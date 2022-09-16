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Пентагон обнародовал список предоставленного Украине оружия и техники

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша,зброя

Соединенные Штаты предоставили Украине современное вооружение, технику и оборудование на сумму около $15,8 млрд. Пентагон обнародовал полный список выделенной ВСУ помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, это современные сложные боевые системы, в том числе 16 РСЗО типа HIMARS и ракеты к ним; восемь комплексов ПВО типа NASAMS; противорадарные ракеты HARMs, 20 вертолетов Ми-17; 126 гаубиц калибра 155-мм и более 800 тыс. снарядов к ним, в том числе 2 тысячи высокоточных патронов. В списке также есть 20 гаубиц калибра 105 мм и 180 тыс. снарядов; 20 минометных систем калибра 120 мм и боеприпасы к ним; полсотни противоартиллерийских радаров и т.д.

Кроме того, в Украину отправлено 200 бронетранспортеров М113; 100 медицинских автомобилей; сотни бронированных автомобилей HMMWV; 126 транспортеров для гаубиц; 22 тактические ремонтные машины; грузовые трейлеры; 18 патрульных катеров; беспилотные катера береговой охраны; машины для командных пунктов; 40 противоминных средств MaxxPro.

Среди индивидуальных образцов вооружений ВСУ получили более 1 400 зенитных комплексов Stinger; 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin; около 32 тыс. других противотанковых систем; 1,5 тыс. ракет TOW; более 700 боевых тактических дронов Switchblade; столько же дронов Phoenix Ghost; беспилотные воздушные системы Puma и Scan Eagle.

Читайте также: В новый пакет помощи США Украине на сумму до $600 млн войдут снаряды для HIMARS, 1000 высокоточных 155-мм артснарядов и противоартиллерийские радары, - Пентагон

В списке поставок, кроме того, указано более 10 тыс. гранатометов и стрелкового оружия, более 60 млн стрелковых патронов, 75 тыс. комплектов бронежилетов и шлемов; гарпунные системы береговой охраны. Отправлены также взрывчатка С4, приборы ночного видения, средства защиты от оружия массового поражения, оборудование для радиоэлектронных помех, медицинские средства, услуги коммерческих спутниковых снимков и многое другое.

В целом полный список содержит более 45 пунктов различных видов вооружения, техники, оборудования и услуг.
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Топ комментарии
+37
дякуємо! за кожну одиницю в цьому списку...
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16.09.2022 20:37
+12
всі "плюшки" що не публікуються кацапи відчують на власній смердючій шкірі на фронті
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16.09.2022 20:40
+12
Дякуємо друзі. А Боневтік не купив своїй армії жодного снаряду.
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16.09.2022 20:51
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Правила форума Совет форумчан
Але, важкого озброєння, досі не дали!
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16.09.2022 20:37 Ответить
ну і за це потрібно дякувати.без цього озброєння було б неможливо стримати орду,але ви вірно підмітили,що наступальної зброї типу танків чи броньованих бронетранспортерві типу Бредлі не даютьі наврядче дадуть
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16.09.2022 20:39 Ответить
дали поляки, чехи и словаки 500 танков. Напомню у Украины до войны было аж 700.
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16.09.2022 21:05 Ответить
поляки дали 240 танків, чехи 40,по словаках взагалі вперше чую щоб вони нам танки передавали,знаю ще що Македонія дала 30 танків, тобто получається близько 300 штук, плюс 700 які були в Україні і маємо 1000, але з тих що в україні були багато на збереженні перебувають, і їх ще потрібно підводити до оптимального робочого стану, а у кацапів 10 000 танків, не всі в боєвому розпорядженні,також багато на консервуванні,але десь 4000 є в оперативному розпорядженні. Так що потрібно ще багато наступальної зброї, і танків особливо,і було б непогано більш ******** ніж ті що є у роспорядженні зараз у нас
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16.09.2022 21:41 Ответить
Himars za vsio vazkoje otrabatyvajet
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16.09.2022 20:49 Ответить
а наступати і брати участь в контактному бою ви також на himarsah збираєтеся?
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16.09.2022 20:51 Ответить
HImars i jest iskliucytelno nastupatelnaja zbroja.
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16.09.2022 20:55 Ответить
тільки не з тими снарядами які надаються Україні
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16.09.2022 21:42 Ответить
Важкого то яке-галактичний крейсер класу "Руйнівник"?
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16.09.2022 21:02 Ответить
гаубиці 155 - це на полювання ходити ??
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17.09.2022 10:56 Ответить
дякуємо! за кожну одиницю в цьому списку...
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16.09.2022 20:37 Ответить
Те що ти, кастратова ікра, можеш нагАдити- це відомо і адмінам , що тебе недообрізали.
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17.09.2022 09:21 Ответить
а танки та безпілотнки?
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16.09.2022 20:39 Ответить
Більше 100 танків американці нам дали. Чому їх тут нема.
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17.09.2022 09:23 Ответить
всі "плюшки" що не публікуються кацапи відчують на власній смердючій шкірі на фронті
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16.09.2022 20:40 Ответить
пляшки да, с плєшками вістимо, зручніш
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17.09.2022 08:31 Ответить
8 систем ПВО как уже поставленные приятно удивили
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16.09.2022 20:40 Ответить
https://youtu.be/16Gifg-RHyQ
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16.09.2022 21:05 Ответить
У Пентагоні розповіли, коли Україна отримає перші батареї NASAMS

