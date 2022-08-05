УКР
12 239 82

Старі політичні суперечності в Україні відроджуються. Уряд Зеленського, схоже, намагається відсунути мерів на другий план, - The Washington Post

зеленський

Після вторгнення Росії до України між політиками-конкурентами в Україні існує неофіційна угода: відкласти убік старі розбіжності та сформувати єдиний фронт проти Москви.

Це було чудове зрушення в країні, яка страждала від політичних чвар, корупції та російського впливу, відколи в 1991 році вона проголосила незалежність від Радянського Союзу. Про це йдеться у статті The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Але тепер, коли війна триває і мільярди доларів міжнародної допомоги надходять, між центральним урядом та місцевими лідерами починають виникати чвари та передвоєнна напруженість. Нещодавні тертя між президентом Володимиром Зеленським, дуже популярним лідером воєнного часу, та українськими мерами, які намагаються захистити або відновити свої зруйновані міста та селища, свідчать про зростання внутрішніх проблем України.

Мери та аналітики повідомили виданню, що уряд Зеленського, схоже, намагається відсунути мерів на другий план, щоб зберегти контроль над допомогою на відновлення та послабити будь-яких майбутніх політичних суперників. У ширшому сенсі кілька мерів заявили The Post, що зростає занепокоєння тим, що в розпал війни адміністрація Зеленського відмовляється від своїх обіцянок і планів позбутися залишків радянської епохи шляхом децентралізації влади та надання додаткових повноважень регіональним та місцевим органам влади.

"Автократичні тенденції починають розвиватися в Україні під час війни", - сказав Борис Філатов, впливовий мер Дніпра, міста, яке стало ключовим каналом доставки зброї та допомоги на військовий фронт країни. "Вони намагаються домінувати на політичному полі… проте ми не є противниками".

Філатов сказав, що мери були на передовому захисту міст, і вони хочуть мати більший контроль над тим, як відновлюються їхні громади. Він критикував уряд Зеленського, як і інші, з одним важливим застереженням: незалежно від внутрішніх розбіжностей, сказав він, більший ворог - Росія, і Захід має продовжувати підтримувати захист Україною свого суверенітету.

"Це небезпечна тенденція", - сказала Оріся Луцевич, науковий співробітник програми "Росія та Євразія" лондонського аналітичного центру Chatham House. "Щоб Україна виграла цю війну, вона має бути побудована на тій ідеї, що мери не є конкурентами, а розглядаються як частина команди… де під час війни є центральне командування, і в той же час місцеві уряди можуть вирішувати проблеми на свій розсуд".

Ці розбіжності з місцевими політиками відбулися після того, як Зеленський вніс суперечливі зміни в керівні структури минулого місяця, усунувши з посади голову Служби безпеки України та генерального прокурора, а також оголосив про широкомасштабне розслідування "державної зради та колабораціонізму".

За словами Луцевич, українські мери традиційно приєднувалися до правлячої національної партії, аби досягти успіху.

Але в той час, як партія влади на національному рівні зазвичай домінує на місцевому рівні, партія Зеленського "Слуга народу" отримала поганий результат на місцевих виборах 2020 року. Отримавши більшість місць на парламентських виборах минулого року, партія не отримала місця мера в жодному великому місті. Кандидат від партії Зеленського на посаду мера у його рідному Кривому Розі програв у другому турі навіть після того, як головний опонент вибув.

Видання нагадує, що нині сам Зеленський користується широкою громадською підтримкою. Вважається, що нічні звернення президента зі столиці зміцнюють моральний дух України, незважаючи на війну, яка зруйнувала цілі міста та селища по всій країні та коштувала безліч тисяч життів.

Це викликало розчарування у мерів, які стверджують, що регіональні лідери мають більше можливостей, ніж чиновники центрального уряду, щоб швидко отримувати та спрямовувати кошти та знати, що потрібно їхнім виборцям. У постраждалих містах мери намагаються встановити свої власні міжнародні партнерські відносини з країнами чи містами, які готові фінансувати конкретні програми реконструкції.

