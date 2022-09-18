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Россия перебрасывает в Украину средства ПВО из Санкт-Петербурга, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

с-300

Россия перебрасывает в Украину системы ПВО и зенитные ракеты из Санкт-Петербурга.

Об этом пишет финское издание Yle со ссылкой на полученные спутниковые снимки и комментарий эксперта, передает Цензор.НЕТ.

Спутниковые снимки, полученные Yle, свидетельствуют о том, что Россия перебрасывает большое количество зенитных ракет в сторону Украины, в том числе из Санкт-Петербурга, одного из самых важных районов для российской противовоздушной обороны.

В часности, летом с базы в районе Зеленогорска на Карельском перешейке, к северо-западу от Санкт-Петербурга, исчезли как пусковые установки, так и ракеты. Издание отмечает, что о передаче оборудования ранее не сообщалось публично ни в России, ни в западных странах.

Как пишет Yle, Санкт-Петербург долгое время был окружен защитным кольцом из 14 баз ПВО. Сейчас несколько из них пустуют.

Военный эксперт Марко Эклунд, который по просьбе издания проанализировал спутниковые снимки, заявил, что с 4 баз исчезло оборудование. Кроме того, зенитно-ракетное оборудование было перемещено с других баз вокруг Санкт-Петербурга в течение лета, скорее всего, в сторону Украины.

По мнению Эклунда, перемещение оборудования вряд ли значительно ослабило противовоздушную оборону Санкт-Петербурга, поскольку вывезенное вооружение является старым, и оно уже не требуется России для оборонительных целей. Однако в войне в Украине даже старые зенитные ракеты все еще находят применение, поскольку Россия испытывает нехватку современного высокоточного оружия.

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Yle приобрел спутниковые снимки у коммерческих операторов, дополнив их изображениями из приложения Google Earth Pro.

На последних снимках, сделанных в августе и сентябре, наиболее очевидные изменения видны к юго-западу от Санкт-Петербурга, там исчезли две батареи ПВО. С ракетной батареи возле села Керстово убраны все пусковые установки. В полутора километрах к северо-востоку находится еще одна батарея, которая также была полностью опустошена. Там осталось только оборудование радиолокационной станции.

Таким образом, из четырех батарей полка на месте остались только две. При этом из одной из двух оставшихся батарей было снято около 25 ракетных контейнеров, возможно, содержащих 100 ракет. Также значительно переместили оборудование с базы к юго-востоку от Санкт-Петербурга.

Издание предполагает, что из Ленинградской области было вывезено еще больше оборудования, но ему не удалось получить последние спутниковые снимки всех батарей.

Большинство оставшихся зенитных ракет в регионе относятся к ракетной системе С-400. Эксперт считает, что снятое оборудование в основном относится к старой системе С-300. Основное различие между новыми и старыми системами заключается в том, что С-400 имеют вдвое большую дальность действия, чем их предшественники.

Эклунд считает, что ослабление противоракетной обороны на окраинах Санкт-Петербурга связано с потребностью России в ракетах для войны с Украиной.

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Ранее Россия, по-видимому, перебрасывала ракеты на фронт с баз, расположенных ближе к Украине, и из районов, считающихся менее важными, чем Санкт-Петербург. Например, Эклунд использовал спутниковые снимки для наблюдения за базой ПВО в Воронеже, в центральной части России. Половина ее ракетного парка исчезла к маю, всего через пару месяцев после начала вторжения в Украину.

