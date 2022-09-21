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Рашисты нанесли ракетный удар по Запорожью
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 21 сентября российские оккупационные войска нанесли удары по инфраструктурному объекту в городе Запорожье
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.
"Враг ночью нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в областном центре. Пострадавших нет. Объект разрушен", - говорится в сообщении.
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Были бы у нас атакмс и истребители, могли бы бить кацапов по 3000км линии фронта, включая и бульбашей. Одновременно наступая по всем направлениям. Еще и по Приднестровью и Венгрии могли бы вставлять, если бы стали вякать со своих мест. Притом у нас все это было, к сожалению, но было продано за откаты в карман Кучмой, да и Ющенко тряпкой оказался, распилил ради бумажки-благодарности от США пусть и жидкостные, но вполне подходящие для модернизации баллистические ракеты на 700-800км с 700кг боевой частью по ненужному для нас договору о ликвидации ракет наземного базирования, когда кацапы долбят с 2000км с воздуха без единого вопроса, да и с подлодок тоже.
ніякої пощади не буде, як і русні - срано браття... - ви будете мертві.
і ***** на стони яніни...
тільки спробуйте, алкашня прицаплена рипнуся в Україну - всім буде зроблено як якутам в день.
дуже добре знаю тих бандерівців з ким вирiс - порвемо на кацапську вузкоглазу мать на шматки всіх вас....
Ви млять чим займаєтесь. Вам же розроблені крилаті ракети в спадок залишили попередники. Ви ними навіть флагман флоту потопили.