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На территории ЗАЭС находятся 500 российских военных, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,магате

На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находятся 500 российских военных.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу главы государства.

"На оккупированной Запорожской атомной электростанции сегодня находятся 500 боевиков", – подчеркнул глава государства. Он снова вспомнил выводы МАГАТЭ, согласно которым для нормального функционирования ЗАЭС Россия должна полностью демилитаризовать территорию. И это, уверен Зеленский, не обеспечит полную безопасность. В настоящее время ни один из шести блоков станции не работает.

"Не работает целая электростанция, шесть блоков, в момент энергетического кризиса не только в Украине, но и в Европе, когда мы можем поставлять дешевое электричество обычным людям в Европе. Россия говорит: мы здесь ни при чем, это санкции, они влияют на цены на электричество. Вот вам пример. Оккупировали станцию, угрожают ядерным кризисом, отключили полностью, станция не генерирует дешевое электричество для Европы. Польша хочет, Румыния хочет, Молдова… Все хотят, и мы можем помочь государствам. Они (русские. – Ред.) все это делают специально. Кто они? Террористы. Потому мы и боремся с терроризмом", - подчеркнул глава государства.

Читайте: Договариваться с Россией из-за страха ядерного оружия - это начало Третьей мировой, - Зеленский

В то же время, по мнению главы государства, пойти на то или иное соглашение с Кремлем – это "худший результат". "Это тогда точно начало Третьей мировой войны. Не может быть диалога с людьми, угрожающими ядерным оружием", - уверен Зеленский.
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Топ комментарии
+12
на шашлыки приехали...?
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18.09.2022 13:24
+8
Шаттлом Венедиктовой прямо их Крыма.
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18.09.2022 13:25
+8
ну не венедиктовой, а верещучки...\хотя смысла не меняет...!\
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18.09.2022 13:28
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на шашлыки приехали...?
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18.09.2022 13:24 Ответить
Шаттлом Венедиктовой прямо их Крыма.
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18.09.2022 13:25 Ответить
ну не венедиктовой, а верещучки...\хотя смысла не меняет...!\
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18.09.2022 13:28 Ответить
а да, это два разных человека
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18.09.2022 13:30 Ответить
последнее слово\как определение...\ под сомнением...(
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18.09.2022 13:33 Ответить
#какаяразница
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18.09.2022 13:32 Ответить
Роздвоєння особистості? Чергове загострення?
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18.09.2022 13:27 Ответить
- Під "гарантії" червоного хреста здав Азов москалям

- "Висновками" МАГАТЕ вимагає деокупації ЗАЕС

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18.09.2022 13:41 Ответить
Понты кремля зашкалили ещё когда в Чернобыле был взрыв...помню Горбачев тогда успокаивал Финляндию и Швецию...типа никакого взрыва реактора не было ..был небольшой пожар который локализован силами пожарных команд...
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18.09.2022 13:44 Ответить
Завтра він протилежне буде розповідати. Тим більше там д'єрмак якусь нову дурню про якісь "міжнародні гарантії" пише.
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18.09.2022 13:46 Ответить
Якщо їх оточити, то здадуться
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18.09.2022 13:55 Ответить
Тп да! Омобливо якщо оточити всіма околокварталівськими і їхніми родичами, а також ДБРівцями і працівниками ОПи.
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18.09.2022 14:23 Ответить
Саме головне, що Беня хоче продавати вироблену електроенергію на "Центроенерго" в Польщу, Румунію, Молдову, так? ось тому і не дуже гальмували просування кацапів на цю СЕС. Разом зі здачею півдня, та дати воду в Крим, щоб відразати нас від моря і дали цю АЕС для здійснення російських мрій і мрій Беня, татарова, єлдака. Шо можна зробити, а поки нічого і тільки подякувати наріду 73%, бо я думаю ГРУ і СБУ не захоплять тих 500 терористів, це могли зробити при Порошенко. Вони можуть "перехоплювати" базари кацапів зі своїми свиноматками і викрасти суддю Чауса з Молдови і то не до кінця.
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18.09.2022 14:13 Ответить
Два запитання - хто внен, що аони туди потрапили (через розміновпний Чонгар і слабкий спртив нечисленних військ на цьому напрямі) і як їх Зєлєнскій порахував (невже квартал давав еонуерт і рахувпв квитки?)
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18.09.2022 14:20 Ответить
500 вроде не много.
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18.09.2022 14:25 Ответить
Там їх можливо від сили сотня. На мою думку сказав 500, щоб люди вірили, що таку кількість захопити неможливо. Але я могу помилятися. Але цифрі 500 просто не вірю, було б сказано до 500, а тоді чому не 501, чи 498?
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18.09.2022 20:56 Ответить
Почему там не было усиленной охраны или срочно ее не усилили после вторжения24февраля ⁉️
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18.09.2022 14:43 Ответить
Ваше питання і дає відповідь, що цей об'єкт не такий важливий для Боневтіка. Ось концерт "95 кварталу" в Києві колись був під час війни, то концертний зал охороняли три кільця нацгвардійців, два поліції і всі бронемашини "Козак", що були у нацгвардії.
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18.09.2022 20:58 Ответить
У меня один вопрос Зеленский! ты зачем сдал стратегический объект?
Три дня орки стояли на въезде в город, думали, что там ВСУ.
Ты же ***** клялся, что объект защищен и кацапы не пройдут.
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18.09.2022 15:01 Ответить
Краще розкажи, як і за чиїм наказом підрозділи нацгвардії що забезпечували охорону ЗАЕС, покинули станцію напризволяще? Енергодар і станцію стали обороняти , підпаливши автопокришки? тільки цмвільні.
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18.09.2022 15:09 Ответить
160 SOAR USAF,вырезать тихо всю шваль с болот мацковии
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18.09.2022 16:57 Ответить
 
 