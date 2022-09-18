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На території ЗАЕС перебувають 500 російських військових, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,магате

На території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) наразі перебувають 500 російських військових.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку глави держави.

"На окупованій Запорізькій атомній електростанції сьогодні перебувають 500 бойовиків", - наголосив глава держави. Він знову згадав висновки МАГАТЕ, згідно з якими для нормального функціонування ЗАЕС Росія має повністю демілітаризувати територію. І це, переконаний Зеленський, не забезпечить повну безпеку. Наразі жоден із шести блоків станції не працює.

"Не працює ціла електростанція, шість блоків, в момент енергетичної кризи не лише в Україні, але й у Європі, коли ми можемо постачати дешеву електрику звичайним людям у Європі. Росія каже: ми тут ні до чого, це санкції, вони впливають на ціни на електрику. Ось вам приклад. Окупували станцію, загрожують ядерною кризою, відключили повністю, станція не генерує дешеву електрику для Європи. Польща хоче, Румунія хоче, Молдова… Всі хочуть, і ми можемо допомогти державам. Вони (росіяни. - Ред.) все це роблять спеціально. Хто вони? Терористи. Тому ми і боремося з тероризмом", - підкреслив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорізька АЕС знову отримує живлення від української електромережі, - МАГАТЕ

Водночас, на думку глави держави, піти на ту чи іншу угоду з Кремлем – це "найгірший результат". "Це тоді точно початок третьої світової війни. Не може бути діалогу з людьми, які загрожують ядерною зброєю", - упевнений Зеленський.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
на шашлыки приехали...?
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18.09.2022 13:24
+8
Шаттлом Венедиктовой прямо их Крыма.
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18.09.2022 13:25
+8
ну не венедиктовой, а верещучки...\хотя смысла не меняет...!\
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18.09.2022 13:28
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на шашлыки приехали...?
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18.09.2022 13:24 Відповісти
Шаттлом Венедиктовой прямо их Крыма.
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18.09.2022 13:25 Відповісти
ну не венедиктовой, а верещучки...\хотя смысла не меняет...!\
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18.09.2022 13:28 Відповісти
а да, это два разных человека
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18.09.2022 13:30 Відповісти
последнее слово\как определение...\ под сомнением...(
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18.09.2022 13:33 Відповісти
#какаяразница
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18.09.2022 13:32 Відповісти
Роздвоєння особистості? Чергове загострення?
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18.09.2022 13:27 Відповісти
- Під "гарантії" червоного хреста здав Азов москалям

- "Висновками" МАГАТЕ вимагає деокупації ЗАЕС

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18.09.2022 13:41 Відповісти
Понты кремля зашкалили ещё когда в Чернобыле был взрыв...помню Горбачев тогда успокаивал Финляндию и Швецию...типа никакого взрыва реактора не было ..был небольшой пожар который локализован силами пожарных команд...
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18.09.2022 13:44 Відповісти
Завтра він протилежне буде розповідати. Тим більше там д'єрмак якусь нову дурню про якісь "міжнародні гарантії" пише.
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18.09.2022 13:46 Відповісти
Якщо їх оточити, то здадуться
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18.09.2022 13:55 Відповісти
Тп да! Омобливо якщо оточити всіма околокварталівськими і їхніми родичами, а також ДБРівцями і працівниками ОПи.
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18.09.2022 14:23 Відповісти
Саме головне, що Беня хоче продавати вироблену електроенергію на "Центроенерго" в Польщу, Румунію, Молдову, так? ось тому і не дуже гальмували просування кацапів на цю СЕС. Разом зі здачею півдня, та дати воду в Крим, щоб відразати нас від моря і дали цю АЕС для здійснення російських мрій і мрій Беня, татарова, єлдака. Шо можна зробити, а поки нічого і тільки подякувати наріду 73%, бо я думаю ГРУ і СБУ не захоплять тих 500 терористів, це могли зробити при Порошенко. Вони можуть "перехоплювати" базари кацапів зі своїми свиноматками і викрасти суддю Чауса з Молдови і то не до кінця.
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18.09.2022 14:13 Відповісти
Два запитання - хто внен, що аони туди потрапили (через розміновпний Чонгар і слабкий спртив нечисленних військ на цьому напрямі) і як їх Зєлєнскій порахував (невже квартал давав еонуерт і рахувпв квитки?)
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18.09.2022 14:20 Відповісти
500 вроде не много.
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18.09.2022 14:25 Відповісти
Там їх можливо від сили сотня. На мою думку сказав 500, щоб люди вірили, що таку кількість захопити неможливо. Але я могу помилятися. Але цифрі 500 просто не вірю, було б сказано до 500, а тоді чому не 501, чи 498?
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18.09.2022 20:56 Відповісти
Почему там не было усиленной охраны или срочно ее не усилили после вторжения24февраля ⁉️
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18.09.2022 14:43 Відповісти
Ваше питання і дає відповідь, що цей об'єкт не такий важливий для Боневтіка. Ось концерт "95 кварталу" в Києві колись був під час війни, то концертний зал охороняли три кільця нацгвардійців, два поліції і всі бронемашини "Козак", що були у нацгвардії.
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18.09.2022 20:58 Відповісти
У меня один вопрос Зеленский! ты зачем сдал стратегический объект?
Три дня орки стояли на въезде в город, думали, что там ВСУ.
Ты же ***** клялся, что объект защищен и кацапы не пройдут.
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18.09.2022 15:01 Відповісти
Краще розкажи, як і за чиїм наказом підрозділи нацгвардії що забезпечували охорону ЗАЕС, покинули станцію напризволяще? Енергодар і станцію стали обороняти , підпаливши автопокришки? тільки цмвільні.
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18.09.2022 15:09 Відповісти
160 SOAR USAF,вырезать тихо всю шваль с болот мацковии
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18.09.2022 16:57 Відповісти
 
 