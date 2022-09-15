УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10103 відвідувача онлайн
Новини Політика України
6 430 71
протокол (56) Чернігів (583) Атрошенко (88) НАЗК (1159)

НАЗК склало щодо мера Чернігова Атрошенка два протоколи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

атрошенко

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про конфлікт інтересів стосовно Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка.

Про це стало відомо агентству Інтерфакс-Україна із джерел у комісії, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, повідомив співрозмовник, 15 вересня НАЗК стосовно Атрошенка також склало протокол про корупцію.

За словами співрозмовника агентства, "НАЗК бачить корупційну складову в діях мера Чернігова, оскільки на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чиновник використав службовий автомобіль на користь своєї родини".

Так, зокрема, 5 березня 2022 року дружина Владислава Атрошенка, Ірина Атрошенко, перетнула пропускний пункт "Шегині", залишила Україну через українсько-польський кордон на автомобілі, що належить міській раді Чернігова.

Читайте: Старі політичні суперечності в Україні відроджуються. Уряд Зеленського, схоже, намагається відсунути мерів на другий план, - The Washington Post

За даними НАЗК, дружина міського голови, перебуваючи у Польщі, використовувала службовий автомобіль протягом трьох місяців у той час, коли Чернігівська міська рада продовжувала сплачувати лізингові платежі на загальну суму понад 200 тис. гривень.

Крім цього, в НАЗК вважають, що спосіб, яким Владислав Атрошенко повернув службовий автомобіль в Україну, є непрозорим, оскільки водій, який нібито керував ним, фактично не перебував у Польщі. При цьому використано 200 л бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.

Дивіться: Прошу вас втрутитися і зупинити політичну атаку на Чернігів, - Атрошенко звернувся до Зеленського. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+41
А якби крав гуманітарку вагонами, то нічого б йому не було.
показати весь коментар
15.09.2022 16:02
+30
Похоже на какую то заказную муйню --- смешно даже читать ))) НАЗК если таким занимается разогнать нужно к чертовой матери
показати весь коментар
15.09.2022 16:18
+28
Мдя... Чувак місяць керував оточеним містом. На фоні коль каклєт зайнятих обороною Мукачево і отримавших медалі, це страшний корупціонер
показати весь коментар
15.09.2022 16:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сам пропадай, а дружину - виручай!
показати весь коментар
15.09.2022 16:00 Відповісти
Похоже на какую то заказную муйню --- смешно даже читать ))) НАЗК если таким занимается разогнать нужно к чертовой матери
показати весь коментар
15.09.2022 16:18 Відповісти
ЗЕДЕРЬМАЧЬЕ , через карманное СБУ ГНИД - предателей , ПР#******* ПОЛНОСТЬЮ ЮГ СЕЙЧАС ЗАПРЕЩАЮТ ПЕРЕХОД ГРОМАД ИЗ ГУНДЯЕВСКОЙ банды призывавшей к войне , в УКРАИНСКУЮ Церьковь
показати весь коментар
15.09.2022 16:59 Відповісти
Василий СПРУТ

Не
"Похоже на какую то заказную муйню",
а так і є.
Це вже не перша і не друга спроба щось інкремінувати Атрошенко.
Невже пропустили?

