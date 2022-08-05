РУС
12 239 82

Старые политические разногласия в Украине возрождаются. Правительство Зеленского, похоже, пытается отодвинуть мэров на второй план, - The Washington Post

зеленський

После вторжения России между шумными и высококонкурентными политиками Украины существует неофициальное соглашение: отложить в сторону старые разногласия и сформировать единый фронт против Москвы.

Это был замечательный сдвиг в стране, страдающей от политических распрей, коррупции и российского влияния, с тех пор, как в 1991 году она провозгласила независимость от распадающегося Советского Союза. Об этом говорится в статье The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Но теперь, когда война продолжается и миллиарды долларов международной помощи поступают, между центральным правительством и местными лидерами начинают возникать трещины и предвоенная напряженность. Недавние трения между президентом Владимиром Зеленским, очень популярным лидером военного времени, и украинскими мэрами, которые пытаются защитить или восстановить свои разрушенные города и поселки, подчеркивают растущие внутренние проблемы Украины по мере приближения шести месяцев войны.

Мэры и аналитики сообщили The Washington Post, что правительство Зеленского, похоже, пытается отодвинуть мэров на второй план, чтобы сохранить контроль над помощью в восстановлении и ослабить любых будущих политических соперников. В более широком смысле несколько мэров заявили The Post, что растет обеспокоенность тем, что в разгар войны администрация Зеленского отказывается от своих обещаний и планов по избавлению от остатков советской эпохи путем децентрализации власти и предоставлению дополнительных полномочий региональным и местным органам власти.

"Автократические тенденции начинают развиваться в Украине во время войны", — сказал 50-летний Борис Филатов, влиятельный мэр Днепра на юго-востоке Украины, города, который стал ключевым каналом доставки оружия и помощи на военный фронт страны. "Они пытаются доминировать на политическом поле… однако мы не противники".

Филатов сказал, что мэры были на передовой защиты городов, и они хотят иметь больший контроль над тем, как восстанавливаются их сообщества. Он критиковал правительство Зеленского, как и другие, с одной важной оговоркой: независимо от внутренних разногласий, сказал он, больший враг — Россия, и Запад должен продолжать поддерживать защиту Украиной своего суверенитета.

"Это опасная тенденция", — сказала Орися Луцевич, научный сотрудник программы "Россия и Евразия" лондонского аналитического центра Chatham House. "Чтобы Украина выиграла эту войну, она должна быть построена на той идее, [что] мэры не являются конкурентами, а рассматриваются как часть команды… где во время войны есть центральное командование, и в то же время [время] местные правительства могут решать проблемы по своему усмотрению".

Эти разногласия с местными политиками произошли после того, как Зеленский внес противоречивые изменения в свой собственный кабинет, в прошлом месяце отстранив от должности главу службы безопасности Украины и генерального прокурора, а также объявил о широкомасштабном расследовании "государственной измены и коллаборационизма".

По словам Луцевича, украинские мэры традиционно присоединялись к правящей национальной партии, чтобы достичь успеха.

Но в то время как партия власти на национальном уровне обычно доминирует на местном уровне, партия Зеленского "Слуга народа" плохо выступила на местных выборах 2020 года. Получив большинство мест на парламентских выборах в прошлом году, партия не получила места мэра ни в одном крупном городе: действующий президент победил кандидатов от "Слуги народа" на 10 ключевых выборах мэров. В личном поражении Зеленского кандидат от его партии на пост мэра в его родном Кривом Роге проиграл во втором туре даже после того, как основной оппонент выбыл.

Издание напоминает, что сейчас сам Зеленский пользуется широкой общественной поддержкой. Считается, что ночные обращения президента из столицы укрепляют моральный дух Украины, несмотря на войну, которая разрушила целые города и села по всей стране и стоившая множества тысяч жизней.

Это вызвало разочарование у мэров, которые утверждают, что региональные лидеры имеют больше возможностей, чем чиновники центрального правительства, чтобы быстро получать и направлять средства и знать, что нужно их избирателям. В пострадавших городах мэры пытаются установить свои собственные международные партнерские отношения со странами или городами, готовыми финансировать конкретные программы реконструкции.

Луцевич сказала, что войны, как правило, рождают "новых героев", и в случае с Украиной очень вероятно, что некоторые из них станут мэрами. Среди наиболее активных критиков Зеленского был Владислав Атрошенко, мэр Чернигова, который граничит с Беларусью и был одним из городов под Киевом, наиболее пострадавших от российских войск.

