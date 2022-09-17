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Переговоры США и Украины относительно F-16 и Patriot продолжаются, но непублично, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

f-16

Украина прекратила публичные обращения к США о предоставлении такого высокотехнологичного вооружения, как истребители F-16, ПВО Patriot и боевые беспилотники MQ-1C Gray Eagle, однако переговоры по этой теме продолжаются.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на американское издание Politico.

По словам анонимных источников редакции, "кампанию по снижению публичности (этих переговоров. - Ред.) вели советники Зеленского в Киеве и ключевые посредники в Вашингтоне. Подобный дружеский совет исходил и от самой администрации Байдена, призывающей Киев сосредоточиться на том, что ему сейчас необходимо, чтобы вытеснить российские войска с позиций на востоке и юге Украины.

Между тем, учитывая большой спрос на истребители F-16 у союзников США, Киев, "вероятно, получит их, когда война уже закончится", цитирует Politico свой источник. Решение о передаче Киеву систем Patriot должен принять президент США Джо Байден.

Читайте также: Пентагон обнародовал список предоставленного Украине оружия и техники
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Топ комментарии
+6
по Байдену це вам не по Рузвельту
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17.09.2022 16:21
+5
Або нам дають зброю і війна у нас, або ми програємо війну без їх зброї і війна вже у них..., Захід це добре усвідомлює...
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17.09.2022 15:56
+5
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17.09.2022 16:04
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сильне слово -перемовини.

ми жебракуємо а на нас плюють крізь зуби.

ось так коректніше.
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17.09.2022 15:46 Ответить
Або нам дають зброю і війна у нас, або ми програємо війну без їх зброї і війна вже у них..., Захід це добре усвідомлює...
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17.09.2022 15:56 Ответить
Для країн НАТО рашка не представляє загрози від слова «зовсім». І якщо до початку були якісь «побоювання», то зараз їх немає зовсім.
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17.09.2022 16:02 Ответить
не согласен
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17.09.2022 16:59 Ответить
Думаю, що 120 000 військових США в ЄС, зараз посміхнулися
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17.09.2022 17:23 Ответить
я видел столтенберга с дрожащей челюстью и макрона с перепуганными глазами. И они не улыбались
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17.09.2022 18:06 Ответить
Це правда, ці двоє народились переляканими))) ще шольц ))
і я ж написав, що станом на зараз побоювання розвіялись.
спростимо задачу 120000 США в наявності зараз, планується збільшити до 300 000. +Британія, + Польща, + Балтія, и ще там є свідомі товариші. + їхнє озброєння, всі вже переконались що це космос у порівнянні з кацапськими аналоговнетами, і це при тому що ми не використовуємо ф-35 , B-2 Spirit, флот, томагаввки, танки, MQ-9 та інше, і все це діє в комплексі+ розвідувальні можливості.

Макрону вибори треба було виграти))) зараз він майже «орел».
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17.09.2022 18:55 Ответить
ні, не усвідомлює.

польща усвідомлює.

литва, латвія та естонія.

всі инші - ні.

бо нам і досі замість зброї дають подачки.
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17.09.2022 17:25 Ответить
Не ссы в труссы ,хрюсский ,постоянно дают современное оружие,дойдет дело и до ф-16
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17.09.2022 17:00 Ответить
ось-ось розпочнеться ленд-ліз по Байдену
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17.09.2022 15:47 Ответить
по Байдену це вам не по Рузвельту
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17.09.2022 16:21 Ответить
Базіканина йде про F16,
найімовірніше дадуть інші...
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17.09.2022 15:54 Ответить
під ковдрою?
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17.09.2022 15:58 Ответить
Київ ймовірно, отримає їх, коли війна вже закінчиться 🤣 на Турецкую паску дадут )
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17.09.2022 15:59 Ответить
пора бубе сватов к шведам засылать..
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17.09.2022 16:00 Ответить
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17.09.2022 16:04 Ответить
колысь цю штуку збыралысь збыраты у львови...
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17.09.2022 16:15 Ответить
Прекрати. Лучше уж суржиком чем так
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17.09.2022 16:50 Ответить
та да,перекладачі яндекса з гуглом дуріють...
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17.09.2022 16:54 Ответить
Слаще дневного сна
И мамы субботней готовки
Могут быть новости
О сдохшем путине вовке
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17.09.2022 16:01 Ответить
Хорошо, хоть про штурмовики А-10 не кулуарят: "прозвище" у самоля - Тандерболт. Наверняка "полслова" оставалось за океаном...
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17.09.2022 16:09 Ответить
переговоры продолжаются тайно, но мы всё равно всем растрындим о чем и про что )) долбаные неугомонные журналисты, как же от вас вреда-то много во время этой войны...
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17.09.2022 16:36 Ответить
Ні про що. Давно відомо,що українські льотчики проходили навчання на таких літаках. Прийде час і получить Україна суперову зброю,але самі також щось випускайте.
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17.09.2022 16:40 Ответить
Украина "выпускает" самое важное-солдат, без них любое "супероружие" металлолом.
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17.09.2022 16:44 Ответить
Перестаньте захисників прирівнюватти до металу. Вони просто сильно мотивовані, бо за спинами Буча Ізюм,могили закатованих. Їм потрібна новітню зброя,а не пусті слова і асфальт
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17.09.2022 19:33 Ответить
В 14 не было ни Бучи,ни Изюма и сражались. "Сами выпускайте"не я написал.
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17.09.2022 20:00 Ответить
але самі також щось випускайте👍💯
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17.09.2022 16:46 Ответить
Дмитрий Чекалкин до сих пор удивлен...каким способом прокуратура Украины умудрилась открыть 4 уголовных дела против Байдена...и сколько за это заплатили Беня и путлер...а Зеля потом орал ...почему мы не в НАТО...🤣
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17.09.2022 16:44 Ответить
F-16можно поставить в Украину даже завтра, буквально.
Летать на них кто будет, когда ?
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17.09.2022 16:46 Ответить
Е@ать, это бином Ньютона для наших лётчиков. Не так ли?
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17.09.2022 17:08 Ответить
Американцам на это нужно 6мес.
Они дауны - не так ли !?
Или это для Вас не срок ?

Просто просмотрите как изменилась ситуация за неделю и прикиньте, что в такой ситуации пол года.
Нужно было отправить пилотов на обучение на утро второго дня войны и сегодня бы уже обсуждали только цвет самолётов, которые могли бы уже завтра прибыть в Украину. !!!
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17.09.2022 17:41 Ответить
На что нужно 6 месяцев? На переучивание на другие самолёты? И на какие же самолёты они тратят полгода?😧
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17.09.2022 17:47 Ответить
Ці літаки колись будуть,але не зараз.Тому що потрібно багато спеціалістів для обслуговування і інфраструктура.Пілоти це ще не найголовніше.
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17.09.2022 16:47 Ответить
Тільки не потрібно американці розповідати що наші льотчики не полетять на F-16. Місяць навчання максимум.
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17.09.2022 17:05 Ответить
А техслужба ? Це не сів,от винта і полетів. Українці прекрасні, талановиті,але є протоколи і є особливості. Працювати на М777 через навчання 3 місяці було.
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17.09.2022 19:36 Ответить
..цыц,меньше знаешь,лучше спишь..Slava Velykoi Ukraine...
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17.09.2022 19:52 Ответить
знание сила...
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17.09.2022 21:10 Ответить
 
 