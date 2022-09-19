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МОЗ (3879) віспа мавп (4)

Другий випадок віспи мавп зареєстровано в Україні, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

віспа,мавп

19 вересня в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках. За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Разом із тим, звернення до лікарні відбулось кілька днів тому", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що перший випадок відповідного захворювання був зареєстрований 15 вересня. Між собою вказані випадки, за попередніми даними, не пов’язані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні виявлено перший випадок віспи мавп

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Занесли, курвы.
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19.09.2022 19:28
+17
Мавпи зі сходу занесли ... 100% .
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19.09.2022 19:16
+17
ну первый я знаю, это у арахамии.... а второй? у абдристовича?
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19.09.2022 19:26
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Нє.
На цьому не заробите!
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19.09.2022 19:15 Відповісти
Мавпи зі сходу занесли ... 100% .
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19.09.2022 19:16 Відповісти
Ще ц1е1 гидоти нам не вистачало.
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19.09.2022 19:20 Відповісти
За словами пацієнта, висип з'явився ще наприкінці серпня
===========
і де воно лазило з якими мавпами по яких пальмах?
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19.09.2022 19:17 Відповісти
З мавпами ОПи.
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19.09.2022 19:22 Відповісти
- Хто я? Я рижа зелена мавпа
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19.09.2022 19:45 Відповісти
Чому тільки 2й випадок, де 73% уражених?
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19.09.2022 20:01 Відповісти
збирайте вже партію свідків 73 відсоткових))
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19.09.2022 20:29 Відповісти
кущі з коноплі повинні бути))
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19.09.2022 20:28 Відповісти
шо и абрамович уже от своего "адвоката" подцепил?
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19.09.2022 19:17 Відповісти
Шось ця мавпяча віспа дуже схоже на звичайну "вітрянку" (вітряна віспа)
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19.09.2022 19:17 Відповісти
Медикам не подобається, що ковіднідоплати позрізали?
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19.09.2022 19:19 Відповісти
А ореал проживання можна дізнатися, цих звірято?
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19.09.2022 19:21 Відповісти
ну первый я знаю, это у арахамии.... а второй? у абдристовича?
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19.09.2022 19:26 Відповісти
Занесли, курвы.
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19.09.2022 19:28 Відповісти
ну причем тут зеленский?
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19.09.2022 19:38 Відповісти
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19.09.2022 19:39 Відповісти
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19.09.2022 19:40 Відповісти
у цієї піхви інша хвороба може бути

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19.09.2022 19:52 Відповісти
Яка схожість
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20.09.2022 00:47 Відповісти
А кули, братаны. И мамка одна и папка один.
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20.09.2022 06:14 Відповісти
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19.09.2022 19:32 Відповісти
якраз хотів писати, що хто ж її приніс на нашу територію?
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19.09.2022 20:20 Відповісти
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19.09.2022 23:43 Відповісти
Це їх від надмірного вживання шоколаду однієї відомої марки так прищить.
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20.09.2022 01:24 Відповісти
 
 