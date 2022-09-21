Рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю

У ніч проти 21 вересня російські окупаційні війська завдали ударів по інфраструтктурному об’єкту у місті Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Ворог вночі завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в обласному центрі. Постраждалих немає. Об’єкт зазнав руйновань", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав удару по Запорізькому району ракетами С-300, - ОВА