А "НАЗК если таким занимается разогнать нужно к чертовой матери"
вже давно треба, і не тільки розігнати, а покарати винних, бажано з конфіскацією (включаючи родичів на яких перекинули усе накопичене за роки "нєпосільної" праці).
Там крім закидів до Атрошенко список дрібним шрифтом до Шанхая.
показати весь коментар
15.09.2022 18:29 Відповісти
А якби крав гуманітарку вагонами, то нічого б йому не було.
показати весь коментар
15.09.2022 16:02 Відповісти
якби крав гуманітарку був би вже головою ОДА
показати весь коментар
15.09.2022 17:40 Відповісти
Мдя... Чувак місяць керував оточеним містом. На фоні коль каклєт зайнятих обороною Мукачево і отримавших медалі, це страшний корупціонер
показати весь коментар
15.09.2022 16:13 Відповісти
Щось мені зовсім не зрозуміло, як прикордонники випустили водія призовного віку на службовому авто за кордон?
показати весь коментар
15.09.2022 16:14 Відповісти
ти не припускаєш що у водія троє дітей? це для тебе щось нереальне? і взагалі яке це має значення в контексті цієї заказухи?
показати весь коментар
15.09.2022 17:42 Відповісти
питання до прикордонників, а не до водія. А у службового авто теж три дитини?
показати весь коментар
15.09.2022 18:01 Відповісти
ти думки до купи збири і прочитай уважно хто саме на службовому авто був, чи якщо авто службове воно за кордон немає права їхати? Іде балет краще коментуй
показати весь коментар
15.09.2022 18:04 Відповісти
ну якщо місцева влада чернігівщини оформить закордонне відрядження то мабуть службове авто може виїхати за кордон . тільки які справи за кордоном може вирішувати місцева влада? та ще й на службовому авто?
показати весь коментар
15.09.2022 18:08 Відповісти
відрядження оформлюється на людину а не на авто ,на авто оформлюють ПОДОРОЖНІЙ ЛИСТ. А чому ти впевнений що його не було? Я втомився тобі розжовувати елементарні речі, коли Атрощенко не випустили за кордон, чітко були вказані причини по яким він намагався виїхати. І хоча Атрощенко ще те гівно, все вище означене немає ніякого сенсу в контексті того що це тупий наїзд. Як і з Корбаном. Корбан гівно, але викидати його так це свавілля. Ми боремось за правову державу, а у нас в Верховній Раді колишні ОПЗЖешники сидять, натомість той хто не згодний з Зе-владою призначається ворогом.
показати весь коментар
15.09.2022 18:18 Відповісти
ти не з тим сперечаєшся.
показати весь коментар
15.09.2022 18:19 Відповісти
Кияни винні Чернігову як земля колгоспу! Це якраз саме той випадок коли "війна списує все".
показати весь коментар
15.09.2022 16:15 Відповісти
Це погано, звісно, але чи це відповідний масштаб для задіяння НАЗК?
показати весь коментар
15.09.2022 16:15 Відповісти
Накосячив. ?
показати весь коментар
15.09.2022 16:15 Відповісти
Приятные новости.
Германия отправит Украине 50 бронемашин класса MRAP "Dingo", а также 2 MARS II MLRS + 200 ракет GMLRS к ним
показати весь коментар
15.09.2022 16:22 Відповісти
Використання автомобіля мерії для евакуації дружини, якщо так було, не дуже гарний вчинок.
Але ж призначені зеленським Чаус та Ко із березня до сьогодні гноїли тони гуманітарки на складах в Чернігові, де ТОЧНО було кому її роздати.
Це набагато серйозніший злочин.

"На складах колишнього Холодторгу у Чернігові псується гуманітарна допомога - багато коробок з консервами, крупами та борошном, дитячим харчуванням і навіть декілька генераторів…і це в той час, коли весь цивілізований світ допомагає Україні та українцям вистояти в боротьбі з агресором. Ще в березні приватні складські приміщення зайняли представники обласної військової адміністрації, -розповідає Вікторія Висовень.

Так площі, які орендують підприємці, перетворилися на базовий склад зберігання гуманітарної допомоги. При цьому, за словами Вікторії Висовень, не було укладено жодного договору з військовою адміністрацією, а відповідно не вівся облік. Хоча вона неодноразово зверталася до начальника ОВА В'ячеслава Чауса."

https://newch.tv/skandal-z-humanitarnoiu-dopomohoiu-v-chernihovi-v-ova-ne-reahuiut-a-na-skladakh-psuiutsia-produkty-66459/
показати весь коментар
15.09.2022 16:25 Відповісти
Навіть не використав автомобіль мерії, а водій мерії на автомобілі родини Атрошенка вивіз його дружину.

"Сьогодні представники НАЗК завітали до міської ради та вручили Владиславу Атрошенко протокол. Суть претензії - водій міського голови на автівці родини Владислава Атрошенка під час війни, маючи офіційний дозвіл, перетнув державний кордон і повернувся."

