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Новости Политика Украины
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протокол (81) Чернигов (792) Атрошенко (77) НАПК (1159)

НАПК составило в отношении мэра Чернигова Атрошенко два протокола

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

атрошенко

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило протокол о конфликте интересов в отношении Черниговского городского головы Владислава Атрошенко.

 Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в комиссии, передає Цензор.НЕТ.

Кроме того, сообщил источник, 15 сентября НАПК в отношении Атрошенко также составило протокол о коррупции.

По словам собеседника агентства, "НАПК видит коррупционную составляющую в действиях мэра Чернигова, поскольку в начале полномасштабного вторжения России в Украину чиновник использовал служебный автомобиль в интересах своей семьи".

Так, в частности, 5 марта 2022 года жена Владислава Атрошенко, Ирина Атрошенко, пересекла пропускной пункт "Шегини", покинула Украину через украино-польскую границу на автомобиле, принадлежащем городскому совету Чернигова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старые политические разногласия в Украине возрождаются. Правительство Зеленского, похоже, пытается отодвинуть мэров на второй план, - The Washington Post

По данным НАПК, супруга городского головы, находясь в Польше, использовала служебный автомобиль в течение 3-х месяцев в то время, когда Черниговский городской совет продолжал платить лизинговые платежи на общую сумму более 200 тыс. гривень.

Кроме этого в НАПК считают, что способ, которым Владислав Атрошенко вернул служебный автомобиль в Украину, является непрозрачным, поскольку водитель, который им якобы управлял, фактически не находился в Польше. При этом было использовано 200 л бензина, расходы на который возместили из городского бюджета.
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Топ комментарии
+41
А якби крав гуманітарку вагонами, то нічого б йому не було.
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15.09.2022 16:02
+30
Похоже на какую то заказную муйню --- смешно даже читать ))) НАЗК если таким занимается разогнать нужно к чертовой матери
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15.09.2022 16:18
+28
Мдя... Чувак місяць керував оточеним містом. На фоні коль каклєт зайнятих обороною Мукачево і отримавших медалі, це страшний корупціонер
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15.09.2022 16:13
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Правила форума Совет форумчан
Сам пропадай, а дружину - виручай!
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15.09.2022 16:00 Ответить
Похоже на какую то заказную муйню --- смешно даже читать ))) НАЗК если таким занимается разогнать нужно к чертовой матери
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15.09.2022 16:18 Ответить
ЗЕДЕРЬМАЧЬЕ , через карманное СБУ ГНИД - предателей , ПР#******* ПОЛНОСТЬЮ ЮГ СЕЙЧАС ЗАПРЕЩАЮТ ПЕРЕХОД ГРОМАД ИЗ ГУНДЯЕВСКОЙ банды призывавшей к войне , в УКРАИНСКУЮ Церьковь
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15.09.2022 16:59 Ответить
Василий СПРУТ

Не
"Похоже на какую то заказную муйню",
а так і є.
Це вже не перша і не друга спроба щось інкремінувати Атрошенко.
Невже пропустили?

