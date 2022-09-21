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Рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

У ніч проти 21 вересня російські окупаційні війська завдали ударів по інфраструтктурному об’єкту у місті Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Ворог вночі завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в обласному центрі. Постраждалих немає. Об’єкт зазнав руйновань", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав удару по Запорізькому району ракетами С-300, - ОВА
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"Сверхдержава" помоечная. Месяц берет 3 дома оставшихся в деревне с туалетом на улице. В одном месте. А когда даже этого не могут, то хуже террористов в ИГИЛ себя ведут, те по Израилю хотя бы по формальным причинам бомбежки устраивают, а эти долбят от злобы.

Были бы у нас атакмс и истребители, могли бы бить кацапов по 3000км линии фронта, включая и бульбашей. Одновременно наступая по всем направлениям. Еще и по Приднестровью и Венгрии могли бы вставлять, если бы стали вякать со своих мест. Притом у нас все это было, к сожалению, но было продано за откаты в карман Кучмой, да и Ющенко тряпкой оказался, распилил ради бумажки-благодарности от США пусть и жидкостные, но вполне подходящие для модернизации баллистические ракеты на 700-800км с 700кг боевой частью по ненужному для нас договору о ликвидации ракет наземного базирования, когда кацапы долбят с 2000км с воздуха без единого вопроса, да и с подлодок тоже.
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21.09.2022 08:35 Відповісти
Дєрєвня в Україні? Удари по країні ЄС та окупованій території найближчого демократичного сусіда? Рашистських провокаторів треба б банити
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21.09.2022 08:44 Відповісти
То хорошьій рузкій, воньі тупі і дьікі.
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21.09.2022 08:53 Відповісти
бубі повітску пришліть - о де **** головнюк - вечірній патріот!
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21.09.2022 08:43 Відповісти
И будут продолжать бить потому что чуствуют безнаказанность. Нам нужно срочно дальнобойные ракеты. Иначе рашисты разнесут нам всю инфраструктуру.
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21.09.2022 08:51 Відповісти
біларуси - полізете?..
ніякої пощади не буде, як і русні - срано браття... - ви будете мертві.
і ***** на стони яніни...
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21.09.2022 08:52 Відповісти
а на Волині - білапідарусня буде крошкою.
тільки спробуйте, алкашня прицаплена рипнуся в Україну - всім буде зроблено як якутам в день.
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21.09.2022 09:03 Відповісти
ніколи вам, срана вузькоглаза кацапня, не бачити Киева - ні за 3 дні ні за місяці - ніколи.
дуже добре знаю тих бандерівців з ким вирiс - порвемо на кацапську вузкоглазу мать на шматки всіх вас....
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21.09.2022 09:16 Відповісти
Чого ми не завдали тотального ракетного удару по курську?

Ви млять чим займаєтесь. Вам же розроблені крилаті ракети в спадок залишили попередники. Ви ними навіть флагман флоту потопили.
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21.09.2022 10:51 Відповісти
 
 