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Рашисты нанесли ракетный удар по Запорожью

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В ночь на 21 сентября российские оккупационные войска нанесли удары по инфраструктурному объекту в городе Запорожье

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Враг ночью нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в областном центре. Пострадавших нет. Объект разрушен", - говорится в сообщении.

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"Сверхдержава" помоечная. Месяц берет 3 дома оставшихся в деревне с туалетом на улице. В одном месте. А когда даже этого не могут, то хуже террористов в ИГИЛ себя ведут, те по Израилю хотя бы по формальным причинам бомбежки устраивают, а эти долбят от злобы.

Были бы у нас атакмс и истребители, могли бы бить кацапов по 3000км линии фронта, включая и бульбашей. Одновременно наступая по всем направлениям. Еще и по Приднестровью и Венгрии могли бы вставлять, если бы стали вякать со своих мест. Притом у нас все это было, к сожалению, но было продано за откаты в карман Кучмой, да и Ющенко тряпкой оказался, распилил ради бумажки-благодарности от США пусть и жидкостные, но вполне подходящие для модернизации баллистические ракеты на 700-800км с 700кг боевой частью по ненужному для нас договору о ликвидации ракет наземного базирования, когда кацапы долбят с 2000км с воздуха без единого вопроса, да и с подлодок тоже.
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21.09.2022 08:35 Ответить
Дєрєвня в Україні? Удари по країні ЄС та окупованій території найближчого демократичного сусіда? Рашистських провокаторів треба б банити
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21.09.2022 08:44 Ответить
То хорошьій рузкій, воньі тупі і дьікі.
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21.09.2022 08:53 Ответить
бубі повітску пришліть - о де **** головнюк - вечірній патріот!
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21.09.2022 08:43 Ответить
И будут продолжать бить потому что чуствуют безнаказанность. Нам нужно срочно дальнобойные ракеты. Иначе рашисты разнесут нам всю инфраструктуру.
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21.09.2022 08:51 Ответить
біларуси - полізете?..
ніякої пощади не буде, як і русні - срано браття... - ви будете мертві.
і ***** на стони яніни...
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21.09.2022 08:52 Ответить
а на Волині - білапідарусня буде крошкою.
тільки спробуйте, алкашня прицаплена рипнуся в Україну - всім буде зроблено як якутам в день.
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21.09.2022 09:03 Ответить
ніколи вам, срана вузькоглаза кацапня, не бачити Киева - ні за 3 дні ні за місяці - ніколи.
дуже добре знаю тих бандерівців з ким вирiс - порвемо на кацапську вузкоглазу мать на шматки всіх вас....
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21.09.2022 09:16 Ответить
Чого ми не завдали тотального ракетного удару по курську?

Ви млять чим займаєтесь. Вам же розроблені крилаті ракети в спадок залишили попередники. Ви ними навіть флагман флоту потопили.
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21.09.2022 10:51 Ответить
 
 