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Затримали двох зрадників на Дніпропетровщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина,зрадники

Обоє підтримували дії РФ щодо України, зокрема, окупацію її територій.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора у Telegram, інформує Цензор.НЕТ

Мешканка Кривого Рогу та мешканець Павлограду з початку повномасштабного вторгнення РФ через власні акаунти в забороненій соцмережі неодноразово поширювали повідомлення з підтримкою дій держави-агресора та схваленням тимчасової окупації частини території України. 

"Чоловік у своїх антиукраїнських дописах стверджував, що збройна агресія РФ проти України це "боротьба з нацизмом" і схвалював проєкт "Новороссия". Жінка у розповсюдженому контенті підтримувала президента країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

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Під час обшуку правоохоронцями було вилучено телефони та комп'ютерну техніку, яке подружжя використовувало, щоб підтримувати дії Росії. 

При процесуальному керівництві Дніпропетровської обласної прокуратури та Павлоградської окружної прокуратури обом повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
та корегувальникам обстрілів з численними жертвами, макс пару років світить, і то гіпотетично, коли судді такі самі прихильники кацапского міра!!!! 😡😡😡😡а цим за "схвалення" макс Кобзаря присудять читати!!!!
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15.09.2022 13:52
+5
Які 12 років?
Сидіти вони не будуть. Їм дадуть вирок "не займати посади в державних структурах на протязі 10 років" і ВСЬО!
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15.09.2022 14:19
+3
Да дай бог, чтоб хоть сколько-то давали. А то отпускают же массово.
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15.09.2022 13:51
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и снова дадут 12 лет... нужно срочно менять и ужесточать законодательство для таких вот предателй и колабреционистов,как минимум 30 лет с конфискацией всего имущества, а то их не сильно то и напугать этими 12 годами
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15.09.2022 13:44 Відповісти
Да дай бог, чтоб хоть сколько-то давали. А то отпускают же массово.
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15.09.2022 13:51 Відповісти
Я понимаю, что с предателями нужно по всей строгости.
Но Вы слабо себе представляете, что такое 12 лет.
Ну и конечно наказание должно быть соразмерно содеянному. Если этим давать по 30 лет, то сколько давать мародерам или тем, кто сдавал партизан - пожизненно?
А потом через день поднять вопрос, что дескать кормим их за счёт налогоплательщиков?!
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15.09.2022 14:12 Відповісти
Кормити треба, тільки за роботу на уранових шахтах.
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15.09.2022 14:14 Відповісти
дело в том что в Украине слишком лояльное законодательство, за убийство к примеру в большинстве случаев дают 15-17 лет, это так у нас оценивается жизнь человека и очень в редких случая пожизненное,в США убийство это гарантированое пожизненное заключение,даже в гнилой расии за убийство дают 25 лет минимум
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15.09.2022 14:16 Відповісти
Суддівська реформа Портнова в дії. Малороси у владі за антиукраїнські дії карають неохоче.
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15.09.2022 15:13 Відповісти
Які 12 років?
Сидіти вони не будуть. Їм дадуть вирок "не займати посади в державних структурах на протязі 10 років" і ВСЬО!
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15.09.2022 14:19 Відповісти
та корегувальникам обстрілів з численними жертвами, макс пару років світить, і то гіпотетично, коли судді такі самі прихильники кацапского міра!!!! 😡😡😡😡а цим за "схвалення" макс Кобзаря присудять читати!!!!
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15.09.2022 13:52 Відповісти
Заслуговують на довічне !!
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15.09.2022 13:53 Відповісти
главное - шоб права голоса в ИТК не лишали.
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15.09.2022 13:56 Відповісти
Позбавляти громадянства і депортувати в рашку.
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15.09.2022 13:57 Відповісти
ох и паскудники
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15.09.2022 14:01 Відповісти
Воістину - муж і жона- одна сатана!
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15.09.2022 14:01 Відповісти
Навряд ли осудят. Они вносят так называемые залоги а точнее взятку и могут уехать...в россию.
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15.09.2022 14:19 Відповісти
в ЗША за це мінімум 20 років дають!
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15.09.2022 14:20 Відповісти
Лишить гражданства, конфисковать имущество и отправить через поребрик (пинком под зад в парашку!)
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15.09.2022 14:39 Відповісти
 
 