Нажаль ще ні - https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/16/7367815
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16.09.2022 21:31 Ответить
а як думаете , чому рівень ККД нашої протиповітряної обороги так значно покращився?
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16.09.2022 22:17 Ответить
дякуємо, але перемогти всесвітнє зло цього замало
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16.09.2022 20:41 Ответить
дуже замало
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16.09.2022 20:44 Ответить
є таке, 16 himarsів у війні де беруть участь дві великі армії,і де лінія фронту іде на тисячі кілометрів цього дуже мало
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16.09.2022 20:49 Ответить
.. а що дали... Британія, Польща..країни Батіїї, Словаччина та Словенія, Румунія та Болгарія,Туреччина, Чехія та Італія,Норвегія та Фінляндія, Нідерланди та Бельгія... я вже навіть не згадую германців та жабоїдів.. То порахуємо?
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16.09.2022 21:45 Ответить
Виглядає так, що вас персонально зачепили. Якщо цікаві цифри , то ви їх побачите тут https://protectukrainenow.org/en/report. І це те, що ВЖЕ надали перераховані вами країни. Щодо інформаціі у цій статті, то США ПОКИ ЩО committed (зобов'язалися, або твердо пообіцяли). Тому мені не зрозуміла ваша реакція на коментар https://media.defense.gov/2022/Sep/16/2003078831/-1/-1/1/UKRAINE%20FACT%20SHEET%20%E2%80%93%20SEP.%2015.PDF
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16.09.2022 22:40 Ответить
...ну і де у моїх словах Ви знайшли , що мене зачепили!? А те що Вам незрозуміо написано мною..я нічим Вам допомогти не можу.
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16.09.2022 23:03 Ответить
Але все ж краще за зелупин асфальт.
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17.09.2022 10:16 Ответить
Серед допомоги США , в тому числі " послуги комерційних супутників ..." , тобто 600млн.гривень народних коштів Притула міг використати не на аренду супутника а на щось більш потрібне для армії ?
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16.09.2022 20:41 Ответить
на прохідні місця у Раду
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16.09.2022 20:43 Ответить
це не тобі вирішувати
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16.09.2022 20:58 Ответить
Так, термін за розворовування Притулою грошей громадян в особливо великих розмірах вирішувати прокурору і судді після розвішування зеленої шобли на фонарях вздовж Хрещатика. Чи думаєш Притула там теж буде висіти, за компанію?
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17.09.2022 12:25 Ответить
яка там "аренда"? Жодного знімка з того "спутніка"! хоч би для отмазки один опублікували! і того нема віддуваються Maxxtar i Planet labs, які надають армії знимки безкоштовно!
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17.09.2022 12:27 Ответить
Да это уже какой-то ленд-лиз прям… Храни, Боже, Америку вечно!
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16.09.2022 20:45 Ответить
u amerikancev netu dobrogo ukrainskogo čuvstva jumoru, - mogli by po noliku v konce kožnoj cyfry dopisati... Vesj mir posmotrel by, kak puilo sret v čemodan ot ispugu
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17.09.2022 01:39 Ответить
Не жміця --- Афгану дали на 120 млд. і все пішло ослику під хвіст.
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16.09.2022 20:45 Ответить
Афгану давали на протязі 20 років. Підрахуй), екстраполюй для України.
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16.09.2022 22:01 Ответить
+ там були віиська США і компані.
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16.09.2022 22:09 Ответить
так роками давали. Але в тому то і біда, що Афганістан "нагадив" їм
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16.09.2022 22:20 Ответить
І не тільки ім і не один раз.
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16.09.2022 22:26 Ответить
Ще один...Ні не так. За 20 років і не 120 прямої війьскової допомоги і не тієї якості як Україні! Нам за 7 місяців вже на 15 млрд. поставлено ********* військового озброєння!!! Для порівння - бюджет НАСА на цей рік 20 млрд. Для тих, хто "розуміє", той зрозуміє, що це найбільші прямі поставки від США які були будь-коли надані країні, яка не в НАТО, і це ще навіть не ленд-ліз! По оцінкам в самих США, то Україна буде єдиною країною якій поставили і ще поставлять найбільшу кількість озброєння за всю історію штатів!
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17.09.2022 12:08 Ответить
Армія США була в Афгані - вони ж все знали -- чого не ввели арміиськии корпус в Украіну.
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17.09.2022 12:15 Ответить
Якщо не знаєш чому США були в Афагні, то такі б питання не задавав би! Вони не повинні вводити свої "арміські корпуса" в Україну - немає "причини" для цього!
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17.09.2022 12:31 Ответить
Причина шоб відвернути віину -- цього мало.
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17.09.2022 12:34 Ответить
Ти й досі не зрозумів? США ніхто не загрожує напряму і воювати напряму із рф вони не будуть і будь-хто із Заходу не буде! В Афган США ввели "корпус" із-за 11 вересня - після терористичного нападу на США! Тепер зрозумів чи ще ні?
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17.09.2022 12:45 Ответить
США -- це світовии жандарм -- вони повинні дивитися шоб у світі був порядок . У нас забрали Крим - нас убивают -- це порядок.
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17.09.2022 12:51 Ответить
Для цього є НАТО, а не США. Як би ми були в НАТО, то війни взагалі б не було. А США діють в рамках своїх Законів і про "світовий жандарм" то просто філософія і не більше!
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17.09.2022 13:04 Ответить
Атомну зброю в нас забрали США і сказали не даи БОГ на вас хтось нападе -- ми будем захищати.
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17.09.2022 13:08 Ответить
Ти читав "будапештський меморандум"? Бачу, що ні. Там немає жодного пункту, що США повинні захищати нас! Там є про "гарантії" незастосування проти України ядерної зброї, а тако ж у разі агресії проти України "...домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні..."!
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17.09.2022 13:16 Ответить
Дякуємо !

