У Держдумі РФ заявили, що загальної мобілізації не буде

У Держдумі РФ заявили, що прийняті "воєнні" закони не означають оголошення загальної мобілізації.

Про це заявив "Парламентской газете" Андрій Картаполов - голова Комітету Державної Думи з оборони і один з авторів поправок про введення в КК РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час", передає Цензор.НЕТ.

"Загальної мобілізації не буде. Про це не раз говорив і безпосередньо говорить президент вустами свого прессекретаря Дмитра Пєскова та багато інших політиків федерального рівня. "Закон" не дорівнює "мобілізація". Він приймається не безпосередньо під спеціальну військову операцію, він приймається, щоб його виконувати довгий час. Принаймні поки не настане час, коли необхідність у ньому відпаде", - заявив він.

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Нагадаємо, депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".