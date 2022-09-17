Переговоры США и Украины относительно F-16 и Patriot продолжаются, но непублично, - Politico
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина прекратила публичные обращения к США о предоставлении такого высокотехнологичного вооружения, как истребители F-16, ПВО Patriot и боевые беспилотники MQ-1C Gray Eagle, однако переговоры по этой теме продолжаются.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на американское издание Politico.
По словам анонимных источников редакции, "кампанию по снижению публичности (этих переговоров. - Ред.) вели советники Зеленского в Киеве и ключевые посредники в Вашингтоне. Подобный дружеский совет исходил и от самой администрации Байдена, призывающей Киев сосредоточиться на том, что ему сейчас необходимо, чтобы вытеснить российские войска с позиций на востоке и юге Украины.
Между тем, учитывая большой спрос на истребители F-16 у союзников США, Киев, "вероятно, получит их, когда война уже закончится", цитирует Politico свой источник. Решение о передаче Киеву систем Patriot должен принять президент США Джо Байден.
Пожалуйста, подождите...
ми жебракуємо а на нас плюють крізь зуби.
ось так коректніше.
і я ж написав, що станом на зараз побоювання розвіялись.
спростимо задачу 120000 США в наявності зараз, планується збільшити до 300 000. +Британія, + Польща, + Балтія, и ще там є свідомі товариші. + їхнє озброєння, всі вже переконались що це космос у порівнянні з кацапськими аналоговнетами, і це при тому що ми не використовуємо ф-35 , B-2 Spirit, флот, томагаввки, танки, MQ-9 та інше, і все це діє в комплексі+ розвідувальні можливості.
Макрону вибори треба було виграти))) зараз він майже «орел».
польща усвідомлює.
литва, латвія та естонія.
всі инші - ні.
бо нам і досі замість зброї дають подачки.
найімовірніше дадуть інші...
И мамы субботней готовки
Могут быть новости
О сдохшем путине вовке
Летать на них кто будет, когда ?
Они дауны - не так ли !?
Или это для Вас не срок ?
Просто просмотрите как изменилась ситуация за неделю и прикиньте, что в такой ситуации пол года.
Нужно было отправить пилотов на обучение на утро второго дня войны и сегодня бы уже обсуждали только цвет самолётов, которые могли бы уже завтра прибыть в Украину. !!!