Боже, бережи Америку!
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16.09.2022 20:50 Ответить
Аллаха нема, дурень. боше - це та ж хрінь шо і нас "берегла" в 32-33-му?
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17.09.2022 08:41 Ответить
шекели кацапоразведке экономят...
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16.09.2022 20:50 Ответить
Дякуємо друзі. А Боневтік не купив своїй армії жодного снаряду.
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16.09.2022 20:51 Ответить
і жодної пари шкарпеток....все старался в дороги закатать.
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16.09.2022 21:34 Ответить
така незначна кількість високрточної зброї переламала хребет оркам
навіть з урахуванням британіі та європи, це дуже мала кількість
з 2014го року ми могли зробити свої зброї більше чим нам надали
висновок
країною керували та керують ...дараси.
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16.09.2022 20:54 Ответить
мало хто усвідомлює що і ті що раніш керували теж....
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16.09.2022 21:00 Ответить
Згадайте зойки та ойки що хунта Порошенка зарабативаєт на вайнє.
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16.09.2022 22:29 Ответить
Вони ще продовжують керувати, на жаль.
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16.09.2022 21:16 Ответить
Керують ті кого ми вибираємо.
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17.09.2022 00:13 Ответить
але ти й придурок Вінгорськи, до 2014 керували гермафродити вибрані тобою, а потім Петро Олексійович обісцяв твою сім'ю?
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17.09.2022 09:31 Ответить
Скорей бы уже все это приехало. Ато волосы дыбом встают когда видишь как наши бойцы на жигулях, газельках и бусах на Херсон наступают
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16.09.2022 20:55 Ответить
єто как раз то что приехало
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16.09.2022 21:01 Ответить
https://youtu.be/16Gifg-RHyQ
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16.09.2022 21:08 Ответить
ну так слава Зевсу шо ваще помогают, а то мерзкие хиханьки про шашлычки - любого западного лидера могли убедить шо - братские народы и вообще Достоевский с Толстым и Кошевым.
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17.09.2022 09:04 Ответить
Головне тут - високоточна зброя, а саме -ракети для Himars - GMLRS, високоточні снаряди 155 мм, протирадарні ракети HARMs, БПЛА, ну й Стінгери та Джавеліни звичайно.
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16.09.2022 21:02 Ответить
Для кого ця стаття? Для росіян? Дана інформація має бути засекречена.
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16.09.2022 21:07 Ответить
Демонстрация сили. А для нас з вами - пощечина. Ибо все єто у нас могло бьіть свое.
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17.09.2022 01:47 Ответить
Цей ляпас і для того,щоб українці нарешті прокинулися і дали підрсрачника зелено-єрмаківській банді.
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17.09.2022 10:25 Ответить
А таж Буризма?
патріотичність то добре, але 91й пам'ятаєте як майбутній президент питав парламент чому вони з Московії ідуть... Розвалювалась армія та соціум всі 30 років.(300) Беня то вже квітки цвілевих грибів.
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17.09.2022 13:23 Ответить
VA-25 A-1H со специальной "бомбой" в 1965 году на USS Midway. Бомба" представляла собой поврежденный унитаз, который собирались выбросить за борт.
Один из капитанов самолета VA-25 спас ее, и команда снаряжения сделала для нее стойку, хвостовое оперение и носовой взрыватель.