Джерело: https://censor.net/ua/n3367357
показати весь коментар
15.09.2022 16:29 Відповісти
дружина на автомобілі мерії...але то *****, якщо це була єдина можливість подбати про родину. Особливо на тлі розкрадання гуманітарки вагонами зевладою
показати весь коментар
15.09.2022 17:44 Відповісти
А что делал Атрошенко, чтоб разблокировать гуманитарку пришедшую на имя области? Хоть это и не его фронт работы, но может запросы писал, просьбы? А то получается что когда его не выпустили в Польшу об этом он все раструбил, а то какой бардак творится на местах тихо умалчивал
показати весь коментар
15.09.2022 16:31 Відповісти
Атрошенку призначений Зеленським Чаус доповідав чого і скільки зберігається на складах, які зайняла військово-цивільна адміністрація?

І у вас не виникає питання ЯК відреагував презедент на черговий скандал із гуманітаркою, до якого причетні саме призначені ним особи?
Що в Запоріжжі, що в Чернігові.
показати весь коментар
15.09.2022 16:35 Відповісти
Что значит доповидав? Чаус не подчиняется мэру города. Поэтому я и сказал, хоть Артошенко не имеет право влезать в областные структуры, но как житель города он мог бы хоть запрос сделать в прокурату, полицию, в офис президента?
показати весь коментар
15.09.2022 16:38 Відповісти
Влаштував відволікаюче шоу "аварія".
показати весь коментар
15.09.2022 16:38 Відповісти
И еще. Откройте Конституцию и прочтите функции и полномочия Президента.
показати весь коментар
15.09.2022 16:39 Відповісти
І що там написано? Що призначеного ПРЕЗИДЕНТОМ чиновника він сам же і не може відсторонити, звільнити?
показати весь коментар
15.09.2022 16:41 Відповісти
Назови мне основание на отстранение губернатора Черниговщины.
показати весь коментар
15.09.2022 16:45 Відповісти
В Запоріжжі також немає причин відсторонювати губайдулу, призначену преЗедентом?

https://www.volynnews.com/news/all/u-zaporizhzhi-posadovtsi-kraly-humdopomohu-morskymy-konteyneramy-y-vahonamy/
показати весь коментар
15.09.2022 16:51 Відповісти
По поводу АГЕНТА НАБУ ШЕВЧЕНКО

Читаем письма внимательно)

Станом на момент отримання запиту зазначена у ньму особа /Євген Шевченко/ не є працівником Національного бюро, а отже Національне Бюро не несе відповідальності за зміст заяв.

https://tsn.ua/politika/u-nabu-vidpovili-na-zapit-atb-schodo-feykovih-povidomlen-pro-realizaciyu-gumanitarki-2156893.html

Вопросы еще есть?
показати весь коментар
15.09.2022 17:03 Відповісти
Президент Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса.

https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-priznachiv-novogo-golovu-chernigivskoyi-69941?fbclid=IwAR2MLRiTxV3oN1hUAWyzmxSJP7rljwoK1mLUZ6K1n_xm2T5fCDnOxTaXKuI
показати весь коментар
15.09.2022 16:44 Відповісти
Причем тут это. Мы все в курсе что Президент назначает. Ты мне скажи какие сейчас есть основания его отстранить?
показати весь коментар
15.09.2022 16:46 Відповісти
Є звична практика відсторонювати чиновника на час розслідування.
показати весь коментар
15.09.2022 16:48 Відповісти
где документ, что идет расследование деятельности Чауса и что по этому документу вменяется губернатору?
показати весь коментар
15.09.2022 16:50 Відповісти
Повинно бути! До сих пір немає, бо є "криша" в Офісі єрмака-татарова-зеленського?

"Як повідомила нам власниця складських приміщень Вікторія Висовень, на даний час вона звернулася з відповідним листом до В'ячеслава Чауса. А також написала заяви до правоохоронних органів,щодо зловживання представників ОВА на гуманітарній допомозі та тиску на підприємців."

https://newch.tv/skandal-z-humanitarnoiu-dopomohoiu-v-chernihovi-v-ova-ne-reahuiut-a-na-skladakh-psuiutsia-produkty-66459/
показати весь коментар
15.09.2022 16:53 Відповісти
Так если не має, то не морочь мне голову и не распространяй фейки
показати весь коментар
15.09.2022 17:04 Відповісти
Які фейки? Де відкриті справи по заяві, поданій власницею складів?
В Запоріжжі СБУ з НАБУ провели обшуки? Чому там не відсторонені посадовці?
показати весь коментар
15.09.2022 17:10 Відповісти
Документы в студию.
показати весь коментар
15.09.2022 17:13 Відповісти
Євген Шевченко додав нову світлину.

