В России усиливают охрану военкоматов и пунктов сбора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что среди приоритетных задач "частичной мобилизации" является усиление охраны военкоматов и "пунктов сбора граждан".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министерство обороны России.
Во вступительном слове на коллегии министерства обороны РФ Шойгу сказал (дословно), что необходимо "усилить меры по противодействию провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков, оповещения пунктов приема и сбора граждан".
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А не проще ли просто взять и УЙТИ всем оркам с территории Украины?
Кто уже объяснит это "руководителям" "сверхдержавы"?
Но для мужика, тем более советской закалки, тем более рабсеянина - это лютый зашквар.
Кстати, можешь меня не спрашивать. Я свое отслужил. Сполна.
Путлер за 8 лет не можете взять Донбасс...вторая армия Третьего Мира...типа Єритрея єнд Єфиопия...вояки блин дедываевалы...
не охай,
не ахай!
не дёргай узду!
получил повестку,
п*зда, дергай
в Стамбул
не получил -
ехай
в Армению
на
х*й
или сразу
бутыль в очко
а хочешь
швабра в жопу"
Маяковский
Та обнесіть "колючкою" вже всю країну і розставте кулеметників через кожні 50 метрів. Ваше бидло буде у захваті та щасливо помре за ГУЛАГ, залізну завісу та СРСР 2.0 в обмеженій редакції. І там ви зможете продовжувати годувати їх тим лайном, яке ллється з пропагандонТВ. А світ від вас, дибілів, відпочине.
что бы не погасло.