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16.09.2022 21:09 Ответить
Боже дякуємо тобі , що створив Америку.
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16.09.2022 21:15 Ответить
Власти США ожидают, что два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS будут доставлены на Украину примерно в течение двух месяцев. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
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16.09.2022 21:15 Ответить
Уже есть.
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16.09.2022 23:31 Ответить
Дякую всьому Американському народу
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16.09.2022 21:50 Ответить
3\4 якого на питання - а шо там у Рашки, скажуть: Шо? а шо таке Рашка ващє?
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17.09.2022 08:39 Ответить
Так авжеш якби маємо бути вдячні..ми ж не кончені кацапи..що лендліз в 2 світовій..тіпа ні про щобуло і тіпа ролі незіграло..ну мразота невдяна..нічого дивного..
Але аж занабто возносити теж не треба..то їх обовязок..як ядерну зброю віддали..гарантували наш суверенітет і недоторканість кордонів..так що то їх прямий обовязок іто то вони на мінімалках..
Так добре що тримають слово..особливо UK..а от Балтіським країнам і Польші окрема повага і подяка!
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16.09.2022 22:28 Ответить
Меморандум это не договор. Меморандум ничего не гарантирует, Карл. США не нарушило суверенитет Украины и ее кордоны не нарушала. Ты когда подписывал меморандум почему не требовал договор с 5 статьей НАТО, тебя кто то бил, резал, пытал током чтобы отказаться от требований гарантий по договору о венной защите? Или как всегда ядерку на гречку поменял?
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17.09.2022 01:41 Ответить
Пентагон оприлюднив повний список виділеної ЗСУ допомоги. Джерело: https://censor.net/ua/n3367689