Атрошенко провел первые недели войны со своими избирателями под постоянными бомбардировками, одновременно собирая глобальную поддержку Украины. Но в июле он порвал с национальным единством и прямо раскритиковал Зеленского, обвинив "соратников" президента в попытке отстранить его от власти.

"Сегодня вместо того, чтобы сопротивляться атакам врага, город вынужден терпеть атаки ваших подчиненных", — сказал Атрошенко в видеоролике, опубликованном 8 июля на его странице в Facebook. "Центральные и местные власти должны работать вместе против врага, а не друг против друга".

За шесть дней до того, как Атрошенко опубликовал видео, украинский пограничник не позволил ему выехать из страны для участия в конференции в Швейцарии, посвященной восстановлению Украины. Атрошенко, расхаживая взад и вперед, сказал в интервью The Post, что это второй раз за последние недели, когда представители центрального правительства запретили ему приезжать на мероприятие, связанное с оказанием помощи.

Украина запретила всем мужчинам призывного возраста покидать страну после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Атрошенко сказал, что ему нужно поехать, чтобы собрать деньги для Чернигова, где, по его словам, перед зимой необходимо отремонтировать сильно поврежденную систему отопления.

После того, как мэр опубликовал видео встречи 2 июля, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ответил в Telegram: "Напоминаю тем, кто забыл, что на Украине идет война! Особенно это относится к приграничным районам и тем, которые еще совсем недавно были оккупированы. Опасность не миновала!"

По словам Тимошенко, если "сигнал не четкий", он напомнил мэрам, что их сообществам можно помочь "без вас". Тимошенко отклонил просьбу дать интервью.

У 35-летнего мэра Ровно Александра Третьяка электорат и интересы сильно отличаются от интересов Атрошенко, но он разделяет разочарование своего коллеги.Третьяк был избран в 2020 году, что сделало его одним из самых молодых мэров Украины и одной из новейших фигур в политике. Он возглавляет западноукраинский город Ровно, который избежал ракетных обстрелов, но принял тысячи перемещенных украинцев.

Атрошенко "старается сделать все возможное, чтобы привлечь инвесторов, пригласить бизнес, пригласить другие страны на помощь, решить проблему", — сказал Третьяк. "Это нормально. Я пытаюсь сделать то же самое. … Я не могу просто сидеть здесь, в своем городе, и ждать, когда мое центральное правительство окажет мне какую-то помощь".

Зеленский Владимир Филатов Борис Атрошенко Владислав
Топ комментарии
+36
Так ведь зелёному клоуну пофиг на войну, ему лишь бы у власти удержаться, а то что пол Украины потеряно, тысячи людей погибло и миллионы беженцев ему до лампочки, играет свою роль героического клоуна
показать весь комментарий
05.08.2022 13:48 Ответить
+32
Наприймали вже "решеній,"повна срака у країні.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:49 Ответить
+29
показать весь комментарий
05.08.2022 13:54 Ответить
а все потому, что децентрализация - это бомба замедленного действия. ограничить потоки денег в Киев, но власть должна быть едина. Единый центр принятия решений.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:47 Ответить
Наприймали вже "решеній,"повна срака у країні.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:49 Ответить
предложения?
показать весь комментарий
05.08.2022 13:54 Ответить
Національна військова українська диктатура,на перехідний період,вичистити потрібно більшовицьку клоаку,та у подальшому не допускати хозар до влади,нехай у себе в ісраїлі царюють
показать весь комментарий
05.08.2022 14:04 Ответить
Українська Україна!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 14:10 Ответить
коли нарешті почуємо?

