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Росія перекидає в Україну засоби ППО із Санкт-Петербурга, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

с-300

Росія перекидає в Україну системи ППО і зенітні ракети із Санкт-Петербурга.

Про це пише фінське видання Yle з посиланням на отримані ним супутникові знімки та коментар експерта, передає Цензор.НЕТ.

Супутникові знімки, отримані Yle, свідчать про те, що Росія перекидає велику кількість зенітних ракет у бік України, зокрема із Санкт-Петербурга, одного з найважливіших районів для російської протиповітряної оборони.

Так, влітку з бази в районі Зеленогірська на Карельському перешийку, на північний захід від Санкт-Петербурга, зникли як пускові установки, так і ракети. Видання зазначає, що про передачу обладнання раніше не повідомлялося публічно ані в Росії, ані в західних країнах.

Як пише Yle, Санкт-Петербург довгий час був оточений захисним кільцем із 14 баз ППО. Зараз декілька з них стоять порожніми.

Військовий експерт Марко Еклунд, який на прохання видання проаналізував супутникові знімки, заявив, що з 4 баз зникло обладнання. Крім того, зенітно-ракетне обладнання було переміщене з інших баз навколо Санкт-Петербурга протягом літа, найімовірніше, у бік України.

На думку Еклунда, переміщення обладнання навряд чи значно послабило протиповітряну оборону Санкт-Петербурга, оскільки вивезене озброєння є старим, і воно вже не потрібне Росії для оборонних цілей. Однак у війні в Україні навіть старі зенітні ракети все ще знаходять застосування, оскільки Росія відчуває брак сучасної високоточної зброї.

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Yle придбав супутникові знімки у комерційних операторів, доповнивши їх зображеннями з програми Google Earth Pro.

На останніх знімках, зроблених у серпні та вересні, найбільш очевидні зміни видно на південний захід від Санкт-Петербурга, там зникли дві батареї ППО. З ракетної батареї біля села Керстово прибрані всі пускові установки. За півтора кілометра на північний схід розташована ще одна батарея, яка також була повністю спустошена. Там залишилося тільки обладнання радіолокаційної станції.

Таким чином, з чотирьох батарей полку на місці залишилися тільки дві. При цьому з однієї з двох батарей, що залишилися, було знято близько 25 ракетних контейнерів, які, можливо, містять 100 ракет. Також значно перемістили обладнання з бази на південний схід від Санкт-Петербурга.

Видання припускає, що з Ленінградської області було вивезено ще більше обладнання, але йому не вдалося отримати останні супутникові знімки всіх батарей.

Більшість зенітних ракет, що залишилися в регіоні, належать до ракетної системи С-400. Експерт вважає, що зняте обладнання в основному належить до старої системи С-300. Основна відмінність між новими і старими системами полягає в тому, що С-400 мають удвічі більшу дальність дії, ніж їхні попередники.

Еклунд вважає, що ослаблення протиракетної оборони на околицях Санкт-Петербурга пов'язане з потребою Росії в ракетах для війни з Україною.

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Раніше Росія, імовірно, перекидала ракети на фронт із баз, розташованих ближче до України, і з районів, які вважаються менш важливими, ніж Санкт-Петербург. Наприклад, Еклунд використовував супутникові знімки для спостереження за базою ППО у Воронежі, в центральній частині Росії. Половина її ракетного парку зникла до травня, лише через кілька місяців після початку вторгнення в Україну.

Оскільки зенітні ракети старої системи С-300 у будь-якому разі виводяться з експлуатації, Росія, можливо, вирішила використовувати якомога більше таких ракет проти України, вважає видання.
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Топ коментарі
+45
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18.09.2022 18:09
+42
Фіни, переходьте у наступ!!!
За 1939, за Карелію!!!
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18.09.2022 18:07
+34
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Наши парни заходят. И по их трофеям понимаешь, кого они крошили там, куда заходили. На фото ствол 6С8 Его не дадут мобику или опущенному "вагнеровцу". Его не дают десантуре и морпехам, не дают спецуре ГУ ГШ ВС РФ. Наши парни опустили Лубянку. Хотя, кого только они не опускали!
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18.09.2022 18:21
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Бьем по Питеру.
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18.09.2022 18:06 Відповісти
А что они уже НАТО не бояться? Уже все? Защищаться не надо от наты, потому , что никто на них и не собирался никогда нападать! А что ж тогда несчастному народу рашки втирать будуть теперь?
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18.09.2022 18:42 Відповісти
Они боятся не НАТО, а то что Украина уйдет в НАТО и тогда (без Украины) кацапской ымперии не просуществовать!
Метрополии нужна Украина как ПРОВИНЦИЯ (человеческий, трудовой, интеллектуальный, продовольственный и военный рессурс), который они хотят нещадно эксплуатировать для дальнейшей военной экспансии!
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18.09.2022 19:31 Відповісти
а головне оркам пох.й що фіни їдуть в НАТО
ти привий на всі 100
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18.09.2022 19:36 Відповісти
Так, імперія живиться нашою кров'ю! А території потрібні, бо у себе все засрано!...
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18.09.2022 20:45 Відповісти
На теме Украины просто с ума сошли. Реально здесь борьба за выживание как не крути. И в итоге посцать на кацапские могилы вместе с их проклятой территорией украинцам придется. Неприятно ..но всё же🤷))
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18.09.2022 18:06 Відповісти
час поновити бльокаду, але ліпше Фінам повернути свої землі
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18.09.2022 18:07 Відповісти
Фіни, переходьте у наступ!!!
За 1939, за Карелію!!!
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18.09.2022 18:07 Відповісти
Карелію фінам ‼️‼️
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18.09.2022 18:10 Відповісти
Якщо з літа,то мабуть уже були в Україні, якщо доїхали. Металобрухт
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18.09.2022 18:07 Відповісти
Это приглашение Финляндии начать "специальную присоединительную операцию"?
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18.09.2022 18:08 Відповісти
ні..навіщо вигадувати лісапет? то асвабадитєльная спєцорерация истино финских земель
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18.09.2022 18:15 Відповісти
"Специальную восстановительную операцию", пока они еще не в НАТО!
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18.09.2022 19:59 Відповісти
ВСУ приблизились к Донецкому аэропорту.
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18.09.2022 18:08 Відповісти
Макс, ця карта уже стара,а Білогорівка також не була там,учора то точно. Стадіон в оцій позиції також давно,як і Піски. Там була інфа про террикон і піар ,подивилася,на сторінці Вадима не має
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18.09.2022 18:14 Відповісти
свіженька карта як бабусені періжки
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18.09.2022 19:38 Відповісти
Дякуючи Вам, кожний день моніторю. Бережіть себе
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18.09.2022 20:32 Відповісти
Убирают зенитные комплексы от будущей границы с блоком НАТО!
Это просто ПОЗОР какой то)))
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18.09.2022 18:09 Відповісти
Бо вони не бояться НАТО. Он шведи і фіни вступають до НАТО, а кацапи як гівна в рот набрали (хоча чого "як"?). Ще й ППО з-під Санкт-Пєтербурга з фінського кордону відводять і до України перекидають.
Виходить, що "укропи і біндєровци" для них страшніше, ніж "страшная Ната".
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18.09.2022 18:41 Відповісти
Дякую-"польстили"...
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18.09.2022 19:11 Відповісти
Так,а ти як думав?!
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18.09.2022 20:01 Відповісти
Ясна річ!
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18.09.2022 20:46 Відповісти
ВСУ впервые с июля снова в Белогоровке, Луганской области.
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18.09.2022 18:09 Відповісти
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19.09.2022 11:14 Відповісти
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18.09.2022 18:09 Відповісти
Хто це зліва від путіна, з вусами?
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18.09.2022 18:27 Відповісти
Збило з пантелику те, що в нього на голові начебто як тюбітейка
А то не тюбітейка, виявляється. Це пишна зачіска з трьох волосків.
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18.09.2022 18:49 Відповісти
Пюрфюрера не впізнав?!
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18.09.2022 20:03 Відповісти
Как побыстрее перейти на сторону россии...👍😂
https://www.youtube.com/shorts/n0oh1oROqlI
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19.09.2022 11:16 Відповісти
аналога танкового сражения при тали-ихантала тоже не будет )) "танков нет. вы так держитесь"- высерет "онвамнедимон" ))
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18.09.2022 18:10 Відповісти
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18.09.2022 18:10 Відповісти
підари знають що ніяке нато ім ніколи не загрожуватиме і тем більш ні нападе
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18.09.2022 18:13 Відповісти
Поясните, а этими с300 можно по земле бить или они только земля-воздух?
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18.09.2022 18:18 Відповісти
Можно, если перенастроить. Поэтому тянут крысы мордорские.
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18.09.2022 18:26 Відповісти
Коли у небі рвуться - самоліквідатор забули зняти. Не "переробили".
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18.09.2022 20:07 Відповісти
Ипашат на 75 км но они толком неуправляемые и неточные в таком режиме.
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18.09.2022 19:18 Відповісти
По кацапской логике главное убыть кого нибудь и что то разбить чтобы боялись. Кого и где - уже не важно.
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19.09.2022 00:25 Відповісти
в космос ракета 5В55 улететь не может, поэтому если отключить механизм самоликвидации, то она упадет куда-нибудь на землю.
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18.09.2022 20:09 Відповісти
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Наши парни заходят. И по их трофеям понимаешь, кого они крошили там, куда заходили. На фото ствол 6С8 Его не дадут мобику или опущенному "вагнеровцу". Его не дают десантуре и морпехам, не дают спецуре ГУ ГШ ВС РФ. Наши парни опустили Лубянку. Хотя, кого только они не опускали!
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18.09.2022 18:21 Відповісти
Серьозна іграшка 12,7 мм. Бадьорий трофейчик.
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18.09.2022 18:38 Відповісти
Надо еще ипануть по заводу в Коврове, где эти стволы делают !
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18.09.2022 19:02 Відповісти
КРАСАВЧИК НАШ❤️💙💛🙏👍👍👍👍🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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18.09.2022 20:04 Відповісти
Выхлоп
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18.09.2022 20:33 Відповісти
"вывсеврети", "нивсетакадназначна"......
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18.09.2022 20:45 Відповісти
кацапи прекрасно розуміють і впевнені що правильний ЕС ніколи не нападе сам перший тому і снімають пво звідти
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18.09.2022 18:22 Відповісти
дуже недалекоглядне рішення)
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18.09.2022 18:25 Відповісти
Будем надеяться на *********-столицу сруской расчлененки.
И то, что комплексы приедут уже частями.
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18.09.2022 18:25 Відповісти
Пускова установка с300 стандартна. Це як рогакта. Модифікуються ракети. З варіанту "земля-повітря" на варіант "земля-земля".
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18.09.2022 18:25 Відповісти
А как же угроза НАТО из Финляндии? Получается что ***** напало на Украину совсем не из-за НАТО. А из-за своей личной неприязни
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18.09.2022 18:26 Відповісти
Те що я писав неодноразово має вже фізичне підтвердження.Більша частина військ перемелена з Сирії с технікою і ППО ,тепер не тільки з запасів все знімають ,а ще й оголяють всі свої кордони.А це означає лише єдине в них вже немає армії для захисту кордону і в цілому країни.Якщо ще пів року такої війни рашка просто здохне неспроможна буде себе захистити ба більше її почнуть рвати на шматки і не залишать в спокої доки вона не віддасть останній свій ядерний заряд.Вони побоялись знищити рашку в 92 то тепер задавлять до кінця.
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18.09.2022 18:32 Відповісти
Ніхто рашку у 1992-го знищувати не збирався. Навіть і плану такого не було. На початку 90-х ставлення до Росії було як до жертви тоталітарної диктатури. - "Настраждала росія, звільнилася, ми їй трішки допоможемо і вона увіллється в сім'ю вільних народів".
Розуміння того, що ні росія, ні російський народ від диктатури не страждали, а навпаки, вони є сама диктатура, прийшло через 10 років. А через 15 років, коли вони почали "вставати з колін", прийшло й розуміння того, що було допущено помилку і росію треба було тиснути, поки вона була слабка.
Ось зараз цим і займуться.
Шансу №2 росія більше не отримає
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18.09.2022 18:42 Відповісти
Верно, но не только это. Запад не хотел окончательного развала рашки, так как это 20-30 новых государств, с непонятной судьбой яо и полным хаосом на границах друг друга, так как условные башкирии с калмыками первым делом начнут территории, имущество и финансовые потоки делить. С соответствующим хаосом на гигантской территории и десятками миллионов потенциальных беженцев. Это никому не нужно было, поэтому надеялись, что "новая демократическая россия" всех устроит, вот вместо добивания и отправляли жрачку в помощь, чтобы только ни дай бог не развалились
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18.09.2022 23:01 Відповісти
Западу по суть пофиг, когда башкири с бурятамы сами дерётся. Но есть маленький нюанс - ядерное наследие совка. Ракетки, боеголовки и прочее. В одной России понятно что ЯО контролирует одно государство и с ним и можно заключить договора о контроле, нераспространении итд. А если Россия летит к чертям и ЯО теперь поделилось на 10-15 государств, то всё уже на порядок сложнее. Причём некоторые из тех государств может наложить болт на международные законы и продать ЯО всяким террористам. Потому тянет дохлого осла до последнего.
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19.09.2022 00:33 Відповісти
если дать им передышку, они опять натягают кучу техники из складов хранения которые совок заполнил на 100 лет вперед...
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18.09.2022 18:45 Відповісти
Де там усі ті папи-мапи, голодуюча афріка, індуси, й решта, які белькотіли про ета-ната-справациравала-расійю? Ось, будь ласка, Фінляндія йде у НАТО просто під боком санкт-кадирбурга, а кацапи не те що війну не розпочинають, а ще й ппо прибирають
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18.09.2022 18:36 Відповісти
То есть НАТА на севере не несет никаких угроз?
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18.09.2022 18:39 Відповісти
А кому они в том надо когда то надо были? Так.. путькины бредни..
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18.09.2022 18:45 Відповісти
На сєвєрє? Канєшна от Нати с сєвєра угроз нет, толька с Украіни.
Ната хатєла напасть на рассєю с Украіни, но ми нанєсли упрєждающій удар. І тєпєрь Ната воюєт с рассєєй руками хахлов. (sarcasm)
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18.09.2022 18:50 Відповісти
Украина оказывается, для Параши страшнее НАТО. И эта недострана еще говорила альянсу "собирать манатки"
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18.09.2022 18:57 Відповісти
А якже захист кордону від шведів та фінів?)))Попруть же))
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18.09.2022 19:05 Відповісти
воно їм треба - руки бруднити
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18.09.2022 19:19 Відповісти
А как же удар НАТО? все уже?!

Подлые лживые кацапо-фашисткие мрази! Нато всегда только повод был..они знают,что Нато никогда не будет нападать.
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18.09.2022 19:31 Відповісти
у карлика и расеян маниакальная ненависть к Украине, поэтому ликвидация мордора и его обитателей единственный выход для спасения украинцев от геноцида.
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18.09.2022 19:58 Відповісти
Від України кацапи сцуться більше чим від НАТО...
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18.09.2022 19:59 Відповісти
Хм... Так тамА ж НАТА...
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18.09.2022 20:15 Відповісти
Росія перекидає в Україну засоби ППО із Санкт-Петербурга

ТОМУ ЩО.

Скоро небо Санктпетербургщини буде надійно прикрито засобами ППО ЧЛЕНА НАТО ФІНЛЯНДІЇ.
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18.09.2022 20:23 Відповісти
Ще більше фаршу ...
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18.09.2022 21:04 Відповісти
Если новость достоверная: то это говорит о том что сам Путин не верит в угрозу НАТО, а также о том что он не пойдет на применение ядерного или химического оружия в Украине ни при каких условиях.
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18.09.2022 21:11 Відповісти
Чому до цього часу фіни, китайці, монголи, японці, поляки, казахи мовчать? Ця російська срань спить і бачить як їх скотів всюди притісняють, бидло лізе всюди і звіряче вбиває людей, а цивілізація шукає слова для оцінки звірств дегенератів, ...щоб їх не обідити.
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19.09.2022 00:07 Відповісти
Треба авіаносну групу і можна було би бомбити Пітер.

Росіяни воюватимуть до останнього росіянина що зможе тримати зброю. Як тільки останній помре ми зможе пройти крізь всю територію рф як ніж крізь масло. І це треба буде обов'язково робити бо репарації нам сам ніхто не дасть. Ми повинні взяти репарації силою.
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19.09.2022 00:52 Відповісти
На будь-яку кацапську "рєзінаваю жопу" (їх анало-говнєтне "пво") в України є фуй з різьбою(той самий AGM-88 HARM) - який ту рашистську дупу порве на шмаття!(як Тузік грєлку!🤣)
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19.09.2022 01:14 Відповісти
 
 