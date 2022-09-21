8 373 9
Рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ніч проти 21 вересня російські окупаційні війська завдали ударів по інфраструтктурному об’єкту у місті Запоріжжя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"Ворог вночі завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в обласному центрі. Постраждалих немає. Об’єкт зазнав руйновань", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Были бы у нас атакмс и истребители, могли бы бить кацапов по 3000км линии фронта, включая и бульбашей. Одновременно наступая по всем направлениям. Еще и по Приднестровью и Венгрии могли бы вставлять, если бы стали вякать со своих мест. Притом у нас все это было, к сожалению, но было продано за откаты в карман Кучмой, да и Ющенко тряпкой оказался, распилил ради бумажки-благодарности от США пусть и жидкостные, но вполне подходящие для модернизации баллистические ракеты на 700-800км с 700кг боевой частью по ненужному для нас договору о ликвидации ракет наземного базирования, когда кацапы долбят с 2000км с воздуха без единого вопроса, да и с подлодок тоже.
ніякої пощади не буде, як і русні - срано браття... - ви будете мертві.
і ***** на стони яніни...
тільки спробуйте, алкашня прицаплена рипнуся в Україну - всім буде зроблено як якутам в день.
дуже добре знаю тих бандерівців з ким вирiс - порвемо на кацапську вузкоглазу мать на шматки всіх вас....
Ви млять чим займаєтесь. Вам же розроблені крилаті ракети в спадок залишили попередники. Ви ними навіть флагман флоту потопили.