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Окупанти збиралися вивезти з Балаклії українські книжки, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

ткаченко

Під час окупації Балаклії Харківської області загарбники разом зі зрадниками підготували до вивезення з міста книжки українською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у твіттері.

"Балаклія. Колаборанти з рашистами склали до вивозу книжки українською мовою. Навіть Стівена Кінга туди записали", - зазначив міністр.

Окупанти збиралися вивезти з Балаклії українські книжки, - Ткаченко 01

За його словами, окремо лежала так звана бандерівська література – Марія Матіос, Василь Стус.

Окупанти збиралися вивезти з Балаклії українські книжки, - Ткаченко 02

"Нашу літературу почали заміщувати бульварними російськими книжками. Але не встигли", - наголосив Ткаченко.

Також читайте: Росіяни вилучили усі українські книжки з бібліотек окупованого Мелітополя

Окупанти збиралися вивезти з Балаклії українські книжки, - Ткаченко 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Виявляється для цапів єсть разніца? Тільки для мудрого народу разніци не було...

.
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20.09.2022 22:16
+9
Вже вчать українську?
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20.09.2022 22:15
+6
Невже Кіля замовив почитати?
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20.09.2022 22:13
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Невже Кіля замовив почитати?
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20.09.2022 22:13 Відповісти
ну так.. Кінга в українському перекладі
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20.09.2022 22:15 Відповісти
Ні, то Сашко-Мудаченко вирішив попіаритися на українських книгах, проштовхнувши закон про збільшення квот на ТБ російської мови. Так, про всяк випадок.
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20.09.2022 22:30 Відповісти
якщо Кінг, тоді книжки українською мовою..хоча з якого боку на це глянути - якщо на території України, тоді за територіальною приналежністю - українські..
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20.09.2022 22:14 Відповісти
вместе с местными зрадниками, гниды продажные, и не митингуют не протестуют
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20.09.2022 22:15 Відповісти
Вже вчать українську?
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20.09.2022 22:15 Відповісти
Виявляється для цапів єсть разніца? Тільки для мудрого народу разніци не було...

.
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20.09.2022 22:16 Відповісти
Продовжуйте, пане міністр, як там Ви казали, "ніжну українізацію".
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20.09.2022 22:27 Відповісти
А нащо їм та "нацистська нечисть"?
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20.09.2022 22:30 Відповісти
Спалити. Для чого ж ще...це ж кацапи.
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21.09.2022 00:01 Відповісти
Тягнути книги при панічному відступі, ризикуючи життям - щоб потім урочисто спалити за поребриком? Це треба по-справжньому ненавидіти ці книги, глибоко і щиро.
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21.09.2022 00:04 Відповісти
А хто казав, що вони тягнули їх у панічному відступі? Якщо я правильно зрозумів - вони їх готували до вивозу кудись - не при відступі - перед відступом.
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21.09.2022 01:25 Відповісти
Ти диви, хто озаботился Украинскою литературою! Руснявая мразь ткаченко....
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20.09.2022 22:39 Відповісти
Обычный геноцид (этноцид), уссатый шмель Михалков Никита озвучивал, борьбу с мовой.
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20.09.2022 22:42 Відповісти
Саме цікаве,що книжки вилучали вчителі та співробітники шкіл, а в нашій школі під керівництвом вчителя української мови.
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20.09.2022 23:40 Відповісти
Українські? Так мова ж немає значення? Чи все таки має?
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21.09.2022 07:16 Відповісти
 
 