Це оприлюднено для того щоб Дєрмак зі своїм подєльніком Шараповим не розкрали зброю, продаваючи ії кацапам або на Схід.
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16.09.2022 22:59 Ответить
Кошерноє *****
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17.09.2022 12:30 Ответить
Американці це дійсно братський народ. Якби не їхня підтримка, Україні як державі вже давно була б 3.14зда.
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16.09.2022 23:09 Ответить
Не факт.
Чечня 10 років супротив робила рашистам останній раз, Україна набагато більша й Українці гарно воюють.
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17.09.2022 00:02 Ответить
ахаха, а Сраліну ніхто не допомагав? в часи голодоморів?
йди подалі з такими криками про б*атство. ще скажи шо - Братьявахрістє, бокблахаславіАбаму
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17.09.2022 08:38 Ответить
Американцы рулят всей помощью в целом, именно для этого создан формат Рамштайн.
Они поставляют то, что нужно. Остальное поставляют другие страны. Вчастности полтысячи танков и полторы тысячи бронемашин дали другие союзники Украины.
Кому интересно на портале Орикс есть список того, что в СМИ озвучено было
https://www.*************.com/2022/04/answering-call-heavy-weaponry-supplied.html
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16.09.2022 23:15 Ответить
Украинцам нужно учиться у американцев как общаться с сюзниками. Американцам в голову не приходит унижать Шольца или даже Орбана. Но у дикарей вопли важнее дел.
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17.09.2022 01:44 Ответить
Нехай БОГ помагає і оберігає НАШУ УКРАЇНУ. СЛАВА США І ЇЇ ПРЕЗИДЕНТУ,
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16.09.2022 23:21 Ответить
ахаха, Аллах ще гірше Сраліна умнік. бохпамагає, угу, як в голодомори?
Висри - Нехай Юрі Сміту зараз Маск подзвонить і передасть 15% акцій Тесли.
а чо? друге - ймовірніше аніх - нехайбохдастьвпередівзад
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17.09.2022 08:36 Ответить
Тепер бажано щоб Америка зробила аудит. ЗСУ довіра 100% а ось уселяким д'Єрмакам з ОПи ні.
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17.09.2022 00:01 Ответить
А ну Шольц, покажи свой список, лидер Европы
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17.09.2022 00:35 Ответить
Вся німецька військова допомога ЗСУ станом на 13 вересня
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17.09.2022 02:07 Ответить
А тепер бігом обмотався німецьким прапором(флагом) і пройди нах.
Ти - бидло.
Спершу верещиш шо ніпамагают - так **** подивись на Єрмака і Демченка і Тартарова - ТИ би таким допомагав?
Точно? Я б на місці Шольца прямо б слав нахер. А виборцям продемонстрував би Оман, шашлички, бугагашеньки, Єрмачки і демченки тартарови і венедіктови і кошові і снаряди з таранами ****!
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17.09.2022 08:34 Ответить
"15 піддонів військової форми, 100 000 метрів детонаційного шнура, 12 електрогенераторів".. Ты бы хоть статью почитал, что действительно можно сравнивать по масштабам с американской поддержкой, а что внесли просто для заполнения списка.
Про быдло смешно было. Типичный любитель теорий заговоров, магии рептилий и аннунаков. Аргументы против всяких Ермаков у вас на уровне "да ты посмотри на него!" Посмотрел, и что, *****? Выглядит подозрительно потому что глаза прищуренные? Ты мультиков насмотрелся или что? ска, ору с даунов
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17.09.2022 12:50 Ответить
ну да, в Омане это был просто шашлычник, а чо.
я не понимаю - если тупо соврамши полетело на лыжах на встречу с террористом, организованную Ермачком, который после этого стал всесильным, то это значит - заговоры?
мультики ага. собственно про было.... есть вакансия. много
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22.09.2022 10:36 Ответить
Дядя Сэм подзаправляет ВСУ так,что у путлера с камарильей пуканы уже рвутся,угрозы кидают в его адрес..И нашему Зе и ко в укор,что на обеспечение отечественным оружием для своей армии,что-то интимное положили..
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17.09.2022 11:13 Ответить
Всі хто скиглить "мало" - направте свою незадоволеність до нашої зевлади, а не до тих хто постійно надає зброю!
А США і тим, хто надає для нас зброю - Велике Дякую!
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17.09.2022 11:55 Ответить
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17.09.2022 12:17 Ответить
 
 