Поскольку зенитные ракеты старой системы С-300 в любом случае выводятся из эксплуатации, Россия, возможно, решила использовать как можно больше таких ракет против Украины, считает издание.
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Топ комментарии
+45
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18.09.2022 18:09
+42
Фіни, переходьте у наступ!!!
За 1939, за Карелію!!!
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18.09.2022 18:07
+34
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Наши парни заходят. И по их трофеям понимаешь, кого они крошили там, куда заходили. На фото ствол 6С8 Его не дадут мобику или опущенному "вагнеровцу". Его не дают десантуре и морпехам, не дают спецуре ГУ ГШ ВС РФ. Наши парни опустили Лубянку. Хотя, кого только они не опускали!
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18.09.2022 18:21
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Бьем по Питеру.
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18.09.2022 18:06 Ответить
А что они уже НАТО не бояться? Уже все? Защищаться не надо от наты, потому , что никто на них и не собирался никогда нападать! А что ж тогда несчастному народу рашки втирать будуть теперь?
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18.09.2022 18:42 Ответить
Они боятся не НАТО, а то что Украина уйдет в НАТО и тогда (без Украины) кацапской ымперии не просуществовать!
Метрополии нужна Украина как ПРОВИНЦИЯ (человеческий, трудовой, интеллектуальный, продовольственный и военный рессурс), который они хотят нещадно эксплуатировать для дальнейшей военной экспансии!
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18.09.2022 19:31 Ответить
а головне оркам пох.й що фіни їдуть в НАТО
ти привий на всі 100
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18.09.2022 19:36 Ответить
Так, імперія живиться нашою кров'ю! А території потрібні, бо у себе все засрано!...
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18.09.2022 20:45 Ответить
На теме Украины просто с ума сошли. Реально здесь борьба за выживание как не крути. И в итоге посцать на кацапские могилы вместе с их проклятой территорией украинцам придется. Неприятно ..но всё же🤷))
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18.09.2022 18:06 Ответить
час поновити бльокаду, але ліпше Фінам повернути свої землі
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18.09.2022 18:07 Ответить
Фіни, переходьте у наступ!!!
За 1939, за Карелію!!!
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18.09.2022 18:07 Ответить
Карелію фінам ‼️‼️
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18.09.2022 18:10 Ответить
Якщо з літа,то мабуть уже були в Україні, якщо доїхали. Металобрухт
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18.09.2022 18:07 Ответить
Это приглашение Финляндии начать "специальную присоединительную операцию"?
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18.09.2022 18:08 Ответить
ні..навіщо вигадувати лісапет? то асвабадитєльная спєцорерация истино финских земель
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18.09.2022 18:15 Ответить
"Специальную восстановительную операцию", пока они еще не в НАТО!
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18.09.2022 19:59 Ответить
ВСУ приблизились к Донецкому аэропорту.
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18.09.2022 18:08 Ответить
Макс, ця карта уже стара,а Білогорівка також не була там,учора то точно. Стадіон в оцій позиції також давно,як і Піски. Там була інфа про террикон і піар ,подивилася,на сторінці Вадима не має
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18.09.2022 18:14 Ответить
свіженька карта як бабусені періжки
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18.09.2022 19:38 Ответить
Дякуючи Вам, кожний день моніторю. Бережіть себе
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18.09.2022 20:32 Ответить
Убирают зенитные комплексы от будущей границы с блоком НАТО!
Это просто ПОЗОР какой то)))
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18.09.2022 18:09 Ответить
Бо вони не бояться НАТО. Он шведи і фіни вступають до НАТО, а кацапи як гівна в рот набрали (хоча чого "як"?). Ще й ППО з-під Санкт-Пєтербурга з фінського кордону відводять і до України перекидають.
Виходить, що "укропи і біндєровци" для них страшніше, ніж "страшная Ната".
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18.09.2022 18:41 Ответить
Дякую-"польстили"...
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18.09.2022 19:11 Ответить
Так,а ти як думав?!
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18.09.2022 20:01 Ответить
Ясна річ!
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18.09.2022 20:46 Ответить
ВСУ впервые с июля снова в Белогоровке, Луганской области.
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18.09.2022 18:09 Ответить
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19.09.2022 11:14 Ответить
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18.09.2022 18:09 Ответить
Хто це зліва від путіна, з вусами?
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18.09.2022 18:27 Ответить
Збило з пантелику те, що в нього на голові начебто як тюбітейка
А то не тюбітейка, виявляється. Це пишна зачіска з трьох волосків.
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18.09.2022 18:49 Ответить
Пюрфюрера не впізнав?!
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18.09.2022 20:03 Ответить
Как побыстрее перейти на сторону россии...👍😂
https://www.youtube.com/shorts/n0oh1oROqlI
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19.09.2022 11:16 Ответить
аналога танкового сражения при тали-ихантала тоже не будет )) "танков нет. вы так держитесь"- высерет "онвамнедимон" ))
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18.09.2022 18:10 Ответить
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18.09.2022 18:10 Ответить
підари знають що ніяке нато ім ніколи не загрожуватиме і тем більш ні нападе
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18.09.2022 18:13 Ответить
Поясните, а этими с300 можно по земле бить или они только земля-воздух?
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18.09.2022 18:18 Ответить
Можно, если перенастроить. Поэтому тянут крысы мордорские.
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18.09.2022 18:26 Ответить
Коли у небі рвуться - самоліквідатор забули зняти. Не "переробили".
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18.09.2022 20:07 Ответить
Ипашат на 75 км но они толком неуправляемые и неточные в таком режиме.
