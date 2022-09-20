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Харківщина (4265) Єнін (336)

На Харківщини відновлено контроль над 118 населеними пунктами, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

купянськ

У Харківській області українська влада встановила контроль та провела зачистку у 118 населених пунктах області, які перебували в окупації, у 12 населених пунктах ще триває "зачистка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільного" заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін у нацмарафоні 19 вересня.

Він заявив: "Лише за минулу добу встановлено контроль і триває зачистка 12 населених пунктів. Від початку деокупаційних заходів було встановлено контроль та здійснено зачистку у 118 населених пунктах, в яких проживає орієнтовно 50 тис. цивільних".

 За словами Єніна, на деокупованих територіях Харківщини 18 вересня виявили пів сотні тіл цивільних, від початку деокупації правоохоронці виявили 168 тіл, – але в яких населених пунктах області, чиновник МВС не уточнив.

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Із 48 могил на стихійному кладовищі в Ізюмі правоохоронці ексгумували 52 людей, сказав Єнін. Він підтвердив, що на тілах загиблих є ознаки катування.

"Продовжуємо виявляти тіла з ознаками насильницької смерті, таких чимало. Це і зламані ребра, і проломані голови, чоловіків зі зв’язаними руками, переломами щелеп, в т.ч. з відрізаними геніталіями", – розповів перший заступник міністра внутрішніх справ.

За словами Єніна, те стихійне поховання, яке знайшли під Ізюмом, – не останнє навіть у цьому місці.

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Автор: Роман Свиридович
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Жінка російського окупанта попросила привезти їй чиюсь голову як "трофей" (аудіоперехоплення).
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20.09.2022 01:10 Відповісти
Всі кацапи збоченці 😡
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20.09.2022 03:07 Відповісти
Буде їм "Іловайськ" з "Дебальцево" по-українськи От тільки брехать про "зелені коридори" не будемо - дамо час на капітуляцію чи засиплем снарядами!
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20.09.2022 06:20 Відповісти
 
 