Луцевич сказала, що війни, як правило, народжують "нових героїв", і у випадку з Україною, ймовірно, що деякі з них стануть мерами. Серед найактивніших критиків Зеленського був Владислав Атрошенко, мер Чернігова, - міста, яке надто сильно постраждало від російських військ.

Атрошенко провів перші тижні війни зі своїми виборцями під постійними бомбардуваннями, водночас акумулюючи глобальну підтримку України. Але в липні він порвав із національною єдністю і прямо розкритикував Зеленського, звинувативши "соратників" президента у спробі усунути його від влади.

"Сьогодні замість того, щоб чинити опір атакам ворога, місто змушене терпіти атаки ваших підлеглих", - сказав Атрошенко у відеоролику, опублікованому 8 липня на його сторінці у Facebook. "Центральна та місцева влада має працювати разом проти ворога, а не один проти одного".

Видання також нагадує, що за шість днів до того, як Атрошенко опублікував відео, український прикордонник не дозволив йому виїхати з країни для участі у конференції у Швейцарії, присвяченій відновленню України. Атрошенко, ходячи туди-сюди, сказав в інтерв'ю The Post, що це вдруге за останні тижні, коли представники центрального уряду заборонили йому їхати на захід, пов'язаний з наданням допомоги.

"Україна заборонила всім чоловікам призовного віку залишати країну після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Атрошенко сказав, що йому потрібно поїхати, щоби зібрати гроші для Чернігова, де, за його словами, перед зимою необхідно відремонтувати сильно пошкоджену систему опалення", - йдеться у статті.

Після того, як мер Атрошенко опублікував відео, заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко відповів у Telegram: "Нагадую тим, хто забув, що в Україні триває війна! Особливо це стосується прикордонних районів і тих, які ще недавно були окуповані. Небезпека не минула!".

За словами Тимошенко, якщо "сигнал не чіткий", він нагадав мерам, що їхнім громадам можна допомогти "без вас". Тимошенко відхилив прохання дати інтерв'ю.

У 35-річного мера Рівного Олександра Третьяка електорат та інтереси дуже відрізняються від інтересів Атрошенка, але він поділяє розчарування свого колеги. Третяк був обраний 2020 року, що зробило його одним із наймолодших мерів України та однією з найновіших постатей у політиці. Він очолює західноукраїнське місто Рівне, яке прийняло тисячі переміщених українців.

Атрошенко "намагається зробити все можливе, щоб залучити інвесторів, запросити бізнес, залучити інші країни до допомоги, вирішити проблему", - сказав Третьяк. "Це нормально. Я намагаюся зробити те саме. … Я не можу просто сидіти тут, у своєму місті, і чекати, коли мій центральний уряд надасть мені якусь допомогу".

+36
Так ведь зелёному клоуну пофиг на войну, ему лишь бы у власти удержаться, а то что пол Украины потеряно, тысячи людей погибло и миллионы беженцев ему до лампочки, играет свою роль героического клоуна
показати весь коментар
05.08.2022 13:48 Відповісти
+32
Наприймали вже "решеній,"повна срака у країні.
показати весь коментар
05.08.2022 13:49 Відповісти
+29
показати весь коментар
05.08.2022 13:54 Відповісти
а все потому, что децентрализация - это бомба замедленного действия. ограничить потоки денег в Киев, но власть должна быть едина. Единый центр принятия решений.
показати весь коментар
05.08.2022 13:47 Відповісти
Наприймали вже "решеній,"повна срака у країні.
показати весь коментар
05.08.2022 13:49 Відповісти
предложения?
показати весь коментар
05.08.2022 13:54 Відповісти
Національна військова українська диктатура,на перехідний період,вичистити потрібно більшовицьку клоаку,та у подальшому не допускати хозар до влади,нехай у себе в ісраїлі царюють
показати весь коментар
05.08.2022 14:04 Відповісти
Українська Україна!!!
показати весь коментар
05.08.2022 14:10 Відповісти
коли нарешті почуємо?

