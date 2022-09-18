Заяви Пелосі у Вірменії викликають "глибокий жаль", - МЗС Азербайджану

У МЗС Азербайджану в неділю висловили жаль у зв’язку із заявою спікера Палати представників США Ненсі Пелосі під час візиту до Вірменії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Викликає глибокий жаль заява, зроблена спікером Палати представників США Ненсі Пелосі під час її візиту до Вірменії 18 вересня, яка спотворює ситуацію в регіоні. Безпідставні та несправедливі звинувачення Пелосі на адресу Азербайджану неприйнятні", - йдеться у заяві азербайджанського зовнішньополітичного відомства.

У ньому наголошується, що інцидент, що стався на умовному кордоні, делімітація якого ще не проведена, у ніч на 13 вересня поточного року, є широкомасштабною військовою провокацією Вірменії проти Азербайджану.

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"Збройні сили Азербайджану запобігли провокації та забезпечили захист суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Наразі режим припинення вогню дотримується, загострення ситуації вдалося не допустити. Вся відповідальність за загострення ситуації в регіоні та масштабну провокацію лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", - наголосили у МЗС Азербайджану.

Там зазначили, що загалом Пелосі відома як провірменськи налаштований політик, що "ясно показує присутність у складі її делегації провірменських членів Конгресу, … Пелосі використовує цей візит для свого внутрішньополітичного порядку денного і для того, щоб заручитися підтримкою вірменських лобістських кіл у США".

У зовнішньополітичному відомстві вважають, що сказане Пелосі у Вірменії варто розцінювати як заяву, зроблену з урахуванням вірменської пропаганди. "Це серйозний удар по зусиллях нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном", - заявили в МЗС.

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