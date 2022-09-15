НАПК составило в отношении мэра Чернигова Атрошенко два протокола
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Национальное агентство по предотвращению коррупции составило протокол о конфликте интересов в отношении Черниговского городского головы Владислава Атрошенко.
Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в комиссии, передає Цензор.НЕТ.
Кроме того, сообщил источник, 15 сентября НАПК в отношении Атрошенко также составило протокол о коррупции.
По словам собеседника агентства, "НАПК видит коррупционную составляющую в действиях мэра Чернигова, поскольку в начале полномасштабного вторжения России в Украину чиновник использовал служебный автомобиль в интересах своей семьи".
Так, в частности, 5 марта 2022 года жена Владислава Атрошенко, Ирина Атрошенко, пересекла пропускной пункт "Шегини", покинула Украину через украино-польскую границу на автомобиле, принадлежащем городскому совету Чернигова.
По данным НАПК, супруга городского головы, находясь в Польше, использовала служебный автомобиль в течение 3-х месяцев в то время, когда Черниговский городской совет продолжал платить лизинговые платежи на общую сумму более 200 тыс. гривень.
Кроме этого в НАПК считают, что способ, которым Владислав Атрошенко вернул служебный автомобиль в Украину, является непрозрачным, поскольку водитель, который им якобы управлял, фактически не находился в Польше. При этом было использовано 200 л бензина, расходы на который возместили из городского бюджета.
Пожалуйста, подождите...
Не
"Похоже на какую то заказную муйню",
а так і є.
Це вже не перша і не друга спроба щось інкремінувати Атрошенко.
Невже пропустили?
А "НАЗК если таким занимается разогнать нужно к чертовой матери"
вже давно треба, і не тільки розігнати, а покарати винних, бажано з конфіскацією (включаючи родичів на яких перекинули усе накопичене за роки "нєпосільної" праці).
Там крім закидів до Атрошенко список дрібним шрифтом до Шанхая.
Германия отправит Украине 50 бронемашин класса MRAP "Dingo", а также 2 MARS II MLRS + 200 ракет GMLRS к ним
Але ж призначені зеленським Чаус та Ко із березня до сьогодні гноїли тони гуманітарки на складах в Чернігові, де ТОЧНО було кому її роздати.
Це набагато серйозніший злочин.
"На складах колишнього Холодторгу у Чернігові псується гуманітарна допомога - багато коробок з консервами, крупами та борошном, дитячим харчуванням і навіть декілька генераторів…і це в той час, коли весь цивілізований світ допомагає Україні та українцям вистояти в боротьбі з агресором. Ще в березні приватні складські приміщення зайняли представники обласної військової адміністрації, -розповідає Вікторія Висовень.
Так площі, які орендують підприємці, перетворилися на базовий склад зберігання гуманітарної допомоги. При цьому, за словами Вікторії Висовень, не було укладено жодного договору з військовою адміністрацією, а відповідно не вівся облік. Хоча вона неодноразово зверталася до начальника ОВА В'ячеслава Чауса."
https://newch.tv/skandal-z-humanitarnoiu-dopomohoiu-v-chernihovi-v-ova-ne-reahuiut-a-na-skladakh-psuiutsia-produkty-66459/
"Сьогодні представники НАЗК завітали до міської ради та вручили Владиславу Атрошенко протокол. Суть претензії - водій міського голови на автівці родини Владислава Атрошенка під час війни, маючи офіційний дозвіл, перетнув державний кордон і повернувся."
Джерело: https://censor.net/ua/n3367357
І у вас не виникає питання ЯК відреагував презедент на черговий скандал із гуманітаркою, до якого причетні саме призначені ним особи?