7 вересня о 10:24 ·

Знаєте, хто ця потвора на фото? Злата Некрасова - заступник голови Запорізької ОВА.

24 лютого вона згідно своїх посадових обов'язків мала би негайно зайнятись евакуацією цивільного населення, забезпеченням гуманітарної допомоги, питаннями житла для біженців тощо. Але вона покинула Запорізьку область на призволяще і виїхала з України у напрямку Відня, де проживала у п'ятизірковому готелі Grand Hotel Wien, де середня вартість номеру сягає 20т.грн за одну добу!
Там же, до речі, проживали родини корумпованого заступника голови ОП Кирила Тимошенко та «смотрящого» за Запорізькою областю від ОП Веміра Давитяна, але то окрема історія.

Так от, повернулась #Некрасова у Запоріжжя через місяць і одразу ж пан #Зеленський нагородив її орденом княгині Ольги - напевно за мужність і стійкість при обороні Відня.
показати весь коментар
15.09.2022 17:15 Відповісти
а кто такой гражданин Шевченко?
показати весь коментар
15.09.2022 17:17 Відповісти
Військовий і агент НАБУ.

https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/
показати весь коментар
15.09.2022 17:18 Відповісти
ЕЩЕ РАЗ

По поводу АГЕНТА НАБУ ШЕВЧЕНКО

Читаем письма внимательно)

Станом на момент отримання запиту зазначена у ньму особа /Євген Шевченко/ не є працівником Національного бюро, а отже Національне Бюро не несе відповідальності за зміст заяв.

https://tsn.ua/politika/u-nabu-vidpovili-na-zapit-atb-schodo-feykovih-povidomlen-pro-realizaciyu-gumanitarki-2156893.html
показати весь коментар
15.09.2022 17:38 Відповісти
Євген Шевченко додав 4 нові світлини.

30 серпня о 21:42 ·

Отже, стосовно сьогоднішніх обшуків у Запоріжжі, які провели детективи НАБУ, можно сказати наступне: посадові особи розкрадали в промислових масштабах майже всю (!!!) гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, і продавали її через торгівельні мережі «АТБ» і «Сільпо»!

Вони підозрюються у тому, що за ці півроку було розкрадено - увага:

- 22 морські контейнери!!!

- 389 залізничних вагонів!!!

- 220 вантажних автомобілей!!!

Вся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових!!! Суми, про які йдеться - мільйони долларів США!!!
показати весь коментар
15.09.2022 17:19 Відповісти
Я так понимаю больше доказательств нет и нет официальных документов?
А НАБУ говорит что у нх нет такого агента. Дальше будешь фейки цитировать?
показати весь коментар
15.09.2022 17:39 Відповісти
Повідомлення НАБУ та СБУ також фейк?

NAB Ukraine

@nab_ukr

#НАБУ та #САП спільно із Департаментом контррозвідки #СБУ проводять понад 20 обшуків у Запоріжжі, зокрема у приміщеннях міськради, обласної військової обладміністрації, складських приміщеннях та у житлових приміщеннях можливих причетних до злочину осіб.

https://twitter.com/nab_ukr/status/1564910414739263489
показати весь коментар
15.09.2022 17:53 Відповісти
може ти і в "вагнергейт" не віриш?
показати весь коментар
15.09.2022 17:47 Відповісти
Можно верить или не верить только в бога, все остальное без документа сплошное балабольство!
показати весь коментар
15.09.2022 17:49 Відповісти
ну тоді почекаємо коли дЄрьмак дасть документ що злив спецоперацію ГУР МО..бо що каже Бурба тож хєрня по твоєму
показати весь коментар
15.09.2022 17:53 Відповісти
От і варто було б розібратися, хто що знав, хто що робив, хто має понести відповідальніть за злочин. Та є проблема. Розбиратися нікому. Вся влада корупційною пліснявою пов'язана.
показати весь коментар
15.09.2022 16:37 Відповісти
можеш іти і писати запити("просьби") на свого керівника, а в нього може під час навали були важливіші справи
показати весь коментар
15.09.2022 17:45 Відповісти
якщо правда з гумдопомогою то це диверсія проти Чернігівців і наших союзників.
показати весь коментар
15.09.2022 17:53 Відповісти
В Украине замечены финские бронетранспортеры Sisu XA-180/185. Финляндия ни разу не озвучивала, что поставит Украине эти бронетранспортеры. Многие страны тоже передают больше того, что анонсируют😉
показати весь коментар
15.09.2022 16:27 Відповісти
….Всі покою щиро прагнуть,

А не в єден гуж всі тягнуть;

Той направо, той наліво,

А все, браття, тото диво!