"над всією Україною безхмарне небо!"
показать весь комментарий
05.08.2022 17:03 Ответить
****! Дайте мені його за горлянку потримати!...
показать весь комментарий
05.08.2022 18:02 Ответить
Единый центр принятия решений Ермаком.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:50 Ответить
ага. ну давай так - шас будет море хейта - выступает путин - сидят все как мыши. все на местах и вникают. у нас - выступает кто либо - той шляется по залу, тот дрочит, кокс нюхают, ваще в зале нет, сраками отвернулись, тот шмар вызывает, тот в игру играет. ЭТО мечта?
показать весь комментарий
05.08.2022 13:57 Ответить
Це ти так про всенародно обраних Слуг Народу?!
показать весь комментарий
05.08.2022 14:03 Ответить
Дивні ви "люди". Ви ж самі вибрали це гівно! При Порошенку була нормальна верховна рада, ніхто кокс не нюхав і шмар не викликав. А тепер якісь претензії? Піди до дзеркала і висловлюй претензії, 73%-й. Здєлалі іх вмєстє ж. Шо знов не так?
показать весь комментарий
05.08.2022 14:21 Ответить
Все це вже заднім числом і в порівнянні,краще для країни когось нового із бойовим пораненням.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:42 Ответить
ruskij , u vas na parashke uzhe sushchestvuet takoi centr , i chjo ? Vsjo zer gut ?
показать весь комментарий
05.08.2022 13:56 Ответить
как показывает время - это лучшее решение. ГШ должен быть один, а не мэры - колбасники.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:59 Ответить
А ну, скажи - «паляниця їде залізницею». )))
показать весь комментарий
05.08.2022 14:03 Ответить
Мы не Россия, все эти вертикали у москалей. А у нас избранные громадой мэры, которым мы доверяем.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:22 Ответить
Просто сейчас дегинираты у власти,причем здесь децентрализация?
показать весь комментарий
05.08.2022 14:01 Ответить
Кретин!
Гірше, кацап! 👿
показать весь комментарий
05.08.2022 16:59 Ответить
Вы бы разобрались с вопросом перед тем как умничать. Какие решения? Где урну поставить и где клумбу разместить?
показать весь комментарий
05.08.2022 17:54 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 08:37 Ответить
Так ведь зелёному клоуну пофиг на войну, ему лишь бы у власти удержаться, а то что пол Украины потеряно, тысячи людей погибло и миллионы беженцев ему до лампочки, играет свою роль героического клоуна
показать весь комментарий
05.08.2022 13:48 Ответить
Ставка, дописи через цензуру, брехня і маніпуляція від оп. Війну веде ЗСУ і народ,оп тільки палиці в колесах. Не думаю,що хтось чекає і слухає звернення чиновника. Рейтинг в реальному часі низький, бо багато промахів і серйозних. Ніхто нічого не забуде.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:51 Ответить
Я б уточнив, не промахів, а цілеспрямованих дій направлених на подрив оборонспроможності держави.
показать весь комментарий
05.08.2022 17:52 Ответить
так ніхто і не казав шо зебіл і його зелень не підараси
показать весь комментарий
05.08.2022 13:51 Ответить
Кому що, а клоунського довпойопа цікавить тільки піар, рейтинги і безмежна можливість грабувати державу, навіть під час війни. Про це вже прямо пишуть американці.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:52 Ответить
Грёбанный стыд...
показать весь комментарий
05.08.2022 13:53 Ответить
КЛОУН - В УКРАЇНІ ВЖЕ ПРОЙШЛА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ОБЛАСТІ САМІ ВИРІШУЮТЬ
ЯК ЇМ ЖИТИ.
ТИ Б ЦЕ ЗНАВ ЯК БИ НЕ БУВ ТУПИМ РАДЯНСЬКИМ ЙОЛОПОМ 🤓
показать весь комментарий
05.08.2022 13:53 Ответить
Йому тільки 44 роки він не дуже був радянським, він просто сам по собі малорос.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:22 Ответить
Йому у 1991 році було 13 років, то б то всі прєлєсті совка він ще застав.
Тому він кончений, бо НІКОЛИ не засуджував радянську систему.
Отакий він Зе клоун з радянським уклоном.
показать весь комментарий
05.08.2022 16:18 Ответить
Давайте тоді вб'ємо всіх людей старших 30 років, бо вони бачили совок. Почнемо з батьків?
показать весь комментарий
06.08.2022 00:41 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 13:54 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 13:56 Ответить
весь народ рвется помогать армии чем может. и только ze-назначенцы, "проверенные" регионалы, с протухшей репутацией изо всех сил разрушают страну. они поступают, как ленин завещал: "превратим империалистическую войну в гражданскую"(с). как такое падло земля носит..
показать весь комментарий
05.08.2022 13:56 Ответить
Tak glavnaja celj i jevlajetsa koncentracia vlasti v svai ruki , a patom , ***** 2.0 !
показать весь комментарий
05.08.2022 13:58 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 14:00 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 15:07 Ответить
Жаба ні як не заспокоється у всьому винні папереднікі, а в Охтирці мєнти погрожують вірянам шоб не переходили з мпц в УПЦ і це коли війна
показать весь комментарий
05.08.2022 14:02 Ответить
Так заїбаште тих ментів по тихому
показать весь комментарий
05.08.2022 14:08 Ответить
Ну что Зе,а сыграй финальную сцену как в пропагандистком фильме "слуга народа",возми автомат (гранатомет) ,собери Ермака,Арахамию и других верноподанных и жахни.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:05 Ответить
Не можуть великою країною,нормально керувати,некомпетентні люди без досвіду.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:06 Ответить
В ригів Татарових є досвід.
Вони зараз і керують країною.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:10 Ответить
******* бабло з бюджета це не досвід керування країною.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:23 Ответить
Мрія ментального совка Зєлі стати новим товаріщєм Сраліним із необмеженими повноваженнями і можливістю карати невгодних йому особисто, а не порушників законів.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:08 Ответить
Да он и сам понимает , шо не стать. Вот только не понимает как красиво спрыгнуть, шобы и овцы -целы, и волк...
показать весь комментарий
05.08.2022 14:14 Ответить
Нікуди він не збирається сплигувати.
Ті, хто його нав'язав Україні, також зацікавлені в другому терміні президентства своєї маріонетки.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:21 Ответить
После победы, против боевых генералов не попрешь.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:24 Ответить
Когда уже канет в лету эпоха твердолобиков?
показать весь комментарий
05.08.2022 14:13 Ответить
наоборот... только усиливается...
автократия неизбежно перерастает в диктатуру (а нарциссизм в манию величия)
война ж все спишет?!? и велике крадивництво и велике пиз*евництво!!!
кто из "околоквартальских" пошел воевать? кто пожертвовал деньги, авто? кто отказался от выплат, надбавки, премии (молчу про зарплату недавно повышенную в 2 раза, для себя любимых)
ничего не "возрождается" ибо они (политические интриги) и не умирали !!!
показать весь комментарий
05.08.2022 14:13 Ответить
Із Зелєю країна ніколи не одержить перемоги. Це закінчиться великою ганьбою, яка буде ще більше ніж в Афгані.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:14 Ответить
Зеля чиновник,Україна вільна . Усе у ваших руках
показать весь комментарий
05.08.2022 14:15 Ответить
добре, тоді допоможить мені (замість ЗЕлупи) віддати наказ країні, та щоб послухались мене, а не ЗЕлупу:

- ******* по Белгроду, по точкам запуска ракет по Харкову, бо позиція ЗЕлених курв - ми мішені в тірі, по нас можна стріляти, відповідати ми не маємо права
- замінить усі пам'ятники та вулиці Пушкіна на пам'ятники та вулиці Ст.Бандери, простий обмін чужих цінностей на наші
- заборонити московську церкву, всю, відразу, й без додаткових умов
- пам'ятник Ватутіну під Верховною Радої замінуємо на пам'ятник Шухевичу
- ввести квоти на представницво націй у Верховній Раді та АП - тобто жидів у нас мешкає 0,6%, тобто все чесно домножаємо на 440 депутатів на 0,6%, заповнюємо єтнічні картки на папу, маму, двох дідусів та двох бабусів, отримуємо 3 жида. Крапка. Всі інші 437 - українці. Так само на керівних посадах у Уряди та АП.
- всіх хто в пику державних помінальних днів 8-го травня, святкує победобесіе 9-го мая с дідами на палках, автоматично засуждуємо на один рік виправних робот.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:35 Ответить
Доки агенти КДБ залишені в Україні у 1990 будуть на всіх щаблях влади доти
залишаться і памятники Пушкіним, вивчення у школах дебіла Булгакова і вся
малоросійська повєстка дня.
показать весь комментарий
05.08.2022 16:33 Ответить
Не стаття, а заказуха якась у Вашінгтон Пост. Єдиний приклад беруть з Атрошенка мера Чернігова, який, по біографії ще та гнида. Бувший ригіонал і хабарник, що хотів злиняти з України. Хай СБУ такими займається, а то є приклад з мером Вовчанська.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:15 Ответить
Він обраний мешканцями Чернігова на демократичних виборах.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:23 Ответить
Так Єрмак теж бувший регіонал та хабарник, 95картавих теж агітували за "регіони" чи "то другое"?
показать весь комментарий
05.08.2022 15:51 Ответить
Ні, не заказуха, а чиста правда. У нас мера тако ж не пускали бо він не з провладної команди. Запропонували західні партнери приїхати ж йому, а не хм. В народі просто кпжуть - "жаба задавила" бо довіра є не до них, а до інших, які не обдурять. Потім підняли в соцмережах люди обурення. Писали навіть листа...Потім пустили. Так що не шукай тут скеоетів в шафі - їх немає.
показать весь комментарий
05.08.2022 16:49 Ответить
А все-таки гомосоветикус получился... Но не все еще потеряно... До звитяг, браття.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:17 Ответить
Усі Націоналісти ---Азов,Свобода,УНСО,Правий Сектор,Фрайкор---Воюють проти москалів,віддаючи життя та здоров'я!!
чого нескажеш про ВСІХ інших ,,партЄйців,,--сидять,тихо,як щурі,та крутять свої барижні справи....
Саме тому,Вважаю,що Майбутнє Нації та Держави лише в Могутніх Руках Нащадків МазепиПетлюри,Бандери!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 14:19 Ответить
Коновальця
показать весь комментарий
05.08.2022 14:25 Ответить
Коновалец, как и Мельник были за содружество с Германие(Гитлером), в достижении своих целей, что категорически осуждал и боролся против этого сам С.Бандера.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:37 Ответить
Здесь нужно уточнить: в 1991-ом году все националисты, в том числе и зарубежные пришли к единому решению -отказались от борьбы за булаву в пользу первого президента Украины. Потому националисты сами себя определили , в крайнем случае , как боевое подразделение при политической силе. Согласно вашей логике, должен быть переворот?
показать весь комментарий
05.08.2022 14:29 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 14:39 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 14:46 Ответить
Не уверен что Сталин ху.ем по клавишам стучал
показать весь комментарий
05.08.2022 15:59 Ответить
А я зпершу подумав про