А "НАЗК если таким занимается разогнать нужно к чертовой матери"
вже давно треба, і не тільки розігнати, а покарати винних, бажано з конфіскацією (включаючи родичів на яких перекинули усе накопичене за роки "нєпосільної" праці).
Там крім закидів до Атрошенко список дрібним шрифтом до Шанхая.
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15.09.2022 18:29 Ответить
А якби крав гуманітарку вагонами, то нічого б йому не було.
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15.09.2022 16:02 Ответить
якби крав гуманітарку був би вже головою ОДА
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15.09.2022 17:40 Ответить
Мдя... Чувак місяць керував оточеним містом. На фоні коль каклєт зайнятих обороною Мукачево і отримавших медалі, це страшний корупціонер
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15.09.2022 16:13 Ответить
Щось мені зовсім не зрозуміло, як прикордонники випустили водія призовного віку на службовому авто за кордон?
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15.09.2022 16:14 Ответить
ти не припускаєш що у водія троє дітей? це для тебе щось нереальне? і взагалі яке це має значення в контексті цієї заказухи?
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15.09.2022 17:42 Ответить
питання до прикордонників, а не до водія. А у службового авто теж три дитини?
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15.09.2022 18:01 Ответить
ти думки до купи збири і прочитай уважно хто саме на службовому авто був, чи якщо авто службове воно за кордон немає права їхати? Іде балет краще коментуй
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15.09.2022 18:04 Ответить
ну якщо місцева влада чернігівщини оформить закордонне відрядження то мабуть службове авто може виїхати за кордон . тільки які справи за кордоном може вирішувати місцева влада? та ще й на службовому авто?
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15.09.2022 18:08 Ответить
відрядження оформлюється на людину а не на авто ,на авто оформлюють ПОДОРОЖНІЙ ЛИСТ. А чому ти впевнений що його не було? Я втомився тобі розжовувати елементарні речі, коли Атрощенко не випустили за кордон, чітко були вказані причини по яким він намагався виїхати. І хоча Атрощенко ще те гівно, все вище означене немає ніякого сенсу в контексті того що це тупий наїзд. Як і з Корбаном. Корбан гівно, але викидати його так це свавілля. Ми боремось за правову державу, а у нас в Верховній Раді колишні ОПЗЖешники сидять, натомість той хто не згодний з Зе-владою призначається ворогом.
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15.09.2022 18:18 Ответить
ти не з тим сперечаєшся.
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15.09.2022 18:19 Ответить
Кияни винні Чернігову як земля колгоспу! Це якраз саме той випадок коли "війна списує все".
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15.09.2022 16:15 Ответить
Це погано, звісно, але чи це відповідний масштаб для задіяння НАЗК?
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15.09.2022 16:15 Ответить
Накосячив. ?
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15.09.2022 16:15 Ответить
Приятные новости.
Германия отправит Украине 50 бронемашин класса MRAP "Dingo", а также 2 MARS II MLRS + 200 ракет GMLRS к ним
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15.09.2022 16:22 Ответить
Використання автомобіля мерії для евакуації дружини, якщо так було, не дуже гарний вчинок.
Але ж призначені зеленським Чаус та Ко із березня до сьогодні гноїли тони гуманітарки на складах в Чернігові, де ТОЧНО було кому її роздати.
Це набагато серйозніший злочин.

"На складах колишнього Холодторгу у Чернігові псується гуманітарна допомога - багато коробок з консервами, крупами та борошном, дитячим харчуванням і навіть декілька генераторів…і це в той час, коли весь цивілізований світ допомагає Україні та українцям вистояти в боротьбі з агресором. Ще в березні приватні складські приміщення зайняли представники обласної військової адміністрації, -розповідає Вікторія Висовень.

Так площі, які орендують підприємці, перетворилися на базовий склад зберігання гуманітарної допомоги. При цьому, за словами Вікторії Висовень, не було укладено жодного договору з військовою адміністрацією, а відповідно не вівся облік. Хоча вона неодноразово зверталася до начальника ОВА В'ячеслава Чауса."

https://newch.tv/skandal-z-humanitarnoiu-dopomohoiu-v-chernihovi-v-ova-ne-reahuiut-a-na-skladakh-psuiutsia-produkty-66459/
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15.09.2022 16:25 Ответить
Навіть не використав автомобіль мерії, а водій мерії на автомобілі родини Атрошенка вивіз його дружину.

"Сьогодні представники НАЗК завітали до міської ради та вручили Владиславу Атрошенко протокол. Суть претензії - водій міського голови на автівці родини Владислава Атрошенка під час війни, маючи офіційний дозвіл, перетнув державний кордон і повернувся."

