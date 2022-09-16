Пентагон обнародовал список предоставленного Украине оружия и техники
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Соединенные Штаты предоставили Украине современное вооружение, технику и оборудование на сумму около $15,8 млрд. Пентагон обнародовал полный список выделенной ВСУ помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, это современные сложные боевые системы, в том числе 16 РСЗО типа HIMARS и ракеты к ним; восемь комплексов ПВО типа NASAMS; противорадарные ракеты HARMs, 20 вертолетов Ми-17; 126 гаубиц калибра 155-мм и более 800 тыс. снарядов к ним, в том числе 2 тысячи высокоточных патронов. В списке также есть 20 гаубиц калибра 105 мм и 180 тыс. снарядов; 20 минометных систем калибра 120 мм и боеприпасы к ним; полсотни противоартиллерийских радаров и т.д.
Кроме того, в Украину отправлено 200 бронетранспортеров М113; 100 медицинских автомобилей; сотни бронированных автомобилей HMMWV; 126 транспортеров для гаубиц; 22 тактические ремонтные машины; грузовые трейлеры; 18 патрульных катеров; беспилотные катера береговой охраны; машины для командных пунктов; 40 противоминных средств MaxxPro.
Среди индивидуальных образцов вооружений ВСУ получили более 1 400 зенитных комплексов Stinger; 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin; около 32 тыс. других противотанковых систем; 1,5 тыс. ракет TOW; более 700 боевых тактических дронов Switchblade; столько же дронов Phoenix Ghost; беспилотные воздушные системы Puma и Scan Eagle.
В списке поставок, кроме того, указано более 10 тыс. гранатометов и стрелкового оружия, более 60 млн стрелковых патронов, 75 тыс. комплектов бронежилетов и шлемов; гарпунные системы береговой охраны. Отправлены также взрывчатка С4, приборы ночного видения, средства защиты от оружия массового поражения, оборудование для радиоэлектронных помех, медицинские средства, услуги коммерческих спутниковых снимков и многое другое.
В целом полный список содержит более 45 пунктов различных видов вооружения, техники, оборудования и услуг.
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Нажаль ще ні - https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/16/7367815
Боже, бережи Америку!
навіть з урахуванням британіі та європи, це дуже мала кількість
з 2014го року ми могли зробити свої зброї більше чим нам надали
висновок
країною керували та керують ...дараси.
патріотичність то добре, але 91й пам'ятаєте як майбутній президент питав парламент чому вони з Московії ідуть... Розвалювалась армія та соціум всі 30 років.(300) Беня то вже квітки цвілевих грибів.
Один из капитанов самолета VA-25 спас ее, и команда снаряжения сделала для нее стойку, хвостовое оперение и носовой взрыватель.
Але аж занабто возносити теж не треба..то їх обовязок..як ядерну зброю віддали..гарантували наш суверенітет і недоторканість кордонів..так що то їх прямий обовязок іто то вони на мінімалках..
Так добре що тримають слово..особливо UK..а от Балтіським країнам і Польші окрема повага і подяка!
Це оприлюднено для того щоб Дєрмак зі своїм подєльніком Шараповим не розкрали зброю, продаваючи ії кацапам або на Схід.
Чечня 10 років супротив робила рашистам останній раз, Україна набагато більша й Українці гарно воюють.
йди подалі з такими криками про б*атство. ще скажи шо - Братьявахрістє, бокблахаславіАбаму
Они поставляют то, что нужно. Остальное поставляют другие страны. Вчастности полтысячи танков и полторы тысячи бронемашин дали другие союзники Украины.
Кому интересно на портале Орикс есть список того, что в СМИ озвучено было
https://www.*************.com/2022/04/answering-call-heavy-weaponry-supplied.html
Висри - Нехай Юрі Сміту зараз Маск подзвонить і передасть 15% акцій Тесли.
а чо? друге - ймовірніше аніх - нехайбохдастьвпередівзад
Ти - бидло.
Спершу верещиш шо ніпамагают - так **** подивись на Єрмака і Демченка і Тартарова - ТИ би таким допомагав?
Точно? Я б на місці Шольца прямо б слав нахер. А виборцям продемонстрував би Оман, шашлички, бугагашеньки, Єрмачки і демченки тартарови і венедіктови і кошові і снаряди з таранами ****!
Про быдло смешно было. Типичный любитель теорий заговоров, магии рептилий и аннунаков. Аргументы против всяких Ермаков у вас на уровне "да ты посмотри на него!" Посмотрел, и что, *****? Выглядит подозрительно потому что глаза прищуренные? Ты мультиков насмотрелся или что? ска, ору с даунов
я не понимаю - если тупо соврамши полетело на лыжах на встречу с террористом, организованную Ермачком, который после этого стал всесильным, то это значит - заговоры?
мультики ага. собственно про было.... есть вакансия. много
А США і тим, хто надає для нас зброю - Велике Дякую!