показать весь комментарий
05.08.2022 16:22 Ответить
Цікаві паралелі - у Зельця окрім національності (Коба теж був євреєм, бо Джугашвілі перекладається як син єврея) були теж схожесті у вигляді боязливості, страху перед
жінками, навязливі стани паранойї і перебільшення своєї значущості Цікаво.
До речі цей пост не проти євреїв - в ЗСУ зараз воює багато євреїів але нажаль не Зе.
показать весь комментарий
05.08.2022 16:28 Ответить
Ти ноги Лэнкiнi бачив?? Який там може бути " страх перед жiнками"? Там може бути тiльки жах...
показать весь комментарий
05.08.2022 17:01 Ответить
Мо комусь вже треба періодично підсрачників по (ж)ОПі виписувати, щоб до тями прийшло - не переддень же ж виборів, а війна наразі?
показать весь комментарий
05.08.2022 14:42 Ответить
Після заяви в.кулика в етері ю.романенко,що банкова планувала провести позачергові вибори до ВРУ, УВАГА! в ЛИПНІ але не домовились в Стамбулі,тепер здається будуть проштовхувати цю АФЕРУ після першого,суттєвого,успіху на фронті.Тому і чинять тиск на мерів,на опозицію,на всіх хто може їм протистояти.Звідсіля і зміна ВЕНЕДИКТОВОЇ,ЯКА НЕ ПОГОДЖУВАЛАСЬ "ЛІПИТИ ГОРБАТОГО" в спрвах проти пороха і всі інші призначення.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:37 Ответить
Есть схема---это война! А какие мэры? Только военная администрация. Везде по всей стране почти одинаковый комендантский час, строгая экономия рессурсов всех, патрули, светомаскировка, ограничения связи. трибунал работает соревнуясь с военно-полевым судом. Три часа на следствие. зачитывание приговора, приведение в исполнение там же! И много чего другого. о чем знаем но не делаем! Мы что в оперете сидим? Сюр идиотов. Пора раздать оружие по паспорту с 21 г и без ограничения возраста. ну пусть до 70 лет! Кто придет конечно. По 5 чел по месту жительства, место сбора, связь, итд. Победителей не судят. но и победе есть только одна альтернатива---поражение! Пора выбирать. Вчера было рано, завтра будет поздно.
показать весь комментарий
05.08.2022 16:26 Ответить
Так скажіть це Зе клоуну який піднімає економіку, закликає інвесторів, відпустив ціни на топливо і валюту, продає алкоголь по всій Україні але при цьому вводе цензуру на опозицію.
показать весь комментарий
05.08.2022 16:37 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 16:38 Ответить
дуже популярним "лідером" воєнного часу.Замініть букву і все стане на своі місця
показать весь комментарий
05.08.2022 17:20 Ответить
Зелемойский и СН ждут счастливого момента когда можно начать большое воровство( ну очень большое ). Страшно подумать о суммах , которые собираются с%издить. Сейчас в Украине диктатура дебилов 95 квартира , регионалов и друзей русского мира- все бабки и все в стране у них. Зе буде , как минимум, три срока и плавно превратится в .....
показать весь комментарий
05.08.2022 20:07 Ответить
Дива теж бувають навіть з прорахованими тіпчіками

показать весь комментарий
06.08.2022 00:19 Ответить
 
 