Джерело: https://censor.net/ua/n3367357
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15.09.2022 16:29 Ответить
дружина на автомобілі мерії...але то *****, якщо це була єдина можливість подбати про родину. Особливо на тлі розкрадання гуманітарки вагонами зевладою
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15.09.2022 17:44 Ответить
А что делал Атрошенко, чтоб разблокировать гуманитарку пришедшую на имя области? Хоть это и не его фронт работы, но может запросы писал, просьбы? А то получается что когда его не выпустили в Польшу об этом он все раструбил, а то какой бардак творится на местах тихо умалчивал
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15.09.2022 16:31 Ответить
Атрошенку призначений Зеленським Чаус доповідав чого і скільки зберігається на складах, які зайняла військово-цивільна адміністрація?

І у вас не виникає питання ЯК відреагував презедент на черговий скандал із гуманітаркою, до якого причетні саме призначені ним особи?
Що в Запоріжжі, що в Чернігові.
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15.09.2022 16:35 Ответить
Что значит доповидав? Чаус не подчиняется мэру города. Поэтому я и сказал, хоть Артошенко не имеет право влезать в областные структуры, но как житель города он мог бы хоть запрос сделать в прокурату, полицию, в офис президента?
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15.09.2022 16:38 Ответить
Влаштував відволікаюче шоу "аварія".
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15.09.2022 16:38 Ответить
И еще. Откройте Конституцию и прочтите функции и полномочия Президента.
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15.09.2022 16:39 Ответить
І що там написано? Що призначеного ПРЕЗИДЕНТОМ чиновника він сам же і не може відсторонити, звільнити?
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15.09.2022 16:41 Ответить
Назови мне основание на отстранение губернатора Черниговщины.
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15.09.2022 16:45 Ответить
В Запоріжжі також немає причин відсторонювати губайдулу, призначену преЗедентом?

https://www.volynnews.com/news/all/u-zaporizhzhi-posadovtsi-kraly-humdopomohu-morskymy-konteyneramy-y-vahonamy/
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15.09.2022 16:51 Ответить
По поводу АГЕНТА НАБУ ШЕВЧЕНКО

Читаем письма внимательно)

Станом на момент отримання запиту зазначена у ньму особа /Євген Шевченко/ не є працівником Національного бюро, а отже Національне Бюро не несе відповідальності за зміст заяв.

https://tsn.ua/politika/u-nabu-vidpovili-na-zapit-atb-schodo-feykovih-povidomlen-pro-realizaciyu-gumanitarki-2156893.html

Вопросы еще есть?
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15.09.2022 17:03 Ответить
Президент Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса.

https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-priznachiv-novogo-golovu-chernigivskoyi-69941?fbclid=IwAR2MLRiTxV3oN1hUAWyzmxSJP7rljwoK1mLUZ6K1n_xm2T5fCDnOxTaXKuI
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15.09.2022 16:44 Ответить
Причем тут это. Мы все в курсе что Президент назначает. Ты мне скажи какие сейчас есть основания его отстранить?
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15.09.2022 16:46 Ответить
Є звична практика відсторонювати чиновника на час розслідування.
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15.09.2022 16:48 Ответить
где документ, что идет расследование деятельности Чауса и что по этому документу вменяется губернатору?
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15.09.2022 16:50 Ответить
Повинно бути! До сих пір немає, бо є "криша" в Офісі єрмака-татарова-зеленського?

"Як повідомила нам власниця складських приміщень Вікторія Висовень, на даний час вона звернулася з відповідним листом до В'ячеслава Чауса. А також написала заяви до правоохоронних органів,щодо зловживання представників ОВА на гуманітарній допомозі та тиску на підприємців."

https://newch.tv/skandal-z-humanitarnoiu-dopomohoiu-v-chernihovi-v-ova-ne-reahuiut-a-na-skladakh-psuiutsia-produkty-66459/
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15.09.2022 16:53 Ответить
Так если не має, то не морочь мне голову и не распространяй фейки
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15.09.2022 17:04 Ответить
Які фейки? Де відкриті справи по заяві, поданій власницею складів?
В Запоріжжі СБУ з НАБУ провели обшуки? Чому там не відсторонені посадовці?
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15.09.2022 17:10 Ответить
Документы в студию.
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15.09.2022 17:13 Ответить
Євген Шевченко додав нову світлину.