Що в Запоріжжі, що в Чернігові.
https://www.volynnews.com/news/all/u-zaporizhzhi-posadovtsi-kraly-humdopomohu-morskymy-konteyneramy-y-vahonamy/
Читаем письма внимательно)
Станом на момент отримання запиту зазначена у ньму особа /Євген Шевченко/ не є працівником Національного бюро, а отже Національне Бюро не несе відповідальності за зміст заяв.
https://tsn.ua/politika/u-nabu-vidpovili-na-zapit-atb-schodo-feykovih-povidomlen-pro-realizaciyu-gumanitarki-2156893.html
Вопросы еще есть?
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-priznachiv-novogo-golovu-chernigivskoyi-69941?fbclid=IwAR2MLRiTxV3oN1hUAWyzmxSJP7rljwoK1mLUZ6K1n_xm2T5fCDnOxTaXKuI
"Як повідомила нам власниця складських приміщень Вікторія Висовень, на даний час вона звернулася з відповідним листом до В'ячеслава Чауса. А також написала заяви до правоохоронних органів,щодо зловживання представників ОВА на гуманітарній допомозі та тиску на підприємців."
https://newch.tv/skandal-z-humanitarnoiu-dopomohoiu-v-chernihovi-v-ova-ne-reahuiut-a-na-skladakh-psuiutsia-produkty-66459/
В Запоріжжі СБУ з НАБУ провели обшуки? Чому там не відсторонені посадовці?
7 вересня о 10:24 ·
Знаєте, хто ця потвора на фото? Злата Некрасова - заступник голови Запорізької ОВА.
24 лютого вона згідно своїх посадових обов'язків мала би негайно зайнятись евакуацією цивільного населення, забезпеченням гуманітарної допомоги, питаннями житла для біженців тощо. Але вона покинула Запорізьку область на призволяще і виїхала з України у напрямку Відня, де проживала у п'ятизірковому готелі Grand Hotel Wien, де середня вартість номеру сягає 20т.грн за одну добу!
Там же, до речі, проживали родини корумпованого заступника голови ОП Кирила Тимошенко та «смотрящого» за Запорізькою областю від ОП Веміра Давитяна, але то окрема історія.
Так от, повернулась #Некрасова у Запоріжжя через місяць і одразу ж пан #Зеленський нагородив її орденом княгині Ольги - напевно за мужність і стійкість при обороні Відня.
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/
По поводу АГЕНТА НАБУ ШЕВЧЕНКО
Читаем письма внимательно)
Станом на момент отримання запиту зазначена у ньму особа /Євген Шевченко/ не є працівником Національного бюро, а отже Національне Бюро не несе відповідальності за зміст заяв.
https://tsn.ua/politika/u-nabu-vidpovili-na-zapit-atb-schodo-feykovih-povidomlen-pro-realizaciyu-gumanitarki-2156893.html
30 серпня о 21:42 ·
Отже, стосовно сьогоднішніх обшуків у Запоріжжі, які провели детективи НАБУ, можно сказати наступне: посадові особи розкрадали в промислових масштабах майже всю (!!!) гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, і продавали її через торгівельні мережі «АТБ» і «Сільпо»!
Вони підозрюються у тому, що за ці півроку було розкрадено - увага:
- 22 морські контейнери!!!
- 389 залізничних вагонів!!!
- 220 вантажних автомобілей!!!
Вся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових!!! Суми, про які йдеться - мільйони долларів США!!!
А НАБУ говорит что у нх нет такого агента. Дальше будешь фейки цитировать?
NAB Ukraine
@nab_ukr
#НАБУ та #САП спільно із Департаментом контррозвідки #СБУ проводять понад 20 обшуків у Запоріжжі, зокрема у приміщеннях міськради, обласної військової обладміністрації, складських приміщеннях та у житлових приміщеннях можливих причетних до злочину осіб.
https://twitter.com/nab_ukr/status/1564910414739263489
А не в єден гуж всі тягнуть;
Той направо, той наліво,
А все, браття, тото диво!
Не маш любви, не маш згоди
Од Жовтої взявши Води,
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали...
Якось так.
Але, він дійсно керував оточеним містом на відміну від бонквтіків які ховались на банковій