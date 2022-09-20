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Оккупанты собирались вывезти из Балаклеи украинские книги, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

ткаченко

Во время оккупации Балаклеи Харьковской области захватчики вместе с предателями подготовили к вывозу из города книги на украинском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в твиттере.

"Балаклея. Коллаборанты с рашистами сложили для вывоза книги на украинском языке. Даже Стивена Кинга туда записали", - отметил министр.

Оккупанты собирались вывезти из Балаклеи украинские книги, - Ткаченко 01

По его словам, отдельно лежала так называемая бандеровская литература – Мария Матиос, Василий Стус.

Оккупанты собирались вывезти из Балаклеи украинские книги, - Ткаченко 02

"Нашу литературу начали замещать бульварными российскими книгами. Но не успели", - подчеркнул Ткаченко.

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Оккупанты собирались вывезти из Балаклеи украинские книги, - Ткаченко 03
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Топ комментарии
+11
Виявляється для цапів єсть разніца? Тільки для мудрого народу разніци не було...

.
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20.09.2022 22:16
+9
Вже вчать українську?
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20.09.2022 22:15
+6
Невже Кіля замовив почитати?
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20.09.2022 22:13
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Невже Кіля замовив почитати?
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20.09.2022 22:13 Ответить
ну так.. Кінга в українському перекладі
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20.09.2022 22:15 Ответить
Ні, то Сашко-Мудаченко вирішив попіаритися на українських книгах, проштовхнувши закон про збільшення квот на ТБ російської мови. Так, про всяк випадок.
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20.09.2022 22:30 Ответить
якщо Кінг, тоді книжки українською мовою..хоча з якого боку на це глянути - якщо на території України, тоді за територіальною приналежністю - українські..
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20.09.2022 22:14 Ответить
вместе с местными зрадниками, гниды продажные, и не митингуют не протестуют
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20.09.2022 22:15 Ответить
Вже вчать українську?
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20.09.2022 22:15 Ответить
Виявляється для цапів єсть разніца? Тільки для мудрого народу разніци не було...

.
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20.09.2022 22:16 Ответить
Продовжуйте, пане міністр, як там Ви казали, "ніжну українізацію".
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20.09.2022 22:27 Ответить
А нащо їм та "нацистська нечисть"?
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20.09.2022 22:30 Ответить
Спалити. Для чого ж ще...це ж кацапи.
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21.09.2022 00:01 Ответить
Тягнути книги при панічному відступі, ризикуючи життям - щоб потім урочисто спалити за поребриком? Це треба по-справжньому ненавидіти ці книги, глибоко і щиро.
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21.09.2022 00:04 Ответить
А хто казав, що вони тягнули їх у панічному відступі? Якщо я правильно зрозумів - вони їх готували до вивозу кудись - не при відступі - перед відступом.
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21.09.2022 01:25 Ответить
Ти диви, хто озаботился Украинскою литературою! Руснявая мразь ткаченко....
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20.09.2022 22:39 Ответить
Обычный геноцид (этноцид), уссатый шмель Михалков Никита озвучивал, борьбу с мовой.
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20.09.2022 22:42 Ответить
Саме цікаве,що книжки вилучали вчителі та співробітники шкіл, а в нашій школі під керівництвом вчителя української мови.
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20.09.2022 23:40 Ответить
Українські? Так мова ж немає значення? Чи все таки має?
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21.09.2022 07:16 Ответить
 
 