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18.09.2022 19:18 Ответить
По кацапской логике главное убыть кого нибудь и что то разбить чтобы боялись. Кого и где - уже не важно.
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19.09.2022 00:25 Ответить
в космос ракета 5В55 улететь не может, поэтому если отключить механизм самоликвидации, то она упадет куда-нибудь на землю.
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18.09.2022 20:09 Ответить
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Наши парни заходят. И по их трофеям понимаешь, кого они крошили там, куда заходили. На фото ствол 6С8 Его не дадут мобику или опущенному "вагнеровцу". Его не дают десантуре и морпехам, не дают спецуре ГУ ГШ ВС РФ. Наши парни опустили Лубянку. Хотя, кого только они не опускали!
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18.09.2022 18:21 Ответить
Серьозна іграшка 12,7 мм. Бадьорий трофейчик.
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18.09.2022 18:38 Ответить
Надо еще ипануть по заводу в Коврове, где эти стволы делают !
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18.09.2022 19:02 Ответить
КРАСАВЧИК НАШ❤️💙💛🙏👍👍👍👍🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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18.09.2022 20:04 Ответить
Выхлоп
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18.09.2022 20:33 Ответить
"вывсеврети", "нивсетакадназначна"......
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18.09.2022 20:45 Ответить
кацапи прекрасно розуміють і впевнені що правильний ЕС ніколи не нападе сам перший тому і снімають пво звідти
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18.09.2022 18:22 Ответить
дуже недалекоглядне рішення)
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18.09.2022 18:25 Ответить
Будем надеяться на *********-столицу сруской расчлененки.
И то, что комплексы приедут уже частями.
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18.09.2022 18:25 Ответить
Пускова установка с300 стандартна. Це як рогакта. Модифікуються ракети. З варіанту "земля-повітря" на варіант "земля-земля".
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18.09.2022 18:25 Ответить
А как же угроза НАТО из Финляндии? Получается что ***** напало на Украину совсем не из-за НАТО. А из-за своей личной неприязни
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18.09.2022 18:26 Ответить
Те що я писав неодноразово має вже фізичне підтвердження.Більша частина військ перемелена з Сирії с технікою і ППО ,тепер не тільки з запасів все знімають ,а ще й оголяють всі свої кордони.А це означає лише єдине в них вже немає армії для захисту кордону і в цілому країни.Якщо ще пів року такої війни рашка просто здохне неспроможна буде себе захистити ба більше її почнуть рвати на шматки і не залишать в спокої доки вона не віддасть останній свій ядерний заряд.Вони побоялись знищити рашку в 92 то тепер задавлять до кінця.
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18.09.2022 18:32 Ответить
Ніхто рашку у 1992-го знищувати не збирався. Навіть і плану такого не було. На початку 90-х ставлення до Росії було як до жертви тоталітарної диктатури. - "Настраждала росія, звільнилася, ми їй трішки допоможемо і вона увіллється в сім'ю вільних народів".
Розуміння того, що ні росія, ні російський народ від диктатури не страждали, а навпаки, вони є сама диктатура, прийшло через 10 років. А через 15 років, коли вони почали "вставати з колін", прийшло й розуміння того, що було допущено помилку і росію треба було тиснути, поки вона була слабка.
Ось зараз цим і займуться.
Шансу №2 росія більше не отримає
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18.09.2022 18:42 Ответить
Верно, но не только это. Запад не хотел окончательного развала рашки, так как это 20-30 новых государств, с непонятной судьбой яо и полным хаосом на границах друг друга, так как условные башкирии с калмыками первым делом начнут территории, имущество и финансовые потоки делить. С соответствующим хаосом на гигантской территории и десятками миллионов потенциальных беженцев. Это никому не нужно было, поэтому надеялись, что "новая демократическая россия" всех устроит, вот вместо добивания и отправляли жрачку в помощь, чтобы только ни дай бог не развалились
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18.09.2022 23:01 Ответить
Западу по суть пофиг, когда башкири с бурятамы сами дерётся. Но есть маленький нюанс - ядерное наследие совка. Ракетки, боеголовки и прочее. В одной России понятно что ЯО контролирует одно государство и с ним и можно заключить договора о контроле, нераспространении итд. А если Россия летит к чертям и ЯО теперь поделилось на 10-15 государств, то всё уже на порядок сложнее. Причём некоторые из тех государств может наложить болт на международные законы и продать ЯО всяким террористам. Потому тянет дохлого осла до последнего.
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19.09.2022 00:33 Ответить
если дать им передышку, они опять натягают кучу техники из складов хранения которые совок заполнил на 100 лет вперед...
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18.09.2022 18:45 Ответить
Де там усі ті папи-мапи, голодуюча афріка, індуси, й решта, які белькотіли про ета-ната-справациравала-расійю? Ось, будь ласка, Фінляндія йде у НАТО просто під боком санкт-кадирбурга, а кацапи не те що війну не розпочинають, а ще й ппо прибирають
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18.09.2022 18:36 Ответить
То есть НАТА на севере не несет никаких угроз?
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18.09.2022 18:39 Ответить
А кому они в том надо когда то надо были? Так.. путькины бредни..
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18.09.2022 18:45 Ответить
На сєвєрє? Канєшна от Нати с сєвєра угроз нет, толька с Украіни.
Ната хатєла напасть на рассєю с Украіни, но ми нанєсли упрєждающій удар. І тєпєрь Ната воюєт с рассєєй руками хахлов. (sarcasm)
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18.09.2022 18:50 Ответить
Украина оказывается, для Параши страшнее НАТО. И эта недострана еще говорила альянсу "собирать манатки"
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18.09.2022 18:57 Ответить
А якже захист кордону від шведів та фінів?)))Попруть же))
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18.09.2022 19:05 Ответить
воно їм треба - руки бруднити
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18.09.2022 19:19 Ответить
А как же удар НАТО? все уже?!