"над всією Україною безхмарне небо!"
показати весь коментар
05.08.2022 17:03 Відповісти
****! Дайте мені його за горлянку потримати!...
показати весь коментар
05.08.2022 18:02 Відповісти
Единый центр принятия решений Ермаком.
показати весь коментар
05.08.2022 13:50 Відповісти
ага. ну давай так - шас будет море хейта - выступает путин - сидят все как мыши. все на местах и вникают. у нас - выступает кто либо - той шляется по залу, тот дрочит, кокс нюхают, ваще в зале нет, сраками отвернулись, тот шмар вызывает, тот в игру играет. ЭТО мечта?
показати весь коментар
05.08.2022 13:57 Відповісти
Це ти так про всенародно обраних Слуг Народу?!
показати весь коментар
05.08.2022 14:03 Відповісти
Дивні ви "люди". Ви ж самі вибрали це гівно! При Порошенку була нормальна верховна рада, ніхто кокс не нюхав і шмар не викликав. А тепер якісь претензії? Піди до дзеркала і висловлюй претензії, 73%-й. Здєлалі іх вмєстє ж. Шо знов не так?
показати весь коментар
05.08.2022 14:21 Відповісти
Все це вже заднім числом і в порівнянні,краще для країни когось нового із бойовим пораненням.
показати весь коментар
05.08.2022 14:42 Відповісти
ruskij , u vas na parashke uzhe sushchestvuet takoi centr , i chjo ? Vsjo zer gut ?
показати весь коментар
05.08.2022 13:56 Відповісти
как показывает время - это лучшее решение. ГШ должен быть один, а не мэры - колбасники.
показати весь коментар
05.08.2022 13:59 Відповісти
А ну, скажи - «паляниця їде залізницею». )))
показати весь коментар
05.08.2022 14:03 Відповісти
Мы не Россия, все эти вертикали у москалей. А у нас избранные громадой мэры, которым мы доверяем.
показати весь коментар
05.08.2022 14:22 Відповісти
Просто сейчас дегинираты у власти,причем здесь децентрализация?
показати весь коментар
05.08.2022 14:01 Відповісти
Кретин!
Гірше, кацап! 👿
показати весь коментар
05.08.2022 16:59 Відповісти
Вы бы разобрались с вопросом перед тем как умничать. Какие решения? Где урну поставить и где клумбу разместить?
показати весь коментар
05.08.2022 17:54 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 08:37 Відповісти
Так ведь зелёному клоуну пофиг на войну, ему лишь бы у власти удержаться, а то что пол Украины потеряно, тысячи людей погибло и миллионы беженцев ему до лампочки, играет свою роль героического клоуна
показати весь коментар
05.08.2022 13:48 Відповісти
Ставка, дописи через цензуру, брехня і маніпуляція від оп. Війну веде ЗСУ і народ,оп тільки палиці в колесах. Не думаю,що хтось чекає і слухає звернення чиновника. Рейтинг в реальному часі низький, бо багато промахів і серйозних. Ніхто нічого не забуде.
показати весь коментар
05.08.2022 13:51 Відповісти
Я б уточнив, не промахів, а цілеспрямованих дій направлених на подрив оборонспроможності держави.
показати весь коментар
05.08.2022 17:52 Відповісти
так ніхто і не казав шо зебіл і його зелень не підараси
показати весь коментар
05.08.2022 13:51 Відповісти
Кому що, а клоунського довпойопа цікавить тільки піар, рейтинги і безмежна можливість грабувати державу, навіть під час війни. Про це вже прямо пишуть американці.
показати весь коментар
05.08.2022 13:52 Відповісти
Грёбанный стыд...
показати весь коментар
05.08.2022 13:53 Відповісти
КЛОУН - В УКРАЇНІ ВЖЕ ПРОЙШЛА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ОБЛАСТІ САМІ ВИРІШУЮТЬ
ЯК ЇМ ЖИТИ.
ТИ Б ЦЕ ЗНАВ ЯК БИ НЕ БУВ ТУПИМ РАДЯНСЬКИМ ЙОЛОПОМ 🤓
показати весь коментар
05.08.2022 13:53 Відповісти
Йому тільки 44 роки він не дуже був радянським, він просто сам по собі малорос.
показати весь коментар
05.08.2022 14:22 Відповісти
