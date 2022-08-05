Старые политические разногласия в Украине возрождаются. Правительство Зеленского, похоже, пытается отодвинуть мэров на второй план, - The Washington Post

После вторжения России между шумными и высококонкурентными политиками Украины существует неофициальное соглашение: отложить в сторону старые разногласия и сформировать единый фронт против Москвы.

Это был замечательный сдвиг в стране, страдающей от политических распрей, коррупции и российского влияния, с тех пор, как в 1991 году она провозгласила независимость от распадающегося Советского Союза. Об этом говорится в статье The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Но теперь, когда война продолжается и миллиарды долларов международной помощи поступают, между центральным правительством и местными лидерами начинают возникать трещины и предвоенная напряженность. Недавние трения между президентом Владимиром Зеленским, очень популярным лидером военного времени, и украинскими мэрами, которые пытаются защитить или восстановить свои разрушенные города и поселки, подчеркивают растущие внутренние проблемы Украины по мере приближения шести месяцев войны.

Мэры и аналитики сообщили The Washington Post, что правительство Зеленского, похоже, пытается отодвинуть мэров на второй план, чтобы сохранить контроль над помощью в восстановлении и ослабить любых будущих политических соперников. В более широком смысле несколько мэров заявили The Post, что растет обеспокоенность тем, что в разгар войны администрация Зеленского отказывается от своих обещаний и планов по избавлению от остатков советской эпохи путем децентрализации власти и предоставлению дополнительных полномочий региональным и местным органам власти.

"Автократические тенденции начинают развиваться в Украине во время войны", — сказал 50-летний Борис Филатов, влиятельный мэр Днепра на юго-востоке Украины, города, который стал ключевым каналом доставки оружия и помощи на военный фронт страны. "Они пытаются доминировать на политическом поле… однако мы не противники".

Филатов сказал, что мэры были на передовой защиты городов, и они хотят иметь больший контроль над тем, как восстанавливаются их сообщества. Он критиковал правительство Зеленского, как и другие, с одной важной оговоркой: независимо от внутренних разногласий, сказал он, больший враг — Россия, и Запад должен продолжать поддерживать защиту Украиной своего суверенитета.

"Это опасная тенденция", — сказала Орися Луцевич, научный сотрудник программы "Россия и Евразия" лондонского аналитического центра Chatham House. "Чтобы Украина выиграла эту войну, она должна быть построена на той идее, [что] мэры не являются конкурентами, а рассматриваются как часть команды… где во время войны есть центральное командование, и в то же время [время] местные правительства могут решать проблемы по своему усмотрению".

Эти разногласия с местными политиками произошли после того, как Зеленский внес противоречивые изменения в свой собственный кабинет, в прошлом месяце отстранив от должности главу службы безопасности Украины и генерального прокурора, а также объявил о широкомасштабном расследовании "государственной измены и коллаборационизма".

По словам Луцевича, украинские мэры традиционно присоединялись к правящей национальной партии, чтобы достичь успеха.

Но в то время как партия власти на национальном уровне обычно доминирует на местном уровне, партия Зеленского "Слуга народа" плохо выступила на местных выборах 2020 года. Получив большинство мест на парламентских выборах в прошлом году, партия не получила места мэра ни в одном крупном городе: действующий президент победил кандидатов от "Слуги народа" на 10 ключевых выборах мэров. В личном поражении Зеленского кандидат от его партии на пост мэра в его родном Кривом Роге проиграл во втором туре даже после того, как основной оппонент выбыл.

Издание напоминает, что сейчас сам Зеленский пользуется широкой общественной поддержкой. Считается, что ночные обращения президента из столицы укрепляют моральный дух Украины, несмотря на войну, которая разрушила целые города и села по всей стране и стоившая множества тысяч жизней.

Это вызвало разочарование у мэров, которые утверждают, что региональные лидеры имеют больше возможностей, чем чиновники центрального правительства, чтобы быстро получать и направлять средства и знать, что нужно их избирателям. В пострадавших городах мэры пытаются установить свои собственные международные партнерские отношения со странами или городами, готовыми финансировать конкретные программы реконструкции.

Луцевич сказала, что войны, как правило, рождают "новых героев", и в случае с Украиной очень вероятно, что некоторые из них станут мэрами. Среди наиболее активных критиков Зеленского был Владислав Атрошенко, мэр Чернигова, который граничит с Беларусью и был одним из городов под Киевом, наиболее пострадавших от российских войск.

Атрошенко провел первые недели войны со своими избирателями под постоянными бомбардировками, одновременно собирая глобальную поддержку Украины. Но в июле он порвал с национальным единством и прямо раскритиковал Зеленского, обвинив "соратников" президента в попытке отстранить его от власти.

"Сегодня вместо того, чтобы сопротивляться атакам врага, город вынужден терпеть атаки ваших подчиненных", — сказал Атрошенко в видеоролике, опубликованном 8 июля на его странице в Facebook. "Центральные и местные власти должны работать вместе против врага, а не друг против друга".

За шесть дней до того, как Атрошенко опубликовал видео, украинский пограничник не позволил ему выехать из страны для участия в конференции в Швейцарии, посвященной восстановлению Украины. Атрошенко, расхаживая взад и вперед, сказал в интервью The Post, что это второй раз за последние недели, когда представители центрального правительства запретили ему приезжать на мероприятие, связанное с оказанием помощи.

Украина запретила всем мужчинам призывного возраста покидать страну после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Атрошенко сказал, что ему нужно поехать, чтобы собрать деньги для Чернигова, где, по его словам, перед зимой необходимо отремонтировать сильно поврежденную систему отопления.

После того, как мэр опубликовал видео встречи 2 июля, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ответил в Telegram: "Напоминаю тем, кто забыл, что на Украине идет война! Особенно это относится к приграничным районам и тем, которые еще совсем недавно были оккупированы. Опасность не миновала!"

По словам Тимошенко, если "сигнал не четкий", он напомнил мэрам, что их сообществам можно помочь "без вас". Тимошенко отклонил просьбу дать интервью.

У 35-летнего мэра Ровно Александра Третьяка электорат и интересы сильно отличаются от интересов Атрошенко, но он разделяет разочарование своего коллеги.Третьяк был избран в 2020 году, что сделало его одним из самых молодых мэров Украины и одной из новейших фигур в политике. Он возглавляет западноукраинский город Ровно, который избежал ракетных обстрелов, но принял тысячи перемещенных украинцев.

Атрошенко "старается сделать все возможное, чтобы привлечь инвесторов, пригласить бизнес, пригласить другие страны на помощь, решить проблему", — сказал Третьяк. "Это нормально. Я пытаюсь сделать то же самое. … Я не могу просто сидеть здесь, в своем городе, и ждать, когда мое центральное правительство окажет мне какую-то помощь".