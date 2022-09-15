НАЗК склало щодо мера Чернігова Атрошенка два протоколи
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про конфлікт інтересів стосовно Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка.
Про це стало відомо агентству Інтерфакс-Україна із джерел у комісії, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, повідомив співрозмовник, 15 вересня НАЗК стосовно Атрошенка також склало протокол про корупцію.
За словами співрозмовника агентства, "НАЗК бачить корупційну складову в діях мера Чернігова, оскільки на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чиновник використав службовий автомобіль на користь своєї родини".
Так, зокрема, 5 березня 2022 року дружина Владислава Атрошенка, Ірина Атрошенко, перетнула пропускний пункт "Шегині", залишила Україну через українсько-польський кордон на автомобілі, що належить міській раді Чернігова.
За даними НАЗК, дружина міського голови, перебуваючи у Польщі, використовувала службовий автомобіль протягом трьох місяців у той час, коли Чернігівська міська рада продовжувала сплачувати лізингові платежі на загальну суму понад 200 тис. гривень.
Крім цього, в НАЗК вважають, що спосіб, яким Владислав Атрошенко повернув службовий автомобіль в Україну, є непрозорим, оскільки водій, який нібито керував ним, фактично не перебував у Польщі. При цьому використано 200 л бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.
Будь ласка, зачекайте...
Не
"Похоже на какую то заказную муйню",
а так і є.
Це вже не перша і не друга спроба щось інкремінувати Атрошенко.
Невже пропустили?
А "НАЗК если таким занимается разогнать нужно к чертовой матери"
вже давно треба, і не тільки розігнати, а покарати винних, бажано з конфіскацією (включаючи родичів на яких перекинули усе накопичене за роки "нєпосільної" праці).
Там крім закидів до Атрошенко список дрібним шрифтом до Шанхая.
Германия отправит Украине 50 бронемашин класса MRAP "Dingo", а также 2 MARS II MLRS + 200 ракет GMLRS к ним
Але ж призначені зеленським Чаус та Ко із березня до сьогодні гноїли тони гуманітарки на складах в Чернігові, де ТОЧНО було кому її роздати.
Це набагато серйозніший злочин.
"На складах колишнього Холодторгу у Чернігові псується гуманітарна допомога - багато коробок з консервами, крупами та борошном, дитячим харчуванням і навіть декілька генераторів…і це в той час, коли весь цивілізований світ допомагає Україні та українцям вистояти в боротьбі з агресором. Ще в березні приватні складські приміщення зайняли представники обласної військової адміністрації, -розповідає Вікторія Висовень.
Так площі, які орендують підприємці, перетворилися на базовий склад зберігання гуманітарної допомоги. При цьому, за словами Вікторії Висовень, не було укладено жодного договору з військовою адміністрацією, а відповідно не вівся облік. Хоча вона неодноразово зверталася до начальника ОВА В'ячеслава Чауса."
https://newch.tv/skandal-z-humanitarnoiu-dopomohoiu-v-chernihovi-v-ova-ne-reahuiut-a-na-skladakh-psuiutsia-produkty-66459/
"Сьогодні представники НАЗК завітали до міської ради та вручили Владиславу Атрошенко протокол. Суть претензії - водій міського голови на автівці родини Владислава Атрошенка під час війни, маючи офіційний дозвіл, перетнув державний кордон і повернувся."
Джерело: https://censor.net/ua/n3367357
І у вас не виникає питання ЯК відреагував презедент на черговий скандал із гуманітаркою, до якого причетні саме призначені ним особи?
Що в Запоріжжі, що в Чернігові.
https://www.volynnews.com/news/all/u-zaporizhzhi-posadovtsi-kraly-humdopomohu-morskymy-konteyneramy-y-vahonamy/
Читаем письма внимательно)
Станом на момент отримання запиту зазначена у ньму особа /Євген Шевченко/ не є працівником Національного бюро, а отже Національне Бюро не несе відповідальності за зміст заяв.
https://tsn.ua/politika/u-nabu-vidpovili-na-zapit-atb-schodo-feykovih-povidomlen-pro-realizaciyu-gumanitarki-2156893.html
Вопросы еще есть?
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-priznachiv-novogo-golovu-chernigivskoyi-69941?fbclid=IwAR2MLRiTxV3oN1hUAWyzmxSJP7rljwoK1mLUZ6K1n_xm2T5fCDnOxTaXKuI
"Як повідомила нам власниця складських приміщень Вікторія Висовень, на даний час вона звернулася з відповідним листом до В'ячеслава Чауса. А також написала заяви до правоохоронних органів,щодо зловживання представників ОВА на гуманітарній допомозі та тиску на підприємців."
https://newch.tv/skandal-z-humanitarnoiu-dopomohoiu-v-chernihovi-v-ova-ne-reahuiut-a-na-skladakh-psuiutsia-produkty-66459/
В Запоріжжі СБУ з НАБУ провели обшуки? Чому там не відсторонені посадовці?
7 вересня о 10:24 ·
Знаєте, хто ця потвора на фото? Злата Некрасова - заступник голови Запорізької ОВА.
24 лютого вона згідно своїх посадових обов'язків мала би негайно зайнятись евакуацією цивільного населення, забезпеченням гуманітарної допомоги, питаннями житла для біженців тощо. Але вона покинула Запорізьку область на призволяще і виїхала з України у напрямку Відня, де проживала у п'ятизірковому готелі Grand Hotel Wien, де середня вартість номеру сягає 20т.грн за одну добу!
Там же, до речі, проживали родини корумпованого заступника голови ОП Кирила Тимошенко та «смотрящого» за Запорізькою областю від ОП Веміра Давитяна, але то окрема історія.
Так от, повернулась #Некрасова у Запоріжжя через місяць і одразу ж пан #Зеленський нагородив її орденом княгині Ольги - напевно за мужність і стійкість при обороні Відня.
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/
По поводу АГЕНТА НАБУ ШЕВЧЕНКО
Читаем письма внимательно)
Станом на момент отримання запиту зазначена у ньму особа /Євген Шевченко/ не є працівником Національного бюро, а отже Національне Бюро не несе відповідальності за зміст заяв.
https://tsn.ua/politika/u-nabu-vidpovili-na-zapit-atb-schodo-feykovih-povidomlen-pro-realizaciyu-gumanitarki-2156893.html
30 серпня о 21:42 ·
Отже, стосовно сьогоднішніх обшуків у Запоріжжі, які провели детективи НАБУ, можно сказати наступне: посадові особи розкрадали в промислових масштабах майже всю (!!!) гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, і продавали її через торгівельні мережі «АТБ» і «Сільпо»!
Вони підозрюються у тому, що за ці півроку було розкрадено - увага:
- 22 морські контейнери!!!
- 389 залізничних вагонів!!!
- 220 вантажних автомобілей!!!
Вся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових!!! Суми, про які йдеться - мільйони долларів США!!!
А НАБУ говорит что у нх нет такого агента. Дальше будешь фейки цитировать?
NAB Ukraine
@nab_ukr
#НАБУ та #САП спільно із Департаментом контррозвідки #СБУ проводять понад 20 обшуків у Запоріжжі, зокрема у приміщеннях міськради, обласної військової обладміністрації, складських приміщеннях та у житлових приміщеннях можливих причетних до злочину осіб.
https://twitter.com/nab_ukr/status/1564910414739263489
А не в єден гуж всі тягнуть;
Той направо, той наліво,
А все, браття, тото диво!
Не маш любви, не маш згоди
Од Жовтої взявши Води,
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали...
Якось так.
Але, він дійсно керував оточеним містом на відміну від бонквтіків які ховались на банковій