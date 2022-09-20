Оккупанты собирались вывезти из Балаклеи украинские книги, - Ткаченко

Во время оккупации Балаклеи Харьковской области захватчики вместе с предателями подготовили к вывозу из города книги на украинском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в твиттере.

"Балаклея. Коллаборанты с рашистами сложили для вывоза книги на украинском языке. Даже Стивена Кинга туда записали", - отметил министр.

По его словам, отдельно лежала так называемая бандеровская литература – Мария Матиос, Василий Стус.

"Нашу литературу начали замещать бульварными российскими книгами. Но не успели", - подчеркнул Ткаченко.

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