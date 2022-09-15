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армія РФ (13421) війна (56107) чеченці (106) ПВК "Вагнер" (1473) Пригожин Євген (503)

Командування військ РФ хоче перекинути в Україну недоукомплектовані "чеченські" батальйони, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чеченці,кадирівці

Російське військове керівництво покладається на "чеченські" батальйони. Вони недоукомплектовані та складаються не з чеченців, а з найманців з економічно депресивних регіонів Росії.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Його аналітики, спираючись на дані української розвідки, зазначають, що РФ планує передислокувати в Україну чотири "чеченські" батальйони. Вони значною мірою недоукомплектовані та складаються переважно не з чеченців, а з найманців з економічно депресивних регіонів Росії.

Також ISW відзначає, що "обличчям" війни стає засновник ПВК "Вагнер", наближений до Путіна олігарх Євген Пригожин.

Також дивіться: Чеченські добровольці визволяли Харківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пригожин вводить "сталінський" метод вербування, який дозволяє Кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію.

"Військові блогери постійно вихваляють успіх Пригожина в Україні, а деякі навіть говорять, що він має замінити міністра оборони Росії Сергія Шойгу, якого вони і кремлівські експерти звинувачують в поразці Росії під Харковом", - йдеться у звіті експертів.

Російський військовий кореспондент і Максим Фомін (псевдонім Владлен Татарський) стверджував, що говорив з Пригожиним про ситуацію на українсько-російському кордоні після виведення російських військ з цього району.

Зустріч Пригожина і Фоміна може свідчити про те, що Кремль намагається відповісти на багатомісячні скарги блогерів на те, що Міноборони Росії не почуло їхню критику, що підкреслює неефективність російського вищого командування, зазначають аналітики.

Дивіться також: Росія рекламує набір зеків, які скоїли важкі злочини, на війну в Україну: "Каждый имеет второй шанс!". ВIДЕО

Ключові висновки ISW:

  • Фінансист ПВК "Вагнер "Євген Пригожин стає обличчям російської" спеціальної військової операції" в Україні.
  • Російські сили, ймовірно, націлилися на українську гідротехнічну інфраструктуру в Дніпропетровській області, щоб перешкодити Україні діяти через річку Інгулець.
  • Український контрнаступ у східній частині Харківської області продовжує принижувати російські сили і загрожувати російській артилерії і ППО.
  • Російські та українські джерела повідомили про наземні атаки українських військ у північній частині Херсонської області, західній частині Херсонської області та на північний захід від міста Херсон, але не повідомили про будь-які великі успіхи.
  • Російські сили продовжували наземні атаки навколо Бахмута, а також на північний захід і південний захід від Донецька.
  • Фінансування добровольчих батальйонів, ймовірно, створює фінансові труднощі для російських міст і областей.
  • Російська окупаційна влада відключила мобільний інтернет в Луганській області 14 вересня, щоб зберегти оперативну безпеку Росії і краще контролювати інформаційне середовище, оскільки російські окупанти тікають з нещодавно звільненої Харківської області на територію Росії і підконтрольні їй території.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
салом нагодуємо.
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15.09.2022 08:46
+14
колхоз имени осла ахмата
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15.09.2022 08:45
+11
Полонених чеченів тримати виключно у свинарнику!
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15.09.2022 08:50
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колхоз имени осла ахмата
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15.09.2022 08:45 Відповісти
Смажу салом весь б.к ))) Буду ждать с нетерпением бородатых баб дыровских
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15.09.2022 09:15 Відповісти
Не доукомплектованы, баранами?
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15.09.2022 10:00 Відповісти
салом нагодуємо.
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15.09.2022 08:46 Відповісти
Полонених чеченів тримати виключно у свинарнику!
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15.09.2022 08:50 Відповісти
Бачила увечері його агітацію в тюрмі перед урками. Яке вони мають відношення до чеченців не знаю. Лише знаю,що їх навіть втратами не рахують,так просто був Ванька да весь вышел
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15.09.2022 08:50 Відповісти
В зеків відмітки є на одязі,їм війна не потрібна,вони будуть тікати і передягатись.потім цей непотріб буде роками блудити по Україні.Росіяни їх збулись,назад вони їм не потрібні.
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15.09.2022 09:02 Відповісти
Не думаю,що вони такі пацифісти. Там і убивці є. Перегною в оркостані до біса.
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15.09.2022 09:06 Відповісти
В тих чеченських батальйонах нема чеченів,туди всякий непотріб позб ирали по болотах,лісах і горах,і зеків понакидали.Оце все шмурло Путін в Україну кидає,його в полон небезпечно брати.
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15.09.2022 08:57 Відповісти
Х#йло розуміє перші хто можуть почати визвольну війну в РФ це чеченці, отож їх потрібно максимально знищити в Україні.
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15.09.2022 08:58 Відповісти
А ось про це уже в соцмережах прозвучало, не від України, а від русру,що чеченці гордий народ, а стоїть на защиті низького орка.
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15.09.2022 09:01 Відповісти
не треба мішати до купи чеченський народ і гопників овцейоба з автоматами, які пиляють дань від пині
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15.09.2022 09:07 Відповісти
Так,загін ім. Дудаєва воює,де решта?
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15.09.2022 09:35 Відповісти
да да и русский народ и гопников тоже мешать не будем
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15.09.2022 11:22 Відповісти
Украіну побачут перед лучшим світом -- гдє нєт ні **** ні печалі.
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15.09.2022 09:04 Відповісти
батальон шавермачка..дивизия ослиная голова...пароль рыба дон...
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15.09.2022 09:04 Відповісти
Зараз набіжать з однаковими коментарями: "ета ценний абменний фонд"
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15.09.2022 09:08 Відповісти
Это ценный обменный фонд
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15.09.2022 09:14 Відповісти
Схоже він свідомо кидає до нас лайно. котрого хоче позбавитись
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15.09.2022 09:09 Відповісти
Якось дивно виходить чому Росія не покладається на руський народ. Тому, що назва «руський» вкрадена у русі, це стара назва України. Назву вкрали а «руського» народу нема взагалі в складі Росії. Тому Росія покладається на найманців з економічно депресивних регіонів, всяких якутів, яких вони використовують як гарматне м'ясо . Якщо операція успішна, тоді тільки в кінці вони вже запускають москвичів, які погані вояки і ******* всякі паради
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15.09.2022 09:09 Відповісти
Так в складі расєйской фєдераціі є, наприклад, Татарстан, Башкірія, та ж Чечня чи Бурятія але немає ніякої расєйской рєспублікі, тож і національності "русскій" немає.
А набирають, як ми бачимо, не тільки з депресивних регіонів, але й з в'язниць. Тобто намагаються вбити двох зайців - "повоювати" і здихатися всякого біологічного непотрібу.
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15.09.2022 09:34 Відповісти
ща под шумок Кадыров соберет и вооружит себе армию за счет рф. Батальонов 10-20. А после того как Украина добьет регулярную армию рф, Кадыров объявит что или он становится президентом рф или потребует независимости Чечни)
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15.09.2022 09:22 Відповісти
Не городи чухні, він трус! Це він підтвердив коли закликав бути українців мужчинами і здатись.
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15.09.2022 09:28 Відповісти
Ну не он, так кто-то под ним из кадыровцев. Не отмахнешься от факта, что кадыровцы в современной рашке чувствуют себя как победители, рано или поздно они захотят это монетизировать, простых подачек от Путина будет мало, такова человеческая природа.
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15.09.2022 11:46 Відповісти
На стороне Украины воюет две бригады чеченских добровольцев из Европы...очень ждут утырка кадырку и его сраных вояк...
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15.09.2022 09:26 Відповісти
Кацапів запишуть чеченцями?
Івангиар Іванаєв, Николиар Козлаев?

Собственные имена и фамилии у чеченцев во множественном числе имеют суффикс -гиар: Хьамид - Хьамидгиap, Мавлид - Мавлидгиар, Ахьмад - Ахьмадгиap.
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15.09.2022 09:29 Відповісти
На сегодня сама популярна хвамилия на РабZee ...хенерал Каздлашенков...патерь нетЬ...все идёт по плану...🤣🤣🤣
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15.09.2022 09:43 Відповісти
Петицию президенту Украины о признании государственного суверенитета Чеченской республики Ичкерия подписали 10950 человек.
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15.09.2022 09:59 Відповісти
Треба пустити інфу, що кожного вбитого і полоненого чеченця намастимо салом.
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15.09.2022 12:42 Відповісти
 
 