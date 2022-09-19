Другий випадок віспи мавп зареєстровано в Україні, - МОЗ

19 вересня в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках. За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Разом із тим, звернення до лікарні відбулось кілька днів тому", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що перший випадок відповідного захворювання був зареєстрований 15 вересня. Між собою вказані випадки, за попередніми даними, не пов’язані.

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