Йому у 1991 році було 13 років, то б то всі прєлєсті совка він ще застав.
Тому він кончений, бо НІКОЛИ не засуджував радянську систему.
Отакий він Зе клоун з радянським уклоном.
показати весь коментар
05.08.2022 16:18 Відповісти
Давайте тоді вб'ємо всіх людей старших 30 років, бо вони бачили совок. Почнемо з батьків?
показати весь коментар
06.08.2022 00:41 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 13:54 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 13:56 Відповісти
весь народ рвется помогать армии чем может. и только ze-назначенцы, "проверенные" регионалы, с протухшей репутацией изо всех сил разрушают страну. они поступают, как ленин завещал: "превратим империалистическую войну в гражданскую"(с). как такое падло земля носит..
показати весь коментар
05.08.2022 13:56 Відповісти
Tak glavnaja celj i jevlajetsa koncentracia vlasti v svai ruki , a patom , ***** 2.0 !
показати весь коментар
05.08.2022 13:58 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 14:00 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 15:07 Відповісти
Жаба ні як не заспокоється у всьому винні папереднікі, а в Охтирці мєнти погрожують вірянам шоб не переходили з мпц в УПЦ і це коли війна
показати весь коментар
05.08.2022 14:02 Відповісти
Так заїбаште тих ментів по тихому
показати весь коментар
05.08.2022 14:08 Відповісти
Ну что Зе,а сыграй финальную сцену как в пропагандистком фильме "слуга народа",возми автомат (гранатомет) ,собери Ермака,Арахамию и других верноподанных и жахни.
показати весь коментар
05.08.2022 14:05 Відповісти
Не можуть великою країною,нормально керувати,некомпетентні люди без досвіду.
показати весь коментар
05.08.2022 14:06 Відповісти
В ригів Татарових є досвід.
Вони зараз і керують країною.
показати весь коментар
05.08.2022 14:10 Відповісти
******* бабло з бюджета це не досвід керування країною.
показати весь коментар
05.08.2022 14:23 Відповісти
Мрія ментального совка Зєлі стати новим товаріщєм Сраліним із необмеженими повноваженнями і можливістю карати невгодних йому особисто, а не порушників законів.
показати весь коментар
05.08.2022 14:08 Відповісти
Да он и сам понимает , шо не стать. Вот только не понимает как красиво спрыгнуть, шобы и овцы -целы, и волк...
показати весь коментар
05.08.2022 14:14 Відповісти
Нікуди він не збирається сплигувати.
Ті, хто його нав'язав Україні, також зацікавлені в другому терміні президентства своєї маріонетки.
показати весь коментар
05.08.2022 14:21 Відповісти
После победы, против боевых генералов не попрешь.
показати весь коментар
05.08.2022 14:24 Відповісти
Когда уже канет в лету эпоха твердолобиков?
показати весь коментар
05.08.2022 14:13 Відповісти
наоборот... только усиливается...
автократия неизбежно перерастает в диктатуру (а нарциссизм в манию величия)
война ж все спишет?!? и велике крадивництво и велике пиз*евництво!!!
кто из "околоквартальских" пошел воевать? кто пожертвовал деньги, авто? кто отказался от выплат, надбавки, премии (молчу про зарплату недавно повышенную в 2 раза, для себя любимых)
ничего не "возрождается" ибо они (политические интриги) и не умирали !!!
показати весь коментар
05.08.2022 14:13 Відповісти
Із Зелєю країна ніколи не одержить перемоги. Це закінчиться великою ганьбою, яка буде ще більше ніж в Афгані.
показати весь коментар
05.08.2022 14:14 Відповісти
Зеля чиновник,Україна вільна . Усе у ваших руках
показати весь коментар
05.08.2022 14:15 Відповісти
добре, тоді допоможить мені (замість ЗЕлупи) віддати наказ країні, та щоб послухались мене, а не ЗЕлупу:

- ******* по Белгроду, по точкам запуска ракет по Харкову, бо позиція ЗЕлених курв - ми мішені в тірі, по нас можна стріляти, відповідати ми не маємо права
- замінить усі пам'ятники та вулиці Пушкіна на пам'ятники та вулиці Ст.Бандери, простий обмін чужих цінностей на наші
- заборонити московську церкву, всю, відразу, й без додаткових умов
- пам'ятник Ватутіну під Верховною Радої замінуємо на пам'ятник Шухевичу
- ввести квоти на представницво націй у Верховній Раді та АП - тобто жидів у нас мешкає 0,6%, тобто все чесно домножаємо на 440 депутатів на 0,6%, заповнюємо єтнічні картки на папу, маму, двох дідусів та двох бабусів, отримуємо 3 жида. Крапка. Всі інші 437 - українці. Так само на керівних посадах у Уряди та АП.
- всіх хто в пику державних помінальних днів 8-го травня, святкує победобесіе 9-го мая с дідами на палках, автоматично засуждуємо на один рік виправних робот.
показати весь коментар
05.08.2022 14:35 Відповісти
Доки агенти КДБ залишені в Україні у 1990 будуть на всіх щаблях влади доти
залишаться і памятники Пушкіним, вивчення у школах дебіла Булгакова і вся
малоросійська повєстка дня.
показати весь коментар
05.08.2022 16:33 Відповісти
Не стаття, а заказуха якась у Вашінгтон Пост. Єдиний приклад беруть з Атрошенка мера Чернігова, який, по біографії ще та гнида. Бувший ригіонал і хабарник, що хотів злиняти з України. Хай СБУ такими займається, а то є приклад з мером Вовчанська.
показати весь коментар
05.08.2022 14:15 Відповісти
Він обраний мешканцями Чернігова на демократичних виборах.
показати весь коментар
05.08.2022 14:23 Відповісти
Так Єрмак теж бувший регіонал та хабарник, 95картавих теж агітували за "регіони" чи "то другое"?
показати весь коментар
05.08.2022 15:51 Відповісти
Ні, не заказуха, а чиста правда. У нас мера тако ж не пускали бо він не з провладної команди. Запропонували західні партнери приїхати ж йому, а не хм. В народі просто кпжуть - "жаба задавила" бо довіра є не до них, а до інших, які не обдурять. Потім підняли в соцмережах люди обурення. Писали навіть листа...Потім пустили. Так що не шукай тут скеоетів в шафі - їх немає.
показати весь коментар
05.08.2022 16:49 Відповісти
А все-таки гомосоветикус получился... Но не все еще потеряно... До звитяг, браття.
показати весь коментар
05.08.2022 14:17 Відповісти
Усі Націоналісти ---Азов,Свобода,УНСО,Правий Сектор,Фрайкор---Воюють проти москалів,віддаючи життя та здоров'я!!
чого нескажеш про ВСІХ інших ,,партЄйців,,--сидять,тихо,як щурі,та крутять свої барижні справи....
Саме тому,Вважаю,що Майбутнє Нації та Держави лише в Могутніх Руках Нащадків МазепиПетлюри,Бандери!!!
показати весь коментар
05.08.2022 14:19 Відповісти
Коновальця
показати весь коментар
05.08.2022 14:25 Відповісти
Коновалец, как и Мельник были за содружество с Германие(Гитлером), в достижении своих целей, что категорически осуждал и боролся против этого сам С.Бандера.
показати весь коментар
05.08.2022 14:37 Відповісти
Здесь нужно уточнить: в 1991-ом году все националисты, в том числе и зарубежные пришли к единому решению -отказались от борьбы за булаву в пользу первого президента Украины. Потому националисты сами себя определили , в крайнем случае , как боевое подразделение при политической силе. Согласно вашей логике, должен быть переворот?
показати весь коментар
05.08.2022 14:29 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 14:39 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 14:46 Відповісти
Не уверен что Сталин ху.ем по клавишам стучал
показати весь коментар
05.08.2022 15:59 Відповісти
А я зпершу подумав про