Подлые лживые кацапо-фашисткие мрази! Нато всегда только повод был..они знают,что Нато никогда не будет нападать.
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18.09.2022 19:31 Ответить
у карлика и расеян маниакальная ненависть к Украине, поэтому ликвидация мордора и его обитателей единственный выход для спасения украинцев от геноцида.
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18.09.2022 19:58 Ответить
Від України кацапи сцуться більше чим від НАТО...
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18.09.2022 19:59 Ответить
Хм... Так тамА ж НАТА...
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18.09.2022 20:15 Ответить
Росія перекидає в Україну засоби ППО із Санкт-Петербурга

ТОМУ ЩО.

Скоро небо Санктпетербургщини буде надійно прикрито засобами ППО ЧЛЕНА НАТО ФІНЛЯНДІЇ.
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18.09.2022 20:23 Ответить
Ще більше фаршу ...
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18.09.2022 21:04 Ответить
Если новость достоверная: то это говорит о том что сам Путин не верит в угрозу НАТО, а также о том что он не пойдет на применение ядерного или химического оружия в Украине ни при каких условиях.
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18.09.2022 21:11 Ответить
Чому до цього часу фіни, китайці, монголи, японці, поляки, казахи мовчать? Ця російська срань спить і бачить як їх скотів всюди притісняють, бидло лізе всюди і звіряче вбиває людей, а цивілізація шукає слова для оцінки звірств дегенератів, ...щоб їх не обідити.
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19.09.2022 00:07 Ответить
Треба авіаносну групу і можна було би бомбити Пітер.

Росіяни воюватимуть до останнього росіянина що зможе тримати зброю. Як тільки останній помре ми зможе пройти крізь всю територію рф як ніж крізь масло. І це треба буде обов'язково робити бо репарації нам сам ніхто не дасть. Ми повинні взяти репарації силою.
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19.09.2022 00:52 Ответить
На будь-яку кацапську "рєзінаваю жопу" (їх анало-говнєтне "пво") в України є фуй з різьбою(той самий AGM-88 HARM) - який ту рашистську дупу порве на шмаття!(як Тузік грєлку!🤣)
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19.09.2022 01:14 Ответить
 
 