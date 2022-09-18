Росія перекидає в Україну засоби ППО із Санкт-Петербурга, - ЗМІ

Росія перекидає в Україну системи ППО і зенітні ракети із Санкт-Петербурга.

Про це пише фінське видання Yle з посиланням на отримані ним супутникові знімки та коментар експерта, передає Цензор.НЕТ.

Супутникові знімки, отримані Yle, свідчать про те, що Росія перекидає велику кількість зенітних ракет у бік України, зокрема із Санкт-Петербурга, одного з найважливіших районів для російської протиповітряної оборони.

Так, влітку з бази в районі Зеленогірська на Карельському перешийку, на північний захід від Санкт-Петербурга, зникли як пускові установки, так і ракети. Видання зазначає, що про передачу обладнання раніше не повідомлялося публічно ані в Росії, ані в західних країнах.

Як пише Yle, Санкт-Петербург довгий час був оточений захисним кільцем із 14 баз ППО. Зараз декілька з них стоять порожніми.

Військовий експерт Марко Еклунд, який на прохання видання проаналізував супутникові знімки, заявив, що з 4 баз зникло обладнання. Крім того, зенітно-ракетне обладнання було переміщене з інших баз навколо Санкт-Петербурга протягом літа, найімовірніше, у бік України.

На думку Еклунда, переміщення обладнання навряд чи значно послабило протиповітряну оборону Санкт-Петербурга, оскільки вивезене озброєння є старим, і воно вже не потрібне Росії для оборонних цілей. Однак у війні в Україні навіть старі зенітні ракети все ще знаходять застосування, оскільки Росія відчуває брак сучасної високоточної зброї.

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Yle придбав супутникові знімки у комерційних операторів, доповнивши їх зображеннями з програми Google Earth Pro.

На останніх знімках, зроблених у серпні та вересні, найбільш очевидні зміни видно на південний захід від Санкт-Петербурга, там зникли дві батареї ППО. З ракетної батареї біля села Керстово прибрані всі пускові установки. За півтора кілометра на північний схід розташована ще одна батарея, яка також була повністю спустошена. Там залишилося тільки обладнання радіолокаційної станції.

Таким чином, з чотирьох батарей полку на місці залишилися тільки дві. При цьому з однієї з двох батарей, що залишилися, було знято близько 25 ракетних контейнерів, які, можливо, містять 100 ракет. Також значно перемістили обладнання з бази на південний схід від Санкт-Петербурга.

Видання припускає, що з Ленінградської області було вивезено ще більше обладнання, але йому не вдалося отримати останні супутникові знімки всіх батарей.

Більшість зенітних ракет, що залишилися в регіоні, належать до ракетної системи С-400. Експерт вважає, що зняте обладнання в основному належить до старої системи С-300. Основна відмінність між новими і старими системами полягає в тому, що С-400 мають удвічі більшу дальність дії, ніж їхні попередники.

Еклунд вважає, що ослаблення протиракетної оборони на околицях Санкт-Петербурга пов'язане з потребою Росії в ракетах для війни з Україною.

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Раніше Росія, імовірно, перекидала ракети на фронт із баз, розташованих ближче до України, і з районів, які вважаються менш важливими, ніж Санкт-Петербург. Наприклад, Еклунд використовував супутникові знімки для спостереження за базою ППО у Воронежі, в центральній частині Росії. Половина її ракетного парку зникла до травня, лише через кілька місяців після початку вторгнення в Україну.

Оскільки зенітні ракети старої системи С-300 у будь-якому разі виводяться з експлуатації, Росія, можливо, вирішила використовувати якомога більше таких ракет проти України, вважає видання.