Другий випадок віспи мавп зареєстровано в Україні, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
19 вересня в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках. За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Разом із тим, звернення до лікарні відбулось кілька днів тому", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ зазначили, що перший випадок відповідного захворювання був зареєстрований 15 вересня. Між собою вказані випадки, за попередніми даними, не пов’язані.
Топ коментарі
+22 Старый зольдат
показати весь коментар19.09.2022 19:28
+17 Maksim Perepelitca
показати весь коментар19.09.2022 19:16
+17 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар19.09.2022 19:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
На цьому не заробите!
===========
і де воно лазило з якими мавпами по яких пальмах?
рижазелена мавпа