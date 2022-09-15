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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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На Днепропетровщине задержали двух предателей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина,зрадники

Оба поддерживали действия РФ в отношении Украины, в частности, оккупацию ее территорий.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Жительница Кривого Рога и житель Павлограда, с начала полномасштабного вторжения РФ, из-за собственных аккаунтов в запрещенной соцсети неоднократно распространяли сообщения с поддержкой действий государства-агрессора и одобрением временной оккупации части территории Украины.

"Мужчина в своих антиукраинских сообщениях утверждал, что вооруженная агрессия РФ против Украины это "борьба с нацизмом" и одобрял проект "Новороссия". Женщина в распространенном контенте поддерживала президента страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Смотрите: Столичный судья Куксов агитировал своих знакомых поддерживать российских оккупантов, - СБУ. ВИДЕО

Во время обыска правоохранителями были изъяты телефоны и компьютерная техника, которые супруги использовали для поддержания действий России.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной и Павлоградской окружной прокуратуры двоим сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

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Топ комментарии
+7
та корегувальникам обстрілів з численними жертвами, макс пару років світить, і то гіпотетично, коли судді такі самі прихильники кацапского міра!!!! 😡😡😡😡а цим за "схвалення" макс Кобзаря присудять читати!!!!
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15.09.2022 13:52
+5
Які 12 років?
Сидіти вони не будуть. Їм дадуть вирок "не займати посади в державних структурах на протязі 10 років" і ВСЬО!
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15.09.2022 14:19
+3
Да дай бог, чтоб хоть сколько-то давали. А то отпускают же массово.
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15.09.2022 13:51
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и снова дадут 12 лет... нужно срочно менять и ужесточать законодательство для таких вот предателй и колабреционистов,как минимум 30 лет с конфискацией всего имущества, а то их не сильно то и напугать этими 12 годами
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15.09.2022 13:44 Ответить
Да дай бог, чтоб хоть сколько-то давали. А то отпускают же массово.
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15.09.2022 13:51 Ответить
Я понимаю, что с предателями нужно по всей строгости.
Но Вы слабо себе представляете, что такое 12 лет.
Ну и конечно наказание должно быть соразмерно содеянному. Если этим давать по 30 лет, то сколько давать мародерам или тем, кто сдавал партизан - пожизненно?
А потом через день поднять вопрос, что дескать кормим их за счёт налогоплательщиков?!
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15.09.2022 14:12 Ответить
Кормити треба, тільки за роботу на уранових шахтах.
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15.09.2022 14:14 Ответить
дело в том что в Украине слишком лояльное законодательство, за убийство к примеру в большинстве случаев дают 15-17 лет, это так у нас оценивается жизнь человека и очень в редких случая пожизненное,в США убийство это гарантированое пожизненное заключение,даже в гнилой расии за убийство дают 25 лет минимум
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15.09.2022 14:16 Ответить
Суддівська реформа Портнова в дії. Малороси у владі за антиукраїнські дії карають неохоче.
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15.09.2022 15:13 Ответить
Які 12 років?
Сидіти вони не будуть. Їм дадуть вирок "не займати посади в державних структурах на протязі 10 років" і ВСЬО!
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15.09.2022 14:19 Ответить
та корегувальникам обстрілів з численними жертвами, макс пару років світить, і то гіпотетично, коли судді такі самі прихильники кацапского міра!!!! 😡😡😡😡а цим за "схвалення" макс Кобзаря присудять читати!!!!
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15.09.2022 13:52 Ответить
Заслуговують на довічне !!
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15.09.2022 13:53 Ответить
главное - шоб права голоса в ИТК не лишали.
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15.09.2022 13:56 Ответить
Позбавляти громадянства і депортувати в рашку.
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15.09.2022 13:57 Ответить
ох и паскудники
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15.09.2022 14:01 Ответить
Воістину - муж і жона- одна сатана!
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15.09.2022 14:01 Ответить
Навряд ли осудят. Они вносят так называемые залоги а точнее взятку и могут уехать...в россию.
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15.09.2022 14:19 Ответить
в ЗША за це мінімум 20 років дають!
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15.09.2022 14:20 Ответить
Лишить гражданства, конфисковать имущество и отправить через поребрик (пинком под зад в парашку!)
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15.09.2022 14:39 Ответить
 
 