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Минздрав (4828) оспа обезьян (3)

Второй случай оспы обезьян зарегистрирован в Украине, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

віспа,мавп

19 сентября в Украине был зарегистрирован второй случай оспы обезьян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Сейчас пациента госпитализировали со следующими симптомами: повышенная температура, сыпь на лице, полости рта, руках. По словам пациента, сыпь появилась еще в конце августа. Вместе с тем, обращение в больницу состоялось несколько дней назад", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что первый случай соответствующего заболевания был зарегистрирован 15 сентября. Между собой указанные случаи, по предварительным данным, не связаны.

Читайте также: В Украине обнаружен первый случай оспы обезьян
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Топ комментарии
+22
Занесли, курвы.
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19.09.2022 19:28
+17
Мавпи зі сходу занесли ... 100% .
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19.09.2022 19:16
+17
ну первый я знаю, это у арахамии.... а второй? у абдристовича?
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19.09.2022 19:26
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Нє.
На цьому не заробите!
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19.09.2022 19:15 Ответить
Мавпи зі сходу занесли ... 100% .
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19.09.2022 19:16 Ответить
Ще ц1е1 гидоти нам не вистачало.
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19.09.2022 19:20 Ответить
За словами пацієнта, висип з'явився ще наприкінці серпня
===========
і де воно лазило з якими мавпами по яких пальмах?
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19.09.2022 19:17 Ответить
З мавпами ОПи.
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19.09.2022 19:22 Ответить
- Хто я? Я рижа зелена мавпа
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19.09.2022 19:45 Ответить
Чому тільки 2й випадок, де 73% уражених?
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19.09.2022 20:01 Ответить
збирайте вже партію свідків 73 відсоткових))
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19.09.2022 20:29 Ответить
кущі з коноплі повинні бути))
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19.09.2022 20:28 Ответить
шо и абрамович уже от своего "адвоката" подцепил?
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19.09.2022 19:17 Ответить
Шось ця мавпяча віспа дуже схоже на звичайну "вітрянку" (вітряна віспа)
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19.09.2022 19:17 Ответить
Медикам не подобається, що ковіднідоплати позрізали?
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19.09.2022 19:19 Ответить
А ореал проживання можна дізнатися, цих звірято?
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19.09.2022 19:21 Ответить
ну первый я знаю, это у арахамии.... а второй? у абдристовича?
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19.09.2022 19:26 Ответить
Занесли, курвы.
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19.09.2022 19:28 Ответить
ну причем тут зеленский?
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19.09.2022 19:38 Ответить
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19.09.2022 19:39 Ответить
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19.09.2022 19:40 Ответить
у цієї піхви інша хвороба може бути

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19.09.2022 19:52 Ответить
Яка схожість
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20.09.2022 00:47 Ответить
А кули, братаны. И мамка одна и папка один.
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20.09.2022 06:14 Ответить
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19.09.2022 19:32 Ответить
якраз хотів писати, що хто ж її приніс на нашу територію?
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19.09.2022 20:20 Ответить
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19.09.2022 23:43 Ответить
Це їх від надмірного вживання шоколаду однієї відомої марки так прищить.
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20.09.2022 01:24 Ответить
 
 