина может свидетельствовать о том, что Кремль пытается ответить на многомесячные жалобы блогеров на то, что Минобороны России не услышало их критику, подчеркивающую неэффективность российского высшего командования, отмечают аналитики.
Ключевые выводы ISW:
- Финансист ЧВК "Вагнер "Евгений Пригожин становится лицом российской" специальной военной операции" в Украине.
- Российские силы, вероятно, нацелились на украинскую гидротехническую инфраструктуру в Днепропетровской области, чтобы помешать Украине действовать через реку Ингулец.
- Украинское контрнаступление в восточной части Харьковской области продолжает унижать российские силы и угрожать российской артиллерии и ПВО.
- Российские и украинские источники сообщили о наземных атаках украинских войск в северной части Херсонской области, западной части Херсонской области и северо-западнее Херсона, но не сообщили о каких-либо больших успехах.
- Российские силы продолжали наземные атаки вокруг Бахмута, а также северо-западнее и юго-западнее Донецка.
- Финансирование добровольческих батальонов, вероятно, создает финансовые затруднения для российских городов и областей.
- Российские оккупационные власти отключили мобильный интернет в Луганской области 14 сентября, чтобы сохранить оперативную безопасность России и лучше контролировать информационную среду, поскольку российские оккупанты убегают из недавно освобожденной Харьковской области на территорию России и подконтрольные ей территории.
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А набирають, як ми бачимо, не тільки з депресивних регіонів, але й з в'язниць. Тобто намагаються вбити двох зайців - "повоювати" і здихатися всякого біологічного непотрібу.
Івангиар Іванаєв, Николиар Козлаев?
Собственные имена и фамилии у чеченцев во множественном числе имеют суффикс -гиар: Хьамид - Хьамидгиap, Мавлид - Мавлидгиар, Ахьмад - Ахьмадгиap.