показати весь коментар
05.08.2022 16:22 Відповісти
Цікаві паралелі - у Зельця окрім національності (Коба теж був євреєм, бо Джугашвілі перекладається як син єврея) були теж схожесті у вигляді боязливості, страху перед
жінками, навязливі стани паранойї і перебільшення своєї значущості Цікаво.
До речі цей пост не проти євреїв - в ЗСУ зараз воює багато євреїів але нажаль не Зе.
показати весь коментар
05.08.2022 16:28 Відповісти
Ти ноги Лэнкiнi бачив?? Який там може бути " страх перед жiнками"? Там може бути тiльки жах...
показати весь коментар
05.08.2022 17:01 Відповісти
Мо комусь вже треба періодично підсрачників по (ж)ОПі виписувати, щоб до тями прийшло - не переддень же ж виборів, а війна наразі?
показати весь коментар
05.08.2022 14:42 Відповісти
Після заяви в.кулика в етері ю.романенко,що банкова планувала провести позачергові вибори до ВРУ, УВАГА! в ЛИПНІ але не домовились в Стамбулі,тепер здається будуть проштовхувати цю АФЕРУ після першого,суттєвого,успіху на фронті.Тому і чинять тиск на мерів,на опозицію,на всіх хто може їм протистояти.Звідсіля і зміна ВЕНЕДИКТОВОЇ,ЯКА НЕ ПОГОДЖУВАЛАСЬ "ЛІПИТИ ГОРБАТОГО" в спрвах проти пороха і всі інші призначення.
показати весь коментар
05.08.2022 15:37 Відповісти
Есть схема---это война! А какие мэры? Только военная администрация. Везде по всей стране почти одинаковый комендантский час, строгая экономия рессурсов всех, патрули, светомаскировка, ограничения связи. трибунал работает соревнуясь с военно-полевым судом. Три часа на следствие. зачитывание приговора, приведение в исполнение там же! И много чего другого. о чем знаем но не делаем! Мы что в оперете сидим? Сюр идиотов. Пора раздать оружие по паспорту с 21 г и без ограничения возраста. ну пусть до 70 лет! Кто придет конечно. По 5 чел по месту жительства, место сбора, связь, итд. Победителей не судят. но и победе есть только одна альтернатива---поражение! Пора выбирать. Вчера было рано, завтра будет поздно.
показати весь коментар
05.08.2022 16:26 Відповісти
Так скажіть це Зе клоуну який піднімає економіку, закликає інвесторів, відпустив ціни на топливо і валюту, продає алкоголь по всій Україні але при цьому вводе цензуру на опозицію.
показати весь коментар
05.08.2022 16:37 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 16:38 Відповісти
дуже популярним "лідером" воєнного часу.Замініть букву і все стане на своі місця
показати весь коментар
05.08.2022 17:20 Відповісти
Зелемойский и СН ждут счастливого момента когда можно начать большое воровство( ну очень большое ). Страшно подумать о суммах , которые собираются с%издить. Сейчас в Украине диктатура дебилов 95 квартира , регионалов и друзей русского мира- все бабки и все в стране у них. Зе буде , как минимум, три срока и плавно превратится в .....
показати весь коментар
05.08.2022 20:07 Відповісти
Дива теж бувають навіть з прорахованими тіпчіками

показати весь коментар
06.08.2022 00:19 Відповісти
 
 