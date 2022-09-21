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Россия (91256) Шойгу (663) мобилизация (1614)

В России усиливают охрану военкоматов и пунктов сбора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что среди приоритетных задач "частичной мобилизации" является усиление охраны военкоматов и "пунктов сбора граждан".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министерство обороны России.

Во вступительном слове на коллегии министерства обороны РФ Шойгу сказал (дословно), что необходимо "усилить меры по противодействию провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков, оповещения пунктов приема и сбора граждан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о решении Путина: "Это комплексная программа утилизации россиян"
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Топ комментарии
+17
Гулаг 2.0
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21.09.2022 14:12
+14
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21.09.2022 14:13
+14
Вторая Армия Мира кончилась, началась первая Армия МОБИКОВ😁😁😁
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21.09.2022 14:15
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Гулаг 2.0
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21.09.2022 14:12 Ответить
В действия этой недостраны нет ни йоты логики!
А не проще ли просто взять и УЙТИ всем оркам с территории Украины?
Кто уже объяснит это "руководителям" "сверхдержавы"?
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21.09.2022 14:13 Ответить
Наверное была бы президентом женщина - так бы и было.
Но для мужика, тем более советской закалки, тем более рабсеянина - это лютый зашквар.
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21.09.2022 14:44 Ответить
пункти утілізації....
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21.09.2022 14:13 Ответить
Черевики і форму закупили, чи в своєму підуть воювати, з голою сракою взимку. Про літаки і танки мовчу
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21.09.2022 14:13 Ответить
/
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21.09.2022 14:13 Ответить
Вторая Армия Мира кончилась, началась первая Армия МОБИКОВ😁😁😁
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21.09.2022 14:15 Ответить
Україні теж доведеться посилити мобілізацію.
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21.09.2022 14:15 Ответить
І що ти тут забув, чому не в військкоматі 🤔🧐😁
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21.09.2022 14:17 Ответить
Аналогичный вопрос и тебе.
Кстати, можешь меня не спрашивать. Я свое отслужил. Сполна.
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21.09.2022 14:39 Ответить
Посилити? Це як? Вона йде вже півроку.
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21.09.2022 14:37 Ответить
Посилили з внутрiшньоi сторони?
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21.09.2022 14:15 Ответить
Десь в рашнявому ваєнкаматє.
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21.09.2022 14:17 Ответить
так то ж касаби ломанулися.. за справками в турцію схиляти
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21.09.2022 14:18 Ответить
вам сам бог велів - кацапня срана, вонюча приперлася в хату...
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21.09.2022 14:46 Ответить
саме тіме це все *********** в зародиші....
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21.09.2022 14:18 Ответить
И что прям от ракетных ударов защитят каждый военкомат?
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21.09.2022 14:20 Ответить
Марк Солонин говорит что Краснопузую армию Сралина Гитлер разбил за три месяца боёв,оккупировав Латвию Литву Эстонию Белоруссию Молдавию и Украину...
Путлер за 8 лет не можете взять Донбасс...вторая армия Третьего Мира...типа Єритрея єнд Єфиопия...вояки блин дедываевалы...
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21.09.2022 14:20 Ответить
Нехай посилюють охорону на вокзалах и аеропортах.
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21.09.2022 14:23 Ответить
"Бандера-смузі" в поміч.
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21.09.2022 14:23 Ответить
Головне, що будуть брати тих, що служили, тобто тих, що вміють фарбувати траву замітати плац))
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21.09.2022 14:24 Ответить
Пусть срочно с торговли изымают все что в стекле в бутылках. Бензин там не сильно дорогой. Бросать начнут лихо там. Кидаю старый рецепт коктейля. В идеале лучше всего добавлять глицерин к бензину. В аптеках есть. и старые шнурки для обвязки бутылки, петлей, удобно носить тогда. Пропитка шнурка долго держит. А пробка хоть с качана кукурузы. Та сейчас с укруткой бутылка---удобно. Начинай метать кацапы, прапорщики с военкоматов будут щучкой в окно с решеткой стрыбать---загляденье!
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21.09.2022 14:28 Ответить
Дурні кацапські вівці.Спалили б кремль з бункерним дідом ,і на тому все б і закінчилося.Для чого сто разів палити якісь військомати,коли можна за раз все зробити.Але де кацапи,і де логіка і критичне мислення
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21.09.2022 14:41 Ответить
"кацап!
не охай,
не ахай!
не дёргай узду!
получил повестку,
п*зда, дергай
в Стамбул
не получил -
ехай
в Армению
на
х*й
или сразу
бутыль в очко
а хочешь
швабра в жопу"
Маяковский⁠⁠
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21.09.2022 14:50 Ответить
Ну, як що так, то тоді 300 тис. точно потрібні.
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21.09.2022 14:51 Ответить
Щоб мобікі не розбіглися. 😆
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21.09.2022 14:53 Ответить
судя по фоткам там лофт совок пластиком вход отделан..куда ж пынины мильярды ушли..наставят дневальных с мосинками по крышам..зашщита от коктейлей молотова как символично и куранты бом бом))
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21.09.2022 15:02 Ответить
А шо такое?
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21.09.2022 15:03 Ответить
Колючій дріт і кулемети на вишках по периметру! Ура!

Та обнесіть "колючкою" вже всю країну і розставте кулеметників через кожні 50 метрів. Ваше бидло буде у захваті та щасливо помре за ГУЛАГ, залізну завісу та СРСР 2.0 в обмеженій редакції. І там ви зможете продовжувати годувати їх тим лайном, яке ллється з пропагандонТВ. А світ від вас, дибілів, відпочине.
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21.09.2022 15:06 Ответить
Гори военкомат ясно,
что бы не погасло.
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21.09.2022 15:14 Ответить
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21.09.2022 15:16 Ответить
 
 