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В Госдуме РФ заявили, что всеобщей мобилизации не будет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф

В Госдуме РФ заявили, что принятые "военные" законы не означают объявления всеобщей мобилизации.

Об этом заявил "Парламентской газете" Андрей Картаполов - глава Комитета Государственной Думы по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время", передает Цензор.НЕТ.

"Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. "Закон" не равен "мобилизации". Он принимается не непосредственно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его выполнять долгое время. По крайней мере, пока не придет время, когда необходимость в нем отпадет", - заявил он.

Напомним, депутаты Госдумы РФ единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

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Топ комментарии
+36
Верю, разве было такое что на рабсии чиновники врали.
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20.09.2022 22:01
+32
Российская помойка РТ удалила анонс выступления Путина

В Тегеране разъяренная толпа движется к резиденции аятоллы Хаменеи. Ситуация в городе практически вышла из-под контроля, полиция не справляется.
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20.09.2022 22:08
+31
ці ідіоти перед війною клялися,що ніхто ніколи не нападе на "братський" народ,що такого не може бути в найстрашнішому сні,і це говорили усі: пуйло,песков,шойгу,лавров і так далі
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20.09.2022 22:02
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А тим часом кацапський державний борт Il-96-300 летить рейсом Москва-Нью-Йорк. До чого б це?
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20.09.2022 23:14 Ответить
.ложь болот мацковии
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20.09.2022 23:58 Ответить
Обов'язкова мобілізація буде тільки в захвачених Росією територіях …для жданів…так хотіли руський світ, не легше було колись купити білети в рашку….? А ждани..
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21.09.2022 00:14 Ответить
Значит будет
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21.09.2022 00:30 Ответить
врут
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21.09.2022 02:26 Ответить
Конечно не будет. Будут по одному лохов выдергивать, в шахматном порядке.
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21.09.2022 03:00 Ответить
В ИК-2 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю состоялся День открытых дверей.Приглашают молодежь с 18 лет на одсидку от 2 до 15 лет
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21.09.2022 05:41 Ответить
Значит будет
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21.09.2022 09:04 Ответить
Он не обманывает, действительно, всеобщей мобилизации не будет - будет ограниченный призыв резервистов. Кто будет это называть мобилизацией - 10 лет за дискредитацию защитников родины.
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21.09.2022 09:19 Ответить
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