7 вересня о 10:24 ·

Знаєте, хто ця потвора на фото? Злата Некрасова - заступник голови Запорізької ОВА.

24 лютого вона згідно своїх посадових обов'язків мала би негайно зайнятись евакуацією цивільного населення, забезпеченням гуманітарної допомоги, питаннями житла для біженців тощо. Але вона покинула Запорізьку область на призволяще і виїхала з України у напрямку Відня, де проживала у п'ятизірковому готелі Grand Hotel Wien, де середня вартість номеру сягає 20т.грн за одну добу!
Там же, до речі, проживали родини корумпованого заступника голови ОП Кирила Тимошенко та «смотрящого» за Запорізькою областю від ОП Веміра Давитяна, але то окрема історія.

Так от, повернулась #Некрасова у Запоріжжя через місяць і одразу ж пан #Зеленський нагородив її орденом княгині Ольги - напевно за мужність і стійкість при обороні Відня.
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15.09.2022 17:15 Ответить
а кто такой гражданин Шевченко?
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15.09.2022 17:17 Ответить
Військовий і агент НАБУ.

https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/
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15.09.2022 17:18 Ответить
ЕЩЕ РАЗ

По поводу АГЕНТА НАБУ ШЕВЧЕНКО

Читаем письма внимательно)

Станом на момент отримання запиту зазначена у ньму особа /Євген Шевченко/ не є працівником Національного бюро, а отже Національне Бюро не несе відповідальності за зміст заяв.

https://tsn.ua/politika/u-nabu-vidpovili-na-zapit-atb-schodo-feykovih-povidomlen-pro-realizaciyu-gumanitarki-2156893.html
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15.09.2022 17:38 Ответить
Євген Шевченко додав 4 нові світлини.

30 серпня о 21:42 ·

Отже, стосовно сьогоднішніх обшуків у Запоріжжі, які провели детективи НАБУ, можно сказати наступне: посадові особи розкрадали в промислових масштабах майже всю (!!!) гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, і продавали її через торгівельні мережі «АТБ» і «Сільпо»!

Вони підозрюються у тому, що за ці півроку було розкрадено - увага:

- 22 морські контейнери!!!

- 389 залізничних вагонів!!!

- 220 вантажних автомобілей!!!

Вся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових!!! Суми, про які йдеться - мільйони долларів США!!!
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15.09.2022 17:19 Ответить
Я так понимаю больше доказательств нет и нет официальных документов?
А НАБУ говорит что у нх нет такого агента. Дальше будешь фейки цитировать?
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15.09.2022 17:39 Ответить
Повідомлення НАБУ та СБУ також фейк?

NAB Ukraine

@nab_ukr

#НАБУ та #САП спільно із Департаментом контррозвідки #СБУ проводять понад 20 обшуків у Запоріжжі, зокрема у приміщеннях міськради, обласної військової обладміністрації, складських приміщеннях та у житлових приміщеннях можливих причетних до злочину осіб.

https://twitter.com/nab_ukr/status/1564910414739263489
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15.09.2022 17:53 Ответить
може ти і в "вагнергейт" не віриш?
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15.09.2022 17:47 Ответить
Можно верить или не верить только в бога, все остальное без документа сплошное балабольство!
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15.09.2022 17:49 Ответить
ну тоді почекаємо коли дЄрьмак дасть документ що злив спецоперацію ГУР МО..бо що каже Бурба тож хєрня по твоєму
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15.09.2022 17:53 Ответить
От і варто було б розібратися, хто що знав, хто що робив, хто має понести відповідальніть за злочин. Та є проблема. Розбиратися нікому. Вся влада корупційною пліснявою пов'язана.
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15.09.2022 16:37 Ответить
можеш іти і писати запити("просьби") на свого керівника, а в нього може під час навали були важливіші справи
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15.09.2022 17:45 Ответить
якщо правда з гумдопомогою то це диверсія проти Чернігівців і наших союзників.
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15.09.2022 17:53 Ответить
В Украине замечены финские бронетранспортеры Sisu XA-180/185. Финляндия ни разу не озвучивала, что поставит Украине эти бронетранспортеры. Многие страны тоже передают больше того, что анонсируют😉
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15.09.2022 16:27 Ответить
….Всі покою щиро прагнуть,

А не в єден гуж всі тягнуть;

Той направо, той наліво,

А все, браття, тото диво!

