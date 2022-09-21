Рашисты нанесли ракетный удар по Запорожью

В ночь на 21 сентября российские оккупационные войска нанесли удары по инфраструктурному объекту в городе Запорожье

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Враг ночью нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в областном центре. Пострадавших нет. Объект разрушен", - говорится в сообщении.

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