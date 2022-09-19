На Харьковщине вследствие российской агрессии повреждены 166 медицинских учреждений, еще семь разрушены, - Минздрав

На Харьковщине вследствие вооруженной агрессии России, по предварительным данным, 166 объектов медицинских учреждений повреждены и еще семь полностью разрушены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По словам заместителя министра здравоохранения Алексея Яременко, "почти 7 месяцев наши медики в оккупации делали невозможное: под обстрелами и постоянными угрозами продолжали спасать жизнь и здоровье украинцев. Россияне все это время сознательно уничтожали и наносили максимум ударов нашей медицинской системе. Они разрушили стены, изуродовали наши больницы, однако, к счастью, удалось сохранить самое ценное – наших людей".

"Сейчас мы активно работаем с властью на местах и ​​руководителями медицинских учреждений, чтобы обеспечить их первоочередные потребности и отстроить больницы и амбулатории", – отметил Яременко.

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По каждому медицинскому учреждению проводится оценка ущерба, нанесенного врагом. Снаряды и ракеты армии России существенно разрушили медицинскую инфраструктуру на Харьковщине, а также захватчики вывезли из больниц дорогостоящее оборудование, лекарства и расходные материалы.

Яременко проинформировал, что, несмотря на временную оккупацию российскими захватчиками Харьковской области, медицинские работники ежемесячно были обеспечены заработной платой.

"Больницы, которые более полугода находились в оккупации на Харьковщине, в течение всего времени обеспечивали медиков базовой заработной платой на уровне не менее 20 000 гривен для врача и 13 500 гривен для медицинской сестры", - отметил Яременко.

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Он добавил, что "в настоящее время в большинстве медицинских учреждений есть остатки средств на счетах, которые позволят и дальше обеспечивать работников заработной платой".

В начале марта правительство изменило подход к финансированию медучреждений, которые находятся на временно захваченной территории или на линии фронта. Следовательно, каждая больница ежемесячно гарантированно получала от Национальной службы здоровья 1/12 от годового объема финансирования. Это позволило удержать систему в критический момент, обеспечить оплату труда медицинским работникам и бесперебойную работу больниц.

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