Не маш любви, не маш згоди

Од Жовтої взявши Води,

През незгоду всі пропали.

Самі себе звоювали...
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15.09.2022 16:32 Ответить
Ну нехай найме адвокатів, які знайдуть за пару годин шпарину в законах, через яку його виправдає суд і по всьому. І ще подякує слідчим за Піар.
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15.09.2022 16:33 Ответить
В умоваї крайньої необхідності врятував майно мерії - автомобіль від знищення ворожим обстрілом, а витрати на бензину покрив за власний кошт (бо інформація про міський бюджет як джерело - не підтверджується).
Якось так.
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15.09.2022 17:05 Ответить
Навіть не здивувало, навпаки, могли ще й справу відкрити тільки тому, що у Атрошенка із Зеленським давні тертя, а президент таке не пропачає, Корбана вже зміг дістати, тепер Атрошенко, а от медведчука ще будуть довго судити як колись сепаратистку Штепу.
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15.09.2022 16:35 Ответить
Атроха займався великим крадівництвом ще коли ЗЕлені бариги не зробили з цього мейнстрім. Та й зараз знов бригади саджають квіти на клумбах поки в людей розбиті будинки...
Але, він дійсно керував оточеним містом на відміну від бонквтіків які ховались на банковій
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15.09.2022 16:37 Ответить
Тут я бачу багато хто захищає атрошенка. А ви багато про нього знаєте?
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15.09.2022 16:46 Ответить
а чим вивіз батьків Голобородько?
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15.09.2022 16:55 Ответить
От і мені цікаво) І за чий кошт. Чи не за наш з вами?
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16.09.2022 03:35 Ответить
Зверніть увагу!ОПУ,з приводу ЗАПОРІЖСЬКИХ БАРИГ в ОВА, язик в п'яту точку засунув.
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15.09.2022 17:12 Ответить
А где были все эти сволочи из НАЗК га начало войны В первую.очередь их надо расследовать.
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15.09.2022 17:13 Ответить
НАЗК раскраденную гуманитарную в Запорожье не расследовал,а неугодного мэра Чернигове это да это они гораздо.Мразота зелено-дермачная
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15.09.2022 17:15 Ответить
Ото мля, корупція!! Жінку свою вивіз за кордон на службовому авто. Під час швидкового вторгнення на прикордонну область. Ой який же корупціонер! Кремль аплодує!!
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15.09.2022 17:38 Ответить
НАЗК треба розгоняти !
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15.09.2022 17:46 Ответить
а коли дийде черга до полтавського хера мамая . до цього ублюдка ***** бункерного . який називав вийну в донбаси ..гражданский конфликт .. та ..братовбивча война . коли дбр надине кайданки на цю тварину **********
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15.09.2022 19:18 Ответить
А що там НАЗК говорить про політ найвеличнійвшивого з єрмаком гвинтокрилом МНС на дачу?
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15.09.2022 20:23 Ответить
ну авжеж корупціонер!! чому за мої податки він взяв і вивіз свою иринку, а мою дружину та дітей ні? бандюга, вбивця, віджимайло, корупціонер
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15.09.2022 20:27 Ответить
Після війни цю гниль треба гнати садити і все забрати у їх дітей мам і кумів ці тварі наживаються на нашому горі .Дай бог прийдуть хлопці с фронту і не підуть додому а підуть до дерьмака і зе і спростять у цих нелюдей як вони наживалися на нашій крові
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15.09.2022 20:52 Ответить
 
 