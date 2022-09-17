Переговоры США и Украины относительно F-16 и Patriot продолжаются, но непублично, - Politico

Украина прекратила публичные обращения к США о предоставлении такого высокотехнологичного вооружения, как истребители F-16, ПВО Patriot и боевые беспилотники MQ-1C Gray Eagle, однако переговоры по этой теме продолжаются.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на американское издание Politico.

По словам анонимных источников редакции, "кампанию по снижению публичности (этих переговоров. - Ред.) вели советники Зеленского в Киеве и ключевые посредники в Вашингтоне. Подобный дружеский совет исходил и от самой администрации Байдена, призывающей Киев сосредоточиться на том, что ему сейчас необходимо, чтобы вытеснить российские войска с позиций на востоке и юге Украины.

Между тем, учитывая большой спрос на истребители F-16 у союзников США, Киев, "вероятно, получит их, когда война уже закончится", цитирует Politico свой источник. Решение о передаче Киеву систем Patriot должен принять президент США Джо Байден.

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