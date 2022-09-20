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Оккупанты собирались вывезти из Балаклеи украинские книги, - Ткаченко
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Во время оккупации Балаклеи Харьковской области захватчики вместе с предателями подготовили к вывозу из города книги на украинском языке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в твиттере.
"Балаклея. Коллаборанты с рашистами сложили для вывоза книги на украинском языке. Даже Стивена Кинга туда записали", - отметил министр.
По его словам, отдельно лежала так называемая бандеровская литература – Мария Матиос, Василий Стус.
"Нашу литературу начали замещать бульварными российскими книгами. Но не успели", - подчеркнул Ткаченко.
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