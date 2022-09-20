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У Держдумі РФ заявили, що загальної мобілізації не буде

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф

У Держдумі РФ заявили, що прийняті "воєнні" закони не означають оголошення загальної мобілізації.

Про це заявив "Парламентской газете" Андрій Картаполов - голова Комітету Державної Думи з оборони і один з авторів поправок про введення в КК РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час", передає Цензор.НЕТ.

"Загальної мобілізації не буде. Про це не раз говорив і безпосередньо говорить президент вустами свого прессекретаря Дмитра Пєскова та багато інших політиків федерального рівня. "Закон" не дорівнює "мобілізація". Він приймається не безпосередньо під спеціальну військову операцію, він приймається, щоб його виконувати довгий час. Принаймні поки не настане час, коли необхідність у ньому відпаде", - заявив він.

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Нагадаємо, депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".
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Топ коментарі
+36
Верю, разве было такое что на рабсии чиновники врали.
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20.09.2022 22:01
+32
Российская помойка РТ удалила анонс выступления Путина

В Тегеране разъяренная толпа движется к резиденции аятоллы Хаменеи. Ситуация в городе практически вышла из-под контроля, полиция не справляется.
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20.09.2022 22:08
+31
ці ідіоти перед війною клялися,що ніхто ніколи не нападе на "братський" народ,що такого не може бути в найстрашнішому сні,і це говорили усі: пуйло,песков,шойгу,лавров і так далі
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20.09.2022 22:02
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А тим часом кацапський державний борт Il-96-300 летить рейсом Москва-Нью-Йорк. До чого б це?
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20.09.2022 23:14 Відповісти
.ложь болот мацковии
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20.09.2022 23:58 Відповісти
Обов'язкова мобілізація буде тільки в захвачених Росією територіях …для жданів…так хотіли руський світ, не легше було колись купити білети в рашку….? А ждани..
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21.09.2022 00:14 Відповісти
Значит будет
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21.09.2022 00:30 Відповісти
врут
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21.09.2022 02:26 Відповісти
Конечно не будет. Будут по одному лохов выдергивать, в шахматном порядке.
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21.09.2022 03:00 Відповісти
В ИК-2 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю состоялся День открытых дверей.Приглашают молодежь с 18 лет на одсидку от 2 до 15 лет
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21.09.2022 05:41 Відповісти
Значит будет
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21.09.2022 09:04 Відповісти
Он не обманывает, действительно, всеобщей мобилизации не будет - будет ограниченный призыв резервистов. Кто будет это называть мобилизацией - 10 лет за дискредитацию защитников родины.
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21.09.2022 09:19 Відповісти
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