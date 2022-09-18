Заявления Пелоси в Армении вызывают "глубокое сожаление", - МИД Азербайджана
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В МИД Азербайджана в воскресенье выразили сожаление по поводу заявления спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита в Армению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Вызывает глубокое сожаление заявление, сделанное спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Армению 18 сентября, которое искажает ситуацию в регионе. Безосновательные и несправедливые обвинения Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что инцидент, произошедший на условной границе, делимитация которой еще не проведена, в ночь на 13 сентября текущего года, является широкомасштабной военной провокацией Армении против Азербайджана.
"Вооруженные силы Азербайджана предотвратили провокацию и обеспечили защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны. В настоящее время режим прекращения огня соблюдается, обострение ситуации удалось не допустить. Вся ответственность за обострение ситуации в регионе и масштабную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - подчеркнули в МИД Азербайджана.
Там отметили, что в целом Пелоси известна как проармянски настроенный политик, что "ясно показывает присутствие в составе ее делегации проармянских членов Конгресса… Пелоси использует этот визит для своей внутриполитической повестки и для того, чтобы заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов в США".
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что сказанное Пелоси в Армении следует расценивать как заявление, сделанное на основе армянской пропаганды. "Это серьезный удар по усилиям относительно нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - заявили в МИД.
Пожалуйста, подождите...
але ,думаю,це швидко зміниться .я про промосковськість
@Go65Me
·
17 сент.
Армяне мастера переобувания, все время поддерживали Россию против Украины, всегда голосовали против Украины, т.н. «НКР» признал «ЛНР» и «ДНР», последние месяцы нашли армянских танков в Украине и тд. Тут прилетает Пэлоси в Ереван и опана, армяне ее встречают с украинскими флагами
>как и украинцы продадут душу кому угодно ради победы над врагом
Ви з партії Слуг народа і це нова інтерпретація відомого висловлювання президента Зеленського, що українці, як проститутки віддадуться тому, хто більше платить?
А тут - "раді побєди над врагом", почесно.
Правда, поки що українці віддають свої ЖИТТЯ заради перемоги над ворогом.
Але вам, мабуть, видніше.
Так що ніякої аналогії - ніякої я не бачу тут . Проблема дуже складна й юридично Кабах це безумовно Азербаджан ... але питання , що вони в тому ж Степанокерті сбирають робити з 98% вірмен , які там зараз проживають й якіх там вже років 100 не було меньше в цьому місті ніж 90% ....
Бо таке поняття як "черкеси" така ж сама вигадка московитів , як купа народів яких вони обізвали тартарами . Бо крім ісламу суницького типи яких з"язок між казанцями (нащадками булгар) й кримцями (кримли) ?! Але московити обох обізвали тартарами . А кримли це ціла купа протонародів , яких об"єднав сунізм . То й нащадки елінів , нащадки вест-готів , нащадки кепчаків (половців) . Сунітский іслам виник як релігія кочових народів (як й іудаїзм) , але на відміну від іудаїзму , який об"єднав племени заради одного конкретного клаптика землі іслам сунитів об"єднав кочови народи заради більшої землі для усіх , хто став їх братом по вірі . Простіше кочовий менталітет тоді переміг менталітет прив"язки до окремої землі й він війшов в джерела сунізму й досі Ви не знайдете в Корані й слова про "батьківщину" , рідну землю . Є там тільки два вида землі земля ісламу й земля війни (або худни) . А ми з погляду європейського оседлого бачення 18-19 століття формування (т.з. эвропейського романтизму) розглядаємо який народ аутохроний , а який ні . Скорішейше за усе ці "черкеси" ті ж самі кримці , бо єдина потужна держава яка їснувала на цих теренах це було Кримське ханство й саме воно й дуже автономно керувала від кодонів Румунії , до кавказького Хребту йше часів Петрарки й Яна Гуса аж до тіє ж Катьки другої . Й усе після неї це спроба переписати історію так , нібито це ханство було дуже залежне й саме по собі нічого не було варто . Тобто й народ кримли теж так собі . А правда в тому полягає , що саме Кримське Ханство , а не Османська імперія об"єднувала сунітський північний Кавказ . Просто спитайте себе , чому на півдні Кавказу з Боку Османів проживали християнськи міцні народи . А ось с півночі Кавказу були майже усі (крім осетин) суніти .
Йще півторюся - де суніти , там поняття нація дуже пластична . Бо письменність одна - арабська . Будь яких інших (крім розумова материальні) бар"єрів для поріднення різних племен не існує . Сунізм він як цемент . Требо йще розуміти , що суперником османів на тому боці кавказького Хрепта були шиїти перси - які для сунитів гірші за (народів книги : тобто християн й іудеїв) . Війни між османами й персами не припинялися . Туркам точно було не до т.з. черкесів й адигейців по північну сторону кавказького хрепта . Як тільки Катька захопила Крим й зруйнувала ханство так усе на Кавказі посипалося . Й тільки горські народи , які мали трохи інший сунізм , більш національно орієнтовоний . Точнійше -- родинний , або тейповий . Горці вони будь де інші за тих хто "ходить знизу" . Й йще требо зрозуміти , що 300 ...400 й тим більш 500 років тому було усе інше . Й носієм етнісної приналежності могла бути виключно інтелектуальна (на той час) еліта , яка мали письменнисть і мала ознаки хоча б протодержави . Землероби прості тоді тому могли спілкуватися з іншими народами , що на рідній мові володіли словником в 300-500 слів , з яких 200 слів -- сусіднього племені . Тому так й зникали цілі народи , коли винищували верхівку ...
Карабах це Вірменія, подобається це комусь чи ні.
І хто кинеться волати про аналогію з Кримом - це дурість.
В Криму кацапи стали більшістю лише після виселення кримських татар, тобто геноциду, зовсім недавно по історичним міркам.
Вірмени завжди жили на теріторії Карабаху і нікого не геноцидили щоб ці землі зайняти, а от що з ними будуть робити азери це не складно здогадатися...
Коли була країна Арменія, ще такого слова як азербайжданці ще навіть природі не існувало.
Й саме США завжди було на єдиному справедливому боці . Й лендліз почався не в грудні 41-го , а літку 40го . Неімовірно , що навіть дрібний політик в США спокусився відкрити пельку на підтримку тих , хто бомбив Лондон й Ковентрі . А ось хто дійсно абладував нацистам , які це робили , так то Сралін !
І тепер коли рф вирішило повноцінно анексувати Вірменію - азербайджанці собі лиш нові проблеми роблять... Вони нереально туплять. Знищити чи поглинути Вірменію азербайджанцям ніхто не дасть. Ні США бо це буде геноцидом, ні РФ яке зацікавлене в ескалації виключно щоб поглинання росією Вірменії у вигляді союзної держави пройшло на порядок швидше.