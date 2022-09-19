Второй случай оспы обезьян зарегистрирован в Украине, - Минздрав

19 сентября в Украине был зарегистрирован второй случай оспы обезьян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Сейчас пациента госпитализировали со следующими симптомами: повышенная температура, сыпь на лице, полости рта, руках. По словам пациента, сыпь появилась еще в конце августа. Вместе с тем, обращение в больницу состоялось несколько дней назад", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что первый случай соответствующего заболевания был зарегистрирован 15 сентября. Между собой указанные случаи, по предварительным данным, не связаны.

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