Не маш любви, не маш згоди

Од Жовтої взявши Води,

През незгоду всі пропали.

Самі себе звоювали...
показати весь коментар
15.09.2022 16:32 Відповісти
Ну нехай найме адвокатів, які знайдуть за пару годин шпарину в законах, через яку його виправдає суд і по всьому. І ще подякує слідчим за Піар.
показати весь коментар
15.09.2022 16:33 Відповісти
В умоваї крайньої необхідності врятував майно мерії - автомобіль від знищення ворожим обстрілом, а витрати на бензину покрив за власний кошт (бо інформація про міський бюджет як джерело - не підтверджується).
Якось так.
показати весь коментар
15.09.2022 17:05 Відповісти
Навіть не здивувало, навпаки, могли ще й справу відкрити тільки тому, що у Атрошенка із Зеленським давні тертя, а президент таке не пропачає, Корбана вже зміг дістати, тепер Атрошенко, а от медведчука ще будуть довго судити як колись сепаратистку Штепу.
показати весь коментар
15.09.2022 16:35 Відповісти
Атроха займався великим крадівництвом ще коли ЗЕлені бариги не зробили з цього мейнстрім. Та й зараз знов бригади саджають квіти на клумбах поки в людей розбиті будинки...
Але, він дійсно керував оточеним містом на відміну від бонквтіків які ховались на банковій
показати весь коментар
15.09.2022 16:37 Відповісти
Тут я бачу багато хто захищає атрошенка. А ви багато про нього знаєте?
показати весь коментар
15.09.2022 16:46 Відповісти
а чим вивіз батьків Голобородько?
показати весь коментар
15.09.2022 16:55 Відповісти
От і мені цікаво) І за чий кошт. Чи не за наш з вами?
показати весь коментар
16.09.2022 03:35 Відповісти
Зверніть увагу!ОПУ,з приводу ЗАПОРІЖСЬКИХ БАРИГ в ОВА, язик в п'яту точку засунув.
показати весь коментар
15.09.2022 17:12 Відповісти
А где были все эти сволочи из НАЗК га начало войны В первую.очередь их надо расследовать.
показати весь коментар
15.09.2022 17:13 Відповісти
НАЗК раскраденную гуманитарную в Запорожье не расследовал,а неугодного мэра Чернигове это да это они гораздо.Мразота зелено-дермачная
показати весь коментар
15.09.2022 17:15 Відповісти
Ото мля, корупція!! Жінку свою вивіз за кордон на службовому авто. Під час швидкового вторгнення на прикордонну область. Ой який же корупціонер! Кремль аплодує!!
показати весь коментар
15.09.2022 17:38 Відповісти
НАЗК треба розгоняти !
показати весь коментар
15.09.2022 17:46 Відповісти
а коли дийде черга до полтавського хера мамая . до цього ублюдка ***** бункерного . який називав вийну в донбаси ..гражданский конфликт .. та ..братовбивча война . коли дбр надине кайданки на цю тварину **********
показати весь коментар
15.09.2022 19:18 Відповісти
А що там НАЗК говорить про політ найвеличнійвшивого з єрмаком гвинтокрилом МНС на дачу?
показати весь коментар
15.09.2022 20:23 Відповісти
ну авжеж корупціонер!! чому за мої податки він взяв і вивіз свою иринку, а мою дружину та дітей ні? бандюга, вбивця, віджимайло, корупціонер
показати весь коментар
15.09.2022 20:27 Відповісти
Після війни цю гниль треба гнати садити і все забрати у їх дітей мам і кумів ці тварі наживаються на нашому горі .Дай бог прийдуть хлопці с фронту і не підуть додому а підуть до дерьмака і зе і спростять у цих нелюдей як вони наживалися на нашій крові
показати весь коментар
15.09.2022 20:52 Відповісти
 
 