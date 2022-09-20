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Харьковщина (4122) Енин (328)

В Харьковской области возобновлен контроль над 118 населенными пунктами, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

купянськ

В Харьковской области украинские власти установили контроль и провели зачистку в находившихся в оккупации 118 населенных пунктах области, в 12 населенных пунктах еще продолжается "зачистка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в нацмарафоне 19 сентября.

Он заявил: "Только за прошедшие сутки установлен контроль и продолжается зачистка 12 населенных пунктов. С начала деоккупационных мер был установлен контроль и осуществлена ​​зачистка в 118 населенных пунктах, в которых проживает ориентировочно 50 тыс. гражданских".

По словам Енина, на деоккупированных территориях Харьковщины 18 сентября обнаружили полсотни гражданских тел, с начала деоккупации правоохранители обнаружили 168 тел, – но в каких населенных пунктах области, чиновник МВД не уточнил.

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Из 48 могил на стихийном кладбище в Изюме правоохранители эксгумировали 52 человека, сказал Енин. Он подтвердил, что на телах погибших есть признаки пыток.

"Продолжаем обнаруживать тела с признаками насильственной смерти, таких немало. Это и сломанные ребра, и проломленные головы, мужчин со связанными руками, переломами челюстей, в т.ч. с отрезанными гениталиями", – рассказал первый замминистра внутренних дел.

По словам Енина, то стихийное захоронение, которое нашли под Изюмом, – не последнее даже в этом месте.

Также смотрите: На освобожденной Харьковщине обнаруживают застенки российских оккупантов. Среди эксгумированных тел есть с отрезанными ушами и другими следами пыток, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Жінка російського окупанта попросила привезти їй чиюсь голову як "трофей" (аудіоперехоплення).
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20.09.2022 01:10 Ответить
Всі кацапи збоченці 😡
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20.09.2022 03:07 Ответить
Буде їм "Іловайськ" з "Дебальцево" по-українськи От тільки брехать про "зелені коридори" не будемо - дамо час на капітуляцію чи засиплем снарядами!
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20.09.2022 06:20 Ответить
 
 