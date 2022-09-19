Второй случай оспы обезьян зарегистрирован в Украине, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
19 сентября в Украине был зарегистрирован второй случай оспы обезьян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Сейчас пациента госпитализировали со следующими симптомами: повышенная температура, сыпь на лице, полости рта, руках. По словам пациента, сыпь появилась еще в конце августа. Вместе с тем, обращение в больницу состоялось несколько дней назад", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что первый случай соответствующего заболевания был зарегистрирован 15 сентября. Между собой указанные случаи, по предварительным данным, не связаны.
Топ комментарии
+22 Старый зольдат
показать весь комментарий19.09.2022 19:28
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і де воно лазило з якими мавпами по яких пальмах?
рижазелена мавпа