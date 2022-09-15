Командування військ РФ хоче перекинути в Україну недоукомплектовані "чеченські" батальйони, - ISW

Російське військове керівництво покладається на "чеченські" батальйони. Вони недоукомплектовані та складаються не з чеченців, а з найманців з економічно депресивних регіонів Росії.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Його аналітики, спираючись на дані української розвідки, зазначають, що РФ планує передислокувати в Україну чотири "чеченські" батальйони. Вони значною мірою недоукомплектовані та складаються переважно не з чеченців, а з найманців з економічно депресивних регіонів Росії.

Також ISW відзначає, що "обличчям" війни стає засновник ПВК "Вагнер", наближений до Путіна олігарх Євген Пригожин.

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Пригожин вводить "сталінський" метод вербування, який дозволяє Кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію.

"Військові блогери постійно вихваляють успіх Пригожина в Україні, а деякі навіть говорять, що він має замінити міністра оборони Росії Сергія Шойгу, якого вони і кремлівські експерти звинувачують в поразці Росії під Харковом", - йдеться у звіті експертів.

Російський військовий кореспондент і Максим Фомін (псевдонім Владлен Татарський) стверджував, що говорив з Пригожиним про ситуацію на українсько-російському кордоні після виведення російських військ з цього району.

Зустріч Пригожина і Фоміна може свідчити про те, що Кремль намагається відповісти на багатомісячні скарги блогерів на те, що Міноборони Росії не почуло їхню критику, що підкреслює неефективність російського вищого командування, зазначають аналітики.

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Ключові висновки ISW: