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Заяви Пелосі у Вірменії викликають "глибокий жаль", - МЗС Азербайджану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

азербайджан

У МЗС Азербайджану в неділю висловили жаль у зв’язку із заявою спікера Палати представників США Ненсі Пелосі під час візиту до Вірменії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Викликає глибокий жаль заява, зроблена спікером Палати представників США Ненсі Пелосі під час її візиту до Вірменії 18 вересня, яка спотворює ситуацію в регіоні. Безпідставні та несправедливі звинувачення Пелосі на адресу Азербайджану неприйнятні", - йдеться у заяві азербайджанського зовнішньополітичного відомства.

У ньому наголошується, що інцидент, що стався на умовному кордоні, делімітація якого ще не проведена, у ніч на 13 вересня поточного року, є широкомасштабною військовою провокацією Вірменії проти Азербайджану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пелосі прибула до Вірменії

"Збройні сили Азербайджану запобігли провокації та забезпечили захист суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Наразі режим припинення вогню дотримується, загострення ситуації вдалося не допустити. Вся відповідальність за загострення ситуації в регіоні та масштабну провокацію лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", - наголосили у МЗС Азербайджану.

Там зазначили, що загалом Пелосі відома як провірменськи налаштований політик, що "ясно показує присутність у складі її делегації провірменських членів Конгресу, … Пелосі використовує цей візит для свого внутрішньополітичного порядку денного і для того, щоб заручитися підтримкою вірменських лобістських кіл у США".

У зовнішньополітичному відомстві вважають, що сказане Пелосі у Вірменії варто розцінювати як заяву, зроблену з урахуванням вірменської пропаганди. "Це серйозний удар по зусиллях нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном", - заявили в МЗС.

Також читайте: У Єревані мітингують за вихід з ОДКБ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Exactly. Ердоган хоче і помідори ззісти продати, і на газову трубу сісти, і С-500 отримати, і на F-35 літати. А ще курдів повністю отуречити, щоб від їх культурної ідентичности і сліду не лишилося.

От такий спритний державний діяч.
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18.09.2022 18:53
+26
В одном Лос-Анжелосе армян больше , чем в Армении.
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18.09.2022 18:38
+22
Вірменію ***** хоче як і Білорусію приєднати до Кацапстану,Пелосі прилетіла сказати що ні ні,ніякого совка 2.0 не буде.Азербайджан нажаль попав трошки під шумок,сам винен тому що Ердоган почав домовлятися з *****м
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18.09.2022 18:37
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Уже сам факт её приезда и вдруг к арам---очень сильно. В кремле рыганули зеленым очевидно. Сказала слегка странно. Так бабушка уже старенькая. Тут важнее усвоить местным, что им не по пути ясно с кем. Хотя та публика что там живёт всегда старалась на многих стульях усидеть. Но не в этот раз.
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18.09.2022 19:36 Відповісти
Все правда, армянское лобби есть не только во Франции! Она действительно решает СВОИ (избирательные) проблемы, не стоит ее визит воспринимать серьезно (как официальную позицию США)
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18.09.2022 19:43 Відповісти
Хреново це виглядає. Тобто якщо завтра наші ЗСУ розхерачать з джавеліна танк у БНР, який сьогодні вбив чотирьох лікарів у Стрілечій, то це буде «незаконні і смертельні напади на трактористів БНР"??????
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18.09.2022 20:05 Відповісти
Крым это Украина, Карабах это Азербайджан, и никаких "но". В отличии от Азербайджана, армяшки в ООН всегда поддерживали рассею, по Крыму и Донбасу, армяне зимой свои истребители отдали что б нас бомбили, наверное думали что ***** за неделю нас победит, а в итоге армянам проводили по губам и выхода у них нет, рашка кинула через *** как и одкб, теперь либо дружить с США, либо ждать пока Азербайджан ******** их в край, это же не вместе с рашкой под руку вырезать в Карабахе Азербайджанцев, 1 на 1 армения за щеку хапнет против армии Азербайджана
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18.09.2022 20:08 Відповісти
ЗВИЧАЙНО,УКРАЇНА НЕ НА СТОРОНІ ПРОМОСКОВСЬКИХ ВІРМЕН.

але ,думаю,це швидко зміниться .я про промосковськість
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18.09.2022 20:10 Відповісти
Карабах - це Вірменія. Азербайджан придумана більшовиками держава
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19.09.2022 19:26 Відповісти
Просто американці дають зрозуміти, що правила гри для віх однакові, в т.ч. для диктаторів типу Ердогана та Алієва.
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18.09.2022 20:14 Відповісти
навряд демократ Пашинян кращий від "диктатора" Алієва,до речі законно обраного.
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18.09.2022 20:17 Відповісти
Пашинян прийшов до влади у результаті масових заворушень. Саме тому, його так ненавидить *****, не надає підтримки та заграє з Алієвим
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19.09.2022 10:32 Відповісти
Желаю Армении обрести мир и защиту от США, но после того, как вернут захваченное. Желаю Азербайджану вернуть свои земли и больше не трогать армян. Америка пытается перехватить инициативу пользуясь тем, что рашка обескровлена. Плюс Америки в том, что они никого не боятся, ни Турции ни России и это другим странам нужно думать, чтобы не обидеть Америку, а не наоборот. Таков удел супердержавы.
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18.09.2022 20:25 Відповісти
В границах признанных ООН. Насчёт стран бывшего СССР это границы на момент прекращения существования СССР. Это же очевидно, к чему эти манипуляции?
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19.09.2022 18:48 Відповісти
Не секрет что Пашинян всегда ставил на Запад. Байден-Пелоси всю жизнь были в армянском лобби. Боевая старуха после Китая может спровоцировать окончательный разрыв Турции с цивилизованным миром. Она туда не просто так на один раз приехала.
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18.09.2022 20:27 Відповісти
По англомассонскому ФАЛЬШИВОМУ проекту "ЭрМэн"=МэнУш=ПэриУш=ПэриДжан Переселили на Кавказ (в основном в 877г) хайских арабов(эрМэн??-ворованное слово) и продолжают отнимать земли ИндоПэриджана(по Гитлеру)=Греко(ахерУш)Рима(Анара)=ОдЭр(ТарТар,Азэр)БэДжана? Главное кто говорит?-Историческая Родина французов(пров.Фирангиз),Италии(АтаАла(Улу)=Аталии и УшБэнии(Гишпании) ОдЭрБэДжан,откуда и праздники Ватигана(12 Кантапинских=БэйАтаГан ул.в Баку)И ОНИ ПО УКАЗКЕ МАСОНОВ ПРЫГАЮТ НА СВОИХ ДЕДОВ,откуда ушли лет 450назад.???Почти все их горы,реки,города пер-сяя только с одэри.Смотрите как им на головы сели.А Александр3,Гитлер,Никола2 дураками были???Бизантию прячут.Одэрбэйджанские мугамы посв.богам ГРЕЦИИ И АТАМУ.Они ответят.
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18.09.2022 20:30 Відповісти
ПЕРЕСЕЛИЛИ В 1877Г ПОСЛЕ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ.
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18.09.2022 20:32 Відповісти
Пациент, не пропускайте прием таблеток
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18.09.2022 21:22 Відповісти
Это из советских фильмов?32 года уже прошло..
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18.09.2022 22:29 Відповісти
MeGo

@Go65Me

·

17 сент.

Армяне мастера переобувания, все время поддерживали Россию против Украины, всегда голосовали против Украины, т.н. «НКР» признал «ЛНР» и «ДНР», последние месяцы нашли армянских танков в Украине и тд. Тут прилетает Пэлоси в Ереван и опана, армяне ее встречают с украинскими флагами
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18.09.2022 20:47 Відповісти
@Revizorr 991

>как и украинцы продадут душу кому угодно ради победы над врагом

Ви з партії Слуг народа і це нова інтерпретація відомого висловлювання президента Зеленського, що українці, як проститутки віддадуться тому, хто більше платить?

А тут - "раді побєди над врагом", почесно.

Правда, поки що українці віддають свої ЖИТТЯ заради перемоги над ворогом.
Але вам, мабуть, видніше.
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18.09.2022 22:35 Відповісти
Хто порівнює сутто релігійний й сутто неімперський й не шовінистичний конфлікт між вірменами й тюкрськими народами (якими є й саме османи , й саме інші тюрки -- азербаджанці , той (чи то від історичного невігластва , чито навмистно) підігрує шовіністам з московії . Бо порівняння тут доречні виключно формально-юридичні . Але історично -- аж ніяк . Бо вірмени ніколи не були імперіалістами й ніколи не були в Нагорному Карабасі не тільки меншістю й не тільки зарарбниками , але ніколи там вірмен не було меньше 75% . Це така політика сраліна була , що закладати міжнаціональни конфлікти через надання одноєї національної більшості під керівництство вихідців меньшості . Так й Сухумі (грузинське місто) передали Абхазії , й частину чеченьської теріторії Інгушам передали . Я вже не кажу про Кубань , правий берег Дону ... половину Брянщини -- колись там подавна більшість була українці . Там ніколи не було "дєрєвень , гармошкі й матрьошєк" , як не було всього цього лайна й в Криму , в північній Україні .

Так що ніякої аналогії - ніякої я не бачу тут . Проблема дуже складна й юридично Кабах це безумовно Азербаджан ... але питання , що вони в тому ж Степанокерті сбирають робити з 98% вірмен , які там зараз проживають й якіх там вже років 100 не було меньше в цьому місті ніж 90% ....
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18.09.2022 21:00 Відповісти
Нарешті розумна думка. Совок створив безліч точок національного тертя як передачею територій одного народу іншому народу, так і переселення народів. До Вашого списку додам Придністров'я, яке зрештою стало мультинаціональним і підпорядкованим меншості
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18.09.2022 21:32 Відповісти
До речі про Кубань - на жаль я за історичну правду і українські козаки там це переселенці з України (Привіт від Катьки другої). І українці замінили там місцевих черкесів яких московія витіснила в Туреччину, а самі землі віджала.
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18.09.2022 21:41 Відповісти
Йой , Ви доторкнулися до дуже глибиної теми , яку так просто й швидко не з"ясувати .
Бо таке поняття як "черкеси" така ж сама вигадка московитів , як купа народів яких вони обізвали тартарами . Бо крім ісламу суницького типи яких з"язок між казанцями (нащадками булгар) й кримцями (кримли) ?! Але московити обох обізвали тартарами . А кримли це ціла купа протонародів , яких об"єднав сунізм . То й нащадки елінів , нащадки вест-готів , нащадки кепчаків (половців) . Сунітский іслам виник як релігія кочових народів (як й іудаїзм) , але на відміну від іудаїзму , який об"єднав племени заради одного конкретного клаптика землі іслам сунитів об"єднав кочови народи заради більшої землі для усіх , хто став їх братом по вірі . Простіше кочовий менталітет тоді переміг менталітет прив"язки до окремої землі й він війшов в джерела сунізму й досі Ви не знайдете в Корані й слова про "батьківщину" , рідну землю . Є там тільки два вида землі земля ісламу й земля війни (або худни) . А ми з погляду європейського оседлого бачення 18-19 століття формування (т.з. эвропейського романтизму) розглядаємо який народ аутохроний , а який ні . Скорішейше за усе ці "черкеси" ті ж самі кримці , бо єдина потужна держава яка їснувала на цих теренах це було Кримське ханство й саме воно й дуже автономно керувала від кодонів Румунії , до кавказького Хребту йше часів Петрарки й Яна Гуса аж до тіє ж Катьки другої . Й усе після неї це спроба переписати історію так , нібито це ханство було дуже залежне й саме по собі нічого не було варто . Тобто й народ кримли теж так собі . А правда в тому полягає , що саме Кримське Ханство , а не Османська імперія об"єднувала сунітський північний Кавказ . Просто спитайте себе , чому на півдні Кавказу з Боку Османів проживали християнськи міцні народи . А ось с півночі Кавказу були майже усі (крім осетин) суніти .
Йще півторюся - де суніти , там поняття нація дуже пластична . Бо письменність одна - арабська . Будь яких інших (крім розумова материальні) бар"єрів для поріднення різних племен не існує . Сунізм він як цемент . Требо йще розуміти , що суперником османів на тому боці кавказького Хрепта були шиїти перси - які для сунитів гірші за (народів книги : тобто християн й іудеїв) . Війни між османами й персами не припинялися . Туркам точно було не до т.з. черкесів й адигейців по північну сторону кавказького хрепта . Як тільки Катька захопила Крим й зруйнувала ханство так усе на Кавказі посипалося . Й тільки горські народи , які мали трохи інший сунізм , більш національно орієнтовоний . Точнійше -- родинний , або тейповий . Горці вони будь де інші за тих хто "ходить знизу" . Й йще требо зрозуміти , що 300 ...400 й тим більш 500 років тому було усе інше . Й носієм етнісної приналежності могла бути виключно інтелектуальна (на той час) еліта , яка мали письменнисть і мала ознаки хоча б протодержави . Землероби прості тоді тому могли спілкуватися з іншими народами , що на рідній мові володіли словником в 300-500 слів , з яких 200 слів -- сусіднього племені . Тому так й зникали цілі народи , коли винищували верхівку ...
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19.09.2022 01:12 Відповісти
Йой, я лише хотів підкреслити що козаки вляпалися в оці московські перекроювання політичних карт. За черкесів я почерпнув знання з вікіпедії. - може вони і фальшиві - треба витягувати справжні джерела на поверхню. Але дякую за таку розгорнуту довідку
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19.09.2022 01:40 Відповісти
Йще дуже важливо . Забудьто ту плотність заселення "великого степу" від Одещщини до Уралу , від півдня Харківщини до Анапи . Родюча хліборобска земля (подавна більшість) . Це тільки зараз так . Ну може останні 200 років . А раніше -- виключно горевістна доля й вирок державності . Чудовий простір для будь якого нападника , грабіжника й вбивці . Й чим більш рівний степ , тім більше загроза й меньша плотність заселення . Майже пустеля - й шлях для торговців які завди були йще й вояками, йще работорговцями , розбійниками -- знов таки . Й тільки міцна імперія могла з цим майже успішно боротися ... але при наймі напівпустельної площі заселення . Так що те ж саме , що Ви казали про Кубань не на багато меньше відноситься й до Одещини й аж до Ростова . Але ж требо зрозуміти , що хто жив поруч , в сусідніх містах , той й переселився на ці землі , коли зменьшилися напади . Й хто жив поряд , того ця земля й стала . Ніхто тоді потяги з Залісся на тягнув для переселення й тому від Очаківа до Сочі Ви не знайдете жодної "дєрьовні" . Виключно українськи села й хутори . Бігали від кріпацтва рязанці теж , але домінуючим етносом всюди були українці . Навіть в містах як Таганрог про що є спогади Антоши Чехонте
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19.09.2022 01:48 Відповісти
Це правда. Совок насрав новим націям своїми перекройками етнічних кордонів.
Карабах це Вірменія, подобається це комусь чи ні.
І хто кинеться волати про аналогію з Кримом - це дурість.
В Криму кацапи стали більшістю лише після виселення кримських татар, тобто геноциду, зовсім недавно по історичним міркам.
Вірмени завжди жили на теріторії Карабаху і нікого не геноцидили щоб ці землі зайняти, а от що з ними будуть робити азери це не складно здогадатися...
Коли була країна Арменія, ще такого слова як азербайжданці ще навіть природі не існувало.
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18.09.2022 23:05 Відповісти
В конце июня 1941го, сенатор Гарри Трумэн, сказал, что, если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, лишь бы они как можно больше убивали друг друга Блин, ну ничего не меняется в этом мире.
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18.09.2022 23:20 Відповісти
Не бреши , рашист , це саме сралінський софок почав 2-го світову на боці Гітлера . А йще усю війну на заході перебував у мирних стосунках з союзником Гітлера -- Японією (де керівництов було не меньш військовими злочинцями ніж Гітлер) .
Й саме США завжди було на єдиному справедливому боці . Й лендліз почався не в грудні 41-го , а літку 40го . Неімовірно , що навіть дрібний політик в США спокусився відкрити пельку на підтримку тих , хто бомбив Лондон й Ковентрі . А ось хто дійсно абладував нацистам , які це робили , так то Сралін !
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19.09.2022 00:08 Відповісти
А о чем по существу ты споришь со мной? В чём конкретно ты не согласен с мелким политиком США? Что, разве справедливый бок в 1941м году без лендлиза выиграл бы войну у Германии?
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19.09.2022 07:35 Відповісти
Мда. Азербайджанці не розуміють що весь час воювали з рф її сателітом, а не арм'янами. Не розуміють що вернути Карабах вони змогли лиш завдяки тому що в рф не стало ресурсу через Крим.

І тепер коли рф вирішило повноцінно анексувати Вірменію - азербайджанці собі лиш нові проблеми роблять... Вони нереально туплять. Знищити чи поглинути Вірменію азербайджанцям ніхто не дасть. Ні США бо це буде геноцидом, ні РФ яке зацікавлене в ескалації виключно щоб поглинання росією Вірменії у вигляді союзної держави пройшло на порядок швидше.
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19.09.2022 00:47 Відповісти
Браво Пелоси.
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19.09.2022 03:54 Відповісти
Жопу лижет своим американским армяшкам-выборщикам, омерзительно. Армихония не хочет подписывать мирный договор, проводить демаркацию, что ж... Они не признают наши границы, мы не признаем их. Алиев сто раз им об этом говорил, как и о силовом возврате Карабаха, но тупость - это исконно армянское изобретение. Чем отличаются сепары Карабаха от сепаров Крыма, Тринистрии, Абхазии и т.п. Да ничем. Такие же иуды и подонки.
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19.09.2022 06:40 Відповісти
Не ругайтесь на армян, их следует пожалеть, бо они оказались в западне. НАТО для них - это в первую очередь Турция, которая так и не признала геноцид. Никакие отношения с ней не возможны. В то же время Азербайджан сделал себя необходимым для Европы, использовав свое соседство с Ираном: в Азербайджане пасутся все разведки Европы. А Армении в союзники остались Россия да Иран, и выхода из этой ситуации у них нет.
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19.09.2022 07:43 Відповісти
Вірменів дуже шкода. Геноцид, дурнуваті сусіди під боком..
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19.09.2022 19:23 Відповісти
Азербайжанці ведуть хоть якусь але прозахідну політику, вірмени - промосковську, Пелосі полетіла в Вірменію так як і в Тайвань щоб підлити масла в вогонь. Наступний її візить напевно буде в Крим з тим щоб Україна від нього відказалася. Її з друг Байден так вже так відмітився звінком Турчинову щоб ніяких дій не приймати на вторгнення "зельоних чєловєчків" в 2014 році.
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19.09.2022 09:45 Відповісти
Пелосі провірменська? Вона проти бандитських диктатур і вбивць мирного населення, яким і є Азербайджан
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19.09.2022 19:21 Відповісти
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